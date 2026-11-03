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11 държави подготвят военни сили за следвоенна мисия в Украйна
  Тема: Украйна

11 държави подготвят военни сили за следвоенна мисия в Украйна

3 Ноември, 2026 12:26 870 46

  • украйна-
  • великобритания-
  • военни учения-
  • многонационални сили-
  • полша

Около 2800 военнослужещи от 11 държави ще тренират в Полша действия за сигурността и възстановяването на Украйна след края на бойните действия

11 държави подготвят военни сили за следвоенна мисия в Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Великобритания и Франция ще ръководят съвместно многонационалното учение „Коалиция“, което ще се проведе в Полша от 9 до 22 ноември. В него ще участват около 2800 военнослужещи от 11 държави, като 300 от тях ще бъдат британци. Маневрите са насочени към подготовката на сили, които биха подпомогнали сигурността и възстановяването на Украйна след края на бойните действия.

Участие са потвърдили Белгия, Естония, Франция, Германия, Литва, Нидерландия, Полша, Испания, Швеция, Турция и Великобритания. Учението „Коалиция“ е първото голямо, организирано в рамките на Многонационалните сили за Украйна (MNF-U) – военният компонент на „Коалицията на желаещите“, чиито членове са поели ангажимент за засилена военна, икономическа и дипломатическа подкрепа за Киев.

Логистика, въздушна сигурност и морско разминиране

В Полша ще бъдат отработени управлението на силите, преместването на личен състав, техника и материали, както и взаимодействието между различните национални компоненти. Учението ще обхване действия на сушата, във въздуха и по море.

Военнослужещи от 7-а бригада на британската армия, известна като „Пустинните плъхове“, ще тренират логистични операции. Изтребители „Тайфун“ и самолетът цистерна „Вояджър“ на Кралските военновъздушни сили ще изпълняват полети, свързани със симулиране на мерки за сигурност на гражданските въздушни превози след повторното отваряне на украинското въздушно пространство.

Турските сили ще изградят морския компонент на MNF-U в Истанбул. Там ще бъдат отработени действия по разминиране на морските пространства, които трябва да създадат условия за безопасното възстановяване на търговското корабоплаване до украинските пристанища.

Силите ще действат само при покана от Киев

Според британското министерство на отбраната MNF-U ще подпомага сигурността на украинското въздушно и морско пространство и възстановяването на украинските въоръжени сили. Силите ще влязат в Украйна само след прекратяване на бойните действия и по искане на украинското правителство. Те няма да изпълняват мироопазващи функции и няма да наблюдават спазването на режим на прекратяване на огъня.

Командващ на многонационалните сили е британският генерал-лейтенант Том Бейтман. Великобритания и Франция ръководят MNF-U съвместно, а щабът на силите трябва да бъде преместен от Париж в Лондон през 2026 г.

„Това не е хипотетичен план, а реална сила, готова да помогне на Украйна, щом бойните действия спрат“, заяви британският министър на отбраната Уес Стритинг.

По думите му учението показва, че Великобритания, Франция и съюзниците им засилват подготовката за бъдещ мир в Украйна. Британското правителство съобщава още, че планира да увеличи разходите за отбрана до 2,7% от брутния вътрешен продукт през 2027–2028 г., като за четири години финансирането трябва да достигне близо 300 милиарда британски лири.

Източници: ukrinform.ua


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хххххххххх

    38 3 Отговор
    Дано Румъния и Полша са готови да ги приемат, щом тръгнат да бягат...

    Коментиран от #13, #19

    12:27 03.11.2026

  • 2 Пустинните плъхове“, ще тренират

    32 3 Отговор
    луд умора няма

    12:29 03.11.2026

  • 3 Реалист

    29 3 Отговор
    Няма Да им стъпи крак там на натовците

    12:29 03.11.2026

  • 4 честен ционист

    20 3 Отговор
    И откъде ще минат турските аскери?

    12:30 03.11.2026

  • 5 Хахаха

    21 1 Отговор
    тия източник 😂🤣🤣🤣 не разсмива по цял ден.

    12:30 03.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 хахахахахха

    26 2 Отговор
    по-полека с подготовката. Да не се окаже на халост

    12:31 03.11.2026

  • 8 европейца

    22 1 Отговор
    А разрешение от Кремъл имат ли? Там ще се решава кой какво да прави в следвоенната територия

    Коментиран от #28

    12:32 03.11.2026

  • 9 Гост

    11 2 Отговор
    Затова докараха на Радев Страйкъри да се готви за Украйна.

    12:32 03.11.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Някой

    19 2 Отговор
    Хаха! Без Русия да е съгласна, не можете да стъпите в Украйна. Щото, ще боли.

    Коментиран от #29

    12:33 03.11.2026

  • 12 кукузел

    2 0 Отговор
    Бота пак ревна за данъците

    12:33 03.11.2026

  • 13 иван костов

    8 2 Отговор

    До коментар #1 от "Хххххххххх":

    Русия няма да ги допусне в Бивша украйна!

    12:35 03.11.2026

  • 14 САМО ПИТАМ

    8 2 Отговор
    А С ПРИБЕШКИ И ПРОПЪЛЗЯВАНЕ ЛИ ЩЕ МИНАТ В КРАИНА, ЩОТО ТАМ ЩЕ ГИ ЧАКАТ ......ГЕРАНИ, ИСКАНДЕРИ , РАЗНИ ....КАЛИБРИ И Т.Н.

