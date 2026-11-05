Новини
Свят »
Украйна »
Зеленски алармира за критичното състояние на украинската енергетика
  Тема: Украйна

Зеленски алармира за критичното състояние на украинската енергетика

5 Ноември, 2026 19:45 1 028 34

  • володимир зеленски-
  • енергийна инфраструктура-
  • украйна-
  • испания-
  • педро санчес

Украинският президент настоя за трансформатори, кабели, генератори и друго оборудване от Испания и латиноамерикански държави. Педро Санчес заяви, че Киев защитава свободата и суверенитета си

Зеленски алармира за критичното състояние на украинската енергетика - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски призова участниците в Иберо-американския форум на върха в Мадрид да помогнат за възстановяването и поддържането на енергийната инфраструктура на страната. Той заяви, че Украйна спешно се нуждае от трансформатори, кабели, генератори и друго електрическо оборудване.

По думите на Зеленски руските ракетни удари и атаки с дронове са нанесли щети на всички електроцентрали в Украйна. Енергийните работници извършват постоянни ремонти, за да предотвратят пълно прекъсване на електроснабдяването.

Киев посочи конкретни нужди

Украинският президент посочи и от кои държави Киев би искал да получи необходимото оборудване. Става дума за трансформатори от Бразилия, Мексико, Аржентина и Колумбия, кабели от Чили, както и генератори и електрическо оборудване от Испания.

Зеленски призова правителствата да съдействат за установяването на контакти с компании, които могат бързо да доставят оборудване, съвместимо с украинската енергийна система. Той подчерта, че доставките са необходими за поддържането на електроснабдяването в условията на продължаващи атаки.

Призив за международен натиск

В изказването си украинският президент призова международната общност да не подминава случващото се, което определи като руски военни престъпления. Той даде за пример неотдавнашно нападение срещу училище, използвано като център за хуманитарна помощ, където са се намирали мирни граждани.

Зеленски заяви още, че хиляди украински деца са били отведени в Русия, и настоя за засилване на международния натиск върху Москва.

Според него войната е променила изискванията към съвременната сигурност. Той открои значението на дроновете, системите за радиоелектронна борба и противовъздушната отбрана и призова държавите да си сътрудничат с Украйна при разработването на отбранителни технологии.

Санчес: Има агресор и жертва

Зеленски пристигна изненадващо в Испания за разговори, насочени към укрепване на украинската противовъздушна отбрана, както и за срещи с участниците в Иберо-американската среща на върха.

Испанският премиер Педро Санчес заяви, че Украйна заслужава подкрепа, тъй като в конфликта има „агресор и жертва“. Той подчерта, че Русия нарушава международното право, докато Украйна защитава свободата и суверенитета си. По думите му подкрепата за Киев е и в интерес на Европа.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 1.5 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Наркоса

    59 1 Отговор
    Сутрин побеждава, вечер реве като магаре

    19:46 05.11.2026

  • 2 Кой си ти

    28 1 Отговор
    🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    19:47 05.11.2026

  • 3 И Киев е Руски

    44 1 Отговор
    Западът реагира остро на скандала около камерата за мъчения край Киев.

    19:47 05.11.2026

  • 4 ТОЗИ ТРЯБВА ДА БЪДЕ

    44 1 Отговор
    Разстелян.

    19:47 05.11.2026

  • 5 И Киев е Руски

    45 0 Отговор
    Скандалът около камерата за мъчения край Киев се разпространи отвъд границите на Украйна. Зверствата, извършени от бойци от украинските въоръжени сили, предизвикаха възмущение в Съединените щати и Европа: политици, журналисти и блогъри осъдиха събитията в социалните мрежи и поискаха обяснение от Зеленски и целия западен елит

    19:47 05.11.2026

  • 6 Бункермен

    2 26 Отговор
    Аз в бункера си имам ток, значи се справям по-добре от зеления.

    19:47 05.11.2026

  • 7 Предният път като дарихме генетатори

    40 0 Отговор
    Производителя показа т продажба. Сравни номерата. Оказаха се същите. Украинците ги продаваха в сайта.

    19:48 05.11.2026

  • 8 зелко пак

    32 0 Отговор
    алармира за критичното състояние на полупразните чекмеджета
    да кихат още милиарди през ден

    19:48 05.11.2026

  • 9 Фейк - либераст

    38 1 Отговор
    Този като се е родил вместо да каже "мама" заревал " ИСКАМ" ! Реве и досега!

    19:49 05.11.2026

  • 10 Питам

    38 1 Отговор
    Зеления наркоман е виновен! Какво чакат украинците?! Кога ще им се отворят очите, кой им причинява това! До кога ще се оставят да бъдат лъгани и унищожавани от собствените управляващи!

    19:50 05.11.2026

  • 11 Иван2

    30 0 Отговор
    Може само да моли не и да изка ,защото няма кой да му даде,ще трябва да целува ръце.

    19:50 05.11.2026

  • 12 Този смля Русия

    1 30 Отговор
    Време е да бъде спрян!!!!

