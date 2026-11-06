Франция няма да признае талибанските власти в Афганистан

Франция не признава талибанските власти в Афганистан и няма намерение да го прави. Това заяви говорителят на френското външно министерство Паскал Конфаврьо, след като Париж потвърди, че поддържа технически разговори с властите в Кабул.

„Франция не признава талибаните и няма намерение да го прави“, каза Конфаврьо на 5 ноември. По думите му контактите с талибанските представители не означават промяна в официалната позиция на страната.

Разговорите са свързани с връщането на афганистанци

Диалогът е насочен към улесняване на връщането в Афганистан на афганистански граждани, които пребивават незаконно във Франция и са определяни от френските власти като заплаха за обществения ред или сигурността. Френското външно министерство подчертава, че разговорите са технически и са свързани с конкретни процедури, а не с установяване на дипломатически отношения.

Министърът на вътрешните работи Лоран Нюнес потвърди наличието на тези разговори на 2 ноември по време на изслушване пред Комисията по законите на Националното събрание. Той посочи, че правителството иска да може да връща в Афганистан лица, които според френските власти представляват риск за обществения ред.

Според френското правителство всяко връщане трябва да бъде извършвано в съответствие с международните ангажименти на Франция и решенията на компетентните съдебни органи. В публикувани по-рано разяснения беше посочено, че търсещи убежище и жени няма да бъдат връщани в Афганистан.

Париж запазва дистанция от Кабул

Франция не поддържа дипломатически отношения с талибанските власти след завземането на властта от движението през август 2021 г. Френското посолство в Кабул остава затворено. Париж продължава да определя талибаните като де факто власти, без да ги признава за законно правителство на Афганистан.

Френската позиция е свързана и с ограниченията, наложени върху жените и момичетата. Талибаните забраниха или ограничиха достъпа им до образование, работа и редица сфери на обществения живот. Париж заявява, че нормализиране на отношенията не може да се обсъжда без изпълнение на международните ангажименти в областта на човешките права, борбата с тероризма и приобщаващото управление.

Технически контакти с талибанските власти поддържат и други европейски държави по въпроси, свързани с миграцията и сигурността. Европейският съюз също подчертава, че практическото взаимодействие с Кабул не представлява признаване или легитимиране на талибанското управление. След завръщането на движението на власт през 2021 г. Русия остава единствената държава, признала официално талибанското управление.

Източници: aa.com.tr, lemonde.fr, afintl.com