Украинска атака подпали поредно нефтено предприятие край Краснодар

Серия взривове е избухнала в Афипския нефтопреработвателен завод в Краснодарския край, след което на територията на предприятието е започнал пожар. По предварителни данни заводът вероятно е бил атакуван с безпилотни летателни апарати.

Гъст дим от района на промишления обект се е насочил към Краснодар. Взривове са чути и в Адигея, но засега няма потвърдени данни за щети или пострадали там.

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„На този етап няма официално потвърждение на информацията“, съобщава Украинска правда. Не са известни и подробности за мащаба на пожара, възможните поражения по производствените съоръжения или работата на завода.

Един от големите заводи в Южна Русия

Афипският НПЗ е сред големите нефтопреработвателни предприятия в Южна Русия. Проектният му капацитет е над 6 милиона тона нефт годишно, а производството включва горива и други нефтопродукти.

Предприятието има значение и за руската военна логистика, тъй като част от продукцията му се използва за снабдяване на руската армия. При потвърждение на атаката евентуалните щети по производствените мощности могат да окажат влияние върху работата на завода, но засега няма официална оценка на последствията.

Източници: pravda.com.ua