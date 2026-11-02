Зеленски постави условие на Тръмп за ударите по руските петролни рафинерии

Украйна е готова да спре ударите по руските нефтопреработвателни заводи, но само ако Съединените щати осигурят ракети Patriot за същия период. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски в интервю за Fox News.

Зеленски каза, че е обсъждал темата „няколко пъти“ с президента на САЩ Доналд Тръмп и негови сътрудници. По думите му Киев не може да остане без отговор, когато Русия атакува украинската енергийна инфраструктура.

„Не можем да не отговаряме, когато Русия атакува енергийната ни инфраструктура, убива хора и нанася удари по обекти от електроенергетиката, газовата промишленост и нефтопреработването“, заяви Зеленски.

Украинският президент посочи и друг възможен вариант – Русия да прекрати ударите по украинската енергийна система. Той заяви, че при такова развитие Украйна също би спряла атаките по руски цели.

Зеленски каза, че Киев е готов да плати за ракетите Patriot, а не само да ги поиска като помощ. Той обвърза продължителността на евентуалното спиране на ударите с времето, за което Украйна ще разполага с противоракетни ракети.

Три завода са били поразени за три дни

„Ако искате да не атакуваме руските НПЗ един месец, дайте ни Patriot за един месец“, каза украинският президент.

По информация на УНИАН Украйна се е въздържала от удари по руски нефтопреработвателни заводи в продължение на две седмици по молба на американската администрация. Според същата информация Русия не е прекратила атаките по гражданската инфраструктура на Украйна.

Украинските въоръжени сили са възобновили ударите в петък. За три дни са били поразени три руски НПЗ, като според подадените данни това е извадило от строя около 10% от нефтопреработвателните мощности на Русия.

Посочените предприятия са Кстовският и Новокуйбишевският завод, както и „Башнефт-Новойл“. Сумарният им годишен капацитет е около 33 милиона тона нефт.

В интервюто си Зеленски не обявява конкретен срок за ново спиране на ударите. От думите му става ясно, че Киев поставя условието за Patriot като част от обсъжданията с Вашингтон, докато паралелно настоява и за прекратяване на руските атаки срещу украинската енергийна система.

Източници: unian.net