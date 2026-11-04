Отава с твърда позиция към САЩ: победата на демократите няма да промени търговските преговори

Резултатите от междинните избори в САЩ няма да променят позицията на Канада в търговските преговори с Вашингтон, заяви канадският министър, отговарящ за търговските отношения със САЩ, Доминик Льоблан.

Коментарът му идва след победата на демократите в изборите за Конгреса. „До известна степен резултатите от изборите са интересни, но няма да окажат съществено влияние върху приоритетите и работата на нашето правителство“, каза Льоблан пред журналисти.

Министърът съобщи, че през следващите дни планира разговори с американския министър на търговията Хауърд Лътник и с търговския представител на САЩ Джеймисън Гриър. Търговските отношения между двете страни остават в центъра на преговорите за ново споразумение.

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон и Отава са близо до сделка. Канадският премиер Марк Карни обаче посочи, че предстои още работа. По думите му САЩ са оттеглили част от исканията си, но преговорите все още не са приключили.

Китай предлага по-широко сътрудничество с Отава

Паралелно с разговорите със САЩ Канада обсъжда разширяване на търговските си отношения с Китай. Китайският министър на търговията Уан Уънтао заяви готовност Пекин да продължи да намалява разногласията и да развива сътрудничеството с Отава.

Уан се срещна с канадския министър на търговията Маниндър Сидху. Според китайското министерство на търговията двамата са провели „откровен и задълбочен“ обмен на мнения за икономическите и търговските отношения, както и за сътрудничеството в традиционни и нововъзникващи области.

„Готови сме да работим с Канада за съкращаване на списъка с проблеми и удължаване на списъка със сферите на сътрудничество“, заяви Уан Уънтао.

Канада и Китай сключиха предварителна търговска договореност през януари по време на посещението на Марк Карни в Пекин. Тя предвижда намаляване на митата върху електромобилите и рапицата и беше представена като нов етап в двустранните отношения.

По думите на китайския министър последните консултации са донесли положителен напредък, включително допълнително удължаване на срока на действие на мерките за освобождаване от мита, свързани с предварителната договореност. Подробности за продължителността на удължаването не бяха съобщени.

Пекин предлага Канада и Китай да засилят връзките си в енергетиката, селскостопанските и рибните продукти и потребителските стоки. Китай вижда възможности и за разширяване на сътрудничеството във високотехнологичното производство, чистата енергия и интелигентното земеделие.