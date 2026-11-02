Южнокорейски войник загина край границата с КНДР

Южнокорейски армейски старши сержант е починал след външни наранявания във военна част край град Чхоруон, близо до границата със Северна Корея. Инцидентът е станал в понеделник сутринта, съобщи Министерството на отбраната на Южна Корея.

„Военни и цивилни следователи изясняват точната причина и обстоятелствата около смъртта“, заяви министерството. Засега не е съобщено как са били получени нараняванията. Няма и потвърждение, че става дума за нападение или пряк сблъсък със севернокорейски военнослужещи.

Смъртта идва на фона на напрежение по границата

Случаят се разследва на фона на засилено напрежение в района. На 21 септември трима южнокорейски войници бяха ранени при взривове на мини южно от военнодемаркационната линия.

Южнокорейската армия заяви, че мините са били поставени от Северна Корея като част от укрепването на нейната страна на границата. Пхенян отхвърли това обвинение.

Източници: internazionale.it, apnews.com