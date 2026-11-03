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Тревожен сигнал от МАЕ: газовите запаси в Европа паднаха до най-ниското ниво от 13 години

Тревожен сигнал от МАЕ: газовите запаси в Европа паднаха до най-ниското ниво от 13 години

3 Ноември, 2026 09:21 558 31

  • газови запаси-
  • европейски съюз-
  • втечнен природен газ-
  • мае-
  • ормузки пролив

Хранилищата в ЕС са запълнени на около 75% преди зимата. МАЕ предупреждава за по-голяма зависимост от втечнения природен газ и риск от ново напрежение през 2027 г

Тревожен сигнал от МАЕ: газовите запаси в Европа паднаха до най-ниското ниво от 13 години - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Европа ще посрещне зимата с най-ниските газови запаси от 2013 г. насам. Хранилищата в Европейския съюз са били запълнени на около 75% в края на октомври, което оставя по-малък буфер при рязко застудяване или прекъсване на доставките.

Данните са част от новия анализ на Международната агенция по енергията за газовия пазар и отоплителния сезон 2026-2027. В него се посочва, че равнището на запасите е най-ниското от повече от десетилетие. Европейската агенция за сътрудничество между енергийните регулатори също отчита 75% запълване към 21 октомври и ниво под деветгодишната средна стойност.

Слабата позиция на Европа е резултат от няколко последователни фактора. В края на зимата на 2025-2026 г. подземните хранилища са съдържали газ за около 28% от капацитета си, спрямо 34% година по-рано. През сезона на нагнетяване в тях е постъпил обем, който е с приблизително 4% под средния за последните пет години.

Ормузкият пролив ограничи доставките на втечнен газ

Конфликтът в Близкия изток и фактическото затваряне на Ормузкия пролив са засегнали доставките на втечнен природен газ. През пролива преминава почти една пета от световната търговия с втечнен газ, основно от Катар и Обединените арабски емирства. Потокът към Европа е по-малък от този към Азия, но ограниченията засилиха конкуренцията за наличните товари.

Ниските запаси в края на предходната зима допълнително усложниха възстановяването им. Купувачите са отлагали част от покупките в очакване на понижение на цените, но това очакване не се е оправдало. Нагнетяването се е ускорило през август, септември и октомври, без да достигне равнищата от предишни години.

Тази ситуация увеличава зависимостта на региона от световните доставки на втечнен природен газ за задоволяване на сезонния пик на търсенето и би могла да направи региона особено уязвим, ако предстоящата зима е по-студена от очакваното или в случай на технически инциденти или други смущения в доставките.

МАЕ посочва, че натискът може да се пренесе и през 2027 г., тъй като възстановяването на LNG потоците през Ормузкия пролив остава несигурно, а Европа и Азия ще продължат да се конкурират за гъвкави доставки.

По-малък буфер преди отоплителния сезон

Нивото от 75% е под обичайните цели за запълване на европейските хранилища. Според ACER правилата на ЕС предвиждат цел от 90%, като при трудни пазарни условия са възможни отклонения и по-гъвкав срок за изпълнението ѝ.

По-ниските запаси не означават автоматично физически недостиг на газ, но ограничават възможността на пазара да поеме нов шок. При по-студено време ще се увеличи нуждата от внос на втечнен газ, а всяка повреда по инфраструктурата или ново забавяне на доставките може да доведе до по-силен ценови натиск.

Източници: euronews.com


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Русия

    11 1 Отговор
    Още малко...

    09:24 03.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Путин Президент

    3 10 Отговор
    А ние нямаме бензин
    За първи път от 1945 г!!!

