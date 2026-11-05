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Зеленски пристигна изненадващо в Испания, среща се с премиера и краля
  Тема: Украйна

Зеленски пристигна изненадващо в Испания, среща се с премиера и краля

5 Ноември, 2026 04:51 411 10

  • володимир зеленски-
  • испания-
  • украйна-
  • американски избори-
  • педро санчес

Украинският президент очаква победата на демократите в САЩ да донесе повече помощ за Киев.

Зеленски пристигна изненадващо в Испания, среща се с премиера и краля - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски пристигна изненадващо в Мадрид, където ще проведе поредица от срещи с испански и международни лидери. Посещението на 4 ноември не беше обявено предварително от съображения за сигурност и съвпадна с XXX Иберо-американска среща на върха, която събира представители на 22 държави.

Зеленски ще разговаря с испанския премиер Педро Санчес и с крал Фелипе VI. В програмата му са включени и срещи с представители на латиноамерикански държави, присъстващи на форума в Мадрид. Сред участниците в срещата са генералният секретар на ООН Антониу Гутериш и председателят на Европейския съвет Антониу Коща.

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Фокусът е върху противовъздушната отбрана

Украинският президент заяви, че основен приоритет на посещението му е укрепването на противовъздушната отбрана на страната, защитата на цивилното население и разширяването на военното сътрудничество. „Подготвят се допълнителни стъпки за подкрепа“, каза Зеленски, без да посочи конкретни решения или нови доставки.

Испанското правителство потвърди, че Зеленски ще участва в заседанията на иберо-американската среща на върха. Предвидени са разговори с Педро Санчес както в рамките на форума, така и на двустранна среща в двореца „Монклоа“.

Зеленски очаква повече помощ от Вашингтон

В интервю за германската телевизия ZDF Зеленски заяви, че победата на демократите на междинните избори в САЩ може да се отрази положително на подкрепата за Украйна. Демократите поеха контрола над двете камари на Конгреса, а украинският президент посочи, че те говорят по-ясно за необходимостта от помощ за Киев.

„Има надежда, че ще се появи баланс на силите и ще получим повече подкрепа“, каза Зеленски.

По думите му по-силна финансова и военна подкрепа от Конгреса би могла да повлияе на руския президент Владимир Путин. Зеленски благодари и на републиканците, но подчерта, че демократите по-ясно защитават възстановяването на връзките между САЩ и Европа.

Предстоят нови разговори за войната

Очакванията на Киев за по-активна роля на Вашингтон идват преди планирания нов кръг от разговори между САЩ, Украйна и Русия. По информация на Ройтерс американският специален пратеник Стив Уиткоф е заявил, че делегациите ще се срещнат в Абу Даби на 10 и 11 ноември, за да обсъдят прекратяването на войната, следвоенните гаранции за сигурност и мерки за намаляване на напрежението.

Мадридското посещение дава на Зеленски възможност едновременно да търси европейска и латиноамериканска подкрепа и да постави въпроса за бъдещата американска помощ преди подновяването на дипломатическите контакти.

Източници: new.streetinsider.com, euronews.com, efe.com


Испания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 кои го канил във испания,нахалния просяк

    4 13 Отговор
    този се чуди къде да се скрие, само да не е във киев да го погнат неговите

    Коментиран от #4

    04:57 05.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 тоя е узорпатор на властта не е президен

    4 11 Отговор
    испанците нищо няма да му дадат ще го изгонят , много е нахален щото наткоманаа

    04:58 05.11.2026

  • 4 Всички го канят, по цял свят

    13 6 Отговор

    До коментар #1 от "кои го канил във испания,нахалния просяк":

    Путин също всички го канят по цял свят. Всеки иска да се окичи с медал, че е арестувал Путин, за когото е издадена международна заповед за арест.

    04:59 05.11.2026

  • 5 Гуня

    5 12 Отговор
    Един просяк броди из европа

    05:01 05.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 оня с коня

    0 0 Отговор
    Тук е НЯКВО сборище на социопати и психопати и извратеняци . Този сайт трябва да се забрани!, а Вена, Мара и отбора от мастурбатори да ходят на нивата да копат с мотика.

    05:10 05.11.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

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