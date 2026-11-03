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Ким Йо-чен отрече Северна Корея да е хакнала Binance
  Тема: Киберсигурност

Ким Йо-чен отрече Северна Корея да е хакнала Binance

3 Ноември, 2026 05:05 600 0

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Сестрата на севернокорейския лидер нарече обвиненията на ФБР опит страната да бъде представена като „киберпрестъпна държава“

Ким Йо-чен отрече Северна Корея да е хакнала Binance - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Ким Йо-чен отрече Северна Корея да е замесена в хакерската атака срещу криптоплатформата Binance, при която на 29 октомври бяха откраднати дигитални активи за около 6,3 млрд. долара. Тя определи твърденията на САЩ като политическа провокация и заяви, че Вашингтон се опитва да представи Пхенян като „киберпрестъпна държава“.

„ФБР се опитва да ни представи като „киберпрестъпна държава“, твърдейки, че е получило информация за хакерска организация, подкрепяна от КНДР“, заяви Ким Йо-чен, цитирана от Корейската централна телеграфна агенция. По думите ѝ американските твърдения са безпочвени и са част от повтарящ се подход на САЩ.

ФБР посочи групата TraderTraitor

На 31 октомври Федералното бюро за разследване заяви, че Северна Корея стои зад кражбата от Binance. В предупреждението си американската служба посочи групата TraderTraitor, която според нея е свързана с държавно подкрепяни севернокорейски хакери.

ФБР съобщи, че от платформата са били откраднати виртуални активи за над 6 млрд. долара. Според американската служба извършителите са започнали да превръщат откраднатите средства основно в етериум и да ги прехвърлят през децентрализирани финансови услуги и платформи за незабавна размяна.

Атаката се превърна в най-голямата известна кражба на криптоактиви по стойност. Binance съобщи, че около 3 млрд. долара са били замразени във веригата с помощта на партньори от криптоиндустрията. Компанията заяви също, че ще покрие загубите със собствени средства и резерви, без финансовата тежест да бъде поета от клиентите.

Паралел с атаката срещу Bybit

В изявлението си Ким Йо-чен посочи и атаката срещу криптоборсата Bybit през февруари 2025 г. Тогава бяха откраднати криптоактиви за около 1,5 млрд. долара, а Вашингтон също свърза нападението със севернокорейски хакери.

Според Ким Йо-чен САЩ използват подобни случаи, за да приписват на Северна Корея международни киберпрестъпления. Тя заяви, че правителството в Пхенян се противопоставя на „злонамерени действия в киберпространството“ и отхвърля опитите киберсигурността да бъде политизирана или използвана като претекст за намеса във вътрешните работи на други държави.

Междувременно Binance съобщи, че до 2 ноември е възстановила около 95% от засегнатите активи, като платформата пое ангажимент да покрие и оставащата част.

Източници: apnews.com, channelnewsasia.com, investing.com


Северна Корея
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