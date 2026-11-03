Гади Айзенкот: Нетаняху трябва да бъде сменен заради спряната помощ от САЩ

Израелският опозиционен лидер Гади Айзенкот заяви, че премиерът Бенямин Нетаняху трябва да бъде сменен, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че Вашингтон ще прекрати финансовата помощ за Израел след края на годината.

„Фактът, че израелските ръководни военни кръгове научават от медиите за промяна в стратегическите ни отношения, по едно и също време с израелската общественост, показва колко е опасно управлението на Бенямин Нетаняху. Вече не може да му се има доверие и той трябва да бъде сменен“, заяви Айзенкот, който оглавява опозиционната партия „Яшар“.

Реакцията му последва интервю на Тръмп за „Фокс нюз“, в което американският президент каза, че САЩ предоставят на Израел около 4 милиарда долара годишно, но плащанията ще бъдат прекратени от началото на следващата година.

„Биби Нетаняху и аз постигнахме споразумение. Ние предоставяме на Израел по 4 милиарда долара годишно и преди няколко месеца се договорихме да сложим край на това“, каза Тръмп.

Американският президент представи решението като договорено с Нетаняху. По думите му Израел се е превърнал в „много успешна страна“ и вече не се нуждае от финансовата подкрепа. Тръмп обаче уточни, че Вашингтон ще помогне на Израел, ако възникне необходимост.

„Разбира се, ще помогнем на Израел, ако има нужда от това“, каза президентът.

Спор за начина на вземане на решението

В изявлението си Айзенкот постави акцент не само върху размера на американската помощ, а и върху начина, по който е била съобщена промяната. Според него фактът, че висши израелски военни са научили за решението едновременно с обществото, показва проблем в управлението на стратегическите отношения със САЩ.

Опозиционният лидер свърза обявеното спиране на финансирането пряко с политическата отговорност на Нетаняху. Той не представи допълнителни подробности за предполагаемата договореност между двамата лидери, а коментира публично заявеното от Тръмп.

Ройтерс предаде, че решението за прекратяване на годишните плащания ще влезе в сила след края на 2026 г. От изявлението на Тръмп не става ясно как точно ще бъде реализирана промяната, нито дали ще бъде заменена с друг конкретен финансов механизъм. Потвърдено е, че САЩ възнамеряват да запазят възможността за подкрепа при необходимост.

Източници: bta.bg, apnews.com, investing.com