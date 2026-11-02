Зеленски постави условие на Тръмп за ударите по руските петролни рафинерии

Украйна е готова да спре ударите по руските нефтопреработвателни заводи, но само ако Съединените щати осигурят ракети Patriot за същия период. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски в интервю за Fox News.
Зеленски каза, че е обсъждал темата „няколко пъти“ с президента на САЩ Доналд Тръмп и негови сътрудници. По думите му Киев не може да остане без отговор, когато Русия атакува украинската енергийна инфраструктура.„Не можем да не отговаряме, когато Русия атакува енергийната ни инфраструктура, убива хора и нанася удари по обекти от електроенергетиката, газовата промишленост и нефтопреработването“, заяви Зеленски.
Украинският президент посочи и друг възможен вариант – Русия да прекрати ударите по украинската енергийна система. Той заяви, че при такова развитие Украйна също би спряла атаките по руски цели.
Зеленски каза, че Киев е готов да плати за ракетите Patriot, а не само да ги поиска като помощ. Той обвърза продължителността на евентуалното спиране на ударите с времето, за което Украйна ще разполага с противоракетни ракети.„Ако искате да не атакуваме руските НПЗ един месец, дайте ни Patriot за един месец“, каза украинският президент.
Три завода са били поразени за три дни
По информация на УНИАН Украйна се е въздържала от удари по руски нефтопреработвателни заводи в продължение на две седмици по молба на американската администрация. Според същата информация Русия не е прекратила атаките по гражданската инфраструктура на Украйна.
Украинските въоръжени сили са възобновили ударите в петък. За три дни са били поразени три руски НПЗ, като според подадените данни това е извадило от строя около 10% от нефтопреработвателните мощности на Русия.
Посочените предприятия са Кстовският и Новокуйбишевският завод, както и „Башнефт-Новойл“. Сумарният им годишен капацитет е около 33 милиона тона нефт.
В интервюто си Зеленски не обявява конкретен срок за ново спиране на ударите. От думите му става ясно, че Киев поставя условието за Patriot като част от обсъжданията с Вашингтон, докато паралелно настоява и за прекратяване на руските атаки срещу украинската енергийна система.
Източници: unian.net
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 УНИАН източник🤣🤣🤣🤣
Коментиран от #18
13:36 02.11.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Зеления
и щял да ПЛАТИ САМ ракетите...ти да видиш....
13:38 02.11.2026
4 Зелен на Ски
Коментиран от #38
13:38 02.11.2026
5 Предозирал
13:38 02.11.2026
6 Хахахаха
Коментиран от #8, #17, #86
13:38 02.11.2026
7 бачер в Лук-ойл
13:40 02.11.2026
8 Йо хо хо
До коментар #6 от "Хахахаха":Чемодан, вокзал, Киев!
Коментиран от #48, #87
13:42 02.11.2026
9 ккк
13:42 02.11.2026
10 джони инглиш
Коментиран от #16
13:42 02.11.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Ован
13:45 02.11.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 456
13:46 02.11.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Запознат
До коментар #1 от "УНИАН източник🤣🤣🤣🤣":Кой е този президент,кое е това нищожество,което 5 години живее в бункери?М?
13:49 02.11.2026
19 578676563574687
13:49 02.11.2026
20 Републиканец
Цените в ЕС са около 1500€ за 1000 м², в САЩ около $500 за 1000 м², а в Русия около $80 за 1000 м². ЕС просто няма шанс да конкурира САЩ и РФ. За Украйна мълча. Тя вече е в средновековието.
За Европа добрите отношения с РФ са въпрос на оцеляване.
13:50 02.11.2026
21 Тръмп
13:50 02.11.2026
22 Спасението
Коментиран от #33, #90
13:52 02.11.2026
23 Зевзек
13:52 02.11.2026
24 Зеленски постави условие на Тръмп
13:52 02.11.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 джон инглиш
До коментар #17 от "АБВ":Съгласен съм.
13:52 02.11.2026
27 Българин
АМЕРИКАНСКИЯ ПЕДОФИЛ Е ПЪТНИК
13:53 02.11.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Зеленски постави условие на Тръмп
13:53 02.11.2026
30 3.14К
13:53 02.11.2026
31 РОССИ СЕСЕСЕРЕ
НАЗНАЧЕН ОТ ЖУЖИ
ЗА ПРЕЗИДЕНТ НА ФАЩ
СТРИКТНО СЛУЖИ
НА ГОСПОДАРИТЕ СИ.
