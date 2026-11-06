Новини
Култура »
Pink Floyd преиздава „Animals“ с неиздавани записи
  Тема: Известни личности

Pink Floyd преиздава „Animals“ с неиздавани записи

6 Ноември, 2026 07:28 412 1

  • pink floyd-
  • animals-
  • роджър уотърс-
  • дейвид гилмор-
  • рок музика

Юбилейното издание ще излезе през януари 2027 г. и ще включва редки студийни материали, концерт от 1977 г. и нова книга

Pink Floyd преиздава „Animals“ с неиздавани записи - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Летящото прасе над електроцентралата Battersea ще се завърне в нова юбилейна колекция. Pink Floyd обяви Animals 50 – преиздание на албума „Animals“, което ще излезе на 22 януари 2027 г. чрез Sony Music, пет десетилетия след оригиналното му издаване.

Колекцията ще бъде достъпна в няколко формата – луксозен бокссет, единична и двойна плоча, два компактдиска, Blu-ray Audio и дигитално издание. Основата е оригиналният албум от 1977 г., към който е добавен и ремиксът от 2018 г., направен от Джеймс Гътри.

Неиздавани записи от епохата на „Animals“

Сред архивните материали е неиздаваната досега композиция на Роджър Уотърс „Young Nicholas Jon“. В списъка попадат още ранни версии на „Dogs“ и „Sheep“, както и „Studio Jam“ – студиен запис, който също не е бил публикуван официално.

Първият представен материал е радиомиксът на „Sheep“. Версията е създадена за радиоефира през 1977 г., но досега не е била издавана комерсиално. Тя съкращава оригиналната песен до около четири минути и половина.

Дейвид Гилмор описва промяната в звученето на групата по това време така: „Това е по-агресивен, оголен и по-груб албум“. Според музиканта влиянието на пънка, който променя британската сцена през 1977 г., се усеща в начина, по който Pink Floyd работи по „Animals“.

Пълен концерт от турнето през 1977 г.

Най-голямото допълнение към луксозното издание е концертният запис от Oakland Coliseum Arena. Той включва изпълнения на песните от „Animals“, както и на „Shine On You Crazy Diamond“, „Welcome to the Machine“, „Have a Cigar“, „Wish You Were Here“, „Money“, „Us and Them“ и „Careful with That Axe, Eugene“.

Записът е направен от Райнхард Холвайн, който по това време е на 19 години. Концертът дълго време е бил познат основно чрез неофициални записи, а сега ще получи първото си официално издание.

Историята зад обложката

Луксозният бокссет ще съдържа пет компактдиска, три плочи, Blu-ray и 64-странична твърда книга. В нея са включени текстове на писателя Джонатан Летъм, интервю с Холвайн и откъс от мемоарите на Обри „По“ Пауъл от дизайнерското студио Hipgnosis.

Сред непубликуваните изображения са снимки от записите на албума, заснемането на обложката край Battersea Power Station и последвалото световно турне. Именно там е направена една от най-разпознаваемите фотографии в историята на рока – с надуваемото прасе Алджи, символ на алчността и властта.

„Animals“ е третият от големите албуми на Pink Floyd, получил юбилейно издание през последните години след „The Dark Side of the Moon“ и „Wish You Were Here“. Новата колекция ще бъде издадена през януари 2027 г., а предварителните поръчки вече са открити.

Източници: pitchfork.com, au.rollingstone.com, stereogum.com


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сандо

    0 0 Отговор
    Един от на-добрите албуми на Пинк Флойд,по-добър от Стената например,но и най-подценения може би.А пък Щурците как го свиреха!

    07:51 06.11.2026