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Зеленски обяви нов проект с Нидерландия за укрепване на украинската ПВО
  Тема: Украйна

Зеленски обяви нов проект с Нидерландия за укрепване на украинската ПВО

28 Октомври, 2026 18:05 649 8

  • украйна-
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  • володимир зеленски

Володимир Зеленски съобщи, че екипите на двете държави вече работят по конкретна инициатива. Киев очаква и противобалистични ракети в рамките на военната подкрепа от Нидерландия

Зеленски обяви нов проект с Нидерландия за укрепване на украинската ПВО - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украйна и Нидерландия започнаха работа по съвместен проект в областта на противовъздушната отбрана, наречен Bliksem. За това съобщи украинският президент Володимир Зеленски на съвместна пресконференция с нидерландския премиер Роб Йетен в Хага.

„Работата по проекта започна“, заяви Зеленски, като уточни, че на екипите на двете държави е възложено да разработят конкретна инициатива в сферата на ПВО. По думите му целта е двустранните политически договорености да се превръщат в реални икономически резултати за компаниите, включително чрез създаване на работни места в Украйна и Нидерландия.

Сътрудничеството обхваща и отбранителната индустрия

Зеленски посочи, че двете страни имат потенциал за партньорство в отбранителното производство, съвместните технологични проекти, енергетиката и промишлеността. Сред обсъжданите направления са още сателитните технологии и развитието на системи за противовъздушна отбрана.

Украинският президент определи проекта Bliksem като част от усилията за преминаване към по-практическо сътрудничество. Той заяви, че близостта с Украйна трябва да носи технологични и социални ползи и за двете държави.

Киев очаква противобалистични ракети

Зеленски благодари на Нидерландия за военен пакет на стойност 500 млн. евро. Според него тази помощ е важна за отблъскването на въздушни атаки, но основният недостиг на Украйна в момента са противобалистичните ракети, предназначени за прехващане на руски балистични ракети.

„Ключовият дефицит в момента са противобалистичните ракети“, каза Володимир Зеленски.

Той заяви, че Русия разчита особено на балистичните удари преди зимата и призова за допълнително съдействие за осигуряване на такъв ресурс.

Отделно от военната помощ Нидерландия предоставя на Украйна пакет от нелетна подкрепа на стойност 1,2 млрд. евро. По думите на Зеленски средствата ще бъдат насочени към енергетиката, възстановяването на инфраструктурата, социалния сектор и здравеопазването.

Източници: ukrinform.ua


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 24/7

    15 0 Отговор
    Укринформ. Ние в покрайна ли сме

    18:07 28.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Спрете се вече

    14 0 Отговор
    с тоя наркос

    18:14 28.10.2026

  • 4 Миротворец

    14 0 Отговор
    Това не ми прилича на подготовка за сключване на мир. Този знае, че ско свърши войната и с него е свършено.

    18:19 28.10.2026

  • 5 Гост

    10 0 Отговор
    Този просяк иска всичко пък кой каквото даде. Но евродащните не дават собствени пари, а парите на Франсоа, Ханс, Джовани, Хуан Гжегош, и другите балъци.

    18:25 28.10.2026

  • 6 Укропат

    8 0 Отговор
    Ние обявяваме ,те финансират. Както е казал Мичо Пухенко на Прасченко : Ще изнасяме свинско и ще внасяме мед. В случая ще пращаме бусобранци на фронта и ще ни финансират в евро и златни неща.

    18:40 28.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Маринов

    1 0 Отговор
    Зеленият точи зъби да отхапе милиарди холандски акции и реални пари под формата на ракети и оборудване. Сделка, с аванта. Както всички сделки, заеми и споразумения на Киев. И нашият временен мишок също подписа документ, но не успя да ни натовари. Но се бори за президент.

    19:17 28.10.2026

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