Китай картографира морското дъно около Тайван

Китай е засилил операциите по картографиране на морското дъно във водите източно и южно от Тайван, за да подобри способностите си за завземане на страната, съобщи „Уолстрийт джърнъл“.

Китайски изследователски кораби проучват релефа под морската повърхност, за да подпомогнат действията на китайските подводници и подводни дронове. Те биха могли да бъдат използвани за налагане на блокада или възпрепятстване на американска намеса, заяви старши сътрудникът в Института „Хъдсън“ Брайън Кларк.

Проучвателната дейност около Тайван се е увеличила, след като през май Япония и Филипините обявиха планове за преговори относно припокриващи се морски граници във водите източно от страната. Двете държави засилиха сътрудничеството си в областта на отбраната в отговор на действията на Пекин, които възприемат като заплаха.

„Китай използва преговорите за границите като претекст за нещо, което вероятно така или иначе е възнамерявал да направи – да засили натиска върху Тайван“, заяви научният сътрудник във фондация „Херитидж“ Алън Джан.

„Пекин отдавна търси правно прикритие за своите тактики в „сивата зона“ – принудителни действия, които не достигат до употребата на смъртоносна сила – а изследователските кораби се вписват много добре в този модел“, добави Джан.

Доцентът в Института по океанография към Националния тайвански университет Су Чи-чие заяви: „Те пускат изследователски кораби с бързината, с която се пускат кнедли във вряща тенджера. В момента за Тайван е изключително трудно да ги настигне.“

Тайван разполага само с пет кораба, които активно извършват собствени морски изследвания. През август страната добави още два плавателни съда.

Председателят на Националната академия за морски изследвания в Каошинг Чен Чунг-линг заяви, че тайванските проучвателни дейности показват ангажираността на страната към сигурността, съобщи „Уолстрийт джърнъл“.

„Колкото повече разбираш океана, толкова повече можеш да получиш от него“, заяви тя.

Генералният директор на Тайванския институт за океански изследвания Лао Те-ю обаче предупреди, че тайванските изследователски кораби са насочени предимно към академична дейност и проучванията им невинаги отговарят на потребностите на отбраната.

„Всъщност знаем много малко за водите, които ни заобикалят“, заяви Лао.

Китай използва изследователските си кораби и за установяване на местоположението на телекомуникационните кабели, които биха били друга потенциална цел при евентуален конфликт, посочиха анализатори, цитирани от „Уолстрийт джърнъл“.

„Те се опитват да разберат как изглежда подводната инфраструктура, тъй като вероятно искат да разполагат с възможност да прекъснат външните комуникации на Тайван, ако могат да го направят като част от кампания за принуда“, заяви Кларк.

„Уолстрийт джърнъл“ цитира доклад на Центъра за стратегически и международни изследвания, според който свързани с Китай изследователски кораби са прекарали „непропорционално голяма част от наблюдаваното време в близост до критична инфраструктура в сравнение с изследователските кораби на 47 други държави“.