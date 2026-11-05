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„Искандер“, „Оникс“ и „Циркон“: Украйна призна за опасни „слепи зони“ в руския ракетен арсенал
  Тема: Украйна

„Искандер“, „Оникс“ и „Циркон“: Украйна призна за опасни „слепи зони“ в руския ракетен арсенал

5 Ноември, 2026 21:12 1 161 9

  • руски ракети-
  • искандеp-
  • оникс-
  • циркон-
  • украйна

Анализатори посочват липса на данни за модернизираните ракети и реалното съотношение между руския разход и производството им

„Искандер“, „Оникс“ и „Циркон“: Украйна призна за опасни „слепи зони“ в руския ракетен арсенал - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Модернизираният „Искандер“, ракетите „Оникс“ и „Циркон“ остават сред най-слабо изяснените части от руския ракетен арсенал, използван срещу Украйна. Това е оценката на Defense Express, направена след публикуването на данни от Главното управление на разузнаването на Министерството на отбраната на Украйна.

Според обобщената информация руският военно-промишлен комплекс произвежда около 100 балистични ракети месечно. Общият запас е над 700 балистични и няколко хиляди крилати ракети. В анализа се посочва, че „запълването на тези слепи зони би направило картината по-пълна“.

Неясен статут на модернизирания „Искандер“

Сред най-големите неизвестни е модернизираната версия на оперативно-тактическия ракетен комплекс „Искандер“, за която се посочва увеличен обсег от 550 до 700 километра. Не е ясно дали системата вече е готова за бойно използване или все още се намира на етап изпитателни пускове на полигони, отбелязват анализаторите.

Запасът от балистични ракети 9М723 за „Искандер“ е около 115 единици, а месечното производство достига приблизително 65 ракети. Според Defense Express това означава, че Русия поддържа запас, равен на около два месеца производство.

Колко „Циркон“ са изстреляни срещу Украйна

Оценките сочат, че Русия разполага с около 120 ракети 3М22 „Циркон“. За седем месеца са произведени приблизително 30 единици. Липсват обаче данни колко често този тип ракети е използван срещу Украйна през годината. Без тази информация не може да бъде изчислено реалното съотношение между изразходваните и произведените ракети.

Неизвестни характеристики на новия „Оникс“

В данните е посочено и наличие на модернизирана версия на 3М55 „Оникс“ с увеличен обсег. За седем месеца са произведени около 55 такива ракети, а общият запас от 3М55 „Оникс“ е около 600 единици.

Не са публикувани ключови технически характеристики на модернизирания вариант, включително точният обсег и масата на бойната глава. Именно тези показатели са необходими за оценка на потенциалната заплаха, посочва Defense Express.

Русия разширява и арсенала от дронове

Оценката за ракетите е поставена в по-широкия контекст на руското производство на ударни безпилотни системи. The Wall Street Journal отбелязва, че дроновете „Геран“ и дроновете-ракети „Бандерол“ са оборудвани с електроника за по-точно откриване на цели и за избягване на прехващане. В публикацията се посочва и използването на компоненти, доставяни от Китай.

Паралелно с това Русия разгръща дронопорт в Милерово, от който се изстрелват реактивни безпилотни апарати. Според данните, цитирани от УНИАН, съоръжението трябва да бъде вторият по големина руски дронопорт след „Цимбульово“.

Източници: unian.net, defence-ua.com


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Спокойно

    16 2 Отговор
    ще ви се проясни всичко. Зимата дойде ток-йок ,вода йок, парно йок.

    21:15 05.11.2026

  • 2 Пич

    14 3 Отговор
    Да си намерят някой да ги рисува наново - "Украинци пишат писмо до императора"!!!
    В писмото питат за ракетите....

    Коментиран от #6

    21:15 05.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Европеец

    20 0 Отговор
    Проблемът е че Путин продължава да бъде стиснат и да не праща подобаващо искадери, оникси и циркони на зеления просяк милионера....

    21:16 05.11.2026

  • 5 Мира ботокса мисирката от нова телевизия

    14 2 Отговор
    Как да не е ясно. Правят се от чипове на миялни машини и хладилници. Лесна работа.

    21:18 05.11.2026

  • 6 Фенка

    5 2 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Много сте умен, но дали вашите опоненти ще разберат алюзията?

    Коментиран от #7

    21:23 05.11.2026

  • 7 Пич

    5 3 Отговор

    До коментар #6 от "Фенка":

    Благодаря! Основано забележка!
    Хайде ще им кажа - "Казаци пишат писмо до султана"!
    Стига им толкова, нека се помъчат малко сами!

    21:30 05.11.2026

  • 8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    6 2 Отговор
    ЗНАМ ЧЕ ДУПКИТЕ В УКРАЙНА СЛЕД ПОПАДЕНИЕ
    СТАВАТ ПО ГОЛЕМИ И ПО ТОЧНИ ,:)

    21:31 05.11.2026

  • 9 Имало и използвани компоненти от Китай

    3 0 Отговор
    Въъъх! Малиии!
    Ако е вярно, руснаците си купуват обаче

    Само парньорите на Зельо ли са богопомазани за да ползват компоненти от Китай за дронове и ракети които да му подаряват

    21:41 05.11.2026

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