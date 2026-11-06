Студентската листа спечели 140 места в парламента на Сърбия

Студентската листа „Студентите печелят“ спечели 140 от общо 250 места в парламента на Сърбия, обяви Републиканската избирателна комисия след приемането на окончателния доклад за предсрочните парламентарни избори. Вотът се проведе на 25 октомври, а на 1 ноември беше повторен в 53 избирателни секции.

Листата получи 2 354 417 гласа, или 53,01% от действителните бюлетини. Резултатът ѝ осигурява абсолютно мнозинство, тъй като за контрол над 250-местната Скупщина са необходими 126 депутати.

На второ място е листата „Александър Вучич – Обединена Сърбия“ с 1 731 323 гласа и 103 мандата. Останалите седем места са разпределени между листи на национални малцинства. Съюзът на унгарците във Войводина и Албанската коалиция получават по двама депутати, а листите на Расим Ляич, SDA Санджак и Усами Зукорлич – по един.

Избирателната активност достигна 68,9%

В изборите са участвали 4 444 310 избиратели от общо 6 451 292 регистрирани граждани. Подадени са 4 441 636 бюлетини, като 4 385 065 са признати за действителни.

Социалистическата партия на Сърбия, както и останалите листи, които не представляват национални малцинства, не преодоляват необходимия праг за участие в разпределението на мандатите. Вотът за социалистите е 2,13%.

Край на 14-годишното управление на партията на Вучич

Резултатът променя съотношението на силите след близо 14 години доминиране на Сръбската прогресивна партия и политическия лагер около Александър Вучич. В изборната нощ Вучич призна загубата на своята листа и заяви, че студентското движение е спечелило вота. По-късно той обвини опонентите си в „революционен терор“.

Студентското движение организира протести в продължение на две години. Те започнаха след рухването на козирка на железопътната гара в Нови Сад през ноември 2024 г., при което загинаха 16 души. Протестиращите настояваха за отговорност за трагедията, върховенство на закона и ограничаване на корупцията.

Кандидатите на Студентската листа са предимно преподаватели, учители и специалисти без значителен политически опит. Движението обеща да възстанови върховенството на закона и да прекрати корупционни практики, които според него са се разраснали при управлението на Вучич.

Следва конституирането на новия парламент

След обявяването на окончателните резултати изборната комисия трябва да разпредели мандатите между конкретните кандидати според реда им в листите и да издаде удостоверенията за избиране. Първото заседание на новата Скупщина трябва да се проведе не по-късно от 30 дни след обявяването на резултатите, тоест до 5 декември.

След конституирането на парламента започва да тече срокът за избор на ново правителство. Ако в рамките на 90 дни не бъде избран кабинет, Скупщината се разпуска.

Източници: apnews.com, n1info.rs, snm.rs