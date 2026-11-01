Тайван превръща климатичните цели в реални решения

Министърът на околната среда на Тайван Пенг Чи-мин представя конкретните стъпки на страната към климатична устойчивост, зелена икономика и справедлив преход

На фона на все по-тежките последици от климатичните промени Тайван превръща международните ангажименти в конкретни политики – от намаляване на емисиите и кръгова икономика до защита от екстремни горещини и подкрепа за засегнатите от зеления преход. Въпреки че страната остава извън Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата, тя има технологичния капацитет, практическия опит и готовността да допринася за общите климатични решения. В следващия текст министърът на околната среда Пенг Чи-мин представя постигнатото от Тайван и ролята, която страната може да изпълнява в изграждането на по-устойчиво бъдеще.

"От ангажименти към действия: Тайван и светът създават заедно решения за климата

Мобилизиране на действия в световен мащаб за ускоряване на изпълнението на климатичните ангажименти

През 2026 г. екстремните горещини продължиха да обхващат света, като в много региони бяха отчетени рекордно високи температури. Западна Европа преживя най-горещия юни в историята на метеорологичните наблюдения. Тези температури засилиха сушите и горските пожари и увеличиха натиска върху водните ресурси. Това доведе до нарушения в общественото здраве, енергийните доставки и икономическата дейност. Тайван също се сблъска с климатични рискове, включително екстремни горещини, проливни валежи и тайфуни. Изменението на климата се превърна в общо предизвикателство с дълбоки последици за социалната стабилност, индустриалното развитие и националната устойчивост.

На този фон глобалното управление на климата преминава отвъд формулирането на цели и ангажименти към конкретното им изпълнение. На тазгодишната среща COP31 участниците ще поставят акцент върху принципите на диалога, консенсуса и действията, като ще работят за превръщането на ангажиментите в конкретни и проследими резултати. Въпреки че Тайван не е страна по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата, той продължава да работи в областта на климатичното управление в духа на Парижкото споразумение. След като през 2025 г. представи своя национално определен принос до 2035 г., сега Тайван превръща целите си за намаляване на емисиите в действия на множество държавни институции за осъществяване на зелен индустриален преход, кръгово използване на ресурсите, адаптиране към климатичните промени и справедлив преход. Страната също така си сътрудничи с международни партньори за разработването на практически решения.

Съобразяване с международните норми и постигане на конкретно намаляване на емисиите чрез прозрачно управление

Член 4 от Парижкото споразумение призовава страните постепенно да засилват плановете си за смекчаване на климатичните промени и да изпълняват национално определения си принос. Засилената рамка за прозрачност, установена в член 13, изисква последователна и проследима информация, чрез която да се оценява напредъкът на климатичните действия. В съответствие с тези международни норми тази година Тайван официално одобри програмите си за действие за третия етап от намаляването на парниковите газове в шест сектора, обхващащи периода 2026–2030 г.

Програмите се отнасят до енергетиката, производството, жилищните и търговските сгради, транспорта, селското стопанство и околната среда. Те включват 20 водещи плана за намаляване на емисиите, годишни цели и 63 показателя за изпълнение. Освен това програмите интегрират националните цели за намаляване на емисиите в секторните политики и позволяват ежегодно наблюдение и оценяване.

Последната национална инвентаризация на парниковите газове в Тайван показва също, че през 2024 г. нетните емисии са били с 6,59% по-ниски спрямо равнищата от 2005 г., отбелязвайки спад за трета поредна година. През същия период реалният брутен вътрешен продукт продължи да нараства, докато интензитетът на емисиите на въглероден диоксид спадна с 48,59%. Това показва постепенно отделяне на икономическия растеж от въглеродните емисии.

Що се отнася до прозрачността, Тайван следва препоръчаните рамки на Междуправителствения панел по изменение на климата и Парижкото споразумение. Той редовно публикува съответните документи, включително национално определения принос, двугодишни доклади за прозрачност и национални инвентаризационни доклади, в съответствие с международната практика. Чрез ясни пътища за намаляване на емисиите, секторни действия и прозрачна информация Тайван ще продължи да оценява своя напредък и да превръща климатичните ангажименти в измерими и проследими резултати.

Стремеж към нетни нулеви емисии и нулеви отпадъци за повишаване на конкурентоспособността на индустрията по време на зеления преход

За да ускори зеления индустриален преход, тази година Тайван започна да събира въглеродна такса като част от усилията си да превърне ценообразуването на въглеродните емисии в основен политически инструмент за декарбонизацията на промишлеността. Системата за събиране на таксата е свързана с доброволни планове за намаляване на емисиите и преференциални ставки, които насърчават компаниите да включват намаляването им в своите инвестиционни и оперативни решения.

