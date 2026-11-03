73 ранени след руски удар по Харков – болница е сред засегнатите сгради

Седемдесет и трима души са пострадали при руска въздушна атака срещу Харков през нощта срещу 3 ноември. Ударът е нанесен около 3:20 часа в Немишлянския район на града, съобщи украинската прокуратура, цитирана от Укринформ.

Поразено е пространството между сградите на болница. Повредени са фасадата и отделенията на лечебното заведение, а прозорците са били изпочупени. Сред пострадалите има пациенти, медицински служители и жители на близки жилищни сгради.

Щети са нанесени и на друго лечебно заведение, лаборатория и прозорците на 10 жилищни блока. Правоохранителните органи са открили отломки от използваните боеприпаси.

Предполага се използване на ФАБ-250

По предварителни данни е възможно руските сили да са използвали авиационна бомба ФАБ-250, оборудвана с модул за насочване УМПК-5Р. Видът на боеприпаса все още не е потвърден окончателно.

Украинските власти разследват атаката. Данните за броя на пострадалите са актуализирани, след като по-рано беше съобщено за 62 ранени.

Ударени са и обекти в Днипро

Освен за Харков украинските военновъздушни сили са издали предупреждения за опасност от балистични ракети над Киев и няколко други региона. В Днипро са били засегнати „критични инфраструктурни обекти“, съобщи началникът на местната военна администрация Олександър Ханжа.

Заради въздушните удари в Украйна Полша е привела военновъздушните си сили в бойна готовност, съобщиха полските власти.

Източници: bta.bg, ukrinform.net