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Зеленски постави условие на Тръмп за ударите по руските петролни рафинерии
  Тема: Украйна

Зеленски постави условие на Тръмп за ударите по руските петролни рафинерии

2 Ноември, 2026 13:33 2 598 106

  • володимир зеленски-
  • доналд тръмп-
  • ракети patriot-
  • руски нпз-
  • войната в украйна

Украинският президент заяви, че Киев е готов да прекрати атаките за толкова време, за колкото САЩ осигурят противоракетни ракети

Зеленски постави условие на Тръмп за ударите по руските петролни рафинерии - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украйна е готова да спре ударите по руските нефтопреработвателни заводи, но само ако Съединените щати осигурят ракети Patriot за същия период. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски в интервю за Fox News.

Зеленски каза, че е обсъждал темата „няколко пъти“ с президента на САЩ Доналд Тръмп и негови сътрудници. По думите му Киев не може да остане без отговор, когато Русия атакува украинската енергийна инфраструктура.

„Не можем да не отговаряме, когато Русия атакува енергийната ни инфраструктура, убива хора и нанася удари по обекти от електроенергетиката, газовата промишленост и нефтопреработването“, заяви Зеленски.

Украинският президент посочи и друг възможен вариант – Русия да прекрати ударите по украинската енергийна система. Той заяви, че при такова развитие Украйна също би спряла атаките по руски цели.

Зеленски каза, че Киев е готов да плати за ракетите Patriot, а не само да ги поиска като помощ. Той обвърза продължителността на евентуалното спиране на ударите с времето, за което Украйна ще разполага с противоракетни ракети.

„Ако искате да не атакуваме руските НПЗ един месец, дайте ни Patriot за един месец“, каза украинският президент.

Три завода са били поразени за три дни

По информация на УНИАН Украйна се е въздържала от удари по руски нефтопреработвателни заводи в продължение на две седмици по молба на американската администрация. Според същата информация Русия не е прекратила атаките по гражданската инфраструктура на Украйна.

Украинските въоръжени сили са възобновили ударите в петък. За три дни са били поразени три руски НПЗ, като според подадените данни това е извадило от строя около 10% от нефтопреработвателните мощности на Русия.

Посочените предприятия са Кстовският и Новокуйбишевският завод, както и „Башнефт-Новойл“. Сумарният им годишен капацитет е около 33 милиона тона нефт.

В интервюто си Зеленски не обявява конкретен срок за ново спиране на ударите. От думите му става ясно, че Киев поставя условието за Patriot като част от обсъжданията с Вашингтон, докато паралелно настоява и за прекратяване на руските атаки срещу украинската енергийна система.

Източници: unian.net


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 УНИАН източник🤣🤣🤣🤣

    84 10 Отговор
    Белоносото джудже🤥 се взело на сериозно. Помислило се за великан.🤣🤣🤣

    Коментиран от #18

    13:36 02.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Зеления

    94 8 Отговор
    Гуруто на Мирчев, Радан, Бойко, Пеевски, Божанов поставял УСЛОВИЯ на САЩ....ти да видиш...
    и щял да ПЛАТИ САМ ракетите...ти да видиш....

    13:38 02.11.2026

  • 4 Зелен на Ски

    80 8 Отговор
    Е не е ли нагъл?

    Коментиран от #38

    13:38 02.11.2026

  • 5 Предозирал

    62 6 Отговор
    и изкукуригал

    13:38 02.11.2026

  • 6 Хахахаха

    17 101 Отговор
    Зеленски е истински лидер и президент. А не като българските "мъже" които гласуват за Йотова за да не ги пращали на война.

    Коментиран от #8, #17, #86

    13:38 02.11.2026

  • 7 бачер в Лук-ойл

    57 4 Отговор
    Уу крайна получава дизел от Бургас с вагони и ако спре ,Зеленски ще умреее!!

    13:40 02.11.2026

  • 8 Йо хо хо

    54 7 Отговор

    До коментар #6 от "Хахахаха":

    Чемодан, вокзал, Киев!

    Коментиран от #48, #87

    13:42 02.11.2026

  • 9 ккк

    53 5 Отговор
    и онзи рижавия така ще се стресне та ще може и тотално да му резне всичко т. е само 1 му стига стар линка и зеления да развяава белите гащще

    13:42 02.11.2026

  • 10 джони инглиш

    51 5 Отговор
    Волдемор Зiленски поставя условия. Само че дизела в Русия е 89 цента а в украйна 2,06 евро.

