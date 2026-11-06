Литва предупреди: Путин няма да преговаря до пролетта на 2027 г., а Украйна я чака тежка зима

Русия няма да започне сериозни мирни преговори поне до пролетта на 2027 г. и ще продължи да нанася удари по украински градове през зимата. Това заяви президентът на Литва Гитанас Науседа в интервю за WELT, цитирано от The Telegraph.
„В момента руското ръководство не вижда необходимост да влиза в преговори – поне до пролетта на 2027 г.“, каза Науседа.
По думите му Москва ще продължи да оказва натиск върху Киев с ракети и безпилотни летателни апарати. Литовският президент отхвърли възможността Русия да участва добросъвестно в мирен процес.
Той допълни, че ако Украйна премине през зимата, шансовете за сериозни преговори през 2027 г. ще се увеличат. „Не очаквам те да се състоят по-рано“, каза литовският президент.
Призив за противовъздушна отбрана
Науседа призова международната подкрепа за Украйна да продължи, като подчерта необходимостта от средства за противовъздушна отбрана и помощ за възстановяването на енергийната инфраструктура.
„Точно затова трябва да продължим да оказваме военна помощ на Украйна, особено средства за противовъздушна отбрана. В същото време трябва да помагаме за възстановяването на нейната енергийна инфраструктура“, заяви той.
Според президента на Литва Русия продължава и хибридна война срещу Европа. Той посочи незаконната миграция, метеорологичните балони, навлизащи във въздушното пространство, и безпилотните апарати, идващи от Украйна или Русия.
„Получихме разузнавателна информация за възможни провокации“, каза Науседа.
По думите му Литва е ускорила мерките за укрепване на границата, както е направила и Полша. Той не очаква непосредствено мащабно руско нападение срещу територия на НАТО, но прогнозира продължаване на провокациите.
Науседа заяви, че ресурсите на Русия са ангажирани на украинското бойно поле и че Москва не постига успех там. В същото време той предупреди, че руският президент Владимир Путин „постоянно се приближава до прилагането на член 5“ от Северноатлантическия договор, който предвижда колективна отбрана.
Среща в Абу Даби
На този фон за 10 и 11 ноември в Абу Даби е планирана тристранна среща между представители на Украйна, САЩ и Русия. Според Reuters участниците ще обсъдят прекратяването на войната, договореностите за сигурност след нейния край и деескалацията.
Американската страна очаква напредък преди началото на зимата. Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че първата стъпка трябва да бъде прекратяване на огъня, а бъдещият мир да се основава на конкретни гаранции за сигурност, силна армия и финансиране за страната.
Източници: unian.net, telegraph.co.uk
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Гюнай на чалъм е още една скоро
До коментар #1 от "Русороб":Но този път ще се разцепят на 20 държави джуджета
12:10 06.11.2026
3 Ако не бяха руснаците толкова
Коментиран от #9, #20
12:10 06.11.2026
4 Тръмп замина!
Той сам е беззащитна !!
12:11 06.11.2026
5 Сатана Z
Коментиран от #7, #8, #14
12:12 06.11.2026
6 Блатарите изчезват
Коментиран от #28
12:12 06.11.2026
7 Да и
До коментар #5 от "Сатана Z":Ще ровят улични тоалетни. Кличко вече дал распоредба
12:15 06.11.2026
8 Може
До коментар #5 от "Сатана Z":Ама не вярвам.
12:15 06.11.2026
9 Толерантни са разбира се,
До коментар #3 от "Ако не бяха руснаците толкова":дошли са да грабят как така ще унищожават трофеите си.
12:15 06.11.2026
10 не може да бъде
Коментиран от #21
12:15 06.11.2026
11 Хахаха!🎺🥳😀
12:16 06.11.2026
12 Овчар
12:18 06.11.2026
13 Госта
Коментиран от #23
12:19 06.11.2026
14 Киевчани се изселват
До коментар #5 от "Сатана Z":по селата за зимата. На дървена печка ще се топлят, готвят и ще се къпят както е било в миналото. Генератор и акумулатор за телевизия и телефони.
12:19 06.11.2026
15 мдааааааааааа
12:20 06.11.2026
16 Заради тежката зима
Отпускането на средствата е като награда за терористичните действия
на Украйна срещу Русия съобщи председателят на
Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.
12:20 06.11.2026
17 Загубени войни на Русия
Прутски поход (1711 г.)
Кримска война (1853 – 1856 г.)
Руско-японска война (1904 – 1905 г.)
Първа световна война (1914 – 1918 г.)
Съветско-полска война (1919 – 1921 г.)
Зимна война с Финландия (1939 – 1940 г.)
Войната в Афганистан (1979 – 1989 г.)
Първа чеченска война (1994 – 1996 г.)
12:21 06.11.2026
18 Синоптик
В момента се унищожават НПЗ, а след това наред са и електрическите подстанции на Москва и Санкт Петербург.
