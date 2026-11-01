ФСС: Непълнолетен е задържан за заплаха в московски парк

Непълнолетен руски гражданин е бил задържан във връзка със заплаха за извършване на терористичен акт в московския музей-резерват „Царицино“. Това съобщи Федералната служба за сигурност на Русия, като уточни, че информацията е била получена от правоохранителните органи на САЩ.

„Благодарни сме на американската страна за предоставената информация“, заяви ФСС в съобщението си.

Проверката е извършена съвместно с Росгвардията, Министерството на вътрешните работи и Следствения комитет на Русия. Според службата задържаният е публикувал в TikTok свои снимки в тактическо облекло, с маска, шапка, очила и слушалки. На част от кадрите е имало предмет, наподобяващ автоматично оръжие.

ФСС съобщава още, че младежът е публикувал снимки, направени на територията на музей-резервата „Царицино“. Към една от тях е бил добавен надпис на английски език, който означава „Намерих място“.

Какво е открито при проверката

При проверка в жилището на задържания са били открити дрехите и аксесоарите, с които е бил заснет на снимките, посочва руската служба.

В комуникационните му устройства според ФСС е бил установен TikTok профилът, от който са публикувани заплахи. Службата съобщава и за абонамент към неонацистки канал в Telegram.

На устройствата са били открити и значителен брой търсения в интернет, свързани с извършени терористични актове, масови убийства и други актове на насилие.

ФСС не посочва самоличността на непълнолетния. Съобщението на службата описва действия по проверка на подадената от американските органи информация и задържането му, без да представя публично допълнителни данни за евентуални обвинения или за следващи процесуални действия.

Източници: bta.bg