Pink Floyd преиздава „Animals“ с неиздавани записи

Летящото прасе над електроцентралата Battersea ще се завърне в нова юбилейна колекция. Pink Floyd обяви Animals 50 – преиздание на албума „Animals“, което ще излезе на 22 януари 2027 г. чрез Sony Music, пет десетилетия след оригиналното му издаване.

Колекцията ще бъде достъпна в няколко формата – луксозен бокссет, единична и двойна плоча, два компактдиска, Blu-ray Audio и дигитално издание. Основата е оригиналният албум от 1977 г., към който е добавен и ремиксът от 2018 г., направен от Джеймс Гътри.

Неиздавани записи от епохата на „Animals“

Сред архивните материали е неиздаваната досега композиция на Роджър Уотърс „Young Nicholas Jon“. В списъка попадат още ранни версии на „Dogs“ и „Sheep“, както и „Studio Jam“ – студиен запис, който също не е бил публикуван официално.

Първият представен материал е радиомиксът на „Sheep“. Версията е създадена за радиоефира през 1977 г., но досега не е била издавана комерсиално. Тя съкращава оригиналната песен до около четири минути и половина.

Дейвид Гилмор описва промяната в звученето на групата по това време така: „Това е по-агресивен, оголен и по-груб албум“. Според музиканта влиянието на пънка, който променя британската сцена през 1977 г., се усеща в начина, по който Pink Floyd работи по „Animals“.

Пълен концерт от турнето през 1977 г.

Най-голямото допълнение към луксозното издание е концертният запис от Oakland Coliseum Arena. Той включва изпълнения на песните от „Animals“, както и на „Shine On You Crazy Diamond“, „Welcome to the Machine“, „Have a Cigar“, „Wish You Were Here“, „Money“, „Us and Them“ и „Careful with That Axe, Eugene“.

Записът е направен от Райнхард Холвайн, който по това време е на 19 години. Концертът дълго време е бил познат основно чрез неофициални записи, а сега ще получи първото си официално издание.

Историята зад обложката

Луксозният бокссет ще съдържа пет компактдиска, три плочи, Blu-ray и 64-странична твърда книга. В нея са включени текстове на писателя Джонатан Летъм, интервю с Холвайн и откъс от мемоарите на Обри „По“ Пауъл от дизайнерското студио Hipgnosis.

Сред непубликуваните изображения са снимки от записите на албума, заснемането на обложката край Battersea Power Station и последвалото световно турне. Именно там е направена една от най-разпознаваемите фотографии в историята на рока – с надуваемото прасе Алджи, символ на алчността и властта.

„Animals“ е третият от големите албуми на Pink Floyd, получил юбилейно издание през последните години след „The Dark Side of the Moon“ и „Wish You Were Here“. Новата колекция ще бъде издадена през януари 2027 г., а предварителните поръчки вече са открити.

Източници: pitchfork.com, au.rollingstone.com, stereogum.com