Безпрецедентно решение: губернаторът на Калифорния замени смъртните присъди на 548 души

Губернаторът на Калифорния Гавин Нюсъм обяви замяната на всички 548 смъртни присъди в щата с доживотен затвор без право на помилване. Решението засяга 529 мъже и 19 жени, които се намират в затворите на Калифорния.

Мярката е най-мащабната еднократна замяна на смъртни присъди в историята на Съединените щати. Тя премахва възможността осъдените да бъдат екзекутирани, но не отменя присъдите за доживотен затвор и не променя постановените осъдителни решения.

Съдебен преглед за част от случаите

Процедурата все още не е приключила за всички осъдени. Около 70% от хората в калифорнийския списък на осъдените на смърт са признати за виновни по повече от едно тежко престъпление. По закон тези случаи трябва да бъдат прегледани от Върховния съд на Калифорния.

Калифорния има най-голямото отделение за осъдени на смърт в Западното полукълбо, но щатът не е изпълнявал смъртна присъда от 2006 г. Скоро след като встъпи в длъжност през 2019 г., Нюсъм въведе мораториум върху екзекуциите.

Мотивите на губернатора

В писмо до жителите на Калифорния Нюсъм заяви: „Твърдо вярвам, че убийството, санкционирано от държавата, е несъвместимо с ценностите на Калифорния, подкопава основите на правната ни система и принизява всички нас.“

Губернаторът посочи като мотиви личните си морални убеждения, както и съмненията си относно ефективността и справедливото прилагане на смъртното наказание. Той заяви, че системата е довела и до осъждането на невинни хора.

Нюсъм призна, че решението ще бъде болезнено за част от семействата на жертвите. Председателят на Асоциацията на окръжните прокурори в Калифорния Жанин М. Пациони обаче заяви, че всяка смъртна присъда представлява отделен случай, по който съдебно жури е разгледало доказателствата и е преценило, че най-тежкото наказание е оправдано.

Реакции и какво следва

Католическата мрежа за мобилизиране срещу смъртното наказание приветства решението. Директорът ѝ Кризан Вайанкурт Мърфи го определи като доказателство, че правосъдието може да се основава на милост и възстановяване, а не на смърт и възмездие.

В същото време защитници на правата на жертвите предупредиха, че ще оспорват мярката. Нюсъм няма правомощия сам да премахне смъртното наказание в Калифорния. Това може да стане само чрез решение на избирателите, които досега са гласували за запазването му.

Източници: aleteia.org