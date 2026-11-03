Виктор Орбан: Отказах да сътруднича на тайните служби

Виктор Орбан заяви, че комунистическите тайни служби в Унгария са се опитали да го вербуват като информатор по време на редовната му военна служба, но той е отказал да сътрудничи. Бившият унгарски премиер публикува документи от 1982 г. и от края на 80-те години, с които подкрепя твърденията си.
По думите му след отказа той, съпругата му и негови съратници дисиденти са били поставени под постоянно наблюдение. Орбан заяви, че срещу тях е водено разследване от тайния партиен апарат.„По-късно аз, съпругата ми и моите съратници дисиденти бяхме поставени под постоянно наблюдение. Всички бяхме разследвани от тайния партиен апарат“, посочи той.
Документи за наблюдение
Орбан твърди, че информатори са били внедрени сред дисидентите, а подслушвателни устройства са били поставяни на работните им места, в домовете им и дори в спалните им.
Изявлението му идва в момент, когато Унгария се подготвя да започне публичното разсекретяване на хиляди полицейски досиета от социалистическата ера. Архивите трябва да бъдат публикувани в онлайн база данни, която ще даде възможност на гражданите да проучват списъците с информатори и агенти на някогашните служби за държавна сигурност.
Досега достъпът е бил ограничен. Обикновените граждани са можели да поискат информация само за собствените си досиета и за тези на близки роднини. След публикуването на архивите достъпът до документите ще бъде разширен за всички.
Обещание на правителството
Публичното отваряне на архивите е едно от обещанията на премиера Петер Мадяр. Според Ройтерс целта е унгарците да получат възможност да се изправят пред тоталитарното минало на страната.
Комунистическото управление в Унгария приключва през 1989 г., но досиетата не са били разсекретени изцяло заради липса на политическа воля от страна на последвалите правителства.
В регистрите за периода от 1956 до 1989 г. са записани поне 55 000 сътрудници на тайните служби. Разсекретяването ще се извърши след края на 16-годишното управление на Орбан, сложено от партията ТИСА на Петер Мадяр на парламентарните избори през април.
Източници: bta.bg, d2233.cms.socastsrm.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гробар
Коментиран от #6
20:20 03.11.2026
2 Българин 🇧🇬
20:21 03.11.2026
3 Орбан-
20:21 03.11.2026
4 К.О.Т.А.К 🐱
20:22 03.11.2026
5 Орбан Тъпана
На ФСБ?
Шкембе Бол
От към Акъл Гол.
20:23 03.11.2026
6 Хоменей
До коментар #1 от "Гробар":В Унгария храната е евтина Орбан го извоюва не като в България скъпа да се мазнят на господарите
Коментиран от #10
20:26 03.11.2026
7 Фарс
20:28 03.11.2026
8 ГрУЙО
20:29 03.11.2026
9 Горката невинна овчица
20:31 03.11.2026
10 ПРИ ОРБАН
До коментар #6 от "Хоменей":УНГАРИЯ РЯЗКО ОБЕДНЯ.
НЕДЕЙ ДА СЕ ПРАВИЩ НА АЛТАВ.
Коментиран от #11
20:33 03.11.2026
11 Хоменей
До коментар #10 от "ПРИ ОРБАН":Според пропагандата на чичо Сорос!
20:44 03.11.2026
12 Анонимен
20:45 03.11.2026