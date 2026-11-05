Сеул не очаква промяна във връзките с Вашингтон след вота

Южнокорейският премиер Хан Сон-сук не очаква съществена промяна в отношенията между Сеул и Вашингтон след междинните избори в САЩ. Вотът на 3 ноември доведе до победа на Демократическата партия и мнозинства за нея в Сената и Камарата на представителите, с което републиканците загубиха пълния контрол върху Конгреса.

Хан заяви, че промяната в съотношението на силите във Вашингтон няма да засегне основата на южнокорейско-американския съюз. Според нея двустранните ангажименти ще продължат, макар че новото мнозинство в Конгреса може да промени начина, по който администрацията на президента Доналд Тръмп прокарва политиките си в областта на сигурността, търговията и международните отношения.

Преди изборите анализатори, цитирани от агенция „Йонхап“, също прогнозираха по-скоро приемственост в американската политика към Южна Корея. Те посочиха, че резултатът може да засили конгресния контрол върху администрацията и да повлияе на икономическите отношения, но не се очаква незабавен обрат в съюзническата политика.

Тайпе разчита на подкрепа и от двете партии

В Тайпе министърът на отбраната Уелингтън Ку заяви, че промяната в Конгреса няма да заличи традиционната подкрепа за Тайван. „Тайван винаги е имал двупартийна подкрепа в Съединените щати, а Конгресът ще продължи да помага за укрепването на отбранителните ни способности“, каза Ку, цитиран от „Ройтерс“.

Изявлението му дойде на фона на въпроси около втори американски пакет за оръжия за Тайван на стойност около 14 млрд. долара. Сделката остава блокирана, след като Тръмп я определи като „разменна монета“ след срещата си с китайския президент Си Цзинпин през май.

През декември 2025 г. Тръмп одобри продажба на американско оръжие за Тайван за 11 млрд. долара. Това беше най-голямата подобна сделка за острова. Новият пакет би включвал допълнителни способности за противодействие на потенциална китайска военна атака, но срокът за одобрението му остава неясен.

Натиск от Пекин и нов баланс във Вашингтон

Китай разглежда Тайван като част от своята територия и редовно призовава САЩ да прекратят оръжейните доставки за острова. Вашингтон не поддържа официални дипломатически отношения с Тайпе, но е най-важният му международен партньор и доставчик на оръжия. Американското законодателство задължава Съединените щати да предоставят на Тайван средства за самоотбрана.

След победата на демократите Тайпе заяви, че ще поддържа контакти и с двете големи партии в Конгреса. Именно Конгресът има ключова роля при финансирането, надзора и политическата подкрепа за големите оръжейни сделки, докато президентската администрация взема решенията за тяхното одобряване.

Новото разпределение на силите може да усложни част от вътрешнополитическата програма на Тръмп, но първите реакции от Сеул и Тайпе показват, че съюзническите отношения в Източна Азия се разглеждат като по-устойчиви от резултата на един междинен вот.

Източници: marketscreener.com, investing.com, en.yna.co.kr