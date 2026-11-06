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Ново напрежение между Китай и САЩ: санкциите срещу Куба предизвикаха остър отговор
  Тема: Икономика

Ново напрежение между Китай и САЩ: санкциите срещу Куба предизвикаха остър отговор

6 Ноември, 2026 11:50 597 1

  • китай-
  • куба-
  • американски санкции-
  • марко рубио-
  • китайско-кубински отношения

Китай заяви, че ще защити интересите на своите предприятия, засегнати от американските мерки. Вашингтон обвинява две китайски компании във военни доставки за Хавана

Ново напрежение между Китай и САЩ: санкциите срещу Куба предизвикаха остър отговор - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Китай осъди новите санкции на САЩ срещу Куба и ги определи като опит за саботаж на китайско-кубинските отношения и сътрудничество. Позицията беше представена от говорителя на китайското Министерство на външните работи Гуо Дзякун.

„Китай категорично се противопоставя на намесата на САЩ и опитите им за саботаж на китайско-кубинското сътрудничество“, заяви Дзякун по време на пресконференция.

Той допълни, че Пекин твърдо подкрепя Куба в защитата на националния ѝ суверенитет. По думите му Китай ще предприеме всички необходими мерки, за да защити правата и законните интереси на своите предприятия.

Санкции срещу сектори от кубинската икономика

Съединените щати предприеха стъпки, които проправят пътя за санкции срещу сектори като електрониката, промишленото производство, морската индустрия и технологиите в кубинската икономика.

За първи път американските мерки са насочени и срещу две китайски предприятия. Според обвиненията на САЩ те снабдяват кубинската армия с електронно и отбранително оборудване.

Новите действия бяха обявени едновременно със санкции срещу физически и юридически лица, свързани с Куба. Мерките обхващат мрежа за превоз на суров петрол, държавни предприятия и доставчици, базирани в Китай.

Американският държавен секретар Марко Рубио съобщи, че засегнатите доставчици снабдяват кубинските въоръжени сили. В предоставената информация не са посочени имената на двете китайски предприятия.

Пекин обещава защита на китайския бизнес

Китай разглежда американските действия като намеса в нормалното му сътрудничество с Куба. Пекин не обяви конкретни ответни мерки, срок за тяхното въвеждане или кои предприятия биха могли да бъдат защитени по този начин.

Развитието създава нова линия на напрежение между Китай и САЩ, тъй като американските ограничения вече засягат не само кубински структури, но и китайски компании, работещи с Хавана.


Китай
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