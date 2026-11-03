11 държави подготвят военни сили за следвоенна мисия в Украйна

Великобритания и Франция ще ръководят съвместно многонационалното учение „Коалиция“, което ще се проведе в Полша от 9 до 22 ноември. В него ще участват около 2800 военнослужещи от 11 държави, като 300 от тях ще бъдат британци. Маневрите са насочени към подготовката на сили, които биха подпомогнали сигурността и възстановяването на Украйна след края на бойните действия.
Участие са потвърдили Белгия, Естония, Франция, Германия, Литва, Нидерландия, Полша, Испания, Швеция, Турция и Великобритания. Учението „Коалиция“ е първото голямо, организирано в рамките на Многонационалните сили за Украйна (MNF-U) – военният компонент на „Коалицията на желаещите“, чиито членове са поели ангажимент за засилена военна, икономическа и дипломатическа подкрепа за Киев.
Логистика, въздушна сигурност и морско разминиране
В Полша ще бъдат отработени управлението на силите, преместването на личен състав, техника и материали, както и взаимодействието между различните национални компоненти. Учението ще обхване действия на сушата, във въздуха и по море.
Военнослужещи от 7-а бригада на британската армия, известна като „Пустинните плъхове“, ще тренират логистични операции. Изтребители „Тайфун“ и самолетът цистерна „Вояджър“ на Кралските военновъздушни сили ще изпълняват полети, свързани със симулиране на мерки за сигурност на гражданските въздушни превози след повторното отваряне на украинското въздушно пространство.
Турските сили ще изградят морския компонент на MNF-U в Истанбул. Там ще бъдат отработени действия по разминиране на морските пространства, които трябва да създадат условия за безопасното възстановяване на търговското корабоплаване до украинските пристанища.
Силите ще действат само при покана от Киев
Според британското министерство на отбраната MNF-U ще подпомага сигурността на украинското въздушно и морско пространство и възстановяването на украинските въоръжени сили. Силите ще влязат в Украйна само след прекратяване на бойните действия и по искане на украинското правителство. Те няма да изпълняват мироопазващи функции и няма да наблюдават спазването на режим на прекратяване на огъня.
Командващ на многонационалните сили е британският генерал-лейтенант Том Бейтман. Великобритания и Франция ръководят MNF-U съвместно, а щабът на силите трябва да бъде преместен от Париж в Лондон през 2026 г.„Това не е хипотетичен план, а реална сила, готова да помогне на Украйна, щом бойните действия спрат“, заяви британският министър на отбраната Уес Стритинг.
По думите му учението показва, че Великобритания, Франция и съюзниците им засилват подготовката за бъдещ мир в Украйна. Британското правителство съобщава още, че планира да увеличи разходите за отбрана до 2,7% от брутния вътрешен продукт през 2027–2028 г., като за четири години финансирането трябва да достигне близо 300 милиарда британски лири.
Източници: ukrinform.ua
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хххххххххх
Коментиран от #13, #19
12:27 03.11.2026
2 Пустинните плъхове“, ще тренират
12:29 03.11.2026
3 Реалист
12:29 03.11.2026
4 честен ционист
12:30 03.11.2026
5 Хахаха
12:30 03.11.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 хахахахахха
12:31 03.11.2026
8 европейца
Коментиран от #28
12:32 03.11.2026
9 Гост
12:32 03.11.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Някой
Коментиран от #29
12:33 03.11.2026
12 кукузел
12:33 03.11.2026
13 иван костов
До коментар #1 от "Хххххххххх":Русия няма да ги допусне в Бивша украйна!
12:35 03.11.2026
14 САМО ПИТАМ
Коментиран от #22
12:36 03.11.2026
15 Ама
Коментиран от #24
12:38 03.11.2026
16 Чудесно е
12:38 03.11.2026
17 Бай онзи
12:38 03.11.2026
18 така ли
12:40 03.11.2026
19 По точно
До коментар #1 от "Хххххххххх":Дядя Вова да стяга куфарите за Хага. И всичките му приятелчета около него!
Коментиран от #36
12:40 03.11.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Нали знаеш
До коментар #14 от "САМО ПИТАМ":Вече 5 години Русия не може да проведе една тридневна операция. Жалка руска армия!
12:43 03.11.2026
23 Да добре
12:43 03.11.2026
24 точка
До коментар #15 от "Ама":Даже и сами си го казват/ НЯМА ДА ПАЗЯТ МИРА%!!!! Тоест влизат във воината.
12:45 03.11.2026
25 Русия
12:45 03.11.2026
26 Западняшка малло умност
12:45 03.11.2026
27 604
12:45 03.11.2026
28 Никой
До коментар #8 от "европейца":Кой пита страхливеца от бункера??
12:45 03.11.2026
29 Никой
До коментар #11 от "Някой":Не ти ли е ясно, че никакви натовски войски няма да стъпят в Украйна? В момента в Полша назрява гражданска война, за това там ще се дислоцира групировка от натовски жандари. Покани ги Туск, защото чуждите бият и убиват без да се замислят.
12:46 03.11.2026
30 Провалят САЩ
Коментиран от #39
12:47 03.11.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Някой
Най-сигурният мир, ако Украйна влезе във военен съюз с Русия! Запада ще реве, но ще има макар и студен мир.
Коментиран от #35
12:48 03.11.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Майка
До коментар #19 от "По точно":ти стяга куфарите към мене.
12:50 03.11.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 бплгария тоже
Коментиран от #42, #46
12:52 03.11.2026
39 Ами аз друго смятам
До коментар #30 от "Провалят САЩ":Тези 11 държави,някои от които ядрени още сега да подпукат кочината на ботокса.
12:53 03.11.2026
40 маке
12:53 03.11.2026
41 Ха ХаХа
12:54 03.11.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 МАРСУЛИТЕ ОТ ФЕС
12:54 03.11.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Абе
12:55 03.11.2026
46 604
До коментар #38 от "бплгария тоже":подготвя такива като теб, ще ви пратим да си дадете дългът към новата во родина оусрайна и да я наторите както си му е редът!
12:55 03.11.2026