През първата година от въвеждането ѝ въглеродната такса досега е генерирала приходи от 4,97 млрд. нови тайвански долара. Средствата постъпват във Фонда за управление на парниковите газове – специализиран фонд за намаляване на емисиите и адаптиране към климатичните промени. Фондът предоставя кредитни гаранции по заеми и лихвени субсидии с цел оптимизиране на дейността. Междувременно бяха обнародвани Правилата за предоставяне на субсидии за технологии за намаляване на парниковите газове и адаптиране към климатичните промени, чрез които се подпомагат технологиите за намаляване на емисиите и мерките за адаптация. Посредством различни инструменти като субсидии, финансиране и споделяне на риска тайванската рамка ще привлече повече частен капитал в подкрепа на прехода към нетни нулеви емисии.

На следващия етап постепенно ще бъде разработена система за ограничаване и търговия с емисии. Тя ще носи името Тайванска система за търговия с емисии (TW-ETS) и ще постави началото на диверсифицирана рамка за въглеродно ценообразуване, в която въглеродната такса и системата за търговия с емисии ще действат паралелно.

Неотдавна Обединеното кралство включи тайванската въглеродна такса сред признатите схеми за въглеродно ценообразуване в рамките на своя Механизъм за корекция на въглеродните емисии на границите. Това ще позволи на отговарящите на условията тайвански продукти да ползват приспадане на платената въглеродна цена съгласно приложимите правила и представлява важна стъпка към свързването на тайванската рамка за въглеродно ценообразуване с международните системи.

Преходът на индустрията към нетни нулеви емисии трябва да надхвърля управлението на енергията и въглеродните емисии и да обхваща начина, по който се използват ресурсите. Тази година Тайван завърши измененията в Закона за насърчаване на кръговото използване на ресурсите и Закона за обезвреждане на отпадъците, като пренасочи усилията за управление от обработването на отпадъците в края на процеса към управление на целия жизнен цикъл на продуктите.

Правителството определи осем основни направления на кръговата икономика: храни, пластмаси, текстил, здравеопазване, строителство, електроника, неорганични ресурси и кръгови индустрии. Понастоящем в сектора на кръговата икономика има 69 публично регистрирани дружества, които генерират общи годишни приходи за над 1 трилион нови тайвански долара. Това показва, че кръговата икономика постепенно придобива формата на мащабна зелена индустрия.

Тайван продължава да насърчава цифровите продуктови паспорти, намаляването на пластмасата при източника и повторната употреба. Чрез законодателство, индустриално сътрудничество и цифрови иновации Тайван се стреми да ускори кръговото използване на ресурсите и постигането на нулеви отпадъци, да намали зависимостта си от първични суровини и да ограничи въглеродния си отпечатък. Това ще повиши сигурността на ресурсите, устойчивостта на веригите за доставки и зелената конкурентоспособност.

Укрепване на климатичната устойчивост и включване на адаптацията в националното планиране и ежедневието

Член 7 от Парижкото споразумение определя глобална цел за повишаване на способността за адаптация, укрепване на устойчивостта и намаляване на уязвимостта спрямо климатичните промени. На COP30 участниците приеха Показателите за адаптация от Белем, за да насочат Глобалната цел за адаптация към измерими и проследими действия. Тайван продължава да се придържа към международните усилия за адаптация, като включва оценката на климатичните рискове в националното и местното управление и укрепва устойчивостта си срещу явления като екстремни горещини и проливни валежи.

В отговор на нарастващия риск от горещини тази година Тайван използва сценарий с екстремна температура от 40°C за разработването на междуведомствени стратегии за адаптация. По този начин страната засилва готовността и координацията в областта на общественото здраве, енергетиката, транспорта, безопасността на работното място и подкрепата за уязвимите групи.

Освен това по указание на президента Лай Чингте Тайван създаде Комитет за насърчаване на градските гори на национално равнище, който да развива Националната програма за зелена растителна покривка. Инициативата превръща градското озеленяване в елемент от националната инфраструктура за устойчивост и съчетава дистанционно наблюдение чрез LiDAR, технология за триизмерни цифрови двойници и микроклиматични данни. Целта е прецизно да се установяват горещите точки и зоните с недостатъчно засенчване, като по този начин се създава устойчива сухоземна зелена мрежа, съчетаваща адаптацията към климатичните промени с общественото здраве.

