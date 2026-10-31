Футболни фенове ще пазят Хага от протести на поколението Z

Фенове на нидерландския футболен клуб АДО Ден Хааг са призовали свои членове да се съберат в центъра на Хага заради очаквани безредици около планирани протести на поколението Z. Събирането е насрочено за 12:00 часа на площад „Плейн“.

В разпространено в социалните мрежи послание привържениците заявяват, че няма да организират собствена демонстрация, а искат да предотвратят грабежи и разрушения. „Няма да допуснем разграбването на нашия град, унищожаването на културното ни наследство или каквато и да е друга форма на вандализъм“, се казва в текста.

Според публикацията протест под мотото „Протести на поколението Z“ трябва да се проведе на поляната „Малиевелд“ и е вдъхновен от безредици във Франция. В текста се твърди още, че в социални мрежи и частни онлайн групи са отправяни призиви към безредици, грабежи и насилие в различни градове на Нидерландия.

Общината не е получила уведомление за демонстрация

Община Хага съобщи, че не е получавала официално уведомление за демонстрация на 31 октомври. Въпреки това полицията ще бъде видимо разположена в центъра на града и ще се намеси, ако бъде нарушен общественият ред. Онлайн съобщенията са известни на общината и полицията и се наблюдават, съобщи говорител на местната власт.

Кметът Ян ван Занен заяви: „Нарушенията на обществения ред, заплахите и престъпленията няма да бъдат толерирани. Очакваме всички да се държат отговорно.“

Нидерландски медии съобщиха, че няколко магазина в центъра вече са обезопасили витрините си с дървени плоскости. Веригата за козметика и парфюмерия ICI Paris XL е решила да остави затворени два магазина в Хага и два в Амстердам заради опасения от грабежи. Сред обектите, предприели превантивни мерки, са и магазини на други търговски вериги.

Различия около самоличността на групата

NLnow идентифицира организаторите като крайни привърженици на АДО, свързани с групата FC Den Haag Midden-Noord. Спортният сайт FCUpdate обаче посочва, че призивът е бил публикуван от анонимен профил в Instagram и че произходът и точният състав на групата не са независимо установени. И двата източника съобщават, че авторите отричат да подготвят контрадемонстрация и представят събирането като опит да „защитят“ града.

Повод за засиленото внимание са онлайн публикации, за които нидерландски медии съобщават, че съдържат призиви за грабежи, хвърляне на предмети по полицията и използване на пиротехника.

Потенциални места за събирания са „Малиевелд“ в Хага и площад „Дам“ в Амстердам. Засега общината в Хага не потвърждава официално насрочена демонстрация, но заявява, че ще реагира при всяко нарушение на обществения ред.

Източници: nlnow.nl, fcupdate.nl, rd.nl