Володимир Зеленски: Украйна порази руски ракетен завод и ПВО за $70 млн.

Украинските сили са поразили руския комбинат „Каменски“ в Ростовска област, както и обекти на противовъздушната отбрана, чиято обща стойност Киев оценява на около 70 милиона долара. Това съобщи украинският президент Володимир Зеленски.

По думите му сред засегнатите цели са зенитният ракетно-артилерийски комплекс „Панцир-С2“ и командно-щабна машина от системата С-400 „Триумф“. Зеленски благодари на Службата за сигурност на Украйна и на останалите подразделения на Силите за отбрана за операцията.

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Пожар в склад за ракетно гориво

„Поразен е комбинатът „Каменски“ – предприятие от руския военно-промишлен комплекс, което участва в производството на ракети“, написа Зеленски.

Комбинатът се намира в Каменск-Шахтински, на около 20 километра от украинската граница. Според украинския Генерален щаб ударът е извършен през нощта срещу 31 октомври с ударни дронове и ракети „Нептун“, използвани за поразяване на наземни цели.

Украинската страна съобщава, че на територията на предприятието е подпален склад за готово твърдо ракетно гориво, а щети са нанесени на четири производствени цеха. Независимо потвърждение на тези твърдения или оценката за стойността на засегнатите системи не е представено. Руските власти не са потвърдили публично данните в наличната информация.

Комбинатът е свързан с производството на твърди ракетни горива и компоненти за боеприпаси. По данни на украинската страна продукцията му се използва за реактивните системи за залпов огън „Ураган“, „Смерч“ и „Торнадо-С“, както и за други ракетни изделия.

Съобщения за удари по логистични обекти

Украинският Генерален щаб съобщи и за атаки срещу четири руски логистични склада в окупираните части на Украйна. Посочени са обекти край Харцизк и Докучаевск в Донецка област, Нововасиливка в Запорожка област и Новоайдар в Луганска област.

Зеленски заяви, че ударите са насочени към ограничаване на способността на Русия да продължава войната. По-рано той съобщи, че през седмицата руските сили са изстреляли 36 балистични ракети и 1940 дрона, а при нощна атака са били засегнати електропреносни мрежи в четири украински области.

Източници: news.bg, ru.interfax.com.ua, ukrinform.ua