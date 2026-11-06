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Гавин Нюсъм ще замени всички смъртни присъди в Калифорния

Гавин Нюсъм ще замени всички смъртни присъди в Калифорния

6 Ноември, 2026 04:07 557 2

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  • калифорния-
  • смъртно наказание-
  • доживотен затвор-
  • върховен съд на калифорния

Мярката засяга 548 души, но за 382 от случаите е нужно одобрение от Върховния съд на щата. Осъдените ще изтърпяват доживотен затвор без право на помилване

Гавин Нюсъм ще замени всички смъртни присъди в Калифорния - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Губернаторът на Калифорния Гавин Нюсъм обяви, че ще замени всички 548 смъртни присъди в щата с доживотен затвор без възможност за освобождаване. Решението е едно от най-мащабните действия за помилване в историята на Съединените щати, но няма да влезе изцяло в сила автоматично.

По данни на офиса на губернатора 382 от случаите изискват одобрение от Върховния съд на Калифорния, тъй като се отнасят до хора, осъждани за повече от едно тежко престъпление. Това са приблизително 70% от всички предвидени замени на присъди. За останалите случаи Нюсъм има правомощия да действа самостоятелно.

„Предприемам това действие, защото твърдо вярвам, че санкционираното от държавата убийство е несъвместимо с ценностите на Калифорния, подкопава основите на правната ни система и унижава всички нас“, заяви Нюсъм.

Мораториумът от 2019 г.

Губернаторът е дългогодишен противник на смъртното наказание. През 2019 г. той въведе мораториум върху изпълнението на смъртни присъди, без да отменя самото наказание или да променя постановените съдебни решения. В щата не е изпълнявана екзекуция от 2006 г., въпреки че смъртното наказание остава част от законодателството.

Жителите на Калифорния потвърдиха запазването му на референдуми през 2012 и 2016 г. Нюсъм призна, че уважава този вот, но посочи, че конституцията на щата дава на губернатора правомощия за помилване в случаи, когато прилагането на закона не може да бъде съвместено със справедливостта.

Реакции и следващи стъпки

Решението засяга 529 мъже и 19 жени, които в момента са осъдени на смърт. Ако всички замени бъдат одобрени, броят на осъдените на смърт в Съединените щати ще намалее с близо 30%, съобщи Асошиейтед прес, позовавайки се на Центъра за информация за смъртното наказание.

Организации, представляващи близки на жертви, разкритикуваха хода. Топо Падиля, президент на Crime Victims United, заяви, че губернаторът не би трябвало да отменя присъди, постановени от съдебни заседатели и потвърдени от съдия, заради личните си убеждения.

Следващата ключова стъпка е разглеждането на 382-те случая от Върховния съд на Калифорния. До приключването на тази процедура за тях остава в сила настоящото наказание. Нюсъм обяви мярката в последните месеци от втория и последен мандат като губернатор.

Източници: apnews.com, investing.com, latimes.com


САЩ
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