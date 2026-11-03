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Виктор Орбан: Отказах да сътруднича на тайните служби

Виктор Орбан: Отказах да сътруднича на тайните служби

3 Ноември, 2026 20:18 589 12

  • виктор орбан-
  • унгария-
  • тайни служби-
  • социализъм-
  • петер мадяр-
  • тиса

Бившият унгарски премиер публикува документи от 1982 г. и края на 80-те години, архивите на социалистическата държавна сигурност предстои да станат публични

Виктор Орбан: Отказах да сътруднича на тайните служби - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Виктор Орбан заяви, че комунистическите тайни служби в Унгария са се опитали да го вербуват като информатор по време на редовната му военна служба, но той е отказал да сътрудничи. Бившият унгарски премиер публикува документи от 1982 г. и от края на 80-те години, с които подкрепя твърденията си.

„В началото на военната ми служба се опитаха да ме вербуват, но аз отказах, така че опитът бе неуспешен“, написа Орбан.

По думите му след отказа той, съпругата му и негови съратници дисиденти са били поставени под постоянно наблюдение. Орбан заяви, че срещу тях е водено разследване от тайния партиен апарат.

„По-късно аз, съпругата ми и моите съратници дисиденти бяхме поставени под постоянно наблюдение. Всички бяхме разследвани от тайния партиен апарат“, посочи той.

Документи за наблюдение

Орбан твърди, че информатори са били внедрени сред дисидентите, а подслушвателни устройства са били поставяни на работните им места, в домовете им и дори в спалните им.

Изявлението му идва в момент, когато Унгария се подготвя да започне публичното разсекретяване на хиляди полицейски досиета от социалистическата ера. Архивите трябва да бъдат публикувани в онлайн база данни, която ще даде възможност на гражданите да проучват списъците с информатори и агенти на някогашните служби за държавна сигурност.

Досега достъпът е бил ограничен. Обикновените граждани са можели да поискат информация само за собствените си досиета и за тези на близки роднини. След публикуването на архивите достъпът до документите ще бъде разширен за всички.

Обещание на правителството

Публичното отваряне на архивите е едно от обещанията на премиера Петер Мадяр. Според Ройтерс целта е унгарците да получат възможност да се изправят пред тоталитарното минало на страната.

Комунистическото управление в Унгария приключва през 1989 г., но досиетата не са били разсекретени изцяло заради липса на политическа воля от страна на последвалите правителства.

В регистрите за периода от 1956 до 1989 г. са записани поне 55 000 сътрудници на тайните служби. Разсекретяването ще се извърши след края на 16-годишното управление на Орбан, сложено от партията ТИСА на Петер Мадяр на парламентарните избори през април.

Източници: bta.bg, d2233.cms.socastsrm.com


Унгария
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гробар

    7 1 Отговор
    Бая бойлер е отпрал.

    Коментиран от #6

    20:20 03.11.2026

  • 2 Българин 🇧🇬

    3 5 Отговор
    ЕС е диктатура на ЦРУ

    20:21 03.11.2026

  • 3 Орбан-

    7 2 Отговор
    "Отказах да сътрудничат на тайните служби, но не отказах на Путин"

    20:21 03.11.2026

  • 4 К.О.Т.А.К 🐱

    4 2 Отговор
    тоз копей напрау...направи Унгария като Швейцария...имаме си вече подобен , но ,,летящ,,

    20:22 03.11.2026

  • 5 Орбан Тъпана

    5 2 Отговор
    Отказа ли на КГБ
    На ФСБ?

    Шкембе Бол
    От към Акъл Гол.

    20:23 03.11.2026

  • 6 Хоменей

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Гробар":

    В Унгария храната е евтина Орбан го извоюва не като в България скъпа да се мазнят на господарите

    Коментиран от #10

    20:26 03.11.2026

  • 7 Фарс

    4 2 Отговор
    Как отказал като той командваше службите

    20:28 03.11.2026

  • 8 ГрУЙО

    3 2 Отговор
    И много добре са работили службите. Сега повечето вербувани работят за Русия , същото е и в целият социалистически лагер а в България са най много , да са живи и здрави и да дават информация.

    20:29 03.11.2026

  • 9 Горката невинна овчица

    4 2 Отговор
    Няма невинен диктатор.

    20:31 03.11.2026

  • 10 ПРИ ОРБАН

    1 3 Отговор

    До коментар #6 от "Хоменей":

    УНГАРИЯ РЯЗКО ОБЕДНЯ.

    НЕДЕЙ ДА СЕ ПРАВИЩ НА АЛТАВ.

    Коментиран от #11

    20:33 03.11.2026

  • 11 Хоменей

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "ПРИ ОРБАН":

    Според пропагандата на чичо Сорос!

    20:44 03.11.2026

  • 12 Анонимен

    0 0 Отговор
    Орбан дисидент по време на комунизма сега дисидент срещу либерастията

    20:45 03.11.2026

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