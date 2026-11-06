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Литва предупреди: Путин няма да преговаря до пролетта на 2027 г., а Украйна я чака тежка зима
  Тема: Украйна

Литва предупреди: Путин няма да преговаря до пролетта на 2027 г., а Украйна я чака тежка зима

6 Ноември, 2026 12:06 1 516 46

  • гитанас науседа-
  • русия-
  • украйна-
  • мирни преговори-
  • абу даби

Литовският президент очаква Москва да продължи ударите срещу украински градове и хибридния натиск над Европа

Литва предупреди: Путин няма да преговаря до пролетта на 2027 г., а Украйна я чака тежка зима - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Русия няма да започне сериозни мирни преговори поне до пролетта на 2027 г. и ще продължи да нанася удари по украински градове през зимата. Това заяви президентът на Литва Гитанас Науседа в интервю за WELT, цитирано от The Telegraph.

„В момента руското ръководство не вижда необходимост да влиза в преговори – поне до пролетта на 2027 г.“, каза Науседа.

По думите му Москва ще продължи да оказва натиск върху Киев с ракети и безпилотни летателни апарати. Литовският президент отхвърли възможността Русия да участва добросъвестно в мирен процес.

„Руснаците само ще се преструват, че преговарят. Не им се доверявам. Русия ще поставя искания, които Украйна още от самото начало ще смята за неприемливи, като умишлено ще се стреми да провали така наречените преговори“, заяви Науседа.

Той допълни, че ако Украйна премине през зимата, шансовете за сериозни преговори през 2027 г. ще се увеличат. „Не очаквам те да се състоят по-рано“, каза литовският президент.

Призив за противовъздушна отбрана

Науседа призова международната подкрепа за Украйна да продължи, като подчерта необходимостта от средства за противовъздушна отбрана и помощ за възстановяването на енергийната инфраструктура.

„Точно затова трябва да продължим да оказваме военна помощ на Украйна, особено средства за противовъздушна отбрана. В същото време трябва да помагаме за възстановяването на нейната енергийна инфраструктура“, заяви той.

Според президента на Литва Русия продължава и хибридна война срещу Европа. Той посочи незаконната миграция, метеорологичните балони, навлизащи във въздушното пространство, и безпилотните апарати, идващи от Украйна или Русия.

„Получихме разузнавателна информация за възможни провокации“, каза Науседа.

По думите му Литва е ускорила мерките за укрепване на границата, както е направила и Полша. Той не очаква непосредствено мащабно руско нападение срещу територия на НАТО, но прогнозира продължаване на провокациите.

Науседа заяви, че ресурсите на Русия са ангажирани на украинското бойно поле и че Москва не постига успех там. В същото време той предупреди, че руският президент Владимир Путин „постоянно се приближава до прилагането на член 5“ от Северноатлантическия договор, който предвижда колективна отбрана.

Среща в Абу Даби

На този фон за 10 и 11 ноември в Абу Даби е планирана тристранна среща между представители на Украйна, САЩ и Русия. Според Reuters участниците ще обсъдят прекратяването на войната, договореностите за сигурност след нейния край и деескалацията.

Американската страна очаква напредък преди началото на зимата. Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че първата стъпка трябва да бъде прекратяване на огъня, а бъдещият мир да се основава на конкретни гаранции за сигурност, силна армия и финансиране за страната.

Източници: unian.net, telegraph.co.uk


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Гюнай на чалъм е още една скоро

    4 20 Отговор

    До коментар #1 от "Русороб":

    Но този път ще се разцепят на 20 държави джуджета

    12:10 06.11.2026

  • 3 Ако не бяха руснаците толкова

    23 7 Отговор
    Толерантни и помен нямаше да има от трите прибалтийски републики и от Финландия Грузия Армения Молдова и България. За украйна да не говорим.

    Коментиран от #9, #20

    12:10 06.11.2026

  • 4 Тръмп замина!

    4 21 Отговор
    Сега кой ще брани Путин
    Той сам е беззащитна !!

    12:11 06.11.2026

  • 5 Сатана Z

    12 2 Отговор
    Разправят,че днес ще пускат парното в Кyiв?

    Коментиран от #7, #8, #14

    12:12 06.11.2026

  • 6 Блатарите изчезват

    4 16 Отговор
    Свършиха филма

    Коментиран от #28

    12:12 06.11.2026

  • 7 Да и

    13 2 Отговор

    До коментар #5 от "Сатана Z":

    Ще ровят улични тоалетни. Кличко вече дал распоредба

    12:15 06.11.2026

  • 8 Може

    8 0 Отговор

    До коментар #5 от "Сатана Z":

    Ама не вярвам.

    12:15 06.11.2026

  • 9 Толерантни са разбира се,

    7 6 Отговор

    До коментар #3 от "Ако не бяха руснаците толкова":

    дошли са да грабят как така ще унищожават трофеите си.

