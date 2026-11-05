„Искандер“, „Оникс“ и „Циркон“: Украйна призна за опасни „слепи зони“ в руския ракетен арсенал

Модернизираният „Искандер“, ракетите „Оникс“ и „Циркон“ остават сред най-слабо изяснените части от руския ракетен арсенал, използван срещу Украйна. Това е оценката на Defense Express, направена след публикуването на данни от Главното управление на разузнаването на Министерството на отбраната на Украйна.

Според обобщената информация руският военно-промишлен комплекс произвежда около 100 балистични ракети месечно. Общият запас е над 700 балистични и няколко хиляди крилати ракети. В анализа се посочва, че „запълването на тези слепи зони би направило картината по-пълна“.

Неясен статут на модернизирания „Искандер“

Сред най-големите неизвестни е модернизираната версия на оперативно-тактическия ракетен комплекс „Искандер“, за която се посочва увеличен обсег от 550 до 700 километра. Не е ясно дали системата вече е готова за бойно използване или все още се намира на етап изпитателни пускове на полигони, отбелязват анализаторите.

Запасът от балистични ракети 9М723 за „Искандер“ е около 115 единици, а месечното производство достига приблизително 65 ракети. Според Defense Express това означава, че Русия поддържа запас, равен на около два месеца производство.

Колко „Циркон“ са изстреляни срещу Украйна

Оценките сочат, че Русия разполага с около 120 ракети 3М22 „Циркон“. За седем месеца са произведени приблизително 30 единици. Липсват обаче данни колко често този тип ракети е използван срещу Украйна през годината. Без тази информация не може да бъде изчислено реалното съотношение между изразходваните и произведените ракети.

Неизвестни характеристики на новия „Оникс“

В данните е посочено и наличие на модернизирана версия на 3М55 „Оникс“ с увеличен обсег. За седем месеца са произведени около 55 такива ракети, а общият запас от 3М55 „Оникс“ е около 600 единици.

Не са публикувани ключови технически характеристики на модернизирания вариант, включително точният обсег и масата на бойната глава. Именно тези показатели са необходими за оценка на потенциалната заплаха, посочва Defense Express.

Русия разширява и арсенала от дронове

Оценката за ракетите е поставена в по-широкия контекст на руското производство на ударни безпилотни системи. The Wall Street Journal отбелязва, че дроновете „Геран“ и дроновете-ракети „Бандерол“ са оборудвани с електроника за по-точно откриване на цели и за избягване на прехващане. В публикацията се посочва и използването на компоненти, доставяни от Китай.

Паралелно с това Русия разгръща дронопорт в Милерово, от който се изстрелват реактивни безпилотни апарати. Според данните, цитирани от УНИАН, съоръжението трябва да бъде вторият по големина руски дронопорт след „Цимбульово“.

Източници: unian.net, defence-ua.com