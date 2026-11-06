Литва предупреди: Путин няма да преговаря до пролетта на 2027 г., а Украйна я чака тежка зима

Русия няма да започне сериозни мирни преговори поне до пролетта на 2027 г. и ще продължи да нанася удари по украински градове през зимата. Това заяви президентът на Литва Гитанас Науседа в интервю за WELT, цитирано от The Telegraph.

„В момента руското ръководство не вижда необходимост да влиза в преговори – поне до пролетта на 2027 г.“, каза Науседа.

По думите му Москва ще продължи да оказва натиск върху Киев с ракети и безпилотни летателни апарати. Литовският президент отхвърли възможността Русия да участва добросъвестно в мирен процес.

„Руснаците само ще се преструват, че преговарят. Не им се доверявам. Русия ще поставя искания, които Украйна още от самото начало ще смята за неприемливи, като умишлено ще се стреми да провали така наречените преговори“, заяви Науседа.

Той допълни, че ако Украйна премине през зимата, шансовете за сериозни преговори през 2027 г. ще се увеличат. „Не очаквам те да се състоят по-рано“, каза литовският президент.

Призив за противовъздушна отбрана

Науседа призова международната подкрепа за Украйна да продължи, като подчерта необходимостта от средства за противовъздушна отбрана и помощ за възстановяването на енергийната инфраструктура.

„Точно затова трябва да продължим да оказваме военна помощ на Украйна, особено средства за противовъздушна отбрана. В същото време трябва да помагаме за възстановяването на нейната енергийна инфраструктура“, заяви той.

Според президента на Литва Русия продължава и хибридна война срещу Европа. Той посочи незаконната миграция, метеорологичните балони, навлизащи във въздушното пространство, и безпилотните апарати, идващи от Украйна или Русия.

„Получихме разузнавателна информация за възможни провокации“, каза Науседа.

По думите му Литва е ускорила мерките за укрепване на границата, както е направила и Полша. Той не очаква непосредствено мащабно руско нападение срещу територия на НАТО, но прогнозира продължаване на провокациите.

Науседа заяви, че ресурсите на Русия са ангажирани на украинското бойно поле и че Москва не постига успех там. В същото време той предупреди, че руският президент Владимир Путин „постоянно се приближава до прилагането на член 5“ от Северноатлантическия договор, който предвижда колективна отбрана.

Среща в Абу Даби

На този фон за 10 и 11 ноември в Абу Даби е планирана тристранна среща между представители на Украйна, САЩ и Русия. Според Reuters участниците ще обсъдят прекратяването на войната, договореностите за сигурност след нейния край и деескалацията.

Американската страна очаква напредък преди началото на зимата. Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че първата стъпка трябва да бъде прекратяване на огъня, а бъдещият мир да се основава на конкретни гаранции за сигурност, силна армия и финансиране за страната.

Източници: unian.net, telegraph.co.uk