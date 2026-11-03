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САЩ избират Конгрес и губернатори на междинни избори
  Тема: Избори

САЩ избират Конгрес и губернатори на междинни избори

3 Ноември, 2026 05:17 591 2

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  • доналд тръмп-
  • губернатори

Американците гласуват за всичките 435 места в Камарата на представителите и за 35 сенатори. Вотът може да промени контрола върху Конгреса през последните две години от мандата на Доналд Тръмп

САЩ избират Конгрес и губернатори на междинни избори - 1
Снимкa: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американците гласуват за новия състав на Конгреса на междинни избори, които могат да определят политическия баланс във Вашингтон през последните две години от мандата на президента Доналд Тръмп.

На 3 ноември са подложени на вот всичките 435 места в Камарата на представителите и 35 от общо 100 места в Сената. Камарата се обновява изцяло на всеки две години, докато сенаторите се избират за шестгодишен мандат и местата им се подновяват поетапно.

Републиканците контролират и двете камари преди изборите. Според Асошиейтед прес партията защитава мнозинство от 53 на 47 места в Сената, а демократите се надяват да спечелят позиции в щати, които традиционно подкрепят републиканците. Изходът от вота ще определи коя партия ще ръководи законодателния дневен ред, ще председателства комисиите и ще има по-голямо влияние върху бюджета и федералния контрол върху администрацията.

Вот за губернатори и местна власт

Паралелно с изборите за Конгрес се провеждат и 36 избора за губернатори. Сред щатите са Калифорния, Тексас, Флорида, Джорджия, Мичиган, Пенсилвания, Ню Йорк, Уисконсин, Охайо и Аризона.

Гласоподавателите избират още членове на щатски законодателни органи, главни прокурори, държавни секретари и представители на местната власт. В отделните щати на бюлетините има и местни референдуми, поправки в щатските конституции и други въпроси.

Предварителното гласуване отчита висока активност в няколко конкурентни щата. Асошиейтед прес съобщи, че над 6,3 милиона избиратели в Тексас са гласували предварително към сряда – с около 50 процента повече в сравнение със същия момент преди междинните избори през 2022 г. В национален мащаб над 43 милиона души са подали бюлетини предварително в 47 щата и Вашингтон пет дни преди изборния ден.

Последните послания на партиите

Републиканците водят кампания около управлението на Тръмп, сигурността на границата и икономическата политика. Демократите поставят акцент върху високите цени, разходите за живот и необходимостта от по-силен контрол върху Белия дом.

Председателят на Камарата на представителите Майк Джонсън призова привържениците си във Вирджиния да не се влияят от прогнозите: „Отхвърлете социологическите проучвания; отхвърлете коментаторите“, заяви той пред свои поддръжници, цитиран от Асошиейтед прес.

Междинните избори традиционно се разглеждат като оценка за президента и управляващата партия. Победа на демократите в една или и в двете камари би ограничила възможностите на администрацията да прокарва законодателни инициативи. Запазването или разширяването на републиканското мнозинство би дало на Тръмп по-голяма свобода за изпълнение на политическата му програма.

Избраните членове на Камарата и Сената ще започнат мандата си на 3 януари 2027 г., когато ще бъде свикан новият състав на Конгреса.

Източници: apnews.com


САЩ
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Meфистoфел

    0 0 Отговор
    Не избират Конгрес, а Кнесет 2.0

    05:57 03.11.2026