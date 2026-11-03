Калифорния може да стане първият щат в САЩ с данък върху богатството на милиардерите

Избирателите в Калифорния гласуват по предложение, което може да превърне щата в първия в САЩ с данък върху нетното състояние на милиардерите. Proposition 40 предвижда еднократен налог от 5% върху богатството на хора с активи над 1 млрд. долара, които са били жители на Калифорния на 1 януари 2026 г.

Ако бъде одобрена, мярката ще изисква данъкът да бъде платен през 2027 г. Данъкоплатците ще могат да разсрочат сумата за пет години, но при допълнително оскъпяване. Недвижимите имоти, пенсионните фондове и пенсионните сметки по правило няма да се включват в данъчната основа.

Парите са предназначени основно за здравеопазване

90% от приходите трябва да бъдат използвани за здравни услуги. Останалите средства са предвидени за образование, хранителна помощ и разходи по администрирането на новия налог. Законодателният анализатор на Калифорния очаква временните приходи да бъдат в размер на десетки милиарди долари, но посочва, че точната сума трудно може да бъде изчислена заради промените в цените на акциите и възможните действия на засегнатите данъкоплатци.

Поддръжниците на Proposition 40, сред които е синдикатът SEIU United Healthcare Workers West, твърдят, че мярката е необходима заради съкращенията във федералното финансиране. Синдикатът изчислява, че щатът може да загуби 100 млрд. долара за здравеопазване в рамките на пет години.

Губернаторът предупреждава за отлив на богатите

„Време е да събираме тези данъци, за да гарантираме, че здравната ни система ще остане защитена“, заявява Лорена Гонсалес, президент на Калифорнийската федерация на профсъюзите.

Губернаторът демократ Гавин Нюсъм се противопоставя на щатския данък. Той предупреждава, че най-богатите жители могат да напуснат Калифорния и да отнесат със себе си значителни данъчни приходи. Според официалния анализ евентуалният отлив може да намали постъпленията от данъка върху доходите с по-малко от 1 млрд. долара годишно.

Противниците са събрали приблизително десет пъти повече средства от поддръжниците на мярката. Сред основните дарители са технологични предприемачи и инвеститори в рисков капитал. Комитетът Building a Better California е набрал над 333 млн. долара, като около 30% от сумата е предоставена от съоснователя на „Гугъл“ Сергей Брин.

Вотът може да бъде обезсилен

Проучване на Public Policy Institute of California от средата на октомври показва, че 52% от вероятните избиратели са против Proposition 40, а 46% я подкрепят. В началото на септември съотношението е било обратното.

Дори мярката да получи мнозинство, тя може да не влезе в сила. Proposition 41 и Proposition 42, подкрепяни от противниците на данъка, могат да я блокират, ако получат повече гласове „за“ от Proposition 40. Едната забранява нови данъци върху финансови активи и лично имущество, като недвижимите имоти са изключени, а другата е свързана с ограничения върху данъчното облагане на лични активи и спестявания.

Източници: apnews.com