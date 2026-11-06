Битка за наследството на Coca-Cola: руски производител поиска бизнеса ѝ от Путин

Алтайският производител на бира и безалкохолни напитки „Бочкари“ е поискал от руския президент Владимир Путин да му бъде предаден под външно управление бизнесът на „Мултон“ и „Мултон Партнърс“ – дружествата, които управляват бившите руски операции на Coca-Cola.
Обръщението е изпратено през октомври, а според източници на „Комерсант“, цитирани от „Медуза“, вече е предадено на руското правителство. Инициативата е получила подкрепа от някои ресорни вицепремиери, но официално решение за промяна на управлението не е обявено.
Компанията не е получила уведомление за промени
От „Мултон Партнърс“ са заявили, че дружеството се управлява от местен екип и не е получавало уведомления за промени.
„Мултон“ е един от големите производители на безалкохолни напитки в Русия и е собственост на Coca-Cola Hellenic Bottling Company. След като Coca-Cola прекрати основната си дейност в Русия през 2022 г., компанията насочи производството си към местни марки като „Добрий“, Rich, „Моя Семья“, Pulpy, Burn и BonAqua.
Акциите поевтиняха с почти 19 процента
Публикациите за предложението на „Бочкари“ са довели до рязко понижение на акциите на Coca-Cola Hellenic Bottling Company на Лондонската фондова борса. Книжата са спаднали с почти 19 процента до 54 паунда за акция.
Случаят се вписва в практиката на руските власти да поставят активи на западни компании под временно управление. Сред засегнатите дружества са „Ашан“, Nestle, Metro Cash & Carry, бившата мрежа Leroy Merlin и Japan Tobacco International.
Предложението на „Бочкари“ обаче все още не означава промяна на собствеността или управлението на „Мултон“. Не е съобщено нито за издаден указ, нито за назначаване на алтайския производител за външен управляващ.
Източници: meduza.io
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ЗАБРАНАТА НА КОКА КОЛА
Коментиран от #2, #4, #17, #19
07:08 06.11.2026
2 Говорит Москва
До коментар #1 от "ЗАБРАНАТА НА КОКА КОЛА":Така е, сега ще пият здравословно алтай
Коментиран от #3
07:12 06.11.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Инна
Японското външно министерство протестира пред руското посолство в Токио и посланик Николай Ноздрев заради указа за поставяне на активите на тютюневия конгломерат Japan Tobacco под външно управление.
Японската страна изрази несъгласие с действията на Москва по отношение на активите на голямата корпорация, съобщава ТАСС, позовавайки се на Kyodo News.
Както съобщава вестник „Взгляд“, в петък Дмитрий Биричевски, директор на Департамента за икономическо сътрудничество на руското външно министерство, обяви, че Москва подготвя допълнителни защитни мерки в случай че Европейският съюз конфискува замразени руски активи.
В четвъртък руският президент Владимир Путин подписа указ за прехвърляне на 100% от акциите на руското подразделение на тютюневата група JTI под временно управление на акционерното дружество „Индустриални активи“.
Коментиран от #9
07:18 06.11.2026
6 Чингиз хан
Коментиран от #14
07:19 06.11.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Инна
Дипломатът заяви готовността на Русия да предприеме допълнителни мерки за защита на националните си интереси. Москва разполага със средствата да противодейства на действията на Запада, увери той.
„Този болезнен отговор ще бъде осъществен в пълно съответствие с принципа на реципрочност в международните отношения“, заключи Дмитрий Биричевски.
Позицията на Русия относно евентуалното прехвърляне на активи от Euroclear към паневропейски структури е фундаментална и непроменена, подчерта дипломатът. Подобен ход би нарушил международното право.
07:22 06.11.2026
9 Вафла
До коментар #5 от "Инна":След кражбите на Путин, нито Западни, нито Източни капитали ще бъдат инвестирани някога в Poccийская федерация.
Затова хитрите китайци ицточват руските ресурси без за инвестират нищо.
Коментиран от #10, #11, #15
07:25 06.11.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 СтатиСтик
07:34 06.11.2026
13 Аз съм веган
Коментиран от #21
07:34 06.11.2026
14 Нищо не е "откраднато"
До коментар #6 от "Чингиз хан":Всичко ще се върне, след постигането на мир и нормални отношения с Русия! И се отблокират и върнат руските активи, а откраднато от тях се възстанови!
Информирай се първо:
"Дмитрий Биричевски, директор на Департамента за икономическо сътрудничество на руското външно министерство, обяви, че Москва подготвя допълнителни защитни мерки в случай че Европейският съюз конфискува замразени руски активи."
07:36 06.11.2026
15 ои8уйхътгрф
До коментар #9 от "Вафла":Записвай си:
Кражби НЯМА... "Външно управление" означава едно просто нещо- спиране източването на руските (в случая) пари към чуждите собственици и оставане на 100% от печалбите в Русия като разбира се това значи ПЛАЩАНЕ НА ДАНЪЦИ...
Към момента ВСИЧКИ компании сложени под "външно управление" в Русия плащат минимум 60% повече данъци като се стига до 740% повече данъци- схващаш ли идеята? За 2025г. са платени над $17 милиарда повече на хазната спрямо 2021г.- нещо напреки да кажеш имаш ли?
Въпрос- вие откраднахте ли Лукойл от руснаците щото онзи "особен управител" е точно такова външно управление?
07:38 06.11.2026
16 ВСИЧКИ ЖЪЛТОПАВЕТИ
07:39 06.11.2026
17 Я пъ тоа
До коментар #1 от "ЗАБРАНАТА НА КОКА КОЛА":Що ли кока кола и нейните производни са най продаваните безалкохолни напитки в света.
Коментиран от #18, #20, #23
07:40 06.11.2026
18 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #17 от "Я пъ тоа":За консумацията и не се иска особено интелект ,даже и осите налитат на нея .
07:45 06.11.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Амет
До коментар #13 от "Аз съм веган":Обла ...Дай веган ,пожали невръстните и невинни козичката Доротея и пръчлето стоян !
07:48 06.11.2026
22 Дон Корлеоне
08:00 06.11.2026
23 сара
До коментар #17 от "Я пъ тоа":То и цигари много се продават,ама...
08:09 06.11.2026