Володимир Зеленски: Украйна порази руски ракетен завод и ПВО за $70 млн.

Украинските сили са поразили руския комбинат „Каменски“ в Ростовска област, както и обекти на противовъздушната отбрана, чиято обща стойност Киев оценява на около 70 милиона долара. Това съобщи украинският президент Володимир Зеленски.
По думите му сред засегнатите цели са зенитният ракетно-артилерийски комплекс „Панцир-С2“ и командно-щабна машина от системата С-400 „Триумф“. Зеленски благодари на Службата за сигурност на Украйна и на останалите подразделения на Силите за отбрана за операцията.
Пожар в склад за ракетно гориво
Комбинатът се намира в Каменск-Шахтински, на около 20 километра от украинската граница. Според украинския Генерален щаб ударът е извършен през нощта срещу 31 октомври с ударни дронове и ракети „Нептун“, използвани за поразяване на наземни цели.
Украинската страна съобщава, че на територията на предприятието е подпален склад за готово твърдо ракетно гориво, а щети са нанесени на четири производствени цеха. Независимо потвърждение на тези твърдения или оценката за стойността на засегнатите системи не е представено. Руските власти не са потвърдили публично данните в наличната информация.
Комбинатът е свързан с производството на твърди ракетни горива и компоненти за боеприпаси. По данни на украинската страна продукцията му се използва за реактивните системи за залпов огън „Ураган“, „Смерч“ и „Торнадо-С“, както и за други ракетни изделия.
Съобщения за удари по логистични обекти
Украинският Генерален щаб съобщи и за атаки срещу четири руски логистични склада в окупираните части на Украйна. Посочени са обекти край Харцизк и Докучаевск в Донецка област, Нововасиливка в Запорожка област и Новоайдар в Луганска област.
Зеленски заяви, че ударите са насочени към ограничаване на способността на Русия да продължава войната. По-рано той съобщи, че през седмицата руските сили са изстреляли 36 балистични ракети и 1940 дрона, а при нощна атака са били засегнати електропреносни мрежи в четири украински области.
Източници: news.bg, ru.interfax.com.ua, ukrinform.ua
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Стига с тоя 🤡 бе
20:56 01.11.2026
2 Иван
Коментиран от #7
20:56 01.11.2026
3 Поразявате,
20:57 01.11.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 черната станция
барем да се радват русофобите на кьор фишеци
20:57 01.11.2026
6 Путин-
Коментиран от #17
20:57 01.11.2026
7 Русия,
До коментар #2 от "Иван":не е държава, а частна фирма на Путин
Коментиран от #24, #25
20:58 01.11.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 А дали е така?
20:59 01.11.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Кина
Коментиран от #27
21:00 01.11.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Копейкотрошач
21:02 01.11.2026
16 осраински
21:04 01.11.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Гошо
21:05 01.11.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Това е в целия Европейски съюз
До коментар #20 от "Е такова триене не е било":Неолибералите са на нокти на чело с комисията,, умници ,,.
21:10 01.11.2026
22 Руската армия днес е намалила
Загубите на украинските въоръжени формирования за деня в местата са до 350 военнослужещи, пет бронирани бойни машини, 10 автомобила, две артилерийски оръдия и 1 станция за електронна война.
21:11 01.11.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Такава държава като русия няма да има
До коментар #7 от "Русия,":На 5 части под международен контрол!
21:13 01.11.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 чобан
21:19 01.11.2026
27 Ама пък нколконорки е избил само днес
До коментар #13 от "Кина":Аааааа?
21:24 01.11.2026