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Почина скулпторът и бивш министър Вежди Рашидов
  Тема: Известни личности

Почина скулпторът и бивш министър Вежди Рашидов

6 Ноември, 2026 09:01 3 324 88

  • вежди рашидов-
  • бойко борисов-
  • скулптор-
  • министър на културата-
  • герб

Смъртта му е потвърдена от пресцентъра на ГЕРБ. Бойко Борисов го определи като голям творец, общественик и свой приятел

Почина скулпторът и бивш министър Вежди Рашидов - 1
Кадър бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Почина скулпторът, бивш министър на културата и депутат от ГЕРБ Вежди Рашидов. Информацията е потвърдена от пресцентъра на ГЕРБ.

За кончината му съобщи и журналистът Валерия Велева. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов изрази съболезнования в публикация във Facebook.

„Трудно се намират думи, когато си отива човек, с когото си извървял толкова дълъг път“, написа Борисов.

Той определи Рашидов като „много повече от голям творец, министър и общественик“ и го нарече свой приятел. Борисов посочи, че двамата са преживели заедно трудни моменти и разногласия, но уважението и приятелството между тях не са се променили.

„Вежди оставя след себе си не само изкуство, което ще надживее поколения, но и спомени, които никога няма да избледнеят“, написа лидерът на ГЕРБ.

Източници: bntnews.bg


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    46 55 Отговор
    един гербаджия по малко

    Коментиран от #6, #29, #33

    09:04 06.11.2026

  • 2 1488

    38 28 Отговор
    герб се топи

    09:05 06.11.2026

  • 3 Бог да го прости

    52 5 Отговор
    НИЩО!

    09:06 06.11.2026

  • 4 Боко Банкята

    32 16 Отговор
    Не го познавам

    09:06 06.11.2026

  • 5 1488

    23 27 Отговор
    тоя не беше ли турчин

    Коментиран от #17, #20, #78, #85, #87

    09:06 06.11.2026

  • 6 честен ционист

    47 17 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    За мултака или добро, или нищо.

    09:06 06.11.2026

  • 7 Охо Бохо

    32 19 Отговор
    ГЕРП се топи като пролетен сняг !

    09:06 06.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Мисирки

    17 4 Отговор
    Можеше да му сложите черно бяла снимка ?!

    Коментиран от #11, #19

    09:07 06.11.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Хатидже султан

    12 19 Отговор
    Дано се оправи човека

    Коментиран от #15

    09:08 06.11.2026

  • 13 Пуфи

    20 14 Отговор
    Алкохола не прощава никому

    Коментиран от #14

    09:10 06.11.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Каквото е натворил тук

    20 9 Отговор

    До коментар #12 от "Хатидже султан":

    Ще си го плаща нагоре по пътя

    09:11 06.11.2026

  • 16 Боко съм ве ,

    24 13 Отговор
    по скоро по голямата част ще го запомнят като мултак и нищо повече

    09:12 06.11.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 1488

    7 7 Отговор

    До коментар #10 от "Мисирки":

    "Можеше да му сложите черно бяла снимка ?!"

    и надпис WASTED

    09:14 06.11.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 честен ционист

    11 15 Отговор

    До коментар #18 от "1488":

    Беше готин, защото беше комунист, а не щото беше турчин.

    Коментиран от #24

    09:14 06.11.2026

  • 22 Про100 💪👑💯

    24 13 Отговор
    ГЕРБ се разпада почти. Следващият е Боко. Този министър на халтурата нанесе непоправими вреди на България. Сбогом на халтуриста.

    09:15 06.11.2026

  • 23 Исторически парк

    11 12 Отговор
    Алкохолът не прощава

    09:15 06.11.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Лопата Орешник

    17 14 Отговор
    Беше в инициативата на Йотова! Дали някой не го наказа? Не е добре да обръщаш гръб на Ди Тути Капо!!

    09:16 06.11.2026

  • 26 Диктор

    23 9 Отговор

    До коментар #18 от "1488":

    Също и агент на ДС! И министър на халтурата!

    09:16 06.11.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Гоуст

    7 8 Отговор
    Извънредно? Тази новина ли е най-извънредната

    09:18 06.11.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Герги

    16 5 Отговор
    Бог да го прости,да почива в мир.Писаха че получил сърдечен удар...

    Коментиран от #35

    09:20 06.11.2026

  • 32 Веждичка,

    24 8 Отговор
    Никой нищо не е занесъл там горе!
    Беше алчен!
    Ковчегът няма джобове!

    09:21 06.11.2026

  • 33 Брежнев

    5 3 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    За починалият, или хубаво,или нищо..

