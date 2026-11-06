Почина скулпторът и бивш министър Вежди Рашидов

Почина скулпторът, бивш министър на културата и депутат от ГЕРБ Вежди Рашидов. Информацията е потвърдена от пресцентъра на ГЕРБ.
За кончината му съобщи и журналистът Валерия Велева. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов изрази съболезнования в публикация във Facebook.„Трудно се намират думи, когато си отива човек, с когото си извървял толкова дълъг път“, написа Борисов.
Той определи Рашидов като „много повече от голям творец, министър и общественик“ и го нарече свой приятел. Борисов посочи, че двамата са преживели заедно трудни моменти и разногласия, но уважението и приятелството между тях не са се променили.
„Вежди оставя след себе си не само изкуство, което ще надживее поколения, но и спомени, които никога няма да избледнеят“, написа лидерът на ГЕРБ.
Източници: bntnews.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 1488
Коментиран от #6, #29, #33
09:04 06.11.2026
2 1488
09:05 06.11.2026
3 Бог да го прости
09:06 06.11.2026
4 Боко Банкята
09:06 06.11.2026
5 1488
Коментиран от #17, #20, #78, #85, #87
09:06 06.11.2026
6 честен ционист
До коментар #1 от "1488":За мултака или добро, или нищо.
09:06 06.11.2026
7 Охо Бохо
09:06 06.11.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Мисирки
Коментиран от #11, #19
09:07 06.11.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Хатидже султан
Коментиран от #15
09:08 06.11.2026
13 Пуфи
Коментиран от #14
09:10 06.11.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Каквото е натворил тук
До коментар #12 от "Хатидже султан":Ще си го плаща нагоре по пътя
09:11 06.11.2026
16 Боко съм ве ,
09:12 06.11.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 1488
До коментар #10 от "Мисирки":"Можеше да му сложите черно бяла снимка ?!"
и надпис WASTED
09:14 06.11.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 честен ционист
До коментар #18 от "1488":Беше готин, защото беше комунист, а не щото беше турчин.
Коментиран от #24
09:14 06.11.2026
22 Про100 💪👑💯
09:15 06.11.2026
23 Исторически парк
09:15 06.11.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Лопата Орешник
09:16 06.11.2026
26 Диктор
До коментар #18 от "1488":Също и агент на ДС! И министър на халтурата!
09:16 06.11.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Гоуст
09:18 06.11.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Герги
Коментиран от #35
09:20 06.11.2026
32 Веждичка,
Беше алчен!
Ковчегът няма джобове!
09:21 06.11.2026
33 Брежнев
До коментар #1 от "1488":За починалият, или хубаво,или нищо..
09:21 06.11.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Опозиционен журналист
До коментар #31 от "Герги":Или пък са го гръмнали
09:21 06.11.2026
36 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....
А НИЕ СМЕ СИ ПРОСТО ХОРА ... ХУБАВ ЧОВЕК
....
БОГ ДА МУ ДАВА УСПОКОЙ
09:22 06.11.2026
37 ТЕЛЕГРАФИСТА
09:22 06.11.2026
38 Тиквата
09:23 06.11.2026
39 Минеков
09:25 06.11.2026
40 Последният
09:26 06.11.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Доротея
09:28 06.11.2026
43 Който гроб копае другиму,
До коментар #27 от "Радев":сам пада в него!
Сам си навлече лоша карма!
Внимавай по улиците!
09:28 06.11.2026
44 оня с коня
До коментар #27 от "Радев":А ако следващият вместо ББ си Ти,кво прайми?
Коментиран от #74
09:29 06.11.2026
45 Цензурирани факти
09:29 06.11.2026
46 Бог да го прости!
Голяма загуба за България!
09:30 06.11.2026
47 Балкани
09:30 06.11.2026
48 Венета дъщеря на Бойко
Коментиран от #71
09:31 06.11.2026
49 Браво
09:34 06.11.2026
50 Бонбонка
09:35 06.11.2026
51 Старшина Билко
09:35 06.11.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Просто човек
09:38 06.11.2026
55 Надали някой след година две
09:40 06.11.2026
56 Казуар
09:41 06.11.2026
57 Правилното заглавие е:
09:41 06.11.2026
58 Много ще ни липсва
09:41 06.11.2026
59 Тити на Кака
Невероятен артист не само с творбите си, но и с езика, поведението си, с уникалната си човечност. Чешит от най-добрия възможен мащаб!
Голяма загуба за България, съболезнования на близките му!
Нека Вежди почива в мир!
09:42 06.11.2026
60 Гууд нюз
09:44 06.11.2026
61 тиквата го махна от
а таз председателката азарян отправи също нецензурни думи в парла ментата към депутати
но се направиха че не я чуха
09:45 06.11.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Един
Да е светло на душата му!
09:45 06.11.2026
64 Бог да го прости
09:45 06.11.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 За мъртвите или иситната,
Коментиран от #76
09:46 06.11.2026
67 Гууд нюз
09:47 06.11.2026
68 Не на хубаво за "победитлеката"
09:47 06.11.2026
69 Веско
09:48 06.11.2026
70 Оня
09:48 06.11.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Един " келепир " по-малко!!
09:49 06.11.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 КОСТОФ
09:53 06.11.2026
76 Да продължим с "бисерите" на Б.Б!
До коментар #66 от "За мъртвите или иситната,":"Творец на изкуството ", като " заварчик " на железа!!!!
09:53 06.11.2026
77 Тити на Кака
До коментар #18 от "1488":Доставя ти удоволствие да обиждаш публично българските турци / а и турците въобще/ ?
И може би се имаш за правоверен фен на Левски?
Позорно поведение, осъзнаваш ли го?
09:53 06.11.2026
78 турчин
До коментар #5 от "1488":от най-долна проба......!
09:55 06.11.2026
79 Крокодила Гена
Коментиран от #84
09:55 06.11.2026
80 Отвратен
09:55 06.11.2026
81 Кучето на Мими 🐕
Коментиран от #86
09:56 06.11.2026
82 Жестоката истина
09:57 06.11.2026
83 С празни ръце
09:58 06.11.2026
84 Кучето на Мими 🐕
До коментар #79 от "Крокодила Гена":Умря,няма да може и на теб да ти напраи паметник.🕌🤣🕌
09:58 06.11.2026
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 Пууу
До коментар #81 от "Кучето на Мими 🐕":Такъв коментар може да го напише само жена.
Коментиран от #88
10:00 06.11.2026
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 Кучето на Мими 🐕
До коментар #86 от "Пууу":Не позна,аз съм травестит.🌈🛴🌈
10:01 06.11.2026