Петдесет и три са вече жертвите на руския удар по пункт за раздаване на хуманитарна помощ в Украйна

Броят на загиналите при руския въздушен удар по пункт за раздаване на хуманитарна помощ в украинската Запорожка област достигна 53 души. Атаката е нанесена в понеделник по подземно училище в село Комишуваха, използвано за раздаване на помощи.

Новите данни са съобщени от изпълняващия длъжността ръководител на Запорожката областна военна администрация Михайло Семикин. По информация на Ройтерс нападението е сред най-смъртоносните руски атаки срещу цивилни от началото на годината.

Спасителната операция продължава при опасност от нови удари

Спасително-издирвателните дейности сред отломките продължават вече пети ден. „Работата по търсенето и спасяването продължава вече пети ден“, написа Семикин.

Украинската служба за извънредни ситуации съобщи, че екипите ѝ остават на място въпреки тежките условия и постоянната опасност от нови руски удари. Спасителите продължават да претърсват разрушеното подземно училище в опит да открият още жертви и оцелели.

Комишуваха се намира в близост до фронтовата линия в Запорожка област. Пунктът е обслужвал местни жители, които са разчитали на хуманитарна помощ.