12:22 06.11.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #3 от "Ако не бяха руснаците толкова":Толерантни са, защото ако започнат да унищожават всички които ги плюят, трябва да отваряме отново лагерите Белене и Слънчев бряг. Братовчед ми беше затворен там 20 години и се побърка напълно. Той и преди да го вкарат в лагера не беше у ред. Садист си беше. Обичаше да бие бедните.
12:22 06.11.2026
21 Ще издържат ЕС и САЩ.
До коментар #10 от "не може да бъде":Още преди 50г.в училище ни казваха как целият запад загнива, разлага се и кипи от стачки и безредици.
12:23 06.11.2026
22 стоян георгиев
Коментиран от #26, #30, #36
12:23 06.11.2026
23 Яж по-малко рускиФекалии,
До коментар #13 от "Госта":че много вони.
Коментиран от #41
12:23 06.11.2026
24 Европа увеличава износа
В това отношения България има водеща роля.
България помага на Украйна финансово за закупуване на дизел- генератори.
България произвежда дизел- генератори и дарява на Украйна, като държавна солидарна помощ.
Български фирми произвеждат дизел- генератор, които Украйна закупува с европейска помощ.
България произвежда и дизелови котли за горене за топлофикация.
И накрая- България дава на Украйна дизелово гориво за генераторите и котлите.
Това е начинът Украйна да преживее зимата.
Коментиран от #25
12:25 06.11.2026
25 стоян георгиев
До коментар #24 от "Европа увеличава износа":Радев дарява ма украйна? Къс но много смешен виц...
Коментиран от #29
12:26 06.11.2026
26 Путин го е страх
До коментар #22 от "стоян георгиев":да не стане като през 1917г. когато разбитите от немците руски войски тръгват към Петроград да търсят сметка от Николай2 дето ги е пратил да мрат в окопите в чужда страна за неговият кеф. Другото го знаем от "История на КПСС" - Аврора, атаката към Зимния дворец, Ленин и т.н.
Коментиран от #35
12:30 06.11.2026
27 ?????
Явно са разбрали че тоя път вече няма да им се вържат на поредните им лъжи и няма да има прошка в очакване на поредния Анкоридж.
Па и Тръмп удачно загуби изборите та Москва вече не вярва че той може нещо да направи дори и да иска.
12:31 06.11.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Правителствата на Радев,
До коментар #25 от "стоян георгиев":вкл. сегашното, участват активно в помощта с дизел генератори за Украйна.
Нещо повече, Радев активно лобира за точно такъв вид хуманитарна помощ.
Май ти си виц!
12:32 06.11.2026
30 Тъй, тъй, стуенчу
До коментар #22 от "стоян георгиев":А украинците се размножават на всеки 28 дена, нали?
Коментиран от #37, #38
12:32 06.11.2026
31 Баце ЕООД
12:35 06.11.2026
32 Павел Пенев
Коментиран от #34
12:38 06.11.2026
33 Селянина с колелото
12:39 06.11.2026
34 И аз съм готов
До коментар #32 от "Павел Пенев":да преговарям с теб, но само при моите условия.
12:41 06.11.2026
35 стоян георгиев
До коментар #26 от "Путин го е страх":Това е единствения шанс за русия.тя няма как да съществува в сегашния си формат.
Коментиран от #39
12:42 06.11.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 стоян георгиев
До коментар #30 от "Тъй, тъй, стуенчу":Украинците дават около 10пъти по малко жертви особено сега.те и нямат избор.защитават земята си.въпроса е за какво умират руснаците?
Коментиран от #42, #43
12:43 06.11.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Ефектът от
До коментар #35 от "стоян георгиев":завръщащите се в Русия войски се е знаел много добре от Сталин и затова той ги е оставил в завладените държави там да си безчинстват на воля. У нас са били до 1947г. и чак Димитров е писал писмо до Сталин за техните кражби, изнасилвания и убийства. Същото е било и когато са ни "освободили" - руските войски са стояли у нас през периода (1878 - 1885)г. - цели 7 години.
Коментиран от #40
12:50 06.11.2026
40 Майсторът 🐷 на Илюзиите
До коментар #39 от "Ефектът от":Безплатни са само мечтите Истериче, а другото е с пари ,дай нещо за омирисания руски ботуш ,може и бонус от още 12с. на пост да получиш 👈😂😂😂 .
12:58 06.11.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 То се вижда при размяната
До коментар #37 от "стоян георгиев":какво е съотношението на убитите.
Коментиран от #46
13:20 06.11.2026
43 Ловят ги
До коментар #37 от "стоян георгиев":като кучета по улиците тия "защитници".
А може би защитават на зеленияпор златните тоалетни?
Коментиран от #45
13:21 06.11.2026
44 Прям
13:26 06.11.2026
45 стоян георгиев
До коментар #43 от "Ловят ги":По време на война така се постъпва с дезертьорите.как са ги събирали в ссср през втората световна?с бъклица и баница предполагам?
13:40 06.11.2026
46 стоян георгиев
До коментар #42 от "То се вижда при размяната":Размяната не е критерии.няма как украйна да събира телата на загиналите руснаци.
13:40 06.11.2026