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Петдесет и три са вече жертвите на руския удар по пункт за раздаване на хуманитарна помощ в Украйна
  Тема: Украйна

Петдесет и три са вече жертвите на руския удар по пункт за раздаване на хуманитарна помощ в Украйна

6 Ноември, 2026 12:34 914 63

  • украйна-
  • запорожка област-
  • комишуваха-
  • хуманитарна помощ-
  • руски удар

Спасителните екипи продължават пети ден работа сред отломките на подземно училище в село Комишуваха

Петдесет и три са вече жертвите на руския удар по пункт за раздаване на хуманитарна помощ в Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Броят на загиналите при руския въздушен удар по пункт за раздаване на хуманитарна помощ в украинската Запорожка област достигна 53 души. Атаката е нанесена в понеделник по подземно училище в село Комишуваха, използвано за раздаване на помощи.

Новите данни са съобщени от изпълняващия длъжността ръководител на Запорожката областна военна администрация Михайло Семикин. По информация на Ройтерс нападението е сред най-смъртоносните руски атаки срещу цивилни от началото на годината.

Спасителната операция продължава при опасност от нови удари

Спасително-издирвателните дейности сред отломките продължават вече пети ден. „Работата по търсенето и спасяването продължава вече пети ден“, написа Семикин.

Украинската служба за извънредни ситуации съобщи, че екипите ѝ остават на място въпреки тежките условия и постоянната опасност от нови руски удари. Спасителите продължават да претърсват разрушеното подземно училище в опит да открият още жертви и оцелели.

Комишуваха се намира в близост до фронтовата линия в Запорожка област. Пунктът е обслужвал местни жители, които са разчитали на хуманитарна помощ.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    21 4 Отговор
    Тръмп каза че на 18 ти в Китай ще се решава съдбата на Украйна и на цяла Европа.В коя част на салфетката ще бъдем.

    Коментиран от #16

    12:36 06.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Крум

    20 4 Отговор
    Най е сигурно да си военен в 404. Никога не ги умерват тях, все страдат невинни хора..

    Коментиран от #7

    12:37 06.11.2026

  • 5 стоян георгиев

    3 26 Отговор
    Убитите са над 100възрастни рускоговорящи хора .

    Коментиран от #9, #33, #35

    12:38 06.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 стоян георгиев

    3 27 Отговор
    По коментарите ма руските тролове в тази стария ще разберете колко българския фен на путин е славянин християнин и фен на руснаците като цяло.загиналите са възрастни хора основно с руско произход.видеа от трагедията има колкото искате.

    Коментиран от #11, #22, #25, #39

    12:40 06.11.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Звездоброец

    25 1 Отговор
    Странно , за какво подземно училище става дума!? Доколкото помня руските деца щяха да учат по мазетата и да не виждат слънце ...

    Коментиран от #38

    12:44 06.11.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Бесарабски фронт

    27 2 Отговор
    Друга информация дават украински блогъри, а тя е, че това не е пункт за раздаване на помощи, а военен обект; и загиналите не са жители на селото а военни, избити по правилата на войната - без милост.

    Коментиран от #20

    12:44 06.11.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 мдааа

    2 6 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Ти ще си от страната на кафявата част ..

    12:46 06.11.2026

  • 17 444444

    20 1 Отговор
    Че не гледате руска телевизия е ясно, тя е забранена, но на украинската телевизия Роман Пятигорец ( Роман Пятигорец е украински политолог, политически анализатор) разкава че бункера е непробиваем и там се помещава градското управлвние на Комишеваха и оператори на БПЛА.

    Коментиран от #28

    12:48 06.11.2026

  • 18 Глюпости

    4 12 Отговор

    До коментар #15 от "Факти е ПРО УКРАИНСКИ сайт":

    На тръкалета .

    Коментиран от #24

    12:48 06.11.2026

  • 19 ?????

    20 1 Отговор
    Уф.
    Намерете интервюто на Роман Пятигорец от 17.09.2026 г. на украински тв канал където той разказва директно за това подземно училище изградено с европейски пари че е превърнато в щаб на военната администрация и място за операторите на дронове.
    Хвали се че е много добре защитено място с много удобства.
    Проверявайте ги фактите преди да ни разказвате няколко дни разна пропаганда.
    Или дайте възможност да публикуваме линкове щом на вас не ви се търси.

    Коментиран от #26, #34

    12:50 06.11.2026

  • 20 Атина Палада

    16 1 Отговор

    До коментар #14 от "Бесарабски фронт":

    Френски и британски военни били.

    12:51 06.11.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 стоян георгиев

    2 17 Отговор

    До коментар #19 от "?????":

    Колкото и да повтаряш лъжата истина няма да стане.зафиналите хора имат имена и фамилии .повечето са публикувани а родните им още издирват около 50 човека в руините.това не е първия подобен удар по подобен пункт и с подобни жертви.

    Коментиран от #51

    12:53 06.11.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Ама ,

    5 7 Отговор

    До коментар #17 от "444444":

    Канечна . На кабелната имам поне 10 "забранени" руzки канала .. Въпрос на избор е , кой иска да ги гледа ...

