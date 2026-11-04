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Бомбена заплаха евакуира изборна секция в Мичиган
  Тема: Избори

Бомбена заплаха евакуира изборна секция в Мичиган

4 Ноември, 2026 03:17, обновена 4 Ноември, 2026 03:18 543 2

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Гласуването за междинните избори продължи на паркинга, а след проверката избирателите се върнаха в гимназията

Бомбена заплаха евакуира изборна секция в Мичиган - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Бомбена заплаха доведе до евакуация на изборна секция в гимназия „Карлсън“ в Гибралтар, щата Мичиган, по време на междинните избори в САЩ. Сградата е използвана като избирателна секция за жителите на два района в градчето Браунстаун.

Сигналът е подаден следобед на 3 ноември. Полицаи от Браунстаун и Гибралтар, служители на шерифската служба на окръг Уейн, както и представители на други правоохранителни структури са извършили проверка на училището и района около него.

„Приемаме всички заплахи сериозно. Безопасността на избирателите, изборните служители и неприкосновеността на демократичния процес са от първостепенно значение“, заяви полицията в Гибралтар в публично съобщение.

Гласуването продължи на паркинга

Докато сградата е била проверявана, изборното оборудване е преместено на паркинга пред училището. Така избирателите са могли да продължат да подават бюлетини, макар и с кратко прекъсване.

Кметският служител на Браунстаун Морийн Бринкър заяви, че преместването на табулаторите е отнело само няколко минути. „Избирателите успяха да продължат да гласуват на паркинга с вероятно петминутно забавяне“, каза тя.

Проверката е обхванала и близкото средно училище „Шумейт“, като са били използвани кучета, обучени за откриване на взривни устройства. След приключването на операцията полицията е обявила сградите за безопасни, а избирателите и изборните служители са се върнали вътре. Секцията е възобновила нормалната си работа и е останала отворена до 20:00 часа местно време.

Идентифициран е пълнолетен заподозрян

Началникът на полицията в Гибралтар Брус Бълард съобщи, че разследващите са установили пълнолетен заподозрян от Уудхейвън. По думите му материалите по случая се очаква да бъдат изпратени на прокуратурата на окръг Уейн, която ще прецени дали да бъдат повдигнати обвинения.

Към момента няма потвърдени данни за открито взривно устройство. Полицията не е обявила допълнителни подробности за начина, по който е била отправена заплахата. Разследването продължава.

Източници: clickondetroit.com


САЩ
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    1 0 Отговор
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