ОТ ВЕКОВЕ ФАЩ
СПАСЯВА ОТ
ИЗЧЕЗВАНЕ
ИМПЕРИЯТА
НА ЗЛОТО
БРИТАНИЯ СЕ ОПОМНИ
НО НЕ И ФАЩ
ДАНО ИЗЧЕЗНЕ
ЗАЕДНО С
ИМПЕРИЯТА НА ЗЛОТО!!!...
Коментиран от #49
13:54 02.11.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #22 от "Спасението":За Северна Корея това отне ТРИ ПОКОЛЕНИЯ. За Украйна е невъзможно, защото е в състояние на война и пълен блокаж на промишлеността и транспорта.
13:55 02.11.2026
34 Учуден
13:55 02.11.2026
35 ХиХиХи
Коментиран от #89
13:56 02.11.2026
36 Верваме
13:56 02.11.2026
37 Гост
13:57 02.11.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Зеленски може да поставя
13:59 02.11.2026
40 Българин
Коментиран от #50
14:00 02.11.2026
41 Хо хо хо
14:00 02.11.2026
42 Дневен ред
2. Трънп отговаря на Зелю.
3. Зелю се сбогува с колектива.
Коментиран от #98
14:00 02.11.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 АБВ
14:01 02.11.2026
46 ТРЪМП
Коментиран от #56
14:02 02.11.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Хахахаха
До коментар #8 от "Йо хо хо":Аз моя живот съм си го оправил. Само искам да ви вадят вече от ЕС и НАТО, че ми омръзна моите пари от данъците на запад, да отиват в руската губерния България! Не искам да субсидирам хора които викат - давай тупин! Само това искам. Да сте вън от ЕС.
Коментиран от #58, #62, #63, #84
14:02 02.11.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Хахахаха
До коментар #40 от "Българин":Може. Зеленски не е зависим от тръмп, както вие от тупин. Сега е само време, Зеленски да свали и тръмп от престола.
14:03 02.11.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Българин
До коментар #44 от "А колко":Руската армия избива украинците в Украйна. Путин дори сам се хвали, че по негова заповед са убити над 2 млн украинци, защото отказвали да се подчинят на руските интереси. Такава съдба чака всеки, който не се подчинява на големите и силните!
14:04 02.11.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 метача мина
няма ли кой да го уволни за своеволие
14:06 02.11.2026
55 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
14:06 02.11.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Шум в системата
14:06 02.11.2026
58 Хахахаха
До коментар #48 от "Хахахаха":Що цъкате минуси? Нали искате вън от ЕС и НАТО и аз там ви пращам? Не ви ли харесва? Искате да взимате пари от ЕС и да викате, давай раша? Е, не е ли малко нагло? Е, поне се надявам ЕС тогава да ви изрита.
Коментиран от #70, #79
14:07 02.11.2026
59 Васална Америка
14:08 02.11.2026
60 БайДънчо:
а сега се опитва да унищожи и Америка!
14:08 02.11.2026
61 Зелен со
14:08 02.11.2026
62 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #48 от "Хахахаха":Един минус имаш ,от Падък
Коментиран от #80
14:09 02.11.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Милен Ганев
14:10 02.11.2026
65 Лудият бил
14:10 02.11.2026
66 Пенсионер 69 годишен
Коментиран от #71
14:11 02.11.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Анонимен
14:11 02.11.2026
69 късичкото име
За Олена пък е направо бита карта.
Коментиран от #73
14:12 02.11.2026
70 Янки Дудл
До коментар #58 от "Хахахаха":Та не разбрах на кого дава кинти ЕС ,щото аз се прибрах от Сащ преди няколко години ,та нито една стотинка или цент не съм видял ?
Коментиран от #78
14:12 02.11.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 С кои пари?
14:13 02.11.2026
73 стоян георгиев
До коментар #69 от "късичкото име":Верно ли? Я виж обаче как поставя и се съобразяват на 100%с него.