    Коментиран от #16

    13:42 02.11.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Ован

    36 2 Отговор
    Зеле да си почисти нослето,че да не го тупкат.

    13:45 02.11.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 456

    22 2 Отговор
    🤣🤣🤣🤣🤣🤣але ле. Ех , " готин" комедиант.

    13:46 02.11.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Запознат

    7 21 Отговор

    До коментар #1 от "УНИАН източник🤣🤣🤣🤣":

    Кой е този президент,кое е това нищожество,което 5 години живее в бункери?М?

    13:49 02.11.2026

  • 19 578676563574687

    7 0 Отговор
    време е да се избият ....

    13:49 02.11.2026

  • 20 Републиканец

    29 2 Отговор
    Моторът на съвременната икономика са нефтът и природният газ. Освен за горива, те се използват в химическата промишленост, в изкуствените торове и земеделието, на практика навсякъде.
    Цените в ЕС са около 1500€ за 1000 м², в САЩ около $500 за 1000 м², а в Русия около $80 за 1000 м². ЕС просто няма шанс да конкурира САЩ и РФ. За Украйна мълча. Тя вече е в средновековието.
    За Европа добрите отношения с РФ са въпрос на оцеляване.

    13:50 02.11.2026

  • 21 Тръмп

    23 0 Отговор
    Изритай го!

    13:50 02.11.2026

  • 22 Спасението

    2 30 Отговор
    за Украйна е да си направи сама, час по-скоро ядрено оръжие. Имат си потенциала. В крайна сметка бяха ядрена сила, преди Русия да ги излъже, че ще им е гарант за сигурността и териториалната цялост, и да им прибере ракетите с ядрени глави.

    Коментиран от #33, #90

    13:52 02.11.2026

  • 23 Зевзек

    2 25 Отговор
    Тръмп направи каквото може,но русийката е заминала на кино.

    13:52 02.11.2026

  • 24 Зеленски постави условие на Тръмп

    31 0 Отговор
    Срока изтича. Вашингтон ще бъде атакуван олееее...

    13:52 02.11.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 джон инглиш

    4 2 Отговор

    До коментар #17 от "АБВ":

    Съгласен съм.

    13:52 02.11.2026

  • 27 Българин

    0 22 Отговор
    ДУМКАЙ ЗДРАВО БЕЗ ДА СПИРАШ
    АМЕРИКАНСКИЯ ПЕДОФИЛ Е ПЪТНИК

    13:53 02.11.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Зеленски постави условие на Тръмп

    23 1 Отговор
    Даваш ракети Patriot или аз си тръгвам ...

    13:53 02.11.2026

  • 30 3.14К

    7 13 Отговор
    От вчера троловете на Копейкин от Крушари значително намалиха своето присъствие в нета. Появяват се от време на време и само когато в Киев за малко е пуснат тока!

    13:53 02.11.2026

  • 31 РОССИ СЕСЕСЕРЕ

    1 14 Отговор
    АГЕНТА КРАСНОВ
    НАЗНАЧЕН ОТ ЖУЖИ
    ЗА ПРЕЗИДЕНТ НА ФАЩ
    СТРИКТНО СЛУЖИ
    НА ГОСПОДАРИТЕ СИ.

    ОТ ВЕКОВЕ ФАЩ
    СПАСЯВА ОТ
    ИЗЧЕЗВАНЕ
    ИМПЕРИЯТА
    НА ЗЛОТО

    БРИТАНИЯ СЕ ОПОМНИ
    НО НЕ И ФАЩ
    ДАНО ИЗЧЕЗНЕ
    ЗАЕДНО С
    ИМПЕРИЯТА НА ЗЛОТО!!!...

    Коментиран от #49

    13:54 02.11.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Хахаха!🎺🥳😀

    13 0 Отговор

    До коментар #22 от "Спасението":

    За Северна Корея това отне ТРИ ПОКОЛЕНИЯ. За Украйна е невъзможно, защото е в състояние на война и пълен блокаж на промишлеността и транспорта.

