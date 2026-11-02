Русия подготвя прехвърляне на 6,6 трлн. рубли пенсионни спестявания

Русия одобри законопроект, който предвижда автоматично прехвърляне на пенсионните спестявания на гражданите в Програмата за дългосрочни спестявания. Правителствената комисия по законопроектна дейност е дала зелена светлина на проекта, а планираната дата за начало на преобразуването е 1 април 2027 г.
Общият размер на средствата, които могат да бъдат включени в програмата, е около 6,6 трлн. рубли. Става дума за натрупванията на приблизително 70-71 млн. души, като мярката обхваща както клиенти на негосударствени пенсионни фондове, така и граждани, които не са избирали управляващ фонд.
Кои средства ще бъдат прехвърлени
Около 3,6 трлн. рубли се намират в 24 негосударствени пенсионни фонда. Средствата са натрупани по партидите на около 34,4 млн. души. Други приблизително 2,98 трлн. рубли са свързани с граждани, които не са посочвали частен управляващ и чиито пенсионни натрупвания се управляват от държавната корпорация ВЕБ.РФ.
Предложението се отнася до натрупателната част на пенсионната система. То не променя осигурителната пенсия, отчитането на пенсионните точки или трудовия стаж, посочва Министерството на финансите.
Какво обещава програмата
Програмата за дългосрочни спестявания беше въведена през януари 2024 г. По данни на финансовото министерство в нея вече има около 15 млн. договора за общо над 1,2 трлн. рубли. По-ранни публикации посочваха 13 млн. договора и сума под 1 трлн. рубли, което показва разлика в отчетените периоди и използваните данни.
Министерството представя преобразуването като начин гражданите да получат повече възможности за управление на натрупванията си. В официалната позиция на ведомството се казва: „Предложената мярка изравнява правата и възможностите за формиране на дългосрочни спестявания“.
Според финансовото министерство средствата, прехвърлени в програмата, ще продължат да се инвестират по консервативни правила. Законопроектът предвижда титулярите да следят състоянието на сметките си през портала „Госуслуги“. В него са заложени и възможности за плащания при определени житейски обстоятелства, наследяване и избор на начин за получаване на средствата.
Следва разглеждане в Държавната дума
Проектът трябва да бъде внесен в Държавната дума в началото на ноември. Автоматичното прехвърляне няма да започне преди приемането на необходимите законови промени. Ако те бъдат одобрени, преобразуването на пенсионните натрупвания ще започне на 1 април 2027 г.
Предстои депутатите да разгледат и конкретните правила за прехвърлянето, управлението на средствата и начина, по който гражданите ще получават плащания от новата програма.
Източници: money.bg, rbc.ru, interfax.ru
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ей това да си руснак е божие наказание
Коментиран от #11, #14, #17, #23, #29
20:38 02.11.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Какво
Коментиран от #24
20:39 02.11.2026
4 Тити
Коментиран от #25
20:40 02.11.2026
5 Из падмасковие
Коментиран от #27
20:40 02.11.2026
6 НАБЛЮДАТЕЛ
20:41 02.11.2026
7 Факт
Коментиран от #16
20:42 02.11.2026
8 браво на Русия мислят за хората си
ги излапаха чекмеджарите
ама никой не им търси сметка за откраднатото от радевите които се оказаха и те некадърни
20:42 02.11.2026
9 сара
20:42 02.11.2026
10 Още ли обичате Путин???
20:42 02.11.2026
11 Национализация
До коментар #1 от "Ей това да си руснак е божие наказание":По стар болшевишки модел.
Да ядат на дърти години камъни и плесен
Коментиран от #19
20:42 02.11.2026
12 Без майтап
20:43 02.11.2026
13 НАБЛЮДАТЕЛ
20:43 02.11.2026
14 Не е смешно!
До коментар #1 от "Ей това да си руснак е божие наказание":Това ни чака и нас, след като вече сме руска република.
Коментиран от #21
20:43 02.11.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 кой го казва?
До коментар #1 от "Ей това да си руснак е божие наказание":пак приказки от хижата..
20:50 02.11.2026
18 Българин
Коментиран от #20
20:50 02.11.2026
19 тук сме добре
До коментар #11 от "Национализация":втория стълб е частен, дават по 100 лв добавка за 2 години..
Сигурно не се предвижда след пенсия, човек да живее по-дълго?
20:52 02.11.2026
20 И всички
До коментар #18 от "Българин":масово емигрираха в прекрасната русия?! Май не..
20:53 02.11.2026
21 не сме
До коментар #14 от "Не е смешно!":ако бяхме, бензинът щеше дае 1 евро..литъра
Коментиран от #31
20:53 02.11.2026
22 метача мина
няма ли кой да го уволни за своеволие
20:54 02.11.2026
23 Соломон
До коментар #1 от "Ей това да си руснак е божие наказание":Само в Русия може да убиеш дете .Да го разчлениш и за това да те осъдят справедливо.После справедливо осъдения убиец го пращат на фронта в Украйна където го убиват.Черешката на тортата държавата го обявава за герой и му издига мемориал за да могат близкит на убитото дете всеки ден да му благодарят за неговия подвиг и саможертва
Коментиран от #33
20:55 02.11.2026
24 Втората валута
До коментар #3 от "Какво":с света с най-силен ръст за октомври месец ..
20:55 02.11.2026
25 родители падеж, мн. ч
До коментар #4 от "Тити":денег нет
20:56 02.11.2026
26 Ами
в Русия ще се прехвърлят в държавните пенсионни фондове.
Не е написано в статията, но предполагам че става въпрос
за допълнителните доброволни пенсионни фондове.
20:57 02.11.2026
27 студено е навън
До коментар #5 от "Из падмасковие":в апартаментите 25 градуса, щъкат по шорти..
20:57 02.11.2026
28 РОССИ СЕСЕСЕРЕ
20:57 02.11.2026
29 Един
До коментар #1 от "Ей това да си руснак е божие наказание":Големи каръци са рашките. Никога не случват на добри управници.
Коментиран от #32, #34
20:58 02.11.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Ама нямаше да го има
До коментар #21 от "не сме":И щеше да седиш на опашка два дни, за 10 литра на автомобил
21:01 02.11.2026
32 Соломон
До коментар #29 от "Един":При тях е едно и също от 100 години.Избират си цар който всички обичат и като умре всички дружно дружно се отричат от него
21:01 02.11.2026
33 много лошо
До коментар #23 от "Соломон":война е, може да се е случило вдичко, а може и да е пропаганда.
А как стои въпроса с употребата на напалм през Виетнамската война? Там чии паметници стоят?
21:02 02.11.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.