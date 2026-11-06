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Украинска атака подпали поредно нефтено предприятие край Краснодар
  Тема: Украйна

Украинска атака подпали поредно нефтено предприятие край Краснодар

6 Ноември, 2026 06:57 814 16

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  • пожар

По предварителни данни заводът е бил атакуван с дронове.

Украинска атака подпали поредно нефтено предприятие край Краснодар - 1
Снимка: Exilenova+
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Серия взривове е избухнала в Афипския нефтопреработвателен завод в Краснодарския край, след което на територията на предприятието е започнал пожар. По предварителни данни заводът вероятно е бил атакуван с безпилотни летателни апарати.

Гъст дим от района на промишления обект се е насочил към Краснодар. Взривове са чути и в Адигея, но засега няма потвърдени данни за щети или пострадали там.

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„На този етап няма официално потвърждение на информацията“, съобщава Украинска правда. Не са известни и подробности за мащаба на пожара, възможните поражения по производствените съоръжения или работата на завода.

Един от големите заводи в Южна Русия

Афипският НПЗ е сред големите нефтопреработвателни предприятия в Южна Русия. Проектният му капацитет е над 6 милиона тона нефт годишно, а производството включва горива и други нефтопродукти.

Предприятието има значение и за руската военна логистика, тъй като част от продукцията му се използва за снабдяване на руската армия. При потвърждение на атаката евентуалните щети по производствените мощности могат да окажат влияние върху работата на завода, но засега няма официална оценка на последствията.

Източници: pravda.com.ua


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    5 8 Отговор
    Това е мнение на афтора, намерено в Интернет вселената и не лежащо на реални потвърдени факти! Като такова, хо си е негово, и отразяваща само бройката па статиите р определения ден!

    Коментиран от #3

    07:03 06.11.2026

  • 2 Пешеходец Болшевик

    6 3 Отговор
    Автомобилът е буржоазен символ на материалното разложение на капиталистическия строй. Шофьорън е Враг на Народа.

    Враговете на Народа в Белене!

    07:04 06.11.2026

  • 3 А пък твоети мнение

    4 4 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    ИЗОБЩО не ни интересува.

    Коментиран от #5

    07:05 06.11.2026

  • 4 Генерал Драпатий

    7 6 Отговор
    "Русия ще гори".Край на цитата

    Коментиран от #12, #14

    07:06 06.11.2026

  • 5 Гост

    4 4 Отговор

    До коментар #3 от "А пък твоети мнение":

    Ама го прочете, нали? И знаеш че е точно и коректно!

    07:21 06.11.2026

  • 6 Табела в руски бензиностанции:

    7 6 Отговор
    "Разотивайте се! Скоро не се очакват доставки на бензин и нафта"

    07:22 06.11.2026

  • 7 Цената на нафтата в Русия

    9 4 Отговор
    е 80 цента,
    но нафта няма.

    07:23 06.11.2026

  • 8 ами

    6 3 Отговор
    всеки ден удрят по една рефинерия вече втори месец.......

    07:23 06.11.2026

  • 9 В страната бензиностанция

    5 6 Отговор
    в бензиностанциите няма бензин.

    07:24 06.11.2026

  • 10 С тези удари

    7 5 Отговор
    До Коледа в Русия няма да остане нито една работеща рафинерия.

    07:25 06.11.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Пак да повторя

    3 0 Отговор
    Дронче по рафинерия е все едно бълха да да я ухапе, Освен за рекламна снимка на пушек за медиите за друго не става! За седмица щетите се оправят.. За да спре рафинерия си трябва ядрена бомба
    Британците изстрелват стотици дрончета по една рафинерия с надеждата едно-две да минат и да стане медийната пропаганда.

    07:52 06.11.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

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