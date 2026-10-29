Атаки с дронове повишават риска за корабите в Черно море и може да оскъпят транспорта

Атаките с дронове в западната част на Черно море увеличават риска за търговското корабоплаване и могат да доведат до поскъпване на морския транспорт. Това заяви капитан Димитър Димитров, президент на Европейската конфедерация на асоциациите на морските капитани.

Коментарът му идва след потъването на контейнеровоза „Contship Jet“, поразен от три морски дрона край нос Калиакра. Плавателният съд е бил на около 16 морски мили от носа, получил е три пробойни по десния борд и впоследствие е потънал. На борда е имало около 700 контейнера.

Екипажът от 18 души е спасен и пристигна във Варна. Сред моряците има 14 филипинци и четирима украинци, като няма данни за пострадали при атаката. Предстои да бъдат взети проби от морската вода при Дуранкулак, Шабла, нос Калиакра, Бяла и Созопол. Потъването на кораба е потвърдено от Областната администрация във Варна.

Плаващите контейнери са допълнителен риск

Капитан Димитров предупреди, че контейнери, останали на повърхността, могат да създадат опасност за корабите, които преминават през района. По думите му е необходимо по-сериозно наблюдение, за да се избегне сблъсък, който може да повреди друг плавателен съд.

„Повишава се рискът за корабите, които преминават в района“, заяви капитан Димитров.

Той смята, че държавата трябва да изиска от корабособственика информация за съдържанието на контейнерите. Според него част от тях може да останат да плават, докато други да потънат заедно с кораба, което би затруднило установяването на точното им местоположение.

Предупреждение за по-висока себестойност

Според капитан Димитров по-високите рискове за корабите ще увеличат себестойността на морския транспорт, а това може да се отрази и на цените на превозваните стоки. Той посочи, че настоящата ситуация се различава от военните райони, през които е плавал по време на войната в бивша Югославия.

Тогава военни кораби са патрулирали, спирали са плавателни съдове и са проверявали товарите им. Сега, по думите му, търговски кораби могат да бъдат атакувани директно и без предупреждение.

След потъването на „Contship Jet“ основните въпроси са свързани със съдържанието на контейнерите и с възможните последици за морската среда и корабоплаването. Вземането на проби от пет крайбрежни пункта трябва да даде информация за състоянието на водата в района.