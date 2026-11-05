Мащабна международна операция: разбиха канали за наркотрафик от САЩ, Испания и Португалия към Украйна

Украинската полиция е прекъснала канали за доставка на наркотици от Испания, Съединените щати и Португалия към Украйна при международната специална операция „Еспаньол“. Задържани са 37 души, а на 39 лица са повдигнати подозрения за незаконен оборот на наркотични вещества и контрабанда.

По данни на украинската Национална полиция предполагаемата мрежа е осигурявала целия път на наркотиците – от вноса от чужбина до разпространението в различни региони на страната. „Правоохранителните органи документираха дейността на разклонена престъпна мрежа, чиито участници осигурявали цялата верига на доставка и продажба“, се посочва в съобщението.

Наркотиците са били укривани в битова техника

Разследването е установило, че кокаинът и хашишът са пристигали от Испания и Португалия, а канабисът – от САЩ. За прикриване на пратките са използвани битова техника, международни автобусни маршрути и услуги на пощенски оператор.

Вътре в Украйна наркотиците са продавани чрез канали в Телеграм и мрежа от разпространители, която е обхващала различни региони. Първият етап на операцията е бил насочен към прекъсване на продажбите и ограничаване на достъпа до веществата, а при втория са установени и задържани лица, за които полицията твърди, че са осигурявали продажбата на кокаин и канабис.

141 обиска и иззети наркотици за над 90 млн. гривни

В рамките на операцията са извършени 141 обиска в 11 региона на Украйна. В действията са участвали специализирани полицейски подразделения и кинолози.

Иззети са над 67 килограма наркотични вещества, включително 3,5 килограма кокаин, както и канабис, хашиш, кратом, алфа-PVP, амфетамин, кетамин, МДМА, псилоцибинови гъби и сладкарски изделия с тетрахидроканабинол. Открити са още оборудване за отглеждане на наркотични растения, техника, автомобили, оръжие и боеприпаси.

Според Националната полиция иззетите парични средства в украинска и чуждестранна валута се равняват на над 3 милиона гривни, а общата стойност на иззетото надхвърля 90 милиона гривни.

Предвидени са до 12 години затвор

На задържаните са повдигнати подозрения по текстове от украинския Наказателен кодекс, свързани с незаконния оборот на наркотици и контрабандата им. Най-тежката санкция предвижда до 12 години лишаване от свобода с конфискация на имущество.

Украинската полиция уточнява, че след приключването на експертизите може да бъдат повдигнати подозрения и на други лица. Операцията е координирана от Департамента за борба с наркопрестъпността, Главното следствено управление на Националната полиция, Службата за сигурност на Украйна и Генералната прокуратура.

Източници: ukrinform.ua