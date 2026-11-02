Русия подготвя прехвърляне на 6,6 трлн. рубли пенсионни спестявания

Русия одобри законопроект, който предвижда автоматично прехвърляне на пенсионните спестявания на гражданите в Програмата за дългосрочни спестявания. Правителствената комисия по законопроектна дейност е дала зелена светлина на проекта, а планираната дата за начало на преобразуването е 1 април 2027 г.

Общият размер на средствата, които могат да бъдат включени в програмата, е около 6,6 трлн. рубли. Става дума за натрупванията на приблизително 70-71 млн. души, като мярката обхваща както клиенти на негосударствени пенсионни фондове, така и граждани, които не са избирали управляващ фонд.

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Кои средства ще бъдат прехвърлени

Около 3,6 трлн. рубли се намират в 24 негосударствени пенсионни фонда. Средствата са натрупани по партидите на около 34,4 млн. души. Други приблизително 2,98 трлн. рубли са свързани с граждани, които не са посочвали частен управляващ и чиито пенсионни натрупвания се управляват от държавната корпорация ВЕБ.РФ.

Предложението се отнася до натрупателната част на пенсионната система. То не променя осигурителната пенсия, отчитането на пенсионните точки или трудовия стаж, посочва Министерството на финансите.

Какво обещава програмата

Програмата за дългосрочни спестявания беше въведена през януари 2024 г. По данни на финансовото министерство в нея вече има около 15 млн. договора за общо над 1,2 трлн. рубли. По-ранни публикации посочваха 13 млн. договора и сума под 1 трлн. рубли, което показва разлика в отчетените периоди и използваните данни.

Министерството представя преобразуването като начин гражданите да получат повече възможности за управление на натрупванията си. В официалната позиция на ведомството се казва: „Предложената мярка изравнява правата и възможностите за формиране на дългосрочни спестявания“.

Според финансовото министерство средствата, прехвърлени в програмата, ще продължат да се инвестират по консервативни правила. Законопроектът предвижда титулярите да следят състоянието на сметките си през портала „Госуслуги“. В него са заложени и възможности за плащания при определени житейски обстоятелства, наследяване и избор на начин за получаване на средствата.

Следва разглеждане в Държавната дума

Проектът трябва да бъде внесен в Държавната дума в началото на ноември. Автоматичното прехвърляне няма да започне преди приемането на необходимите законови промени. Ако те бъдат одобрени, преобразуването на пенсионните натрупвания ще започне на 1 април 2027 г.

Предстои депутатите да разгледат и конкретните правила за прехвърлянето, управлението на средствата и начина, по който гражданите ще получават плащания от новата програма.

Източници: money.bg, rbc.ru, interfax.ru