    13:55 02.11.2026

  • 34 Учуден

    4 7 Отговор
    Хитър е бай Дончо.Всички удари по руска територия са насочвани от спътниковото американско разузнаване.

    13:55 02.11.2026

  • 35 ХиХиХи

    22 0 Отговор
    "Зеленски каза, че Киев е готов да плати за ракетите Patriot, а не само да ги поиска като помощ." И от къде ще вземе пари да ги плати?

    Коментиран от #89

    13:56 02.11.2026

  • 36 Верваме

    24 0 Отговор
    ,,Зеленски каза, че Киев е готов да плати за ракетите Patriot". Пропуснал е да каже с пари от ЕС. Лека подробност нали.

    13:56 02.11.2026

  • 37 Гост

    16 0 Отговор
    За какво са му на Зеления ракети, като ще спира ударите?

    13:57 02.11.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Зеленски може да поставя

    8 2 Отговор
    условия на Тръмп, но на Йотова и Радев НЕ може ! Вчера Йотова ясно го заяви ! Никой не може щото ще си го отнесе

    13:59 02.11.2026

  • 40 Българин

    12 2 Отговор
    Зеленски не може да поставя условия на Тръмп.За какъв се взе?! Една държава като Украйна ще поставя условия на САЩ?! Никога няма да получиш ракетите.Трябва мир,не война.

    Коментиран от #50

    14:00 02.11.2026

  • 41 Хо хо хо

    6 1 Отговор
    каква наглост

    14:00 02.11.2026

  • 42 Дневен ред

    11 0 Отговор
    1. Зелю дава ултиматим на Тръмп.
    2. Трънп отговаря на Зелю.
    3. Зелю се сбогува с колектива.

    Коментиран от #98

    14:00 02.11.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 АБВ

    7 1 Отговор
    УНИАН, а ? Поставяйте източника под заглавието, за да не си губим времето с четене на пропаганда !

    14:01 02.11.2026

  • 46 ТРЪМП

    6 0 Отговор
    Какво си позволяваш? Сега ще видиш оттук нататък.Диктувал ми условия...

    Коментиран от #56

    14:02 02.11.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Хахахаха

    3 9 Отговор

    До коментар #8 от "Йо хо хо":

    Аз моя живот съм си го оправил. Само искам да ви вадят вече от ЕС и НАТО, че ми омръзна моите пари от данъците на запад, да отиват в руската губерния България! Не искам да субсидирам хора които викат - давай тупин! Само това искам. Да сте вън от ЕС.

    Коментиран от #58, #62, #63, #84

    14:02 02.11.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Хахахаха

    3 6 Отговор

    До коментар #40 от "Българин":

    Може. Зеленски не е зависим от тръмп, както вие от тупин. Сега е само време, Зеленски да свали и тръмп от престола.

    14:03 02.11.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Българин

    1 4 Отговор

    До коментар #44 от "А колко":

    Руската армия избива украинците в Украйна. Путин дори сам се хвали, че по негова заповед са убити над 2 млн украинци, защото отказвали да се подчинят на руските интереси. Такава съдба чака всеки, който не се подчинява на големите и силните!

    14:04 02.11.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 метача мина

    3 0 Отговор
    пак помете наляво надясно
    няма ли кой да го уволни за своеволие

    14:06 02.11.2026

  • 55 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 0 Отговор
    Да Ти имам май Ката озад ,мо Дер.

    14:06 02.11.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Шум в системата

    5 1 Отговор
    Украйна вече е свирена

    14:06 02.11.2026

  • 58 Хахахаха

    2 8 Отговор

    До коментар #48 от "Хахахаха":

    Що цъкате минуси? Нали искате вън от ЕС и НАТО и аз там ви пращам? Не ви ли харесва? Искате да взимате пари от ЕС и да викате, давай раша? Е, не е ли малко нагло? Е, поне се надявам ЕС тогава да ви изрита.

    Коментиран от #70, #79

    14:07 02.11.2026

  • 59 Васална Америка

    3 1 Отговор
    Да изпълнява ! Цар Зелю каза ХАУ ! Точка

    14:08 02.11.2026

  • 60 БайДънчо:

    13 2 Отговор
    Наркомана Унищожи Икономически ЕС,
    а сега се опитва да унищожи и Америка!

    14:08 02.11.2026

  • 61 Зелен со

    4 0 Отговор
    пол.

