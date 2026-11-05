Зеленски алармира за критичното състояние на украинската енергетика

Украинският президент Володимир Зеленски призова участниците в Иберо-американския форум на върха в Мадрид да помогнат за възстановяването и поддържането на енергийната инфраструктура на страната. Той заяви, че Украйна спешно се нуждае от трансформатори, кабели, генератори и друго електрическо оборудване.

По думите на Зеленски руските ракетни удари и атаки с дронове са нанесли щети на всички електроцентрали в Украйна. Енергийните работници извършват постоянни ремонти, за да предотвратят пълно прекъсване на електроснабдяването.

Киев посочи конкретни нужди

Украинският президент посочи и от кои държави Киев би искал да получи необходимото оборудване. Става дума за трансформатори от Бразилия, Мексико, Аржентина и Колумбия, кабели от Чили, както и генератори и електрическо оборудване от Испания.

Зеленски призова правителствата да съдействат за установяването на контакти с компании, които могат бързо да доставят оборудване, съвместимо с украинската енергийна система. Той подчерта, че доставките са необходими за поддържането на електроснабдяването в условията на продължаващи атаки.

Призив за международен натиск

В изказването си украинският президент призова международната общност да не подминава случващото се, което определи като руски военни престъпления. Той даде за пример неотдавнашно нападение срещу училище, използвано като център за хуманитарна помощ, където са се намирали мирни граждани.

Зеленски заяви още, че хиляди украински деца са били отведени в Русия, и настоя за засилване на международния натиск върху Москва.

Според него войната е променила изискванията към съвременната сигурност. Той открои значението на дроновете, системите за радиоелектронна борба и противовъздушната отбрана и призова държавите да си сътрудничат с Украйна при разработването на отбранителни технологии.

Санчес: Има агресор и жертва

Зеленски пристигна изненадващо в Испания за разговори, насочени към укрепване на украинската противовъздушна отбрана, както и за срещи с участниците в Иберо-американската среща на върха.

Испанският премиер Педро Санчес заяви, че Украйна заслужава подкрепа, тъй като в конфликта има „агресор и жертва“. Той подчерта, че Русия нарушава международното право, докато Украйна защитава свободата и суверенитета си. По думите му подкрепата за Киев е и в интерес на Европа.