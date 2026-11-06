Тежка автобусна катастрофа във Франция

Училищен автобус катастрофира в Източна Франция, като при инцидента има няколко жертви. Това съобщи министърът на образованието Едуар Жефре. Точният брой на загиналите не е обявен.

Катастрофата е станала в департамент Ен, южно от Бург-ан-Брес, в района на община Лан. Префектурата уточни, че е катастрофирал междуградски автобус.

Случаят е от тази сутрин. Към момента няма официална информация за причините за произшествието, както и за броя на ранените или за състоянието им.

Министърът на транспорта пътува към мястото

Министърът на транспорта Филип Табаро обяви, че заминава към мястото на катастрофата.

„Вследствие на тежката автобусна катастрофа, станала в Лан, заминавам за мястото на инцидента“, написа Табаро в „Екс“.

Различните първоначални съобщения описват превозното средство като училищен и като междуградски автобус. Повече подробности за пътниците, жертвите и обстоятелствата около катастрофата се очакват от френските власти.