    14:08 02.11.2026

  • 62 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    3 2 Отговор

    До коментар #48 от "Хахахаха":

    Един минус имаш ,от Падък

    Коментиран от #80

    14:09 02.11.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Милен Ганев

    5 1 Отговор
    Не знам джуджето Зелен със Ски може да пставя условия на Тръмп ,нещо съвсем на майтап го ударихте .

    14:10 02.11.2026

  • 65 Лудият бил

    5 1 Отговор
    поставил условие на Тръмп ?

    14:10 02.11.2026

  • 66 Пенсионер 69 годишен

    5 0 Отговор
    ЕС направи поредица от исторически грешки. Зелената енергия може да бъде само допълнение, защото мрежите на са приспособени за нея, и няма толкова пари за това. Въобрази си, че САЩ, които са конкурент на ЕС, т.е. най-лют враг, ще помагат на ЕС. Оказа се от вноса от РФ, която е ПАРТНЬОР А НЕ КОНКУРЕНТ. Пилее пари и пропуска ползи с подкрепата си за Украйна.

    Коментиран от #71

    14:11 02.11.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Анонимен

    3 1 Отговор
    Този май си надскача боя

    14:11 02.11.2026

  • 69 късичкото име

    8 1 Отговор
    Зеленски не е в позиция да поставя каквито и да било условия, дори в Украйна. В Украйна е не легитимен, а в САЩ е изобщо никой.
    За Олена пък е направо бита карта.

    Коментиран от #73

    14:12 02.11.2026

  • 70 Янки Дудл

    5 1 Отговор

    До коментар #58 от "Хахахаха":

    Та не разбрах на кого дава кинти ЕС ,щото аз се прибрах от Сащ преди няколко години ,та нито една стотинка или цент не съм видял ?

    Коментиран от #78

    14:12 02.11.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 С кои пари?

    4 2 Отговор
    Бил готов да плати? С кои пари? С моите?

    14:13 02.11.2026

  • 73 стоян георгиев

    0 3 Отговор

    До коментар #69 от "късичкото име":

    Верно ли? Я виж обаче как поставя и се съобразяват на 100%с него.

    14:13 02.11.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 9689

    2 0 Отговор
    И аз поставям условие на рижавия-дай 50 милиарда долара.й ми

    14:14 02.11.2026

  • 76 Пенсионер 69 годишен

    4 0 Отговор

    До коментар #71 от "стоян георгиев":

    Защото съм белгиец, мойто момче. Затова съм в Белгия. Клел съм се в кралство Белгия. Но виждам, какви станаха тука цените заради тая война.

    Коментиран от #81

    14:15 02.11.2026

  • 77 Котка

    4 1 Отговор
    Очаквам скоро Зеленски да предизвика Тръмп на дуел.

    14:16 02.11.2026

  • 78 Хахахаха

    2 4 Отговор

    До коментар #70 от "Янки Дудл":

    На държавата дава. Държавата е получила много пари от ЕС. Къде са отишли, трябва да намерите вие. За това ЕС не ви е виновен! Ама нищо, може тупин да ви дава повече, той ще дойде лично на теб ще ти даде.

    Коментиран от #82

    14:17 02.11.2026

  • 79 късичкото име

    6 1 Отговор

    До коментар #58 от "Хахахаха":

    Не знам ти дали взимаш пари от ЕС, но аз и всички които познавам не получаваме и стотинка от там. От там получаваме скъпо парно, скъпа нафта, скъпи храни и скъпи банани. Ама не просто скъпи, а много, много скъпи.
    А, и още нещо. Вместо да ме пращаш някъде, върви ти в Брюксел, щом толкова ти харесва.

    Коментиран от #94

    14:17 02.11.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Янки Дудл

    1 1 Отговор

    До коментар #78 от "Хахахаха":

    Та не разбрах ,кое е тоя тупин ,твоят активен партньор ли и кво дава в случая ,ако трябва да се наредя и аз ?

    Коментиран от #96

    14:21 02.11.2026

  • 83 Гечко

    1 3 Отговор
    На това се казва президент,да браниш интереса на държавата дори когато си потънал в блатото до ушите! Не харесвам Зеления,харесвам действията му!

