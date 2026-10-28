Зеленски обяви нов проект с Нидерландия за укрепване на украинската ПВО

Украйна и Нидерландия започнаха работа по съвместен проект в областта на противовъздушната отбрана, наречен Bliksem. За това съобщи украинският президент Володимир Зеленски на съвместна пресконференция с нидерландския премиер Роб Йетен в Хага.

„Работата по проекта започна“, заяви Зеленски, като уточни, че на екипите на двете държави е възложено да разработят конкретна инициатива в сферата на ПВО. По думите му целта е двустранните политически договорености да се превръщат в реални икономически резултати за компаниите, включително чрез създаване на работни места в Украйна и Нидерландия.

Сътрудничеството обхваща и отбранителната индустрия

Зеленски посочи, че двете страни имат потенциал за партньорство в отбранителното производство, съвместните технологични проекти, енергетиката и промишлеността. Сред обсъжданите направления са още сателитните технологии и развитието на системи за противовъздушна отбрана.

Украинският президент определи проекта Bliksem като част от усилията за преминаване към по-практическо сътрудничество. Той заяви, че близостта с Украйна трябва да носи технологични и социални ползи и за двете държави.

Киев очаква противобалистични ракети

Зеленски благодари на Нидерландия за военен пакет на стойност 500 млн. евро. Според него тази помощ е важна за отблъскването на въздушни атаки, но основният недостиг на Украйна в момента са противобалистичните ракети, предназначени за прехващане на руски балистични ракети.

„Ключовият дефицит в момента са противобалистичните ракети“, каза Володимир Зеленски.

Той заяви, че Русия разчита особено на балистичните удари преди зимата и призова за допълнително съдействие за осигуряване на такъв ресурс.

Отделно от военната помощ Нидерландия предоставя на Украйна пакет от нелетна подкрепа на стойност 1,2 млрд. евро. По думите на Зеленски средствата ще бъдат насочени към енергетиката, възстановяването на инфраструктурата, социалния сектор и здравеопазването.

Източници: ukrinform.ua