    Коментиран от #22

    12:36 03.11.2026

  • 15 Ама

    9 0 Отговор
    То именно това е целта на войната, да няма такива сили в Украйна, ама едно си баба знае, едно си баба бае.

    Коментиран от #24

    12:38 03.11.2026

  • 16 Чудесно е

    9 0 Отговор
    Че България не е част от този цирк.

    12:38 03.11.2026

  • 17 Бай онзи

    10 1 Отговор
    Френски журналист беше интервюирал руския депутат Пьотър Толстой( внук на писателя Лев Толстой) за влизане на,,мироопазващи" сили на запада в Украйна след войната.Журналиста го питал как ще реагира Русия,а той му казал,,Ще ги избием до крак".Французина онемял.

    12:38 03.11.2026

  • 18 така ли

    3 0 Отговор
    други групr -мераклии......Въй,въй....

    12:40 03.11.2026

  • 19 По точно

    1 6 Отговор

    До коментар #1 от "Хххххххххх":

    Дядя Вова да стяга куфарите за Хага. И всичките му приятелчета около него!

    Коментиран от #36

    12:40 03.11.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Нали знаеш

    0 4 Отговор

    До коментар #14 от "САМО ПИТАМ":

    Вече 5 години Русия не може да проведе една тридневна операция. Жалка руска армия!

    12:43 03.11.2026

  • 23 Да добре

    6 0 Отговор
    Егати смешниците

    12:43 03.11.2026

  • 24 точка

    4 0 Отговор

    До коментар #15 от "Ама":

    Даже и сами си го казват/ НЯМА ДА ПАЗЯТ МИРА%!!!! Тоест влизат във воината.

    12:45 03.11.2026

  • 25 Русия

    3 1 Отговор
    Следващите по пътя на Украйна....

    12:45 03.11.2026

  • 26 Западняшка малло умност

    3 0 Отговор
    Рибата не се родила, те тиган и олио слагат.

    12:45 03.11.2026

  • 27 604

    3 1 Отговор
    2800 ахахаххахахахахя! Първо никой няма да ви пусне дори в следвоенна украйна, тя войната е за това , 2-ро с тия 2800 служителя мое да правите ветер на те тоя .!. само и единствено!

    12:45 03.11.2026

  • 28 Никой

    1 3 Отговор

    До коментар #8 от "европейца":

    Кой пита страхливеца от бункера??

    12:45 03.11.2026

  • 29 Никой

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "Някой":

    Не ти ли е ясно, че никакви натовски войски няма да стъпят в Украйна? В момента в Полша назрява гражданска война, за това там ще се дислоцира групировка от натовски жандари. Покани ги Туск, защото чуждите бият и убиват без да се замислят.

    12:46 03.11.2026

  • 30 Провалят САЩ

    1 0 Отговор
    Тоест Коалицията ударно проваля усилията на САЩ да се започнат дори технически преговори на ниво експерти. Само се чудя с какъв Орешник ще ги изпепели Русия - конвенционален или неутронен?

    Коментиран от #39

    12:47 03.11.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Някой

    0 1 Отговор
    Мироопазващите сили в Украйна ще са руски и никакви други!
    Най-сигурният мир, ако Украйна влезе във военен съюз с Русия! Запада ще реве, но ще има макар и студен мир.

    Коментиран от #35

    12:48 03.11.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Майка

    0 1 Отговор

    До коментар #19 от "По точно":

    ти стяга куфарите към мене.

    12:50 03.11.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 бплгария тоже

    1 0 Отговор
    Радев подготвя черджета и наколенки.

    Коментиран от #42, #46

    12:52 03.11.2026

  • 39 Ами аз друго смятам

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "Провалят САЩ":

    Тези 11 държави,някои от които ядрени още сега да подпукат кочината на ботокса.

    12:53 03.11.2026

  • 40 маке

    1 1 Отговор
    Гладна кокошка просо сънува...Кой ще ги пусне тия в следвоенна Украйна, дето поддържат войната и избиват два славянски народа с обща история. Путин точно това смята да направи, да пусне англетата и поляците до вратата си

    12:53 03.11.2026

  • 41 Ха ХаХа

    0 0 Отговор
    Трениране, но в Украйна никога няма да влезете

    12:54 03.11.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 МАРСУЛИТЕ ОТ ФЕС

    0 0 Отговор
    НИЕ СМЕ МАРСУЛИ ОТ ФЕСА , ЗАЩОТО МНОГО МЪРСИМ ! СПРЯХМЕ ЕВТИНИЯ ГАЗ , ПЕТРОЛ , ТОРОВЕ ДИРЕКТНО ОТ РУСИЯ ......АМА ГИ КУПУВАМЕ ПАК ОТ РУСИЯ НОООО СЪС ПОСРЕДНИЦИ НА НАШИ ФИРМИ НА МНОГО ВИСОКА ЦЕНА ....ТОВА СА САНКЦИИТЕ НА ФЕСА !!!! ИНАЧЕ КАК ШЕ ЗАБОГАТЕЯТ МАРСУЛИТЕ И ЖИВЕЯТ РАЗКОШНО ВЪВ ТИЯ ТЕЖКИ ВРЕМЕНА ???

    12:54 03.11.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Абе

    0 0 Отговор
    Бой по блатната кочина! Веднага!!!

    12:55 03.11.2026

  • 46 604

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "бплгария тоже":

    подготвя такива като теб, ще ви пратим да си дадете дългът към новата во родина оусрайна и да я наторите както си му е редът!

    12:55 03.11.2026

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