    14:23 02.11.2026

  • 84 Боруна Лом

    0 1 Отговор

    До коментар #48 от "Хахахаха":

    ОДИ НА.... И ПО ДАЛЕЧ

    14:24 02.11.2026

  • 85 стоян георгиев

    0 2 Отговор
    Факти защо не трябва да пишем зеленски да унищожи рускитв нпз та?кое нарушава правилата ви?

    14:25 02.11.2026

  • 86 Смешник

    2 2 Отговор

    До коментар #6 от "Хахахаха":

    Ами заминавай на фронта тогава Какво стоиш коментираш от канапето

    14:27 02.11.2026

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Емил

    3 0 Отговор

    До коментар #22 от "Спасението":

    Никога не са били ядрена сила!!!
    Бяха част от ядрена сила!!!
    А да си направиш ядрено оръжие не е като да си направиш златни тоалетни с чужди пари!!!

    Коментиран от #92

    14:30 02.11.2026

  • 91 Аууу...,колко трогателно...!

    2 1 Отговор
    ,,Зеленски постави условие на Тръмп ...!"...?!?!

    14:31 02.11.2026

  • 92 стоян георгиев

    0 1 Отговор

    До коментар #90 от "Емил":

    Значи и русия не е ядрена сила.оръжието го наследиха от ссср .

    14:31 02.11.2026

  • 93 Карнавал

    1 0 Отговор
    Преди години имаше един скеч с : ,, Нашият представител даваше - Бахама Мама лапаше"

    14:32 02.11.2026

  • 94 Хахахаха

    0 1 Отговор

    До коментар #79 от "късичкото име":

    Аз живея в ЕС. А на вас ви желая, да излезете от ЕС, за да живеете добре. За да не ви пращам субсидии от ЕС. Това искам.

    Коментиран от #103, #105

    14:32 02.11.2026

  • 95 Хехе

    1 0 Отговор
    Зелката взе много да си позволява. Дали не е поумнял?! Дони въобще не го смята за фактор...

    14:33 02.11.2026

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 С това изнудване

    2 0 Отговор
    Наркоуродът си подписа смъртната присъда

    14:35 02.11.2026

  • 98 Калоян

    2 0 Отговор

    До коментар #42 от "Дневен ред":

    Нещо като в
    приказката за Настрадин Ходжа, на когото зевзеци скрили магарето:
    - Давайте ми магарето , че чудо ще направя ?
    - Какво чудо ще направиш ?
    - Ще си ида пеш .

    14:36 02.11.2026

  • 99 Русия

    3 0 Отговор
    До къде стигна този свят,плъх да поставя условия на лъв !

    14:38 02.11.2026

  • 100 Анонимен

    3 0 Отговор
    Зеленски поставя условия на САЩ?!! Той сериозно ли?!!

    Коментиран от #106

    14:39 02.11.2026

  • 101 Тошо

    0 0 Отговор
    Единица за наглост- 1 зеленски.

    14:43 02.11.2026

  • 102 Хахаха!🎺🥳😀

    1 0 Отговор
    Зеленски с тия черни дрехи и брадясал гледа като плъх, хванат в капан! Хахахаха хахахаха 🤣😀❗

    14:44 02.11.2026

  • 103 КРАТКО

    1 0 Отговор

    До коментар #94 от "Хахахаха":

    КЪДЕ ЖИВЕЕШ В ЕС
    ЧИ ТО И МАКСУДА УЖ Е В ЕС
    ТА ЖИВЙ СИ
    АМА ЗЕМИ МЕРКИ ЩОТ МИРИШЕ

    14:45 02.11.2026

  • 104 Хахаха!🎺🥳😀

    1 0 Отговор
    Господин Доналд Тръмп, арестувайте зеленчука, да мирне Европа. В Гуантанамо му е мястото на тоя терорист!

    14:45 02.11.2026

  • 105 КРАТКО

    2 0 Отговор

    До коментар #94 от "Хахахаха":

    И МЕНЕ КО МА ИНТЕРЕСУВА
    КО ИСКАШ
    АЙДЕ ОТИВАЙ ДА ПРАЙШ СКИ С КОКОРЧО

    14:47 02.11.2026

  • 106 Кремък

    0 0 Отговор

    До коментар #100 от "Анонимен":

    Защо не ?
    Пудрата захар дава крилаааа-а !

    14:48 02.11.2026

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