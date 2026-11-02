Новини
Свят »
Русия »
Русия подготвя прехвърляне на 6,6 трлн. рубли пенсионни спестявания
  Тема: Украйна

Русия подготвя прехвърляне на 6,6 трлн. рубли пенсионни спестявания

2 Ноември, 2026 20:35 816 34

  • русия-
  • пенсионни спестявания-
  • частни пенсионни фондове-
  • дългосрочни спестявания-
  • веб.рф-
  • владимир путин

Автоматичното преобразуване в Програмата за дългосрочни спестявания може да започне на 1 април 2027 г. Мярката засяга около 70 млн. граждани

Русия подготвя прехвърляне на 6,6 трлн. рубли пенсионни спестявания - 1
Снимка: Shutterstock
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Русия одобри законопроект, който предвижда автоматично прехвърляне на пенсионните спестявания на гражданите в Програмата за дългосрочни спестявания. Правителствената комисия по законопроектна дейност е дала зелена светлина на проекта, а планираната дата за начало на преобразуването е 1 април 2027 г.

Общият размер на средствата, които могат да бъдат включени в програмата, е около 6,6 трлн. рубли. Става дума за натрупванията на приблизително 70-71 млн. души, като мярката обхваща както клиенти на негосударствени пенсионни фондове, така и граждани, които не са избирали управляващ фонд.

Още новини от Украйна

Кои средства ще бъдат прехвърлени

Около 3,6 трлн. рубли се намират в 24 негосударствени пенсионни фонда. Средствата са натрупани по партидите на около 34,4 млн. души. Други приблизително 2,98 трлн. рубли са свързани с граждани, които не са посочвали частен управляващ и чиито пенсионни натрупвания се управляват от държавната корпорация ВЕБ.РФ.

Предложението се отнася до натрупателната част на пенсионната система. То не променя осигурителната пенсия, отчитането на пенсионните точки или трудовия стаж, посочва Министерството на финансите.

Какво обещава програмата

Програмата за дългосрочни спестявания беше въведена през януари 2024 г. По данни на финансовото министерство в нея вече има около 15 млн. договора за общо над 1,2 трлн. рубли. По-ранни публикации посочваха 13 млн. договора и сума под 1 трлн. рубли, което показва разлика в отчетените периоди и използваните данни.

Министерството представя преобразуването като начин гражданите да получат повече възможности за управление на натрупванията си. В официалната позиция на ведомството се казва: „Предложената мярка изравнява правата и възможностите за формиране на дългосрочни спестявания“.

Според финансовото министерство средствата, прехвърлени в програмата, ще продължат да се инвестират по консервативни правила. Законопроектът предвижда титулярите да следят състоянието на сметките си през портала „Госуслуги“. В него са заложени и възможности за плащания при определени житейски обстоятелства, наследяване и избор на начин за получаване на средствата.

Следва разглеждане в Държавната дума

Проектът трябва да бъде внесен в Държавната дума в началото на ноември. Автоматичното прехвърляне няма да започне преди приемането на необходимите законови промени. Ако те бъдат одобрени, преобразуването на пенсионните натрупвания ще започне на 1 април 2027 г.

Предстои депутатите да разгледат и конкретните правила за прехвърлянето, управлението на средствата и начина, по който гражданите ще получават плащания от новата програма.

Източници: money.bg, rbc.ru, interfax.ru


Русия
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ей това да си руснак е божие наказание

    20 7 Отговор
    Хаха

    Коментиран от #11, #14, #17, #23, #29

    20:38 02.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Какво

    8 4 Отговор
    е рубла

    Коментиран от #24

    20:39 02.11.2026

  • 4 Тити

    12 6 Отговор
    Както се каза деньги нет

    Коментиран от #25

    20:40 02.11.2026

  • 5 Из падмасковие

    10 9 Отговор
    Тука цвилим от глад ,минималната пенсия 80 евро,ток , вода,нафта няма,стоим на студено

    Коментиран от #27

    20:40 02.11.2026

  • 6 НАБЛЮДАТЕЛ

    12 6 Отговор
    Консервативно ще ги инвестират във войната, а за пенсионерите след това.. един дедов.. Хаха

    20:41 02.11.2026

  • 7 Факт

    10 6 Отговор
    Дерипаска преди година каза че русия е в процес на фалит,и Кремъл ще посегне на пенсиите ,имат много борчове

    Коментиран от #16

    20:42 02.11.2026

  • 8 браво на Русия мислят за хората си

    7 6 Отговор
    а тук при тиквите пенсионни спестявания
    ги излапаха чекмеджарите
    ама никой не им търси сметка за откраднатото от радевите които се оказаха и те некадърни

    20:42 02.11.2026

  • 9 сара

    9 4 Отговор
    Изтупват чувала...

