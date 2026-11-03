Тревожен сигнал от МАЕ: газовите запаси в Европа паднаха до най-ниското ниво от 13 години

Европа ще посрещне зимата с най-ниските газови запаси от 2013 г. насам. Хранилищата в Европейския съюз са били запълнени на около 75% в края на октомври, което оставя по-малък буфер при рязко застудяване или прекъсване на доставките.
Данните са част от новия анализ на Международната агенция по енергията за газовия пазар и отоплителния сезон 2026-2027. В него се посочва, че равнището на запасите е най-ниското от повече от десетилетие. Европейската агенция за сътрудничество между енергийните регулатори също отчита 75% запълване към 21 октомври и ниво под деветгодишната средна стойност.
Слабата позиция на Европа е резултат от няколко последователни фактора. В края на зимата на 2025-2026 г. подземните хранилища са съдържали газ за около 28% от капацитета си, спрямо 34% година по-рано. През сезона на нагнетяване в тях е постъпил обем, който е с приблизително 4% под средния за последните пет години.
Ормузкият пролив ограничи доставките на втечнен газ
Конфликтът в Близкия изток и фактическото затваряне на Ормузкия пролив са засегнали доставките на втечнен природен газ. През пролива преминава почти една пета от световната търговия с втечнен газ, основно от Катар и Обединените арабски емирства. Потокът към Европа е по-малък от този към Азия, но ограниченията засилиха конкуренцията за наличните товари.
Ниските запаси в края на предходната зима допълнително усложниха възстановяването им. Купувачите са отлагали част от покупките в очакване на понижение на цените, но това очакване не се е оправдало. Нагнетяването се е ускорило през август, септември и октомври, без да достигне равнищата от предишни години.Тази ситуация увеличава зависимостта на региона от световните доставки на втечнен природен газ за задоволяване на сезонния пик на търсенето и би могла да направи региона особено уязвим, ако предстоящата зима е по-студена от очакваното или в случай на технически инциденти или други смущения в доставките.
МАЕ посочва, че натискът може да се пренесе и през 2027 г., тъй като възстановяването на LNG потоците през Ормузкия пролив остава несигурно, а Европа и Азия ще продължат да се конкурират за гъвкави доставки.
По-малък буфер преди отоплителния сезон
Нивото от 75% е под обичайните цели за запълване на европейските хранилища. Според ACER правилата на ЕС предвиждат цел от 90%, като при трудни пазарни условия са възможни отклонения и по-гъвкав срок за изпълнението ѝ.
По-ниските запаси не означават автоматично физически недостиг на газ, но ограничават възможността на пазара да поеме нов шок. При по-студено време ще се увеличи нуждата от внос на втечнен газ, а всяка повреда по инфраструктурата или ново забавяне на доставките може да доведе до по-силен ценови натиск.
Източници: euronews.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Русия
09:24 03.11.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Путин Президент
За първи път от 1945 г!!!
09:26 03.11.2026
5 Георги
09:26 03.11.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Газпром
09:27 03.11.2026
8 Украйна:
Коментиран от #11
09:28 03.11.2026
9 Тези ги слушаме от 5 години
Докато Русия тъне в мизерия и мърша
Коментиран от #23
09:29 03.11.2026
10 Нннн
Коментиран от #17, #18, #19
09:30 03.11.2026
11 🦉🦉🦉🦉
До коментар #8 от "Украйна:":Това вече БЕШЕ❗
09:32 03.11.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 666
09:33 03.11.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Иван
09:33 03.11.2026
16 Помним
До коментар #3 от "Ну, погоди":Азов бяха най-големите русофли в Украйна и на хранилкав Кремъл преди войната. Нещо като нашите БНО Шипка. После русия ги използва за претекст за войната и те набързо смениха вярата си.
Коментиран от #24
09:33 03.11.2026
17 Георги
До коментар #10 от "Нннн":и понеже сега, навсякъде и по всяко време има газ, затова вчера скочи с 35%
Коментиран от #20
09:34 03.11.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Путинист
До коментар #10 от "Нннн":И то много по евтино отколкото от руският газ
Но това няма значение когато Румен Лъжеца вдига цените за да тъпче с пари олигархията около него!
Коментиран от #28
09:35 03.11.2026
20 Нннн
До коментар #17 от "Георги":Че ко не е скочило напоследък, че газта да е изключение? Проблем с наличностите няма, особно пък в Бълария, къдео все още има действащи газопроводи, а и сме съсобственици с Гърция на LNG терминал.
Коментиран от #25
09:37 03.11.2026
21 КОЛЬО ПАРЪМА
09:37 03.11.2026
22 Цензypа
09:37 03.11.2026
23 Стенли
До коментар #9 от "Тези ги слушаме от 5 години":Абе , като гледаме , какво става във Франция , Германия , Италия , Испания много се развива няма що , 😮💨😕
Коментиран от #30, #31
09:38 03.11.2026
24 Иван
До коментар #16 от "Помним":Адолф Хитлер можеше да стане равин.
09:39 03.11.2026
25 🦉🦉🦉🦉
До коментар #20 от "Нннн":Точно газ и петрол генерират голямата инфлация, а не обратно❗
09:40 03.11.2026
26 Нннн
До коментар #18 от "🦉🦉🦉🦉":Така са се разбързали, че над половината LNG флот е свобоен и чака поръчки, а пък другата половина си "ратоварва" с есеци на терминалите.
09:41 03.11.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Иван
До коментар #19 от "Путинист":Кирил Петков ще присъства ли на погребението на Джо Байден?
09:41 03.11.2026
29 Хохо Бохо
09:42 03.11.2026
30 Ха ха ха ха
До коментар #23 от "Стенли":Та като гледате какво видяхте и какво разбрахте? Глупостите ви винаги са едни и същи.
09:43 03.11.2026
31 Моаква
До коментар #23 от "Стенли":Във свободните демокраций има протести Винаги
И без да има война в Русия и без да бълват лъжи руските тролове
Това е демокрацията недоволните имат право на мнение
09:43 03.11.2026