Христо Христов излиза за медал на световното в Нинбо

Христо Христов излиза на подиума в категория до 110 килограма на световното първенство по вдигане на тежести в Нинбо, Китай. Състезанието започва в 13:00 часа българско време и ще бъде излъчвано по bTV Action, RING и онлайн във VOYO. Участието на варненеца е последното за България на шампионата.

В категорията се очаква сериозна битка за отличията. Сред основните фаворити е Акбар Джураев от Узбекистан, който ще преследва четвърта световна титла. В предварителния стартов лист Христов е със заявка от 410 килограма в двубоя. Същият резултат е записан и срещу името на Шазадбек Матякубов от Туркменистан.

По-високи предварителни заявки имат Гарик Карапетян от Армения и Алиреза Насири от Иран – по 420 килограма. Заявките обаче могат да бъдат променяни в хода на състезанието и не определят крайното класиране. Личният рекорд на Христов в двубоя е 412 килограма, постигнати на европейското първенство в Батуми през април.

Българският щангист е европейски шампион от Тирана през 2022 година в категория до 109 килограма. В колекцията му има и сребърни медали от европейските първенства през 2021 и 2024 година.

В Батуми през тази година Христов спечели сребро в изхвърлянето, бронз в изтласкването и бронз в двубоя в категория до 110 килограма. На световната сцена при мъжете той е завършвал четвърти през 2021 и 2023 година, а на първенството във Фьорде през 2025 година се класира шести.

Преди участието си във Фьорде Христов описа подхода си към големите състезания с думите:

„Шампион не се става наготово. Шампион се става, когато си нямал, но си се борил за мечтата си.“

Състезанието в Нинбо е възможност Христов да спечели първия си световен медал при мъжете и да завърши българското участие на първенството с ново отличие.