    12:15 06.11.2026

  • 10 не може да бъде

    14 3 Отговор
    Вече и на бездомните кучета стана ясно че Путин няма да отстъпи защото всички обстоятелства са в негова полза!?Извращаването на истината може да има успех само до известно време ...но после!?И затова главният въпрос вече не е докога ще издържи Украйна .а докога ще издържи ЕС... а може би и НАТО!?...някой счита ли че студентските протести са просто така израз на емоциите на младите хора и желанието на някои да се сдобият аванта с разни нещо от потрошените магазини!?Аз считам че това е само предвестник началото!?А и резултатите изборите в САЩ/пред вид какви образи има между новоизбраните конгресмени/ са такива че Европа просто трябва да бъде нащрек!?

    Коментиран от #21

    12:15 06.11.2026

  • 11 Хахаха!🎺🥳😀

    12 3 Отговор
    Гитанас Науседа да си варди топлото място и да не се репчи на великата сила Русия.

    12:16 06.11.2026

  • 12 Овчар

    13 2 Отговор
    Даа телевизора още говори пропаганда нооо идва зима..!

    12:18 06.11.2026

  • 13 Госта

    5 22 Отговор
    Браво на литовския президент - той ясно посочва агресора и въпреки че Русия завладая 30% от Украйна и продължава да напредва - най логичното е Путин да признае поражение защото така е демократично и да върне всички територии .В приказките най вероятно така става но в реалния свят загубилата страна признава порежение а не поставя уловия . Колкото и да не е правилно това и да е тъжно за Украйна - едионсвения изход е това .Вариант 2 е фалит на Европа или ескалация и трета световна война . Всичко останало са празни приказки и фантазии

    Коментиран от #23

    12:19 06.11.2026

  • 14 Киевчани се изселват

    13 8 Отговор

    До коментар #5 от "Сатана Z":

    по селата за зимата. На дървена печка ще се топлят, готвят и ще се къпят както е било в миналото. Генератор и акумулатор за телевизия и телефони.

    12:19 06.11.2026

  • 15 мдааааааааааа

    11 5 Отговор
    А Украйна поставя само изпълними искания.

    12:20 06.11.2026

  • 16 Заради тежката зима

    11 5 Отговор
    Урсулите от ЕС превеждат т.е. Подаряват Нови 4,36 млрд. евро на Украйна.
    Отпускането на средствата е като награда за терористичните действия
    на Украйна срещу Русия съобщи председателят на
    Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

    12:20 06.11.2026

  • 17 Загубени войни на Русия

    8 9 Отговор
    Ливонска война (1558 – 1583 г.)
    Прутски поход (1711 г.)
    Кримска война (1853 – 1856 г.)
    Руско-японска война (1904 – 1905 г.)
    Първа световна война (1914 – 1918 г.)
    Съветско-полска война (1919 – 1921 г.)
    Зимна война с Финландия (1939 – 1940 г.)
    Войната в Афганистан (1979 – 1989 г.)
    Първа чеченска война (1994 – 1996 г.)

    12:21 06.11.2026

  • 18 Синоптик

    9 9 Отговор
    За фашисткия агресор също идва тежка и студена зима.
    В момента се унищожават НПЗ, а след това наред са и електрическите подстанции на Москва и Санкт Петербург.

    12:22 06.11.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Хахаха!🎺🥳😀

    8 7 Отговор

    До коментар #3 от "Ако не бяха руснаците толкова":

    Толерантни са, защото ако започнат да унищожават всички които ги плюят, трябва да отваряме отново лагерите Белене и Слънчев бряг. Братовчед ми беше затворен там 20 години и се побърка напълно. Той и преди да го вкарат в лагера не беше у ред. Садист си беше. Обичаше да бие бедните.

    12:22 06.11.2026

  • 21 Ще издържат ЕС и САЩ.

    10 2 Отговор

    До коментар #10 от "не може да бъде":

    Още преди 50г.в училище ни казваха как целият запад загнива, разлага се и кипи от стачки и безредици.

    12:23 06.11.2026

  • 22 стоян георгиев

    8 10 Отговор
    В момента умират по над 2000 руснака дневно.подкрепяйки украйна украинците ще прекършат руснаците до лятото.руските загуби настигат тези от първата световна.тогава русия е загубила около 2 млн. убити.вероятно до пролетта русия ще е минала тази цифра.

    Коментиран от #26, #30, #36

    12:23 06.11.2026

  • 23 Яж по-малко рускиФекалии,

    7 4 Отговор

    До коментар #13 от "Госта":

    че много вони.

    Коментиран от #41

    12:23 06.11.2026

  • 24 Европа увеличава износа

    5 8 Отговор
    на дизелови генератори за Украйна за граждански и промишлени цели.
    В това отношения България има водеща роля.
    България помага на Украйна финансово за закупуване на дизел- генератори.
    България произвежда дизел- генератори и дарява на Украйна, като държавна солидарна помощ.

    Български фирми произвеждат дизел- генератор, които Украйна закупува с европейска помощ.
    България произвежда и дизелови котли за горене за топлофикация.

