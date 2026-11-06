Тръмп обмисля три сценария за Иран – Вашингтон е изправен пред важно решение

Доналд Тръмп обмисля три варианта за развитие на кризата с Иран: нови американски удари, продължаване на икономическия натиск срещу Техеран или сключване на сделка, която да включва значителни отстъпки за иранската страна. Това съобщи Axios след среща на президента на САЩ със съветниците му по националната сигурност.

Тръмп заяви пред журналисти в Овалния кабинет, че Вашингтон скоро ще реши дали да продължи с ударите, за да гарантира унищожаването на иранската ядрена програма. „Предпочитам, ако е възможно, да не разрушавам останалата част от страната, но може да се наложи“, каза американският президент.

По данни на Axios срещата е била първата между Тръмп и ключовите му съветници за Иран след междинните избори. Разговорът се е състоял в рамките на седмичния разузнавателен брифинг.

Катар посредничи по двудневен план

Паралелно с обсъждането на американската стратегия е имало активни дипломатически контакти. Иранският външен министър Абас Арагчи е разговарял с посредници от Катар, Саудитска Арабия, Турция, Обединените арабски емирства, Оман и Египет.

Катарски посредници продължават да обсъждат с Техеран и Белия дом проект за двудневни действия, които трябва да изградят взаимно доверие и да подготвят по-широко споразумение.

Според проекта през първия ден САЩ трябва да вдигнат морската блокада и да отблокират част от замразените ирански средства. В замяна Иран трябва официално да покани Международната агенция за атомна енергия да изпрати инспектори в ядрени обекти, които са били обект на бомбардировки.

На втория ден трябва да бъде възстановено корабоплаването през Ормузкия проток. След това биха могли да започнат нови преговори за иранската ядрена програма, като основен въпрос ще бъдат запасите от високообогатен уран.

Техеран поставя седем условия

На фона на тези дипломатически усилия секретарят на Висшия съвет за национална сигурност на Иран Мохсен Резаи се е срещнал с руския президент Владимир Путин в Кремъл. Срещата е последвала телефонен разговор, по време на който Путин е предложил да посредничи между САЩ и Иран.

Резаи заяви, че е предал на Путин послание от иранския върховен лидер Моджтаба Хаменеи. След срещата той каза, че Иран е поставил седем условия за дипломатическо уреждане. „Докато американците не изпълнят седемте ни условия, нито Ормузкият проток ще бъде отворен, нито ще има преговори“, посочи Резаи.

САЩ подготвят възможни нови операции

Американски представител заяви, че Централното командване на САЩ завършва подготовката за евентуално възобновяване на мащабните бойни действия в Иран. По думите му обаче Вашингтон все още не е издал нови указания.

Възможен знак за подготовка на нови удари би било изпращането на трета американска самолетоносачна ударна група в Близкия изток. Самолетоносачът USS Theodore Roosevelt и придружаващите го кораби трябва да прекарат няколко дни в Сингапур, а до зоната на отговорност на CENTCOM се очаква да достигнат не по-рано от средата на ноември.