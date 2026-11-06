Руски дронове раниха четирима в Украйна

Руската армия е изстреляла 128 ударни безпилотни апарата и две управляеми авиационни ракети Х-35 срещу Украйна при последната потвърдена нощна атака. Украинските сили за противовъздушна отбрана са свалили или подавили 105 дрона, съобщиха украинските военновъздушни сили. Удари са отчетени на 18 места, а паднали отломки – на други девет.

Най-сериозно са засегнати Днепропетровска и Киевска област, където са ранени общо четирима души. В градовете Днипро и Самар са пострадали трима души, а атаката е предизвикала пожари по покрива на частен дом, в няколко гаража и в обекти от критичната инфраструктура.

„Врагът атакува Днипро и Самар с дронове. В Днипро се запалиха покривът на частна къща и няколко частни гаража. Трима души са ранени“, заяви ръководителят на Днепропетровската областна военна администрация Олександър Ханжа.

В Киевска област руски дрон е поразил логистичен обект в Бучански район. На място е избухнал пожар, като по предварителни данни е ранен един мъж. Държавната служба за извънредни ситуации съобщи за щети по складова сграда, две къщи и два автомобила.

Няма данни за загинали при последната атака

Към последното обобщение на украинските власти няма съобщения за загинали в Днепропетровска и Киевска област. Не е публикувана отделна потвърдена оценка за резултата от двете ракети Х-35, изстреляни от Черно море.

Атаката е била извършена с дронове от различни направления, включително от руска територия и от окупирани от Русия райони. Сред използваните апарати са били Shahed, реактивни безпилотници, „Гербер“ и дронове-имитатори „Пародия“.

Последните потвърдени данни показват, че руските удари са засегнали едновременно жилищни имоти, логистични обекти и критична инфраструктура. Украинските аварийни служби продължиха работа на местата на пожарите и пораженията.

Източници: apnews.com, kyivindependent.com, ukrinform.net