Зеленски пристигна изненадващо в Испания, среща се с премиера и краля

Украинският президент Володимир Зеленски пристигна изненадващо в Мадрид, където ще проведе поредица от срещи с испански и международни лидери. Посещението на 4 ноември не беше обявено предварително от съображения за сигурност и съвпадна с XXX Иберо-американска среща на върха, която събира представители на 22 държави.

Зеленски ще разговаря с испанския премиер Педро Санчес и с крал Фелипе VI. В програмата му са включени и срещи с представители на латиноамерикански държави, присъстващи на форума в Мадрид. Сред участниците в срещата са генералният секретар на ООН Антониу Гутериш и председателят на Европейския съвет Антониу Коща.

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Фокусът е върху противовъздушната отбрана

Украинският президент заяви, че основен приоритет на посещението му е укрепването на противовъздушната отбрана на страната, защитата на цивилното население и разширяването на военното сътрудничество. „Подготвят се допълнителни стъпки за подкрепа“, каза Зеленски, без да посочи конкретни решения или нови доставки.

Испанското правителство потвърди, че Зеленски ще участва в заседанията на иберо-американската среща на върха. Предвидени са разговори с Педро Санчес както в рамките на форума, така и на двустранна среща в двореца „Монклоа“.

Зеленски очаква повече помощ от Вашингтон

В интервю за германската телевизия ZDF Зеленски заяви, че победата на демократите на междинните избори в САЩ може да се отрази положително на подкрепата за Украйна. Демократите поеха контрола над двете камари на Конгреса, а украинският президент посочи, че те говорят по-ясно за необходимостта от помощ за Киев.

„Има надежда, че ще се появи баланс на силите и ще получим повече подкрепа“, каза Зеленски.

По думите му по-силна финансова и военна подкрепа от Конгреса би могла да повлияе на руския президент Владимир Путин. Зеленски благодари и на републиканците, но подчерта, че демократите по-ясно защитават възстановяването на връзките между САЩ и Европа.

Предстоят нови разговори за войната

Очакванията на Киев за по-активна роля на Вашингтон идват преди планирания нов кръг от разговори между САЩ, Украйна и Русия. По информация на Ройтерс американският специален пратеник Стив Уиткоф е заявил, че делегациите ще се срещнат в Абу Даби на 10 и 11 ноември, за да обсъдят прекратяването на войната, следвоенните гаранции за сигурност и мерки за намаляване на напрежението.

Мадридското посещение дава на Зеленски възможност едновременно да търси европейска и латиноамериканска подкрепа и да постави въпроса за бъдещата американска помощ преди подновяването на дипломатическите контакти.

Източници: new.streetinsider.com, euronews.com, efe.com