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Руски дронове раниха четирима в Украйна
  Тема: Украйна

Руски дронове раниха четирима в Украйна

6 Ноември, 2026 06:42 573 8

  • руски удари-
  • украйна-
  • дронове-
  • днипро-
  • киевска област

Москва е изстреляла 128 безпилотни апарата и две ракети Х-35. Удари и пожари са регистрирани в Днепропетровска и Киевска област

Руски дронове раниха четирима в Украйна - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руската армия е изстреляла 128 ударни безпилотни апарата и две управляеми авиационни ракети Х-35 срещу Украйна при последната потвърдена нощна атака. Украинските сили за противовъздушна отбрана са свалили или подавили 105 дрона, съобщиха украинските военновъздушни сили. Удари са отчетени на 18 места, а паднали отломки – на други девет.

Най-сериозно са засегнати Днепропетровска и Киевска област, където са ранени общо четирима души. В градовете Днипро и Самар са пострадали трима души, а атаката е предизвикала пожари по покрива на частен дом, в няколко гаража и в обекти от критичната инфраструктура.

„Врагът атакува Днипро и Самар с дронове. В Днипро се запалиха покривът на частна къща и няколко частни гаража. Трима души са ранени“, заяви ръководителят на Днепропетровската областна военна администрация Олександър Ханжа.

В Киевска област руски дрон е поразил логистичен обект в Бучански район. На място е избухнал пожар, като по предварителни данни е ранен един мъж. Държавната служба за извънредни ситуации съобщи за щети по складова сграда, две къщи и два автомобила.

Няма данни за загинали при последната атака

Към последното обобщение на украинските власти няма съобщения за загинали в Днепропетровска и Киевска област. Не е публикувана отделна потвърдена оценка за резултата от двете ракети Х-35, изстреляни от Черно море.

Атаката е била извършена с дронове от различни направления, включително от руска територия и от окупирани от Русия райони. Сред използваните апарати са били Shahed, реактивни безпилотници, „Гербер“ и дронове-имитатори „Пародия“.

Последните потвърдени данни показват, че руските удари са засегнали едновременно жилищни имоти, логистични обекти и критична инфраструктура. Украинските аварийни служби продължиха работа на местата на пожарите и пораженията.

Източници: apnews.com, kyivindependent.com, ukrinform.net


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Антирашист 5026

    2 6 Отговор
    В основата на конфликта е изграденият вече фашизъм в просия !

    06:53 06.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 арбалета 🎯

    4 2 Отговор
    Слабо , мноого слабо .

    06:56 06.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 И как се

    4 2 Отговор
    Палят покриви? С напалм ли са заредени дроновете? Или с бензин и дизел?

    06:58 06.11.2026

  • 7 Антирашист 5027

    3 1 Отговор
    В основата на конфликта е изграденият вече фашизъм в осрайна .

    07:09 06.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

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