Битка за наследството на Coca-Cola: руски производител поиска бизнеса ѝ от Путин

Алтайският производител на бира и безалкохолни напитки „Бочкари“ е поискал от руския президент Владимир Путин да му бъде предаден под външно управление бизнесът на „Мултон“ и „Мултон Партнърс“ – дружествата, които управляват бившите руски операции на Coca-Cola.

Обръщението е изпратено през октомври, а според източници на „Комерсант“, цитирани от „Медуза“, вече е предадено на руското правителство. Инициативата е получила подкрепа от някои ресорни вицепремиери, но официално решение за промяна на управлението не е обявено.

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Компанията не е получила уведомление за промени

От „Мултон Партнърс“ са заявили, че дружеството се управлява от местен екип и не е получавало уведомления за промени.

„Компанията се управлява от местен екип и не сме получавали уведомления за промени“, заявиха от „Мултон Партнърс“.

„Мултон“ е един от големите производители на безалкохолни напитки в Русия и е собственост на Coca-Cola Hellenic Bottling Company. След като Coca-Cola прекрати основната си дейност в Русия през 2022 г., компанията насочи производството си към местни марки като „Добрий“, Rich, „Моя Семья“, Pulpy, Burn и BonAqua.

Акциите поевтиняха с почти 19 процента

Публикациите за предложението на „Бочкари“ са довели до рязко понижение на акциите на Coca-Cola Hellenic Bottling Company на Лондонската фондова борса. Книжата са спаднали с почти 19 процента до 54 паунда за акция.

Случаят се вписва в практиката на руските власти да поставят активи на западни компании под временно управление. Сред засегнатите дружества са „Ашан“, Nestle, Metro Cash & Carry, бившата мрежа Leroy Merlin и Japan Tobacco International.

Предложението на „Бочкари“ обаче все още не означава промяна на собствеността или управлението на „Мултон“. Не е съобщено нито за издаден указ, нито за назначаване на алтайския производител за външен управляващ.

Източници: meduza.io