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Пхенян тества касетъчна бойна глава за крилата ракета

Пхенян тества касетъчна бойна глава за крилата ракета

3 Ноември, 2026 05:56 675 3

  • северна корея-
  • южна корея-
  • ракетни изпитания-
  • киберсигурност-
  • ли дже-мьон

Южнокорейският президент Ли Дже-мьон поиска създаването на междуведомствен орган за киберсигурност

Пхенян тества касетъчна бойна глава за крилата ракета - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Северна Корея е провела изпитание на касетъчна бойна глава за стратегическа крилата ракета, съобщи държавната агенция KCNA. Тестът е бил извършен в понеделник, 2 ноември, под наблюдението на генерал Ким Чон-сик, член на Централната военна комисия на управляващата Корейска трудова партия.

Според севернокорейската администрация по ракетите бойната глава може да порази площ от 5 до 6 хектара с „най-висока плътност на мощността“. Пхенян твърди още, че е изпитал вертикалната ударна способност на ракетата, като е подобрил маневреността ѝ в крайната фаза на полета.

„Необходимостта от разработване на различни оръжейни системи е по-неотложна от всякога“, е заявил ръководител на администрацията по ракетите, цитиран от KCNA. По думите му изпитанието е демонстрирало „практическа бойна мощ“.

Второ изпитание за няколко дни

Новият тест идва само два дни след като Северна Корея съобщи за изпитание на касетъчна бойна глава за тактическа балистична ракета. На 31 октомври Пхенян заяви, че този боеприпас може да порази площ от 12 до 13 хектара.

Тогава севернокорейските власти обявиха, че разработват четири вида касетъчни бойни глави според предназначението им и възнамеряват да ги предоставят на военните подразделения до края на 2026 г. Южнокорейските въоръжени сили заявиха, че са наблюдавали свързаната с теста активност заедно със Съединените щати. Касетъчните боеприпаси разпръскват множество по-малки боеприпаси върху широка площ.

Сеул иска нова структура за киберсигурност

На заседание на кабинета южнокорейският президент Ли Дже-мьон поиска да бъде обсъдено създаването на общоправителствен орган, който да обедини функциите за киберсигурност в публичния и частния сектор.

„Съществуващата система за сигурност, съсредоточена върху проверки и реакция след инцидентите, показва ясни ограничения“, заяви Ли, цитиран от Ройтерс. Той призова за система, която да открива предварително признаците на атаки, да ги предава към компетентните служби и да координира реакцията.

Президентът поиска специално внимание към обществените услуги и критичната инфраструктура в сферите на информационните технологии, енергетиката и финансите. Той посочи и мащабната кибератака срещу криптоборсата Binance, при която бяха откраднати активи за милиарди долари. Американското Федерално бюро за разследване обвини Северна Корея за атаката, а Пхенян отрече участие.

Ли възложи да бъде проучено създаването на силен и ефективен орган, условно определян като „киберцар“, който да координира разпокъсаните отговорности. Засега няма обявено окончателно решение или срок за изграждането му.

Източници: en.yna.co.kr, new.streetinsider.com


Южна Корея
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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Така Така

    5 0 Отговор
    Браво Кимчо

    06:12 03.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

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