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Франция няма да признае талибанските власти в Афганистан

Франция няма да признае талибанските власти в Афганистан

6 Ноември, 2026 06:27 567 1

  • франция-
  • талибани-
  • афганистан-
  • дипломатически отношения-
  • депортация

Париж потвърди, че води технически разговори с Кабул за връщането на част от афганистанските граждани, но подчерта, че това не означава дипломатическо признаване

Франция няма да признае талибанските власти в Афганистан - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Франция не признава талибанските власти в Афганистан и няма намерение да го прави. Това заяви говорителят на френското външно министерство Паскал Конфаврьо, след като Париж потвърди, че поддържа технически разговори с властите в Кабул.

„Франция не признава талибаните и няма намерение да го прави“, каза Конфаврьо на 5 ноември. По думите му контактите с талибанските представители не означават промяна в официалната позиция на страната.

Разговорите са свързани с връщането на афганистанци

Диалогът е насочен към улесняване на връщането в Афганистан на афганистански граждани, които пребивават незаконно във Франция и са определяни от френските власти като заплаха за обществения ред или сигурността. Френското външно министерство подчертава, че разговорите са технически и са свързани с конкретни процедури, а не с установяване на дипломатически отношения.

Министърът на вътрешните работи Лоран Нюнес потвърди наличието на тези разговори на 2 ноември по време на изслушване пред Комисията по законите на Националното събрание. Той посочи, че правителството иска да може да връща в Афганистан лица, които според френските власти представляват риск за обществения ред.

Според френското правителство всяко връщане трябва да бъде извършвано в съответствие с международните ангажименти на Франция и решенията на компетентните съдебни органи. В публикувани по-рано разяснения беше посочено, че търсещи убежище и жени няма да бъдат връщани в Афганистан.

Париж запазва дистанция от Кабул

Франция не поддържа дипломатически отношения с талибанските власти след завземането на властта от движението през август 2021 г. Френското посолство в Кабул остава затворено. Париж продължава да определя талибаните като де факто власти, без да ги признава за законно правителство на Афганистан.

Френската позиция е свързана и с ограниченията, наложени върху жените и момичетата. Талибаните забраниха или ограничиха достъпа им до образование, работа и редица сфери на обществения живот. Париж заявява, че нормализиране на отношенията не може да се обсъжда без изпълнение на международните ангажименти в областта на човешките права, борбата с тероризма и приобщаващото управление.

Технически контакти с талибанските власти поддържат и други европейски държави по въпроси, свързани с миграцията и сигурността. Европейският съюз също подчертава, че практическото взаимодействие с Кабул не представлява признаване или легитимиране на талибанското управление. След завръщането на движението на власт през 2021 г. Русия остава единствената държава, признала официално талибанското управление.

Източници: aa.com.tr, lemonde.fr, afintl.com


Франция
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  • 1 ВесеЛяка

    5 0 Отговор
    Бай талибан небрежно го премести в широкия си крачол .Скоро Франкистан ще има халиф ,с който ще се договорят .

    06:52 06.11.2026

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