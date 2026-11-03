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73 ранени след руски удар по Харков – болница е сред засегнатите сгради
  Тема: Украйна

73 ранени след руски удар по Харков – болница е сред засегнатите сгради

3 Ноември, 2026 10:47 434 8

  • харков-
  • руски въздушен удар-
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  • днипро

Сред пострадалите са пациенти, медицински служители и жители на съседни сгради. Повредени са още лечебно заведение, лаборатория и 10 жилищни блока

73 ранени след руски удар по Харков – болница е сред засегнатите сгради - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Седемдесет и трима души са пострадали при руска въздушна атака срещу Харков през нощта срещу 3 ноември. Ударът е нанесен около 3:20 часа в Немишлянския район на града, съобщи украинската прокуратура, цитирана от Укринформ.

Поразено е пространството между сградите на болница. Повредени са фасадата и отделенията на лечебното заведение, а прозорците са били изпочупени. Сред пострадалите има пациенти, медицински служители и жители на близки жилищни сгради.

Щети са нанесени и на друго лечебно заведение, лаборатория и прозорците на 10 жилищни блока. Правоохранителните органи са открили отломки от използваните боеприпаси.

Предполага се използване на ФАБ-250

По предварителни данни е възможно руските сили да са използвали авиационна бомба ФАБ-250, оборудвана с модул за насочване УМПК-5Р. Видът на боеприпаса все още не е потвърден окончателно.

Украинските власти разследват атаката. Данните за броя на пострадалите са актуализирани, след като по-рано беше съобщено за 62 ранени.

Ударени са и обекти в Днипро

Освен за Харков украинските военновъздушни сили са издали предупреждения за опасност от балистични ракети над Киев и няколко други региона. В Днипро са били засегнати „критични инфраструктурни обекти“, съобщи началникът на местната военна администрация Олександър Ханжа.

Заради въздушните удари в Украйна Полша е привела военновъздушните си сили в бойна готовност, съобщиха полските власти.

Източници: bta.bg, ukrinform.net


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Браво

    9 1 Отговор
    Малко по малко спират с галенето

    Коментиран от #8

    10:49 03.11.2026

  • 2 Роко

    1 6 Отговор
    Руските нацисти отново показаха фашистката си същност. Нищо ново под слънцето.

    Коментиран от #5

    10:57 03.11.2026

  • 3 Добре, че четем

    4 0 Отговор
    забранените ни медии и научаваме истината. Вашият източник еФалшив 🤣🤣🤣🤣

    11:00 03.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Бай Иван

    1 0 Отговор
    А дежурното родилно отделение и домът за възрастни хора за утре ли го оставиха?

    11:07 03.11.2026

  • 7 Източници: bta.bg, ukrinform.net

    1 0 Отговор
    доверени източници както винаги може да се гадае от кьор фишеци
    а само ранени и то много в различни сгради без убити е учудващо голям удар да поккрие хиляди кв метра сградна площ

    11:11 03.11.2026

  • 8 Кога пък

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Браво":

    Е Имало Галене
    Бре ПУТЕРАСТЧЕ.

    Терористите са си Терористи.

    11:14 03.11.2026

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