    И накрая- България дава на Украйна дизелово гориво за генераторите и котлите.

    Това е начинът Украйна да преживее зимата.

    Коментиран от #25

    12:25 06.11.2026

  • 25 стоян георгиев

    1 5 Отговор

    До коментар #24 от "Европа увеличава износа":

    Радев дарява ма украйна? Къс но много смешен виц...

    Коментиран от #29

    12:26 06.11.2026

  • 26 Путин го е страх

    2 8 Отговор

    До коментар #22 от "стоян георгиев":

    да не стане като през 1917г. когато разбитите от немците руски войски тръгват към Петроград да търсят сметка от Николай2 дето ги е пратил да мрат в окопите в чужда страна за неговият кеф. Другото го знаем от "История на КПСС" - Аврора, атаката към Зимния дворец, Ленин и т.н.

    Коментиран от #35

    12:30 06.11.2026

  • 27 ?????

    5 2 Отговор
    Почнаха да реват по-рано от друг път.
    Явно са разбрали че тоя път вече няма да им се вържат на поредните им лъжи и няма да има прошка в очакване на поредния Анкоридж.
    Па и Тръмп удачно загуби изборите та Москва вече не вярва че той може нещо да направи дори и да иска.

    12:31 06.11.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Правителствата на Радев,

    1 1 Отговор

    До коментар #25 от "стоян георгиев":

    вкл. сегашното, участват активно в помощта с дизел генератори за Украйна.

    Нещо повече, Радев активно лобира за точно такъв вид хуманитарна помощ.

    Май ти си виц!

    12:32 06.11.2026

  • 30 Тъй, тъй, стуенчу

    5 2 Отговор

    До коментар #22 от "стоян георгиев":

    А украинците се размножават на всеки 28 дена, нали?

    Коментиран от #37, #38

    12:32 06.11.2026

  • 31 Баце ЕООД

    5 0 Отговор
    Пахахаха, тотална измислица. Целия запад гори от протести, тука се чудят кво да измислят

    12:35 06.11.2026

  • 32 Павел Пенев

    3 0 Отговор
    Путин е готов за преговори, но при спазване на руските условия. В противен случай на чакайте нищо добро за вас.

    Коментиран от #34

    12:38 06.11.2026

  • 33 Селянина с колелото

    2 0 Отговор
    Не само Украйна, а и Литва я чака тежка зима, но и те по украински пример се правят на "по-големи католици от Папата".

    12:39 06.11.2026

  • 34 И аз съм готов

    3 0 Отговор

    До коментар #32 от "Павел Пенев":

    да преговарям с теб, но само при моите условия.

    12:41 06.11.2026

  • 35 стоян георгиев

    1 2 Отговор

    До коментар #26 от "Путин го е страх":

    Това е единствения шанс за русия.тя няма как да съществува в сегашния си формат.

    Коментиран от #39

    12:42 06.11.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 стоян георгиев

    2 3 Отговор

    До коментар #30 от "Тъй, тъй, стуенчу":

    Украинците дават около 10пъти по малко жертви особено сега.те и нямат избор.защитават земята си.въпроса е за какво умират руснаците?

    Коментиран от #42, #43

    12:43 06.11.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Ефектът от

    1 1 Отговор

    До коментар #35 от "стоян георгиев":

    завръщащите се в Русия войски се е знаел много добре от Сталин и затова той ги е оставил в завладените държави там да си безчинстват на воля. У нас са били до 1947г. и чак Димитров е писал писмо до Сталин за техните кражби, изнасилвания и убийства. Същото е било и когато са ни "освободили" - руските войски са стояли у нас през периода (1878 - 1885)г. - цели 7 години.

    Коментиран от #40

    12:50 06.11.2026

  • 40 Майсторът 🐷 на Илюзиите

    2 1 Отговор

    До коментар #39 от "Ефектът от":

    Безплатни са само мечтите Истериче, а другото е с пари ,дай нещо за омирисания руски ботуш ,може и бонус от още 12с. на пост да получиш 👈😂😂😂 .

    12:58 06.11.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 То се вижда при размяната

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "стоян георгиев":

    какво е съотношението на убитите.

    Коментиран от #46

    13:20 06.11.2026

  • 43 Ловят ги

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "стоян георгиев":

    като кучета по улиците тия "защитници".
    А може би защитават на зеленияпор златните тоалетни?

    Коментиран от #45

    13:21 06.11.2026

  • 44 Прям

    0 0 Отговор
    Не само тежка зима, Украйна ще фалира и капитулира, благодарение на европриятелите си.

    13:26 06.11.2026

  • 45 стоян георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #43 от "Ловят ги":

    По време на война така се постъпва с дезертьорите.как са ги събирали в ссср през втората световна?с бъклица и баница предполагам?

    13:40 06.11.2026

  • 46 стоян георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #42 от "То се вижда при размяната":

    Размяната не е критерии.няма как украйна да събира телата на загиналите руснаци.

    13:40 06.11.2026

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