    09:21 06.11.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Опозиционен журналист

    3 5 Отговор

    До коментар #31 от "Герги":

    Или пък са го гръмнали

    09:21 06.11.2026

  • 36 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    9 6 Отговор
    САМО СВЕТА ТРОИЦА Е СЪВЪРШЕНА
    .....
    А НИЕ СМЕ СИ ПРОСТО ХОРА ... ХУБАВ ЧОВЕК
    ....
    БОГ ДА МУ ДАВА УСПОКОЙ

    09:22 06.11.2026

  • 37 ТЕЛЕГРАФИСТА

    9 7 Отговор
    КАМЕНОДЕЛЕЦА.ЗАМИНА.точка

    09:22 06.11.2026

  • 38 Тиквата

    8 3 Отговор
    Тоя го отсвирих отдавна.

    09:23 06.11.2026

  • 39 Минеков

    8 17 Отговор
    Изкуството на Вежди по световните галерии, ще надживее с хиляди години червената БОТАШистка сган, която празнува сега и към която принадлежа.

    09:25 06.11.2026

  • 40 Последният

    10 4 Отговор
    Последният МултАк на Републиката.

    09:26 06.11.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Доротея

    12 7 Отговор
    Не беше лош човек! Малко по избухлив, както повечето добри хора, възмущаващи се от неправдите! Лошите са егоисти, чрез мошеничества си осиуряват личен просперитет, дори пред тях някой да ритне домашен любимец, хич не се трогват, а отминават самодоволно - факт!

    09:28 06.11.2026

  • 43 Който гроб копае другиму,

    7 5 Отговор

    До коментар #27 от "Радев":

    сам пада в него!

    Сам си навлече лоша карма!
    Внимавай по улиците!

    09:28 06.11.2026

  • 44 оня с коня

    4 5 Отговор

    До коментар #27 от "Радев":

    А ако следващият вместо ББ си Ти,кво прайми?

    Коментиран от #74

    09:29 06.11.2026

  • 45 Цензурирани факти

    8 4 Отговор
    Точно на тая статия, трябваше да сложите снимката със свещичката. А не да изтупате пияндето дето като Сокола не можеше да изтрезнее че да се напие веднъж като хората. То скоро и Сокола ще гушне букета с това пиение.

    09:29 06.11.2026

  • 46 Бог да го прости!

    8 9 Отговор
    Голям творец!

    Голяма загуба за България!

    09:30 06.11.2026

  • 47 Балкани

    3 2 Отговор
    Така йе. Те си беха едно семейство баце.

    09:30 06.11.2026

  • 48 Венета дъщеря на Бойко

    12 13 Отговор
    Един от може би най противните и гнускни хора. Дано да си плати на онзи свят.

    Коментиран от #71

    09:31 06.11.2026

  • 49 Браво

    14 6 Отговор
    Отиде си още един мръсник.

    09:34 06.11.2026

  • 50 Бонбонка

    7 4 Отговор
    При тия тонове с уиски, това, че издържа толкова е миракъл. Мир!

    09:35 06.11.2026

  • 51 Старшина Билко

    0 4 Отговор
    нищо

    09:35 06.11.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Просто човек

    4 4 Отговор
    За мъртвите или добро, или нищо…Нищо!

    09:38 06.11.2026

  • 55 Надали някой след година две

    5 2 Отговор
    Ще го помни. Нищо стойностно не е направил реално

    09:40 06.11.2026

  • 56 Казуар

    6 2 Отговор
    Винаги беше там където има келепир. Последно беше в инициативния комитет на Йотова. Остави Бойко като безперспективен.

    09:41 06.11.2026

  • 57 Правилното заглавие е:

    4 2 Отговор
    Почина скулптора ВР бивш министър на културата и бивш председател на НС.

    09:41 06.11.2026

  • 58 Много ще ни липсва

    5 2 Отговор
    Мултака на републиката нали?

    09:41 06.11.2026

  • 59 Тити на Кака

    4 5 Отговор
    Изключителна личност и в доброто, и в кусурите си!
    Невероятен артист не само с творбите си, но и с езика, поведението си, с уникалната си човечност. Чешит от най-добрия възможен мащаб!
    Голяма загуба за България, съболезнования на близките му!
    Нека Вежди почива в мир!

    09:42 06.11.2026

  • 60 Гууд нюз

    4 3 Отговор
    Мултака го пекат страшни брадати детственици в ---- ада , бацо е некст

    09:44 06.11.2026

  • 61 тиквата го махна от

    4 2 Отговор
    хранилката за нецензурни думи в парла ментата
    а таз председателката азарян отправи също нецензурни думи в парла ментата към депутати
    но се направиха че не я чуха

    09:45 06.11.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Един

    2 2 Отговор
    Засрамете се!
    Да е светло на душата му!