14:13 02.11.2026
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 9689
14:14 02.11.2026
76 Пенсионер 69 годишен
До коментар #71 от "стоян георгиев":Защото съм белгиец, мойто момче. Затова съм в Белгия. Клел съм се в кралство Белгия. Но виждам, какви станаха тука цените заради тая война.
Коментиран от #81
14:15 02.11.2026
77 Котка
14:16 02.11.2026
78 Хахахаха
До коментар #70 от "Янки Дудл":На държавата дава. Държавата е получила много пари от ЕС. Къде са отишли, трябва да намерите вие. За това ЕС не ви е виновен! Ама нищо, може тупин да ви дава повече, той ще дойде лично на теб ще ти даде.
Коментиран от #82
14:17 02.11.2026
79 късичкото име
До коментар #58 от "Хахахаха":Не знам ти дали взимаш пари от ЕС, но аз и всички които познавам не получаваме и стотинка от там. От там получаваме скъпо парно, скъпа нафта, скъпи храни и скъпи банани. Ама не просто скъпи, а много, много скъпи.
А, и още нещо. Вместо да ме пращаш някъде, върви ти в Брюксел, щом толкова ти харесва.
Коментиран от #94
14:17 02.11.2026
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 Янки Дудл
До коментар #78 от "Хахахаха":Та не разбрах ,кое е тоя тупин ,твоят активен партньор ли и кво дава в случая ,ако трябва да се наредя и аз ?
Коментиран от #96
14:21 02.11.2026
83 Гечко
14:23 02.11.2026
84 Боруна Лом
До коментар #48 от "Хахахаха":ОДИ НА.... И ПО ДАЛЕЧ
14:24 02.11.2026
85 стоян георгиев
14:25 02.11.2026
86 Смешник
До коментар #6 от "Хахахаха":Ами заминавай на фронта тогава Какво стоиш коментираш от канапето
14:27 02.11.2026
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 Този коментар е премахнат от модератор.
89 Този коментар е премахнат от модератор.
90 Емил
До коментар #22 от "Спасението":Никога не са били ядрена сила!!!
Бяха част от ядрена сила!!!
А да си направиш ядрено оръжие не е като да си направиш златни тоалетни с чужди пари!!!
Коментиран от #92
14:30 02.11.2026
91 Аууу...,колко трогателно...!
14:31 02.11.2026
92 стоян георгиев
До коментар #90 от "Емил":Значи и русия не е ядрена сила.оръжието го наследиха от ссср .
14:31 02.11.2026
93 Карнавал
14:32 02.11.2026
94 Хахахаха
До коментар #79 от "късичкото име":Аз живея в ЕС. А на вас ви желая, да излезете от ЕС, за да живеете добре. За да не ви пращам субсидии от ЕС. Това искам.
Коментиран от #103, #105
14:32 02.11.2026
95 Хехе
14:33 02.11.2026
96 Този коментар е премахнат от модератор.
97 С това изнудване
14:35 02.11.2026
98 Калоян
До коментар #42 от "Дневен ред":Нещо като в
приказката за Настрадин Ходжа, на когото зевзеци скрили магарето:
- Давайте ми магарето , че чудо ще направя ?
- Какво чудо ще направиш ?
- Ще си ида пеш .
14:36 02.11.2026
99 Русия
14:38 02.11.2026
100 Анонимен
Коментиран от #106
14:39 02.11.2026
101 Тошо
14:43 02.11.2026
102 Хахаха!🎺🥳😀
14:44 02.11.2026
103 КРАТКО
До коментар #94 от "Хахахаха":КЪДЕ ЖИВЕЕШ В ЕС
ЧИ ТО И МАКСУДА УЖ Е В ЕС
ТА ЖИВЙ СИ
АМА ЗЕМИ МЕРКИ ЩОТ МИРИШЕ
14:45 02.11.2026
104 Хахаха!🎺🥳😀
14:45 02.11.2026
105 КРАТКО
До коментар #94 от "Хахахаха":И МЕНЕ КО МА ИНТЕРЕСУВА
КО ИСКАШ
АЙДЕ ОТИВАЙ ДА ПРАЙШ СКИ С КОКОРЧО
14:47 02.11.2026
106 Кремък
До коментар #100 от "Анонимен":Защо не ?
Пудрата захар дава крилаааа-а !
14:48 02.11.2026