Атаки с дронове повишават риска за корабите в Черно море и може да оскъпят транспорта

Атаките с дронове в западната част на Черно море увеличават риска за търговското корабоплаване и могат да доведат до поскъпване на морския транспорт. Това заяви капитан Димитър Димитров, президент на Европейската конфедерация на асоциациите на морските капитани.
Коментарът му идва след потъването на контейнеровоза „Contship Jet“, поразен от три морски дрона край нос Калиакра. Плавателният съд е бил на около 16 морски мили от носа, получил е три пробойни по десния борд и впоследствие е потънал. На борда е имало около 700 контейнера.
Екипажът от 18 души е спасен и пристигна във Варна. Сред моряците има 14 филипинци и четирима украинци, като няма данни за пострадали при атаката. Предстои да бъдат взети проби от морската вода при Дуранкулак, Шабла, нос Калиакра, Бяла и Созопол. Потъването на кораба е потвърдено от Областната администрация във Варна.
Плаващите контейнери са допълнителен риск
Капитан Димитров предупреди, че контейнери, останали на повърхността, могат да създадат опасност за корабите, които преминават през района. По думите му е необходимо по-сериозно наблюдение, за да се избегне сблъсък, който може да повреди друг плавателен съд.„Повишава се рискът за корабите, които преминават в района“, заяви капитан Димитров.
Той смята, че държавата трябва да изиска от корабособственика информация за съдържанието на контейнерите. Според него част от тях може да останат да плават, докато други да потънат заедно с кораба, което би затруднило установяването на точното им местоположение.
Предупреждение за по-висока себестойност
Според капитан Димитров по-високите рискове за корабите ще увеличат себестойността на морския транспорт, а това може да се отрази и на цените на превозваните стоки. Той посочи, че настоящата ситуация се различава от военните райони, през които е плавал по време на войната в бивша Югославия.
Тогава военни кораби са патрулирали, спирали са плавателни съдове и са проверявали товарите им. Сега, по думите му, търговски кораби могат да бъдат атакувани директно и без предупреждение.
След потъването на „Contship Jet“ основните въпроси са свързани със съдържанието на контейнерите и с възможните последици за морската среда и корабоплаването. Вземането на проби от пет крайбрежни пункта трябва да даде информация за състоянието на водата в района.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 АМИ СПРЕТЕ ТОГАВА
Коментиран от #10
10:45 29.10.2026
4 Овчар
10:46 29.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Урките пукат корабите с дронове
На Русия не и трябва скапаната Европа с 0 ресурси и гладни смешни Лидери с памперси.
10:50 29.10.2026
7 МУТРОФАНОВА
ДАЖЕ И РАДЕВ ФО ПОТВЪРДИ.
10:51 29.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 виж какво те чака,пусьохиле...
До коментар #3 от "АМИ СПРЕТЕ ТОГАВА":Напрежението между Русия и НАТО остава високо. Британският министър на отбраната Уес Стрийтинг предупреждава за възможна война с Москва.
На среща във Варшава той подчерта, че алиансът трябва да бъде подготвен и за най-лошия сценарий. В същото време той ясно заяви: НАТО не търси война с Русия.
Изявленията бяха публикувани от украинския новинарски канал NEXTA на X. Стрийтингът стана особено ясен по отношение на президента на Русия Владимир Путин.
От британска гледна точка неговите уверения досега не са причина да се подценяват възможните опасности.Британският министър предупреждава Путин!
10:53 29.10.2026
11 Проби от водата
10:53 29.10.2026
12 Запознат
Коментиран от #13
10:58 29.10.2026
13 Наш
До коментар #12 от "Запознат":И трите дрона са украински, но са били прихванати от руснаци, така каза Тагаренко.
11:00 29.10.2026
14 Военен
11:13 29.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.