Тайван ще изготви закон за градските гори, който ще насърчи професионалното сертифициране за опазването на дърветата и едновременно с това ще развива високостойностното кръгово използване на дървесината. Чрез насочване на корпоративни ресурси в областта на екологичните, социалните и управленските стандарти (ESG) и насърчаване на участието на местните общности Тайван ще създаде местни демонстрационни зони. В тях ще бъдат използвани експертният опит на частния сектор и нововъзникващи технологии за укрепване на устойчивостта на градовете срещу екстремни климатични явления и природни бедствия.

Осъществяване на справедлив преход и мобилизиране на обществото за постигането на нетни нулеви емисии

Преамбюлът на Парижкото споразумение подчертава необходимостта да бъдат взети предвид изискванията за справедлив преход на работната сила и създаването на достойни и качествени работни места. През последните години Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата разшири дискусиите относно енергетиката, промишлеността, труда и социалните измерения на прехода. На COP30 участниците постигнаха напредък по механизмите, свързани със справедливия преход, като укрепиха международното сътрудничество, техническата помощ, изграждането на капацитет и споделянето на знания. Целта е по време на прехода към нетни нулеви емисии да бъдат отчетени потребностите и възможностите за развитие на различните групи.

Тайван превърна принципа „никой да не бъде изоставен“ във водещ принцип на своя преход към нетни нулеви емисии и чрез Закона за реагиране на климатичните промени създаде основа за управление, насочено към справедливия преход.

За да осъществи справедлив преход при изпълнението на политиките за намаляване на въглеродните емисии, тази година Тайван провежда консултации със заинтересованите страни в шест основни сектора – енергетика, производство, жилищни и търговски сгради, транспорт, селско стопанство и околна среда. Чрез събиране на широк спектър от обществени мнения и последващия им преглед и отразяване от всеки сектор се подобрява междуведомственото сътрудничество.

Впоследствие Тайван ще обедини секторните политики, за да изготви национален план за действие за справедлив преход. По този начин ще бъде създадена национална политическа рамка, която да гарантира, че общественото участие ще остане жизненоважна част от планирането и изпълнението на политиките за нетни нулеви емисии.

Тази година Тайван използва Фонда за управление на парниковите газове, за да обедини капацитета на различните сектори и да подкрепи работниците, индустриите, регионите и групите, засегнати от прехода. Това ще подпомогне развитието на специалисти за зелената икономика, нисковъглеродния преход на малките и средните предприятия, уязвимите групи, местното участие и управлението на прехода.

Разширяване на глобалните партньорства за съвместно създаване на климатични решения

Член 6 от Парижкото споразумение насърчава доброволното сътрудничество, което да позволи по-амбициозни климатични действия и едновременно с това да подпомага устойчивото развитие въз основа на екологична почтеност, прозрачност и избягване на двойното отчитане. С навлизането на съответните механизми в етапа на изпълнение международното сътрудничество в областта на климата се разширява отвъд политическия диалог и вече обхваща проекти за намаляване на емисиите, технологично сътрудничество, изграждане на капацитет и инвестиции. Всички те представляват важни пътища за ускоряване на изпълнението на Парижкото споразумение.

Тайван развива своята климатична дипломация чрез прагматични действия. Миналата година страната подписа меморандум за разбирателство за сътрудничество по Парижкото споразумение със своя дипломатически съюзник Парагвай. Днес двете държави изпълняват 12 плана за действие в областта на екологичното управление, като осъществяват глобални климатични действия и практическо сътрудничество в областта на околната среда чрез споделяне на технологии, младежки диалог и обмен в сферата на кръговата икономика.

Турция определи COP31 като „COP на бъдещето“, подчертавайки, че ангажиментът е декларация за намерение, докато изпълнението е израз на доверие. В момент, когато глобалното управление на климата навлиза в решаващ етап, насочен към практическите действия и резултатите, Тайван ще продължи да задълбочава световните партньорства чрез прагматично взаимодействие, конкретен принос и споделяне на своя опит в прехода към нетни нулеви емисии.

Тайван търси международна подкрепа за своето пълноценно участие в Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата и в глобалните усилия за управление на климата. Той твърдо вярва, че постигането на целите на Парижкото споразумение изисква участието на всеки партньор, който има способността и желанието да действа.

Тайван е готов да си сътрудничи с останалите държави, за да превърне климатичните ангажименти в действия и заедно с тях да изгради по-устойчиво, стабилно и въглеродно неутрално бъдеще".