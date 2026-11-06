Почина скулпторът и бивш министър Вежди Рашидов

Почина скулпторът, бивш министър на културата и депутат от ГЕРБ Вежди Рашидов. Информацията е потвърдена от пресцентъра на ГЕРБ.

За кончината му съобщи и журналистът Валерия Велева. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов изрази съболезнования в публикация във Facebook.

„Трудно се намират думи, когато си отива човек, с когото си извървял толкова дълъг път“, написа Борисов.

Той определи Рашидов като „много повече от голям творец, министър и общественик“ и го нарече свой приятел. Борисов посочи, че двамата са преживели заедно трудни моменти и разногласия, но уважението и приятелството между тях не са се променили.

„Вежди оставя след себе си не само изкуство, което ще надживее поколения, но и спомени, които никога няма да избледнеят“, написа лидерът на ГЕРБ.

Източници: bntnews.bg