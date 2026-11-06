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Ударите по руски рафинерии задълбочават недостига на дизел
  Тема: Украйна

Ударите по руски рафинерии задълбочават недостига на дизел

6 Ноември, 2026 06:29 1 076 23

  • русия-
  • украйна-
  • рафинерии-
  • дизел-
  • доналд тръмп

Атаката срещу рафинерията в Рязан вероятно е втората за седмицата, докато Москва възобновява износа на дизел по сделката с Доналд Тръмп

Ударите по руски рафинерии задълбочават недостига на дизел - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Подновените украински удари по руски петролни рафинерии усложняват опитите на Москва да овладее вътрешния недостиг на горива, докато Русия едновременно възобновява износа на дизел за международните пазари по договореност с президента на САЩ Доналд Тръмп, съобщи Ройтерс.

Рафинерията в Рязан, една от най-големите в страната, вероятно е била атакувана при масирана атака с дронове срещу промишлени обекти в града, югоизточно от Москва. Ройтерс е локализирала видеозаписи чрез съпоставяне на забележителности, пътна инфраструктура и сателитни изображения, но не е могла независимо да потвърди кога са заснети кадрите. Ако ударът бъде потвърден, това ще е втората руска рафинерия, поразена през седмицата.

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Преди това през нощта срещу 3 ноември беше атакуван заводът в Ярославъл, североизточно от Москва. Местният губернатор съобщи, че при удара е избухнал пожар в рафинерията. При атаката срещу Рязан губернаторът Павел Малков заяви, че над региона са били насочени повече от 200 дрона, един човек е пострадал, а отломки са предизвикали пожари в промишлени обекти. По-късно електрозахранването в града беше възстановено, а пожарите са били локализирани или потушени.

Москва ограничи износа, но отново изпраща дизел навън

Украинските удари през годината извадиха от експлоатация значителен преработвателен капацитет в западната част на Русия и доведоха до недостиг на бензин и дизел. В отговор Москва въведе ограничения върху износа на бензин, дизел и авиационно гориво, започнали още през април. Част от забраната за износ на дизел вече е отменена.

На 9 октомври Тръмп заяви, че Русия се е съгласила незабавно да достави над 300 000 тона дизел за американския и световния пазар. По думите му след това трябва да последват още 3 милиона тона, както и 500 000 тона през ноември и още 1 милион тона непосредствено след това. Сделката беше обявена в момент, когато американската администрация се опитваше да ограничи ръста на цените на дизела преди междинните избори в САЩ.

Данни на Kpler и LSEG показват, че най-малко шест руски пратки дизел са заявили трансатлантически курсове. Две от тях обаче са променили маршрута си, след като първоначално са били насочени към американското атлантическо крайбрежие. Нито една руска пратка не е пристигнала в САЩ след обявяването на сделката. Първата наблюдавана пратка за Ню Йорк се очаква през уикенда, но разтоварването ѝ може да бъде блокирано заради регулаторни, законодателни и санкционни ограничения.

„Това са търговски товарения и естествено подробностите не могат да бъдат публични. Целият дизел ще намери купувачи“, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.

Атаките прекъснаха възстановяването на производството

Руските рафинерии увеличиха преработката на суров петрол с около 25 процента през втората половина на октомври спрямо началото на месеца, след като атаките временно спряха. Производството на дизел е нараснало с най-малко 50 000 тона дневно до около 225 000 тона дневно, като приблизително 80 000 тона дневно са били потенциално достъпни за износ.

Тази тенденция може да бъде прекъсната от новата серия удари. Шестте водещи руски рафинерии за дизел осигуряват около половината от производството на горивото. Според данни, цитирани от Ройтерс, през първите осем месеца на 2026 г. руска рафинерия е била успешно поразявана средно веднъж на всеки три дни. Украйна определя рафинериите като легитимни военни цели, докато Москва е принудена да балансира между вътрешните доставки и обещанията за износ.

Източници: ca.marketscreener.com, investing.com


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 арбалета 🎯

    18 8 Отговор
    В крайна сметка руснаците са на светло и топло , а украинците са в праисторически времена .Толкова по въпроса ...

    Коментиран от #3

    06:36 06.11.2026

  • 2 Това добре

    8 8 Отговор
    А къде е лошата новина?

    Коментиран от #10

    06:37 06.11.2026

  • 3 Стрелата

    9 11 Отговор

    До коментар #1 от "арбалета 🎯":

    Стой и гледай колко ще им е топло и светло тази зима.

    Коментиран от #5, #17

    06:38 06.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 арбалета 🎯

    14 6 Отговор

    До коментар #3 от "Стрелата":

    Със сигурност ще са на по-светло и топло от украинците , каквото и да става .

    06:40 06.11.2026

  • 6 ха-ха

    5 2 Отговор

    До коментар #4 от "🇺🇦🇧🇬":

    И как ще стане тая работа , бе , мой ?!

    Коментиран от #9, #11

    06:42 06.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Двама сделкаджии

    9 2 Отговор
    Единият продава нещо, което му е дефицитно, а другият купува нещо, което изобщо не му трябва.
    Да върви търговията както се казва.
    😂😁😂😁

    06:44 06.11.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Митю

    4 3 Отговор

    До коментар #2 от "Това добре":

    Наричат ги все още украински.

    06:48 06.11.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 🇺🇦🇧🇬

    2 8 Отговор

    До коментар #7 от "да , ама -не":

    До месец-два ще я има (както и МНОГО след това),не го мисли това...

    Коментиран от #20

    06:50 06.11.2026

  • 13 Небинарен модерен ляв 🇺🇦

    7 4 Отговор
    Абсолютно вярно е ,че нафтата недостига ,но освен това руснаците нямат чипове за ракети ,яйца и картофи а и парното не им работи .

    06:59 06.11.2026

  • 14 БРИТАНСКИТЕ АТАКИ В РУСИЯ

    9 4 Отговор
    Водят единствено до още по големи разрушения в окраина.

    Коментиран от #15

    06:59 06.11.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 В Крим на черно литър бензин 5 долара

    9 7 Отговор
    Бункерният соппол е гении.

    07:03 06.11.2026

  • 17 Сесесере

    5 2 Отговор

    До коментар #3 от "Стрелата":

    Софийския русофил и той е на светло и топло!

    07:19 06.11.2026

  • 18 ДИЗЕЛ ИМА В РУСИЯ,НО НЕ И В САЩ И ЕС

    8 4 Отговор
    ДИЗЕЛ ИМА. И СИ КОРИГИРАЙТЕ СТАТИИТЕ.

    07:24 06.11.2026

  • 19 Путин сменя рафтовете печки в бункера

    4 5 Отговор
    с печки на дърва и въглища.

    07:25 06.11.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Историк

    2 2 Отговор
    Миролюбците да накарат любимия си миролюбец Путин да спре войната срещу Украйна и да изтегли варварските си орди и Украйна няма да удря рафинериите, които захранват войната му. Спрете го, нали не е заплаха за мира. Тогава военните бюджети няма да са най-важни за цяла Европа,защото заплахата Русия ще изчезне и парите ще отиват за живота ,а не за отбраната на живота! Разберете го, ако има с какво!

    07:56 06.11.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 444

    0 0 Отговор
    Цялата статия доказва ще журналистчето хал хабер си няма от дизел. Та да му поясня, дизела който се изнася е от летния, този който в момента се ползва от русия и се произвежда е зимния!!!

    08:00 06.11.2026

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