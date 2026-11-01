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Володимир Зеленски: Украйна порази руски ракетен завод и ПВО за $70 млн.
  Тема: Украйна

Володимир Зеленски: Украйна порази руски ракетен завод и ПВО за $70 млн.

1 Ноември, 2026 20:54 888 27

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Поразени са комбинатът „Каменски“, комплекс „Панцир-С2“ и командно-щабна машина от системата С-400, Киев твърди, че при удара са повредени четири производствени цеха

Володимир Зеленски: Украйна порази руски ракетен завод и ПВО за $70 млн. - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Украинските сили са поразили руския комбинат „Каменски“ в Ростовска област, както и обекти на противовъздушната отбрана, чиято обща стойност Киев оценява на около 70 милиона долара. Това съобщи украинският президент Володимир Зеленски.

По думите му сред засегнатите цели са зенитният ракетно-артилерийски комплекс „Панцир-С2“ и командно-щабна машина от системата С-400 „Триумф“. Зеленски благодари на Службата за сигурност на Украйна и на останалите подразделения на Силите за отбрана за операцията.

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„Поразен е комбинатът „Каменски“ – предприятие от руския военно-промишлен комплекс, което участва в производството на ракети“, написа Зеленски.

Пожар в склад за ракетно гориво

Комбинатът се намира в Каменск-Шахтински, на около 20 километра от украинската граница. Според украинския Генерален щаб ударът е извършен през нощта срещу 31 октомври с ударни дронове и ракети „Нептун“, използвани за поразяване на наземни цели.

Украинската страна съобщава, че на територията на предприятието е подпален склад за готово твърдо ракетно гориво, а щети са нанесени на четири производствени цеха. Независимо потвърждение на тези твърдения или оценката за стойността на засегнатите системи не е представено. Руските власти не са потвърдили публично данните в наличната информация.

Комбинатът е свързан с производството на твърди ракетни горива и компоненти за боеприпаси. По данни на украинската страна продукцията му се използва за реактивните системи за залпов огън „Ураган“, „Смерч“ и „Торнадо-С“, както и за други ракетни изделия.

Съобщения за удари по логистични обекти

Украинският Генерален щаб съобщи и за атаки срещу четири руски логистични склада в окупираните части на Украйна. Посочени са обекти край Харцизк и Докучаевск в Донецка област, Нововасиливка в Запорожка област и Новоайдар в Луганска област.

Зеленски заяви, че ударите са насочени към ограничаване на способността на Русия да продължава войната. По-рано той съобщи, че през седмицата руските сили са изстреляли 36 балистични ракети и 1940 дрона, а при нощна атака са били засегнати електропреносни мрежи в четири украински области.

Източници: news.bg, ru.interfax.com.ua, ukrinform.ua


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Стига с тоя 🤡 бе

    22 3 Отговор
    Българският му клонинг го шкартираха.

    20:56 01.11.2026

  • 2 Иван

    26 4 Отговор
    Украйна не е държава а територия, руска територия

    Коментиран от #7

    20:56 01.11.2026

  • 3 Поразявате,

    19 4 Отговор
    а после ривете!

    20:57 01.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 черната станция

    23 2 Отговор
    пак се фука от бункера
    барем да се радват русофобите на кьор фишеци

    20:57 01.11.2026

  • 6 Путин-

    5 14 Отговор
    "Не мога така вече. Това е всеки ден. Ще получа инфаркт най-накрая"

    Коментиран от #17

    20:57 01.11.2026

  • 7 Русия,

    5 19 Отговор

    До коментар #2 от "Иван":

    не е държава, а частна фирма на Путин

    Коментиран от #24, #25

    20:58 01.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 А дали е така?

    20 2 Отговор
    Укринформ няма да ни каже. Зеленски ни уведомява за всичко: колко руснаци са загинали, колко завода за взривени, в следствие от украинските атаки, колко летища са затворени и най-вече какво мисли Путин и каква е стратегията на Русия. Защо не ни казва какво е положението в Украйна?

    20:59 01.11.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Кина

    16 4 Отговор
    Днес не е просил кинти..! Или по късно.

    Коментиран от #27

    21:00 01.11.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Копейкотрошач

    10 8 Отговор
    Доскоро си мислех, че има някакви надежди за Украйна. Но сега вече съм сигурен, че ще се каят горко украинците и няма да има кой да ги съжали.

    21:02 01.11.2026

  • 16 осраински

    12 5 Отговор
    БРАВО А ток в киеФ има ли

    21:04 01.11.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Гошо

    9 1 Отговор
    Защо тия от Униан нищо не споменават за тая героика

    21:05 01.11.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Това е в целия Европейски съюз

    6 2 Отговор

    До коментар #20 от "Е такова триене не е било":

    Неолибералите са на нокти на чело с комисията,, умници ,,.

    21:10 01.11.2026

  • 22 Руската армия днес е намалила

    8 2 Отговор
    Личният състав и оборудване на три механизирани въздушнодесантни бригади, щурмови полк на Въоръжените сили на Украйна, четири бригади на Националната гвардия и бригадата на специалните сили "Азов" бяха разбити в районите на селищата Белозерское, Комышеваха, Андреевка, Криницы, Старорайское, Кривой Рог, Сергеевка, Веровка, Зеленое и Каменка на Донецка народна република.
    Загубите на украинските въоръжени формирования за деня в местата са до 350 военнослужещи, пет бронирани бойни машини, 10 автомобила, две артилерийски оръдия и 1 станция за електронна война.

    21:11 01.11.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Такава държава като русия няма да има

    3 7 Отговор

    До коментар #7 от "Русия,":

    На 5 части под международен контрол!

    21:13 01.11.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 чобан

    5 2 Отговор
    ето за такива "хвалби" трябва да ви заличат г-н президент. и не знам защо не го правят.

    21:19 01.11.2026

  • 27 Ама пък нколконорки е избил само днес

    0 1 Отговор

    До коментар #13 от "Кина":

    Аааааа?

    21:24 01.11.2026

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