    09:26 03.11.2026

  • 5 Георги

    6 2 Отговор
    след жълт-о-паветния умнокрасивитет виновни са чичо румен и рошлата

    09:26 03.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Газпром

    12 3 Отговор
    Сбогом Русия здравей мизерия

    09:27 03.11.2026

  • 8 Украйна:

    8 0 Отговор
    Още малко и ние ще продаваме Руски газ но ще се казва Украински газ

    Коментиран от #11

    09:28 03.11.2026

  • 9 Тези ги слушаме от 5 години

    6 10 Отговор
    А Европа се развива
    Докато Русия тъне в мизерия и мърша

    Коментиран от #23

    09:29 03.11.2026

  • 10 Нннн

    3 5 Отговор
    Новината е пример за манипулация на общественото мнение. Подземните хранилища се пълнеха, когато газта идваше основно по газопроводи и от едно място. Днес всеки LNG танкер е хранилище и няма нужда да се пълнят подземните. Няма нужда и да се презапасяваш, защото можеш да си купиш от сто места по всяко време.

    Коментиран от #17, #18, #19

    09:30 03.11.2026

  • 11 🦉🦉🦉🦉

    4 0 Отговор

    До коментар #8 от "Украйна:":

    Това вече БЕШЕ❗

    09:32 03.11.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 666

    5 0 Отговор
    Евала на санкциите

    09:33 03.11.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Иван

    8 0 Отговор
    Коалицията на желаещите тренира покачването му.......специален наблюдател-- Кирил Петков.

    09:33 03.11.2026

  • 16 Помним

    1 4 Отговор

    До коментар #3 от "Ну, погоди":

    Азов бяха най-големите русофли в Украйна и на хранилкав Кремъл преди войната. Нещо като нашите БНО Шипка. После русия ги използва за претекст за войната и те набързо смениха вярата си.

    Коментиран от #24

    09:33 03.11.2026

  • 17 Георги

    9 0 Отговор

    До коментар #10 от "Нннн":

    и понеже сега, навсякъде и по всяко време има газ, затова вчера скочи с 35%

    Коментиран от #20

    09:34 03.11.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Путинист

    2 3 Отговор

    До коментар #10 от "Нннн":

    И то много по евтино отколкото от руският газ
    Но това няма значение когато Румен Лъжеца вдига цените за да тъпче с пари олигархията около него!

    Коментиран от #28

    09:35 03.11.2026

  • 20 Нннн

    0 1 Отговор

    До коментар #17 от "Георги":

    Че ко не е скочило напоследък, че газта да е изключение? Проблем с наличностите няма, особно пък в Бълария, къдео все още има действащи газопроводи, а и сме съсобственици с Гърция на LNG терминал.

    Коментиран от #25

    09:37 03.11.2026

  • 21 КОЛЬО ПАРЪМА

    2 0 Отговор
    Нищо ще им гледаме Сеира

    09:37 03.11.2026

  • 22 Цензypа

    1 1 Отговор
    Слугите на кривокраката фон дер вещица минаха и тук с метлата, но това не променя факта!!!

    09:37 03.11.2026

  • 23 Стенли

    0 1 Отговор

    До коментар #9 от "Тези ги слушаме от 5 години":

    Абе , като гледаме , какво става във Франция , Германия , Италия , Испания много се развива няма що , 😮‍💨😕

    Коментиран от #30, #31

    09:38 03.11.2026

  • 24 Иван

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Помним":

    Адолф Хитлер можеше да стане равин.

    09:39 03.11.2026

  • 25 🦉🦉🦉🦉

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Нннн":

    Точно газ и петрол генерират голямата инфлация, а не обратно❗

    09:40 03.11.2026

  • 26 Нннн

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "🦉🦉🦉🦉":

    Така са се разбързали, че над половината LNG флот е свобоен и чака поръчки, а пък другата половина си "ратоварва" с есеци на терминалите.

    09:41 03.11.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Иван

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Путинист":

    Кирил Петков ще присъства ли на погребението на Джо Байден?

    09:41 03.11.2026

  • 29 Хохо Бохо

    0 0 Отговор
    А бе нали искахте без газ и без вас? Нали това искахте?

    09:42 03.11.2026

  • 30 Ха ха ха ха

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "Стенли":

    Та като гледате какво видяхте и какво разбрахте? Глупостите ви винаги са едни и същи.

    09:43 03.11.2026

  • 31 Моаква

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Стенли":

    Във свободните демокраций има протести Винаги
    И без да има война в Русия и без да бълват лъжи руските тролове


    Това е демокрацията недоволните имат право на мнение

    09:43 03.11.2026