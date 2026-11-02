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Южнокорейски войник загина край границата с КНДР

Южнокорейски войник загина край границата с КНДР

2 Ноември, 2026 08:20 1 099 1

  • южна корея-
  • северна корея-
  • граница-
  • военен инцидент-
  • чхоруон

Старши сержантът е починал след външни наранявания във военна част край Чхоруон. Причината за инцидента все още се изяснява

Южнокорейски войник загина край границата с КНДР - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Южнокорейски армейски старши сержант е починал след външни наранявания във военна част край град Чхоруон, близо до границата със Северна Корея. Инцидентът е станал в понеделник сутринта, съобщи Министерството на отбраната на Южна Корея.

„Военни и цивилни следователи изясняват точната причина и обстоятелствата около смъртта“, заяви министерството. Засега не е съобщено как са били получени нараняванията. Няма и потвърждение, че става дума за нападение или пряк сблъсък със севернокорейски военнослужещи.

Смъртта идва на фона на напрежение по границата

Случаят се разследва на фона на засилено напрежение в района. На 21 септември трима южнокорейски войници бяха ранени при взривове на мини южно от военнодемаркационната линия.

Южнокорейската армия заяви, че мините са били поставени от Северна Корея като част от укрепването на нейната страна на границата. Пхенян отхвърли това обвинение.

Източници: internazionale.it, apnews.com


Южна Корея
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