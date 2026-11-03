Тревожен сигнал от МАЕ: газовите запаси в Европа паднаха до най-ниското ниво от 13 години

Европа ще посрещне зимата с най-ниските газови запаси от 2013 г. насам. Хранилищата в Европейския съюз са били запълнени на около 75% в края на октомври, което оставя по-малък буфер при рязко застудяване или прекъсване на доставките.

Данните са част от новия анализ на Международната агенция по енергията за газовия пазар и отоплителния сезон 2026-2027. В него се посочва, че равнището на запасите е най-ниското от повече от десетилетие. Европейската агенция за сътрудничество между енергийните регулатори също отчита 75% запълване към 21 октомври и ниво под деветгодишната средна стойност.

Слабата позиция на Европа е резултат от няколко последователни фактора. В края на зимата на 2025-2026 г. подземните хранилища са съдържали газ за около 28% от капацитета си, спрямо 34% година по-рано. През сезона на нагнетяване в тях е постъпил обем, който е с приблизително 4% под средния за последните пет години.

Ормузкият пролив ограничи доставките на втечнен газ

Конфликтът в Близкия изток и фактическото затваряне на Ормузкия пролив са засегнали доставките на втечнен природен газ. През пролива преминава почти една пета от световната търговия с втечнен газ, основно от Катар и Обединените арабски емирства. Потокът към Европа е по-малък от този към Азия, но ограниченията засилиха конкуренцията за наличните товари.

Ниските запаси в края на предходната зима допълнително усложниха възстановяването им. Купувачите са отлагали част от покупките в очакване на понижение на цените, но това очакване не се е оправдало. Нагнетяването се е ускорило през август, септември и октомври, без да достигне равнищата от предишни години.

Тази ситуация увеличава зависимостта на региона от световните доставки на втечнен природен газ за задоволяване на сезонния пик на търсенето и би могла да направи региона особено уязвим, ако предстоящата зима е по-студена от очакваното или в случай на технически инциденти или други смущения в доставките.

МАЕ посочва, че натискът може да се пренесе и през 2027 г., тъй като възстановяването на LNG потоците през Ормузкия пролив остава несигурно, а Европа и Азия ще продължат да се конкурират за гъвкави доставки.

По-малък буфер преди отоплителния сезон

Нивото от 75% е под обичайните цели за запълване на европейските хранилища. Според ACER правилата на ЕС предвиждат цел от 90%, като при трудни пазарни условия са възможни отклонения и по-гъвкав срок за изпълнението ѝ.

По-ниските запаси не означават автоматично физически недостиг на газ, но ограничават възможността на пазара да поеме нов шок. При по-студено време ще се увеличи нуждата от внос на втечнен газ, а всяка повреда по инфраструктурата или ново забавяне на доставките може да доведе до по-силен ценови натиск.

Източници: euronews.com