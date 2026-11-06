Тежка автобусна катастрофа във Франция

Училищен автобус катастрофира в Източна Франция, като при инцидента има няколко жертви. Това съобщи министърът на образованието Едуар Жефре. Точният брой на загиналите не е обявен.
Катастрофата е станала в департамент Ен, южно от Бург-ан-Брес, в района на община Лан. Префектурата уточни, че е катастрофирал междуградски автобус.
Случаят е от тази сутрин. Към момента няма официална информация за причините за произшествието, както и за броя на ранените или за състоянието им.
Министърът на транспорта пътува към мястото
Министърът на транспорта Филип Табаро обяви, че заминава към мястото на катастрофата.„Вследствие на тежката автобусна катастрофа, станала в Лан, заминавам за мястото на инцидента“, написа Табаро в „Екс“.
Различните първоначални съобщения описват превозното средство като училищен и като междуградски автобус. Повече подробности за пътниците, жертвите и обстоятелствата около катастрофата се очакват от френските власти.
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