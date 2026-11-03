Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Израел »
Гади Айзенкот: Нетаняху трябва да бъде сменен заради спряната помощ от САЩ

Гади Айзенкот: Нетаняху трябва да бъде сменен заради спряната помощ от САЩ

3 Ноември, 2026 23:45 641 6

  • гади айзенкот-
  • бенямин нетаняху-
  • доналд тръмп-
  • американска помощ-
  • израел-
  • ликуд

Израелският опозиционен лидер обвини премиера, че е допуснал военните ръководители да научат от медиите за промяна в отношенията с Вашингтон

Гади Айзенкот: Нетаняху трябва да бъде сменен заради спряната помощ от САЩ - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Израелският опозиционен лидер Гади Айзенкот заяви, че премиерът Бенямин Нетаняху трябва да бъде сменен, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че Вашингтон ще прекрати финансовата помощ за Израел след края на годината.

„Фактът, че израелските ръководни военни кръгове научават от медиите за промяна в стратегическите ни отношения, по едно и също време с израелската общественост, показва колко е опасно управлението на Бенямин Нетаняху. Вече не може да му се има доверие и той трябва да бъде сменен“, заяви Айзенкот, който оглавява опозиционната партия „Яшар“.

Реакцията му последва интервю на Тръмп за „Фокс нюз“, в което американският президент каза, че САЩ предоставят на Израел около 4 милиарда долара годишно, но плащанията ще бъдат прекратени от началото на следващата година.

„Биби Нетаняху и аз постигнахме споразумение. Ние предоставяме на Израел по 4 милиарда долара годишно и преди няколко месеца се договорихме да сложим край на това“, каза Тръмп.

Американският президент представи решението като договорено с Нетаняху. По думите му Израел се е превърнал в „много успешна страна“ и вече не се нуждае от финансовата подкрепа. Тръмп обаче уточни, че Вашингтон ще помогне на Израел, ако възникне необходимост.

„Разбира се, ще помогнем на Израел, ако има нужда от това“, каза президентът.

Спор за начина на вземане на решението

В изявлението си Айзенкот постави акцент не само върху размера на американската помощ, а и върху начина, по който е била съобщена промяната. Според него фактът, че висши израелски военни са научили за решението едновременно с обществото, показва проблем в управлението на стратегическите отношения със САЩ.

Опозиционният лидер свърза обявеното спиране на финансирането пряко с политическата отговорност на Нетаняху. Той не представи допълнителни подробности за предполагаемата договореност между двамата лидери, а коментира публично заявеното от Тръмп.

Ройтерс предаде, че решението за прекратяване на годишните плащания ще влезе в сила след края на 2026 г. От изявлението на Тръмп не става ясно как точно ще бъде реализирана промяната, нито дали ще бъде заменена с друг конкретен финансов механизъм. Потвърдено е, че САЩ възнамеряват да запазят възможността за подкрепа при необходимост.

Източници: bta.bg, apnews.com, investing.com


Израел
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дамрат скапсните

    2 0 Отговор
    Баклутциии

    00:03 04.11.2026

  • 2 Желая много

    2 0 Отговор
    С мрът за баклуцити.....

    00:04 04.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Хмм

    0 0 Отговор
    Това с кратката война с Европа на Сергей Лавров е намек за ядрено оръжие че нещо незнам как бързо се побеждава цял континент може би дават пример с тридевната операция до Киев още незавършила 5 години с три милиони руски жертви , а Иранската армия заплаши ще ударим по американските бази в Европа, Това да не ти е Ирак това е ЕВропа, смях , нали знаеш че това не е Русия е дефакто могат да се намери начин за европейски войски директно в Иран и тогава с режима е свършено това не е сАЩ които ги страх от сухопътна операция, вие нямате ядрен арсенал като русия и изпращането на войски в защита на ЕС е лесно явно незнаете от къде тръгват всичси империи и световни войни, ако мислите че цял континент е една слаба държва жестоко грешите

    00:32 04.11.2026

  • 6 Тия пък

    1 0 Отговор
    Цял живот на издръжка от другите и само реват

    00:48 04.11.2026