    20:42 02.11.2026

  • 10 Още ли обичате Путин???

    11 6 Отговор
    Айде, чустито да ви е.

    20:42 02.11.2026

  • 11 Национализация

    11 5 Отговор

    До коментар #1 от "Ей това да си руснак е божие наказание":

    По стар болшевишки модел.
    Да ядат на дърти години камъни и плесен

    Коментиран от #19

    20:42 02.11.2026

  • 12 Без майтап

    9 5 Отговор
    Радев $ Йтова ще одобри прехвърлянето на част от парите на българските данъкоплатци към руски офшорни компании в Кипър.

    20:43 02.11.2026

  • 13 НАБЛЮДАТЕЛ

    9 5 Отговор
    И щом опряха до пенсиите, скоро чакайте разпада ссср 2.0 хахаха

    20:43 02.11.2026

  • 14 Не е смешно!

    12 4 Отговор

    До коментар #1 от "Ей това да си руснак е божие наказание":

    Това ни чака и нас, след като вече сме руска република.

    Коментиран от #21

    20:43 02.11.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 кой го казва?

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Ей това да си руснак е божие наказание":

    пак приказки от хижата..

    20:50 02.11.2026

  • 18 Българин

    0 5 Отговор
    6.6 трилиона рубли за 15 пъти повече пари, от колкото е целият външен дълг на САЩ. Това са пари, които са собственост на руските пенсионери! Те реално са десетки пъти по-богати от американското правителство!

    Коментиран от #20

    20:50 02.11.2026

  • 19 тук сме добре

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Национализация":

    втория стълб е частен, дават по 100 лв добавка за 2 години..
    Сигурно не се предвижда след пенсия, човек да живее по-дълго?

    20:52 02.11.2026

  • 20 И всички

    2 2 Отговор

    До коментар #18 от "Българин":

    масово емигрираха в прекрасната русия?! Май не..

    20:53 02.11.2026

  • 21 не сме

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Не е смешно!":

    ако бяхме, бензинът щеше дае 1 евро..литъра

    Коментиран от #31

    20:53 02.11.2026

  • 22 метача мина

    1 0 Отговор
    пак помете наляво надясно
    няма ли кой да го уволни за своеволие

    20:54 02.11.2026

  • 23 Соломон

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "Ей това да си руснак е божие наказание":

    Само в Русия може да убиеш дете .Да го разчлениш и за това да те осъдят справедливо.После справедливо осъдения убиец го пращат на фронта в Украйна където го убиват.Черешката на тортата държавата го обявава за герой и му издига мемориал за да могат близкит на убитото дете всеки ден да му благодарят за неговия подвиг и саможертва

    Коментиран от #33

    20:55 02.11.2026

  • 24 Втората валута

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Какво":

    с света с най-силен ръст за октомври месец ..

    20:55 02.11.2026

  • 25 родители падеж, мн. ч

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Тити":

    денег нет

    20:56 02.11.2026

  • 26 Ами

    0 1 Отговор
    Можеше просто да напишете, че частните пенсионни фондове
    в Русия ще се прехвърлят в държавните пенсионни фондове.
    Не е написано в статията, но предполагам че става въпрос
    за допълнителните доброволни пенсионни фондове.

    20:57 02.11.2026

  • 27 студено е навън

    1 2 Отговор

    До коментар #5 от "Из падмасковие":

    в апартаментите 25 градуса, щъкат по шорти..

    20:57 02.11.2026

  • 28 РОССИ СЕСЕСЕРЕ

    3 1 Отговор
    ЕДНО ЕВРО КОЛКО ТРИЛЬОНА Е?...

    20:57 02.11.2026

  • 29 Един

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Ей това да си руснак е божие наказание":

    Големи каръци са рашките. Никога не случват на добри управници.

    Коментиран от #32, #34

    20:58 02.11.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Ама нямаше да го има

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "не сме":

    И щеше да седиш на опашка два дни, за 10 литра на автомобил

    21:01 02.11.2026

  • 32 Соломон

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "Един":

    При тях е едно и също от 100 години.Избират си цар който всички обичат и като умре всички дружно дружно се отричат от него

    21:01 02.11.2026

  • 33 много лошо

    0 1 Отговор

    До коментар #23 от "Соломон":

    война е, може да се е случило вдичко, а може и да е пропаганда.
    А как стои въпроса с употребата на напалм през Виетнамската война? Там чии паметници стоят?

    21:02 02.11.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания