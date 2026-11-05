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Мащабна международна операция: разбиха канали за наркотрафик от САЩ, Испания и Португалия към Украйна
  Тема: Украйна

Мащабна международна операция: разбиха канали за наркотрафик от САЩ, Испания и Португалия към Украйна

5 Ноември, 2026 15:21 618 10

  • наркотици-
  • украйна-
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  • полиция-
  • операция еспаньол

При операцията „Еспаньол“ са иззети над 67 килограма наркотици и са задържани 37 души. Повдигнати са подозрения на 39 лица

Мащабна международна операция: разбиха канали за наркотрафик от САЩ, Испания и Португалия към Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украинската полиция е прекъснала канали за доставка на наркотици от Испания, Съединените щати и Португалия към Украйна при международната специална операция „Еспаньол“. Задържани са 37 души, а на 39 лица са повдигнати подозрения за незаконен оборот на наркотични вещества и контрабанда.

По данни на украинската Национална полиция предполагаемата мрежа е осигурявала целия път на наркотиците – от вноса от чужбина до разпространението в различни региони на страната. „Правоохранителните органи документираха дейността на разклонена престъпна мрежа, чиито участници осигурявали цялата верига на доставка и продажба“, се посочва в съобщението.

Наркотиците са били укривани в битова техника

Разследването е установило, че кокаинът и хашишът са пристигали от Испания и Португалия, а канабисът – от САЩ. За прикриване на пратките са използвани битова техника, международни автобусни маршрути и услуги на пощенски оператор.

Вътре в Украйна наркотиците са продавани чрез канали в Телеграм и мрежа от разпространители, която е обхващала различни региони. Първият етап на операцията е бил насочен към прекъсване на продажбите и ограничаване на достъпа до веществата, а при втория са установени и задържани лица, за които полицията твърди, че са осигурявали продажбата на кокаин и канабис.

141 обиска и иззети наркотици за над 90 млн. гривни

В рамките на операцията са извършени 141 обиска в 11 региона на Украйна. В действията са участвали специализирани полицейски подразделения и кинолози.

Иззети са над 67 килограма наркотични вещества, включително 3,5 килограма кокаин, както и канабис, хашиш, кратом, алфа-PVP, амфетамин, кетамин, МДМА, псилоцибинови гъби и сладкарски изделия с тетрахидроканабинол. Открити са още оборудване за отглеждане на наркотични растения, техника, автомобили, оръжие и боеприпаси.

Според Националната полиция иззетите парични средства в украинска и чуждестранна валута се равняват на над 3 милиона гривни, а общата стойност на иззетото надхвърля 90 милиона гривни.

Предвидени са до 12 години затвор

На задържаните са повдигнати подозрения по текстове от украинския Наказателен кодекс, свързани с незаконния оборот на наркотици и контрабандата им. Най-тежката санкция предвижда до 12 години лишаване от свобода с конфискация на имущество.

Украинската полиция уточнява, че след приключването на експертизите може да бъдат повдигнати подозрения и на други лица. Операцията е координирана от Департамента за борба с наркопрестъпността, Главното следствено управление на Националната полиция, Службата за сигурност на Украйна и Генералната прокуратура.

Източници: ukrinform.ua


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Факт

    22 1 Отговор
    Зельо го закъса

    15:24 05.11.2026

  • 2 Така се прави

    2 21 Отговор
    А Афганистан разпространява абсолютно цялата си продукция от хероин в Русия, от десетилетия.
    Абсолютно безнаказано.
    Печалбата я прибира Путин.

    15:26 05.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Въх мър божке

    10 2 Отговор
    петроханци да му пращат бело на зельо.

    15:29 05.11.2026

  • 5 Зевзек

    14 2 Отговор
    Е бива ли сега такова нещо, сега какво ще хапват украинските войници на фронта.

    15:31 05.11.2026

  • 6 Иван Иванов

    7 0 Отговор
    Ами сега?
    Какво ще прави нашето момченце,като не може да си вземе дневната доза?
    Чичо Дони веднага да прати един С-130 натоварен с дрога,че джуждженцето го закъсва.

    15:47 05.11.2026

  • 7 Фейк - либераст

    9 0 Отговор
    Горките ЗелЮ и компания! Спряха им белото от Испания, Брендо е в хотел "Панизпалас", сега като им намалят и еврото? КО ЩА ПРАЯТ ?

    15:49 05.11.2026

  • 8 Zeлен друсалник

    1 0 Отговор
    Трябват ми бе, трябват ми...

    15:51 05.11.2026

  • 9 Тик-Ток

    1 0 Отговор
    Брендо ще снабдява зеления наркоман сега

    15:51 05.11.2026

  • 10 Ти да видиш

    0 0 Отговор
    Европа да им дава милиарди, за да си купуват дрога 🎭 явно това е причината още да си държат на власт клоуна .Не знаят на кой свят се намират.

    15:58 05.11.2026

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