    Коментиран от #30

    12:54 06.11.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 м даааа

    15 2 Отговор
    те "цивилните" посред нощ са ходили да си вземат хуманитарната помощ,браво браво

    12:57 06.11.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 хахахахха

    8 3 Отговор

    До коментар #5 от "стоян георгиев":

    явно си гадателка,за сега уш 53,или ти в стил униан,сваляш по 300 дрона от 200

    Коментиран от #44

    13:03 06.11.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Историк

    2 12 Отговор
    Терористът Путин, любимец на българските путинолизци национални предатели, е безогледен садист. България нямъ нужда от садисти, ъ жт добри хора родолюбци. Тези да заминават за Москва.

    Коментиран от #41

    13:05 06.11.2026

  • 38 АБВ

    11 1 Отговор

    До коментар #12 от "Звездоброец":

    Това бяха мечтите на Порошенко - руските деца в Донбас да седят в бункерите. Реалността при Зеленски е обратната.

    13:05 06.11.2026

  • 39 Мммммм,дааааааа

    11 1 Отговор

    До коментар #8 от "стоян георгиев":

    с автомати, бради, гурели и във военни форми. Знаем ги ние тези фейкови снимки бременни и дърти женски, а се оказа после, че бременната е родила живо и здраво момиченце в Русия след като е успяла да избяга от ДНР в Русия. А дъртата чанта се оказа поклонница на зеления наркос и е от спец службите.

    13:05 06.11.2026

  • 40 Историк

    3 9 Отговор
    Терористът Путин, любимец на българските путинолизци национални предатели, е безогледен садист. България няма нужда от садисти, а от добри хора родолюбци. Тези да заминават за Москва.

    Коментиран от #45

    13:06 06.11.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Някой проверил ли е в този пункт

    6 1 Отговор
    има ли мазе и войници в него?

    13:10 06.11.2026

  • 44 стоян георгиев

    2 4 Отговор

    До коментар #35 от "хахахахха":

    Няма нужда да си гадател.има интернет .всичко се снима и публикува.

    Коментиран от #46

    13:10 06.11.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 хахахахха

    6 1 Отговор

    До коментар #44 от "стоян георгиев":

    именно,защо тогава се опитваш да заблудиш читателите на сайта

    Коментиран от #50

    13:11 06.11.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 стоян георгиев

    1 4 Отговор
    От къде ги знаеш?от къде ти имаш инфо за да смяташ че всички лъжат?

    Коментиран от #52, #55

    13:18 06.11.2026

  • 49 666

    5 1 Отговор
    Май това е също като в Буча.

    13:19 06.11.2026

  • 50 стоян георгиев

    21 8 Отговор

    До коментар #46 от "хахахахха":

    За кое да ги заблудя?убити са основно възрастни рускоезични хора в център за раздаване на помощи и близкото бомбоубежище.част от загиналите още са под развалините,а имената на загиналите са публикувани в медиите.

    Коментиран от #54, #61

    13:20 06.11.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 хахахахха

    3 18 Отговор

    До коментар #50 от "стоян георгиев":

    да точно така,продължавай да дрънкаш,само доказваш твърдението ми

    13:23 06.11.2026

  • 55 хахахахха

    4 18 Отговор

    До коментар #48 от "стоян георгиев":

    ти си като укринформ или униан,още като видиш името и може да си сигурен че е дезинформация

    13:25 06.11.2026

  • 56 Елементарно Уотсън!

    12 4 Отговор
    Пета година агресора не може да победи Украйна и да постигне поне една от целите си като същевременно има в пъти повече загуби на хора , техника и разбита икономика.
    Това е причината сега да се убиват цивилни украинци и да се атакуват електрическите подстанции.

    13:25 06.11.2026

  • 57 Язък

    2 0 Отговор
    Че Стоян Георгиев не е бил там.

    13:31 06.11.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Чета

    2 0 Отговор
    Хуманитарни помощи се раздават в подземно училище!!!!!!!! На това не му ли викат бункер? Какви помощи в бункера бе?

    13:36 06.11.2026

  • 60 Малкия Стоянчо

    1 0 Отговор
    Абе къде е Батко ,да не е станал Дроновод ?Някои тук се опитват да го имитират но не са от неговата Висша Международна Класа !

    Коментиран от #63

    13:38 06.11.2026

  • 61 АБВ

    2 0 Отговор

    До коментар #50 от "стоян георгиев":

    Кой ти нацъка 21 + ? А ?

    Коментиран от #62

    13:38 06.11.2026

  • 62 стоян георгиев

    0 1 Отговор

    До коментар #61 от "АБВ":

    То това ли следиш?плюсовете и минусите ...хахах....

    13:43 06.11.2026

  • 63 Елементарно Уотсън

    0 0 Отговор

    До коментар #60 от "Малкия Стоянчо":

    Батко ти стоян ,врътка туттуруттки и под пари остана !Супер е вървежен и търсен .

    13:48 06.11.2026

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