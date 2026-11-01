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ФСС: Непълнолетен е задържан за заплаха в московски парк

ФСС: Непълнолетен е задържан за заплаха в московски парк

1 Ноември, 2026 19:02 561 5

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Руският гражданин е бил задържан след сигнал от американските правоохранителни органи за подготвян терористичен акт в музей-резервата „Царицино“

ФСС: Непълнолетен е задържан за заплаха в московски парк - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Непълнолетен руски гражданин е бил задържан във връзка със заплаха за извършване на терористичен акт в московския музей-резерват „Царицино“. Това съобщи Федералната служба за сигурност на Русия, като уточни, че информацията е била получена от правоохранителните органи на САЩ.

„Благодарни сме на американската страна за предоставената информация“, заяви ФСС в съобщението си.

Проверката е извършена съвместно с Росгвардията, Министерството на вътрешните работи и Следствения комитет на Русия. Според службата задържаният е публикувал в TikTok свои снимки в тактическо облекло, с маска, шапка, очила и слушалки. На част от кадрите е имало предмет, наподобяващ автоматично оръжие.

ФСС съобщава още, че младежът е публикувал снимки, направени на територията на музей-резервата „Царицино“. Към една от тях е бил добавен надпис на английски език, който означава „Намерих място“.

Какво е открито при проверката

При проверка в жилището на задържания са били открити дрехите и аксесоарите, с които е бил заснет на снимките, посочва руската служба.

В комуникационните му устройства според ФСС е бил установен TikTok профилът, от който са публикувани заплахи. Службата съобщава и за абонамент към неонацистки канал в Telegram.

На устройствата са били открити и значителен брой търсения в интернет, свързани с извършени терористични актове, масови убийства и други актове на насилие.

ФСС не посочва самоличността на непълнолетния. Съобщението на службата описва действия по проверка на подадената от американските органи информация и задържането му, без да представя публично допълнителни данни за евентуални обвинения или за следващи процесуални действия.

Източници: bta.bg


Русия
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Мухаа ха!

    0 0 Отговор
    Привет от слънчев Магадан.

    19:13 01.11.2026

  • 3 Тия съвсем се побъркаха

    0 3 Отговор
    щом взеха да ловят и да пращат деца на фронта.

    19:16 01.11.2026

  • 4 Ще го обучат сега за фронта

    2 0 Отговор
    и ще се бие геройски момчето, щом му се работи с оръжие и военни дрехи, до гуша ша му дойде чак.

    19:26 01.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

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