    09:45 06.11.2026

  • 64 Бог да го прости

    2 2 Отговор
    Веждичката никога не е бил член на тиквенската шайка.

    09:45 06.11.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 За мъртвите или иситната,

    4 2 Отговор
    или нищо! Истината е, че Вежди Рашидов, Мултак номер едно на Републиката, беше дребна и нечистоплътна душица, политически номад, доста различни по политиечски цвят чепици излъска, за да стигне до трапезата на двора в Банкя и да стане, за срам и позор на великата ин някога държаав, кулутрен министър! Ами, Мутрата от СИК и престъпник от подземния свят сбъдна детската му мечта да го направи министър на културата и той я срина, съсипа я! Тотално я съсипа, че още не може да се оправи! А и не малко милиони открадна! Все пак, хотелът на сина му в Австрия не е псотроен от продажбата на стауетките на татко му. Но последният позор го довърши - нареди се до Гоце Първанов и още 14 - ДС- доносници и функционери в Инициативния комеитет на червената и в червата фатмашка слугиня Йотова! Е, това вееч Аллах не му прости! Даже и Аллах не му прости! Да почива в мир, ама едва ли!

    Коментиран от #76

    09:46 06.11.2026

  • 67 Гууд нюз

    2 1 Отговор
    Веждичката като Пушия , изпуши

    09:47 06.11.2026

  • 68 Не на хубаво за "победитлеката"

    4 1 Отговор
    Инициативният й комитет взе да се топи!

    09:47 06.11.2026

  • 69 Веско

    3 0 Отговор
    Тиквата пък какво разбира от изкуство, много ми е интересно.

    09:48 06.11.2026

  • 70 Оня

    2 1 Отговор
    Може да е бил всякакъв, но беше Човек ! Кадърен ! Винаги съм мразил тиквата, но Вежди беше болезнено честен! Питал съм го лично какво прави при тия , отговора му беше простичък,Абе все нещо свястно ще свърша !

    09:48 06.11.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Един " келепир " по-малко!!

    2 1 Отговор
    "Творец" на гласовете на турците за ПП ГЕРБ!

    09:49 06.11.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 КОСТОФ

    2 0 Отговор
    този е готин никога нее бил от ДПС делибеите ,като ХАРИ ПОТЪР делибея на област ТЪРГОВИЩЕ

    09:53 06.11.2026

  • 76 Да продължим с "бисерите" на Б.Б!

    3 1 Отговор

    До коментар #66 от "За мъртвите или иситната,":

    "Творец на изкуството ", като " заварчик " на железа!!!!

    09:53 06.11.2026

  • 77 Тити на Кака

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "1488":

    Доставя ти удоволствие да обиждаш публично българските турци / а и турците въобще/ ?
    И може би се имаш за правоверен фен на Левски?
    Позорно поведение, осъзнаваш ли го?

    09:53 06.11.2026

  • 78 турчин

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "1488":

    от най-долна проба......!

    09:55 06.11.2026

  • 79 Крокодила Гена

    0 2 Отговор
    Хора тая злоба няма да ви доведе до нищо добро! Никога не съм бил фен на Боко но Вежди беше друга бира, бил мултак и кво!? Някои някога да е доказал че е откраднал ! ? Човека публично си декларира доходите от изкуство! Поколения ще минат и винаги ще бъде ценен!

    Коментиран от #84

    09:55 06.11.2026

  • 80 Отвратен

    4 2 Отговор
    Бездарник и връзкар. Откъде бяха парите му...

    09:55 06.11.2026

  • 81 Кучето на Мими 🐕

    2 1 Отговор
    Дано скоро и Мара Атанасова. 👰🥳🤣👍

    Коментиран от #86

    09:56 06.11.2026

  • 82 Жестоката истина

    1 0 Отговор
    Парите купуват власт, но не и достойнство, нито безсмъртие.

    09:57 06.11.2026

  • 83 С празни ръце

    2 1 Отговор
    Ковчегът няма джобове, властта няма вечност, а алчността няма насищане. Колкото и да трупаш, накрая си тръгваш с празни ръце. Единственото, което оставяш след себе си, е името ти и споменът за човека, който си бил.

    09:58 06.11.2026

  • 84 Кучето на Мими 🐕

    1 1 Отговор

    До коментар #79 от "Крокодила Гена":

    Умря,няма да може и на теб да ти напраи паметник.🕌🤣🕌

    09:58 06.11.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Пууу

    2 0 Отговор

    До коментар #81 от "Кучето на Мими 🐕":

    Такъв коментар може да го напише само жена.

    Коментиран от #88

    10:00 06.11.2026

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Кучето на Мими 🐕

    1 0 Отговор

    До коментар #86 от "Пууу":

    Не позна,аз съм травестит.🌈🛴🌈

    10:01 06.11.2026

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