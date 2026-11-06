Украинска атака подпали поредно нефтено предприятие край Краснодар

Серия взривове е избухнала в Афипския нефтопреработвателен завод в Краснодарския край, след което на територията на предприятието е започнал пожар. По предварителни данни заводът вероятно е бил атакуван с безпилотни летателни апарати.
Гъст дим от района на промишления обект се е насочил към Краснодар. Взривове са чути и в Адигея, но засега няма потвърдени данни за щети или пострадали там.
„На този етап няма официално потвърждение на информацията“, съобщава Украинска правда. Не са известни и подробности за мащаба на пожара, възможните поражения по производствените съоръжения или работата на завода.
Един от големите заводи в Южна Русия
Афипският НПЗ е сред големите нефтопреработвателни предприятия в Южна Русия. Проектният му капацитет е над 6 милиона тона нефт годишно, а производството включва горива и други нефтопродукти.
Предприятието има значение и за руската военна логистика, тъй като част от продукцията му се използва за снабдяване на руската армия. При потвърждение на атаката евентуалните щети по производствените мощности могат да окажат влияние върху работата на завода, но засега няма официална оценка на последствията.
Източници: pravda.com.ua
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
Коментиран от #3
07:03 06.11.2026
2 Пешеходец Болшевик
Враговете на Народа в Белене!
07:04 06.11.2026
3 А пък твоети мнение
До коментар #1 от "Гост":ИЗОБЩО не ни интересува.
Коментиран от #5
07:05 06.11.2026
4 Генерал Драпатий
Коментиран от #12, #14
07:06 06.11.2026
5 Гост
До коментар #3 от "А пък твоети мнение":Ама го прочете, нали? И знаеш че е точно и коректно!
07:21 06.11.2026
6 Табела в руски бензиностанции:
07:22 06.11.2026
7 Цената на нафтата в Русия
но нафта няма.
07:23 06.11.2026
8 ами
07:23 06.11.2026
9 В страната бензиностанция
07:24 06.11.2026
10 С тези удари
07:25 06.11.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Пак да повторя
Британците изстрелват стотици дрончета по една рафинерия с надеждата едно-две да минат и да стане медийната пропаганда.
07:52 06.11.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.