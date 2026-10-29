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Атаки с дронове повишават риска за корабите в Черно море и може да оскъпят транспорта

Атаки с дронове повишават риска за корабите в Черно море и може да оскъпят транспорта

29 Октомври, 2026 10:40 492 15

  • черно море-
  • атака с дронове-
  • корабоплаване-
  • контейнеровоз-
  • калиакра

Потъналият край Калиакра контейнеровоз е превозвал около 700 контейнера. Капитан Димитров предупреди и за възможно поскъпване на морския транспорт

Атаки с дронове повишават риска за корабите в Черно море и може да оскъпят транспорта - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Атаките с дронове в западната част на Черно море увеличават риска за търговското корабоплаване и могат да доведат до поскъпване на морския транспорт. Това заяви капитан Димитър Димитров, президент на Европейската конфедерация на асоциациите на морските капитани.

Коментарът му идва след потъването на контейнеровоза „Contship Jet“, поразен от три морски дрона край нос Калиакра. Плавателният съд е бил на около 16 морски мили от носа, получил е три пробойни по десния борд и впоследствие е потънал. На борда е имало около 700 контейнера.

Екипажът от 18 души е спасен и пристигна във Варна. Сред моряците има 14 филипинци и четирима украинци, като няма данни за пострадали при атаката. Предстои да бъдат взети проби от морската вода при Дуранкулак, Шабла, нос Калиакра, Бяла и Созопол. Потъването на кораба е потвърдено от Областната администрация във Варна.

Плаващите контейнери са допълнителен риск

Капитан Димитров предупреди, че контейнери, останали на повърхността, могат да създадат опасност за корабите, които преминават през района. По думите му е необходимо по-сериозно наблюдение, за да се избегне сблъсък, който може да повреди друг плавателен съд.

„Повишава се рискът за корабите, които преминават в района“, заяви капитан Димитров.

Той смята, че държавата трябва да изиска от корабособственика информация за съдържанието на контейнерите. Според него част от тях може да останат да плават, докато други да потънат заедно с кораба, което би затруднило установяването на точното им местоположение.

Предупреждение за по-висока себестойност

Според капитан Димитров по-високите рискове за корабите ще увеличат себестойността на морския транспорт, а това може да се отрази и на цените на превозваните стоки. Той посочи, че настоящата ситуация се различава от военните райони, през които е плавал по време на войната в бивша Югославия.

Тогава военни кораби са патрулирали, спирали са плавателни съдове и са проверявали товарите им. Сега, по думите му, търговски кораби могат да бъдат атакувани директно и без предупреждение.

След потъването на „Contship Jet“ основните въпроси са свързани със съдържанието на контейнерите и с възможните последици за морската среда и корабоплаването. Вземането на проби от пет крайбрежни пункта трябва да даде информация за състоянието на водата в района.


Каварна / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 АМИ СПРЕТЕ ТОГАВА

    7 2 Отговор
    ПОМОЩТА И ДОСТАВКИТЕ НА ОРЪЖИЯ ЗА ЗЕЛЕНСКИ. ЛЕСНО И НЯМА ДА ИМАТЕ ПРОБЛЕМИ.

    Коментиран от #10

    10:45 29.10.2026

  • 4 Овчар

    4 0 Отговор
    Риска е оправдан защото морските винетки вече са безплатни..

    10:46 29.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Урките пукат корабите с дронове

    6 1 Отговор
    а Урсула им дава пари за да пазят уж европата която Зеленият наркоман иска да вкара и вкара във война за свободата на Укрия.ЯКУ А!
    На Русия не и трябва скапаната Европа с 0 ресурси и гладни смешни Лидери с памперси.

    10:50 29.10.2026

  • 7 МУТРОФАНОВА

    0 1 Отговор
    ДРОНОВЕТЕ НЕ СА НАШИ.

    ДАЖЕ И РАДЕВ ФО ПОТВЪРДИ.

    10:51 29.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 виж какво те чака,пусьохиле...

    0 3 Отговор

    До коментар #3 от "АМИ СПРЕТЕ ТОГАВА":

    Напрежението между Русия и НАТО остава високо. Британският министър на отбраната Уес Стрийтинг предупреждава за възможна война с Москва.

    На среща във Варшава той подчерта, че алиансът трябва да бъде подготвен и за най-лошия сценарий. В същото време той ясно заяви: НАТО не търси война с Русия.

    Изявленията бяха публикувани от украинския новинарски канал NEXTA на X. Стрийтингът стана особено ясен по отношение на президента на Русия Владимир Путин.

    От британска гледна точка неговите уверения досега не са причина да се подценяват възможните опасности.Британският министър предупреждава Путин!

    10:53 29.10.2026

  • 11 Проби от водата

    2 1 Отговор
    Правителството много добре знае с какъв опасен товар е бил кораба и кой го е думнал, но се прави на ущипана мома. Посредниците на оръжейни доставки очевидно си искат комисионната щото наште се направиха на хитри и Гюров изтича да сключва директен договор

    10:53 29.10.2026

  • 12 Запознат

    7 2 Отговор
    Има видео от екипажа на кораба, дронът е K3 Scout с дължина около 8,5 метра използван от Украйна за прецизни удари срещу руски военни кораби в Черно море.

    Коментиран от #13

    10:58 29.10.2026

  • 13 Наш

    6 2 Отговор

    До коментар #12 от "Запознат":

    И трите дрона са украински, но са били прихванати от руснаци, така каза Тагаренко.

    11:00 29.10.2026

  • 14 Военен

    3 1 Отговор
    Публикуваха маршрута на дродоновете. Идват от север и в последния момент променят курса на запад за да ударят кораба перпендикулярно за максимален ефект.

    11:13 29.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.