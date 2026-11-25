Принудителният брак, сурогатното майчинство и незаконното осиновяване да бъдат изрично посочени като форми на експлоатация при трафика на хора. Това предвижда одобреният от Министерския съвет законопроект за промени в Наказателния кодекс.

Предложенията са свързани с въвеждането на изискванията на Директива (ЕС) 2024/1712 за предотвратяване и борба с трафика на хора и за защита на жертвите. Законопроектът трябва да бъде внесен за разглеждане от Народното събрание, което ще има последната дума за текстовете.

По-тежки наказания и нови престъпления

За най-тежките случаи на трафик на хора се предлага горната граница на наказанието да бъде увеличена от 15 на 20 години затвор. Тази хипотеза обхваща случаи, извършени с особена жестокост или довели до значителни вредни последици за пострадалия. Съдът ще може да постанови и конфискация.

Създаването и разпространението на порнографски изображения или видеоматериали с участието на жертва на трафик ще се преследва като самостоятелно престъпление, за което е предвидено наказание от 5 до 10 години лишаване от свобода.

Проектът предвижда и наказателна отговорност за съзнателното използване на услуги, предоставяни от човек, за когото извършителят знае, че е жертва на трафик.

Повече защита за жертвите

След идентифициране на пострадал компетентните органи ще трябва незабавно да уведомят Националната комисия за борба с трафика на хора. Целта е жертвата своевременно да получи информация за възможностите за закрила и помощ.

Предвиждат се консултативна помощ, резидентна грижа, достъп до правна помощ, мерки за безопасност и защита на личния живот, както и възможности за обезщетение и компенсация. Залага се и минимален 30-дневен период за възстановяване и размисъл.

За особено уязвими жертви ще има възможност за допълнителна закрила до три месеца. При необходимост срокът може да бъде продължен до общо осем месеца. Специализирана подкрепа ще може да се предоставя и след приключване на наказателното производство.

Промени при имотните измами

Отделна част от законопроекта засяга измамите с недвижими имоти и използването на технологии за заблуждаване. Предвижда се наказателна отговорност при използване на документ с невярно съдържание, неистински или преправен документ, чрез който друго физическо или юридическо лице получава имущество без правно основание.

За първи път се предлага да бъде инкриминирана и т.нар. посредствена документна измама. Като пример е посочен случай, при който чрез неистинско пълномощно се изповядва продажба пред нотариус, а нотариалният акт удостоверява прехвърлянето на имота.

За използване на неистински или преправен частен документ, свързан със саморъчно завещание или пълномощно за разпореждане с недвижим имот, се предвижда затвор от една до шест години. Когато целта е имотна облага, наказанието може да достигне осем години, като ще е възможна и конфискация.

В обхвата на компютърната измама се включва и използването на съдържание, генерирано или обработено чрез изкуствен интелект, което имитира външния вид, поведението или изявлението на друг човек и причинява имотна вреда.

Предлага се измамата, извършена по поръчение или в изпълнение на организирана престъпна група, да бъде квалифициран състав. Делата ще се разглеждат като първа инстанция от окръжните съдилища, а разследванията ще бъдат под надзора на окръжните прокуратури.