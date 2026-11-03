11 държави подготвят военни сили за следвоенна мисия в Украйна

Великобритания и Франция ще ръководят съвместно многонационалното учение „Коалиция“, което ще се проведе в Полша от 9 до 22 ноември. В него ще участват около 2800 военнослужещи от 11 държави, като 300 от тях ще бъдат британци. Маневрите са насочени към подготовката на сили, които биха подпомогнали сигурността и възстановяването на Украйна след края на бойните действия.

Участие са потвърдили Белгия, Естония, Франция, Германия, Литва, Нидерландия, Полша, Испания, Швеция, Турция и Великобритания. Учението „Коалиция“ е първото голямо, организирано в рамките на Многонационалните сили за Украйна (MNF-U) – военният компонент на „Коалицията на желаещите“, чиито членове са поели ангажимент за засилена военна, икономическа и дипломатическа подкрепа за Киев.

Логистика, въздушна сигурност и морско разминиране

В Полша ще бъдат отработени управлението на силите, преместването на личен състав, техника и материали, както и взаимодействието между различните национални компоненти. Учението ще обхване действия на сушата, във въздуха и по море.

Военнослужещи от 7-а бригада на британската армия, известна като „Пустинните плъхове“, ще тренират логистични операции. Изтребители „Тайфун“ и самолетът цистерна „Вояджър“ на Кралските военновъздушни сили ще изпълняват полети, свързани със симулиране на мерки за сигурност на гражданските въздушни превози след повторното отваряне на украинското въздушно пространство.

Турските сили ще изградят морския компонент на MNF-U в Истанбул. Там ще бъдат отработени действия по разминиране на морските пространства, които трябва да създадат условия за безопасното възстановяване на търговското корабоплаване до украинските пристанища.

Силите ще действат само при покана от Киев

Според британското министерство на отбраната MNF-U ще подпомага сигурността на украинското въздушно и морско пространство и възстановяването на украинските въоръжени сили. Силите ще влязат в Украйна само след прекратяване на бойните действия и по искане на украинското правителство. Те няма да изпълняват мироопазващи функции и няма да наблюдават спазването на режим на прекратяване на огъня.

Командващ на многонационалните сили е британският генерал-лейтенант Том Бейтман. Великобритания и Франция ръководят MNF-U съвместно, а щабът на силите трябва да бъде преместен от Париж в Лондон през 2026 г.

„Това не е хипотетичен план, а реална сила, готова да помогне на Украйна, щом бойните действия спрат“, заяви британският министър на отбраната Уес Стритинг.

По думите му учението показва, че Великобритания, Франция и съюзниците им засилват подготовката за бъдещ мир в Украйна. Британското правителство съобщава още, че планира да увеличи разходите за отбрана до 2,7% от брутния вътрешен продукт през 2027–2028 г., като за четири години финансирането трябва да достигне близо 300 милиарда британски лири.

Източници: ukrinform.ua