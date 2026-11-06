Петдесет и три са вече жертвите на руския удар по пункт за раздаване на хуманитарна помощ в Украйна

Броят на загиналите при руския въздушен удар по пункт за раздаване на хуманитарна помощ в украинската Запорожка област достигна 53 души. Атаката е нанесена в понеделник по подземно училище в село Комишуваха, използвано за раздаване на помощи.
Новите данни са съобщени от изпълняващия длъжността ръководител на Запорожката областна военна администрация Михайло Семикин. По информация на Ройтерс нападението е сред най-смъртоносните руски атаки срещу цивилни от началото на годината.
Спасителната операция продължава при опасност от нови удари
Спасително-издирвателните дейности сред отломките продължават вече пети ден. „Работата по търсенето и спасяването продължава вече пети ден“, написа Семикин.
Украинската служба за извънредни ситуации съобщи, че екипите ѝ остават на място въпреки тежките условия и постоянната опасност от нови руски удари. Спасителите продължават да претърсват разрушеното подземно училище в опит да открият още жертви и оцелели.
Комишуваха се намира в близост до фронтовата линия в Запорожка област. Пунктът е обслужвал местни жители, които са разчитали на хуманитарна помощ.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #16
12:36 06.11.2026
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4 Крум
Коментиран от #7
12:37 06.11.2026
5 стоян георгиев
Коментиран от #9, #33, #35
12:38 06.11.2026
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8 стоян георгиев
Коментиран от #11, #22, #25, #39
12:40 06.11.2026
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11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Звездоброец
Коментиран от #38
12:44 06.11.2026
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14 Бесарабски фронт
Коментиран от #20
12:44 06.11.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 мдааа
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Ти ще си от страната на кафявата част ..
12:46 06.11.2026
17 444444
Коментиран от #28
12:48 06.11.2026
18 Глюпости
До коментар #15 от "Факти е ПРО УКРАИНСКИ сайт":На тръкалета .
Коментиран от #24
12:48 06.11.2026
19 ?????
Намерете интервюто на Роман Пятигорец от 17.09.2026 г. на украински тв канал където той разказва директно за това подземно училище изградено с европейски пари че е превърнато в щаб на военната администрация и място за операторите на дронове.
Хвали се че е много добре защитено място с много удобства.
Проверявайте ги фактите преди да ни разказвате няколко дни разна пропаганда.
Или дайте възможност да публикуваме линкове щом на вас не ви се търси.
Коментиран от #26, #34
12:50 06.11.2026
20 Атина Палада
До коментар #14 от "Бесарабски фронт":Френски и британски военни били.
12:51 06.11.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
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26 стоян георгиев
До коментар #19 от "?????":Колкото и да повтаряш лъжата истина няма да стане.зафиналите хора имат имена и фамилии .повечето са публикувани а родните им още издирват около 50 човека в руините.това не е първия подобен удар по подобен пункт и с подобни жертви.
Коментиран от #51
12:53 06.11.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Ама ,
До коментар #17 от "444444":Канечна . На кабелната имам поне 10 "забранени" руzки канала .. Въпрос на избор е , кой иска да ги гледа ...
Коментиран от #30
12:54 06.11.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 м даааа
12:57 06.11.2026
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33 Този коментар е премахнат от модератор.
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35 хахахахха
До коментар #5 от "стоян георгиев":явно си гадателка,за сега уш 53,или ти в стил униан,сваляш по 300 дрона от 200
Коментиран от #44
13:03 06.11.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Историк
Коментиран от #41
13:05 06.11.2026
38 АБВ
До коментар #12 от "Звездоброец":Това бяха мечтите на Порошенко - руските деца в Донбас да седят в бункерите. Реалността при Зеленски е обратната.
13:05 06.11.2026
39 Мммммм,дааааааа
До коментар #8 от "стоян георгиев":с автомати, бради, гурели и във военни форми. Знаем ги ние тези фейкови снимки бременни и дърти женски, а се оказа после, че бременната е родила живо и здраво момиченце в Русия след като е успяла да избяга от ДНР в Русия. А дъртата чанта се оказа поклонница на зеления наркос и е от спец службите.
13:05 06.11.2026
40 Историк
Коментиран от #45
13:06 06.11.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Някой проверил ли е в този пункт
13:10 06.11.2026
44 стоян георгиев
До коментар #35 от "хахахахха":Няма нужда да си гадател.има интернет .всичко се снима и публикува.
Коментиран от #46
13:10 06.11.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 хахахахха
До коментар #44 от "стоян георгиев":именно,защо тогава се опитваш да заблудиш читателите на сайта
Коментиран от #50
13:11 06.11.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 стоян георгиев
Коментиран от #52, #55
13:18 06.11.2026
49 666
13:19 06.11.2026
50 стоян георгиев
До коментар #46 от "хахахахха":За кое да ги заблудя?убити са основно възрастни рускоезични хора в център за раздаване на помощи и близкото бомбоубежище.част от загиналите още са под развалините,а имената на загиналите са публикувани в медиите.
Коментиран от #54, #61
13:20 06.11.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 хахахахха
До коментар #50 от "стоян георгиев":да точно така,продължавай да дрънкаш,само доказваш твърдението ми
13:23 06.11.2026
55 хахахахха
До коментар #48 от "стоян георгиев":ти си като укринформ или униан,още като видиш името и може да си сигурен че е дезинформация
13:25 06.11.2026
56 Елементарно Уотсън!
Това е причината сега да се убиват цивилни украинци и да се атакуват електрическите подстанции.
13:25 06.11.2026
57 Язък
13:31 06.11.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Чета
13:36 06.11.2026
60 Малкия Стоянчо
Коментиран от #63
13:38 06.11.2026
61 АБВ
До коментар #50 от "стоян георгиев":Кой ти нацъка 21 + ? А ?
Коментиран от #62
13:38 06.11.2026
62 стоян георгиев
До коментар #61 от "АБВ":То това ли следиш?плюсовете и минусите ...хахах....
13:43 06.11.2026
63 Елементарно Уотсън
До коментар #60 от "Малкия Стоянчо":Батко ти стоян ,врътка туттуруттки и под пари остана !Супер е вървежен и търсен .
13:48 06.11.2026