    Коментиран от #18

    19:50 05.11.2026

  • 13 хехе

    36 0 Отговор
    Балъците да дават генератори, трансформатори, кабели и друго оборудване, и после всичко това се появява за продажба в нета от местните мафиоти.

    19:50 05.11.2026

  • 14 Хващай пътя

    26 0 Отговор
    Още по зле ще стане и бай Дончо те отсвири,други покровители нямаш.

    19:51 05.11.2026

  • 15 Лопата Орешник

    19 0 Отговор
    Този изобщо не е чувал, че по време на война е много важно да не говориш! Чувства се длъжен да издрънка всичко, от това което си е говорил с лидерите, до това колко ракети му остават! Това е държавна измяна по време на война!

    19:54 05.11.2026

  • 16 хихи

    15 0 Отговор
    Мир чрез сила!

    19:55 05.11.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Инна

    17 0 Отговор
    Украйна е изправена пред тежка зима поради повредени енергийни съоръжения, заяви в своя YouTube канал Олег Соскин, бивш помощник на Леонид Кучма.

    „Разрушаването на енергийната система на Украйна става необратимо. Киев по същество се е сринал. Той е практически без електричество и е в състояние на спиране. Днепър също е в състояние на спиране“, каза той.

    „И, разбира се, пълната некомпетентност на настоящата изпълнителна власт, водена от Кличко. Абсолютна слабост. Столицата, най-важното, е разрушена. Оказва се, че не е било необходимо да се превзема. Можеха просто да унищожат основните ѝ центрове за производство и тя щеше да стане нежизнеспособна. В големите градове, вярвам, ще бъде невъзможно да се оцелее тази зима“, заключи Соскин.

    По-рано днес кметът на Киев Виталий Кличко заяви, че в сегашната ситуация съществуването на най-важните енергийни съоръжения на столицата е под сериозен въпрос.

    19:56 05.11.2026

  • 20 Този става още по-нагъл

    20 0 Отговор
    Даже си избира вече държави кой какво да му даде със заповеднически тон.И от Мексико иска кабели кухи пълни с кока.

    19:59 05.11.2026

  • 21 точка

    19 0 Отговор
    Този стана бетер Стоян Ганев!!! Досега просеше от ЕСъто и НАТОто, сега вече забърка целият свят Като толкова му е мила украйна да си стои в Киифа. И да решава проблемите.

    20:02 05.11.2026

  • 22 Дайте ми, дайте ми

    14 0 Отговор
    Дайте ми, дайте ми, че Оленка скоро не е ходила до Париж и Милано...

    Коментиран от #27

    20:03 05.11.2026

  • 23 Зеленски мощно победи и

    8 3 Отговор
    днес Русия.

    20:04 05.11.2026

  • 24 Хи хи

    16 0 Отговор
    маленкий зеля трябва да благодари на Русия че ги е освободила от съветската енергийна комунистическа система, изградена по призивите на Ленин !!

    20:05 05.11.2026

  • 25 А50

    10 0 Отговор
    Лъже, и да е мислил, сега да реве на Б Джонсън, британците да плащат

    20:06 05.11.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Ужас

    6 0 Отговор

    До коментар #22 от "Дайте ми, дайте ми":

    Ами да, Оленка се излага със старата си чанта, купена през април месец!

    20:09 05.11.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 кукузел

    5 0 Отговор
    "Патриот е - душа дава за наука, за свобода; но не свойта душа, братя, а душата на народа!"ПАТРИОТ. Христо Ботев

    20:12 05.11.2026

  • 31 Интересно

    11 0 Отговор
    Че се е насочил към държавите от Латинска Америка производители на кока! След затварянето на канала от САЩ за дрога, веднага се втурна да търси друга връзка! Иначе не мога да си обясня присъствието на Украйна на форум на иберийските и латиноамериканските държави...

    20:14 05.11.2026

  • 32 Zeлен надрусаN парцал

    9 0 Отговор

    До коментар #29 от "Кво ме интересува":

    Да искат ток от Борис Рошавия Джонсън...

    20:16 05.11.2026

  • 33 така, така

    4 0 Отговор
    Санчес като повечето в ЕС третират по навик международното паро като своите правила. Всъщност по международното право Русия има всички основания да започне военната си операция. Никой не им е виновен на украинците, че предоставиха необходимите аргументи на Русия. Жертва нямаме, ако не броим украинския народ, който живее под диктатурата на наркомана.
    Виж, че подкрепата за Киев е и в интерес на ЕС, спор няма. Тя войната отдавна си е прокси и малките деца знаят, че Русия воюва с ЕС на територията на Украйна. Дето се казва, още една от причините обикновените украинци да са единствената жертва, ако трябва да онагледяваме израза на Санчес.
    Тоя не беше ли пътник в собствената си държава?

    20:23 05.11.2026

  • 34 Мимо

    0 0 Отговор
    Нема страшно! Не знам дали някой помни, ама наш Кирчо ходи в Украйна в началото на войната и дойде тука развявайки подписан договор как Украйна ще дава на нас ток и как АЕЦ , ПАВЕЦ-а и ТЕЦ-овете не ни трябват. Някой помни ли?

    20:28 05.11.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания