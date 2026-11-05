Зеленски алармира за критичното състояние на украинската енергетика

Украинският президент Володимир Зеленски призова участниците в Иберо-американския форум на върха в Мадрид да помогнат за възстановяването и поддържането на енергийната инфраструктура на страната. Той заяви, че Украйна спешно се нуждае от трансформатори, кабели, генератори и друго електрическо оборудване.
По думите на Зеленски руските ракетни удари и атаки с дронове са нанесли щети на всички електроцентрали в Украйна. Енергийните работници извършват постоянни ремонти, за да предотвратят пълно прекъсване на електроснабдяването.
Киев посочи конкретни нужди
Украинският президент посочи и от кои държави Киев би искал да получи необходимото оборудване. Става дума за трансформатори от Бразилия, Мексико, Аржентина и Колумбия, кабели от Чили, както и генератори и електрическо оборудване от Испания.
Зеленски призова правителствата да съдействат за установяването на контакти с компании, които могат бързо да доставят оборудване, съвместимо с украинската енергийна система. Той подчерта, че доставките са необходими за поддържането на електроснабдяването в условията на продължаващи атаки.
Призив за международен натиск
В изказването си украинският президент призова международната общност да не подминава случващото се, което определи като руски военни престъпления. Той даде за пример неотдавнашно нападение срещу училище, използвано като център за хуманитарна помощ, където са се намирали мирни граждани.
Зеленски заяви още, че хиляди украински деца са били отведени в Русия, и настоя за засилване на международния натиск върху Москва.
Според него войната е променила изискванията към съвременната сигурност. Той открои значението на дроновете, системите за радиоелектронна борба и противовъздушната отбрана и призова държавите да си сътрудничат с Украйна при разработването на отбранителни технологии.
Санчес: Има агресор и жертва
Зеленски пристигна изненадващо в Испания за разговори, насочени към укрепване на украинската противовъздушна отбрана, както и за срещи с участниците в Иберо-американската среща на върха.
Испанският премиер Педро Санчес заяви, че Украйна заслужава подкрепа, тъй като в конфликта има „агресор и жертва“. Той подчерта, че Русия нарушава международното право, докато Украйна защитава свободата и суверенитета си. По думите му подкрепата за Киев е и в интерес на Европа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Наркоса
19:46 05.11.2026
2 Кой си ти
19:47 05.11.2026
3 И Киев е Руски
19:47 05.11.2026
4 ТОЗИ ТРЯБВА ДА БЪДЕ
19:47 05.11.2026
5 И Киев е Руски
19:47 05.11.2026
6 Бункермен
19:47 05.11.2026
7 Предният път като дарихме генетатори
19:48 05.11.2026
8 зелко пак
да кихат още милиарди през ден
19:48 05.11.2026
9 Фейк - либераст
19:49 05.11.2026
10 Питам
19:50 05.11.2026
11 Иван2
19:50 05.11.2026
12 Този смля Русия
Коментиран от #18
19:50 05.11.2026
13 хехе
19:50 05.11.2026
14 Хващай пътя
19:51 05.11.2026
15 Лопата Орешник
19:54 05.11.2026
16 хихи
19:55 05.11.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Инна
„Разрушаването на енергийната система на Украйна става необратимо. Киев по същество се е сринал. Той е практически без електричество и е в състояние на спиране. Днепър също е в състояние на спиране“, каза той.
„И, разбира се, пълната некомпетентност на настоящата изпълнителна власт, водена от Кличко. Абсолютна слабост. Столицата, най-важното, е разрушена. Оказва се, че не е било необходимо да се превзема. Можеха просто да унищожат основните ѝ центрове за производство и тя щеше да стане нежизнеспособна. В големите градове, вярвам, ще бъде невъзможно да се оцелее тази зима“, заключи Соскин.
По-рано днес кметът на Киев Виталий Кличко заяви, че в сегашната ситуация съществуването на най-важните енергийни съоръжения на столицата е под сериозен въпрос.
19:56 05.11.2026
20 Този става още по-нагъл
19:59 05.11.2026
21 точка
20:02 05.11.2026
22 Дайте ми, дайте ми
Коментиран от #27
20:03 05.11.2026
23 Зеленски мощно победи и
20:04 05.11.2026
24 Хи хи
20:05 05.11.2026
25 А50
20:06 05.11.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Ужас
До коментар #22 от "Дайте ми, дайте ми":Ами да, Оленка се излага със старата си чанта, купена през април месец!
20:09 05.11.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 кукузел
20:12 05.11.2026
31 Интересно
20:14 05.11.2026
32 Zeлен надрусаN парцал
До коментар #29 от "Кво ме интересува":Да искат ток от Борис Рошавия Джонсън...
20:16 05.11.2026
33 така, така
Виж, че подкрепата за Киев е и в интерес на ЕС, спор няма. Тя войната отдавна си е прокси и малките деца знаят, че Русия воюва с ЕС на територията на Украйна. Дето се казва, още една от причините обикновените украинци да са единствената жертва, ако трябва да онагледяваме израза на Санчес.
Тоя не беше ли пътник в собствената си държава?
20:23 05.11.2026
34 Мимо
20:28 05.11.2026