Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Франция »
Тежка автобусна катастрофа във Франция

Тежка автобусна катастрофа във Франция

6 Ноември, 2026 11:29 481 2

  • катастрофа-
  • училищен автобус-
  • франция-
  • департамент ен-
  • бург-ан-брес

Инцидентът е станал южно от Бург-ан-Брес в департамент Ен. Точният брой на загиналите все още не е съобщен

Тежка автобусна катастрофа във Франция - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Училищен автобус катастрофира в Източна Франция, като при инцидента има няколко жертви. Това съобщи министърът на образованието Едуар Жефре. Точният брой на загиналите не е обявен.

Катастрофата е станала в департамент Ен, южно от Бург-ан-Брес, в района на община Лан. Префектурата уточни, че е катастрофирал междуградски автобус.

Случаят е от тази сутрин. Към момента няма официална информация за причините за произшествието, както и за броя на ранените или за състоянието им.

Министърът на транспорта пътува към мястото

Министърът на транспорта Филип Табаро обяви, че заминава към мястото на катастрофата.

„Вследствие на тежката автобусна катастрофа, станала в Лан, заминавам за мястото на инцидента“, написа Табаро в „Екс“.

Различните първоначални съобщения описват превозното средство като училищен и като междуградски автобус. Повече подробности за пътниците, жертвите и обстоятелствата около катастрофата се очакват от френските власти.


Франция
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кучето на Мими 🐕

    3 0 Отговор
    Аллах да се смили над душите на учениците от Магреба!🕌😪🕌

    11:31 06.11.2026

  • 2 Демокрад

    2 1 Отговор
    Само бедняците пътуват с автобус

    11:42 06.11.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания