73 ранени след руски удар по Харков – болница е сред засегнатите сгради

Седемдесет и трима души са пострадали при руска въздушна атака срещу Харков през нощта срещу 3 ноември. Ударът е нанесен около 3:20 часа в Немишлянския район на града, съобщи украинската прокуратура, цитирана от Укринформ.
Поразено е пространството между сградите на болница. Повредени са фасадата и отделенията на лечебното заведение, а прозорците са били изпочупени. Сред пострадалите има пациенти, медицински служители и жители на близки жилищни сгради.
Щети са нанесени и на друго лечебно заведение, лаборатория и прозорците на 10 жилищни блока. Правоохранителните органи са открили отломки от използваните боеприпаси.
Предполага се използване на ФАБ-250
По предварителни данни е възможно руските сили да са използвали авиационна бомба ФАБ-250, оборудвана с модул за насочване УМПК-5Р. Видът на боеприпаса все още не е потвърден окончателно.
Украинските власти разследват атаката. Данните за броя на пострадалите са актуализирани, след като по-рано беше съобщено за 62 ранени.
Ударени са и обекти в Днипро
Освен за Харков украинските военновъздушни сили са издали предупреждения за опасност от балистични ракети над Киев и няколко други региона. В Днипро са били засегнати „критични инфраструктурни обекти“, съобщи началникът на местната военна администрация Олександър Ханжа.
Заради въздушните удари в Украйна Полша е привела военновъздушните си сили в бойна готовност, съобщиха полските власти.
Източници: bta.bg, ukrinform.net
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Браво
Коментиран от #8
10:49 03.11.2026
2 Роко
Коментиран от #5
10:57 03.11.2026
3 Добре, че четем
11:00 03.11.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Бай Иван
11:07 03.11.2026
7 Източници: bta.bg, ukrinform.net
а само ранени и то много в различни сгради без убити е учудващо голям удар да поккрие хиляди кв метра сградна площ
11:11 03.11.2026
8 Кога пък
До коментар #1 от "Браво":Е Имало Галене
Бре ПУТЕРАСТЧЕ.
Терористите са си Терористи.
11:14 03.11.2026