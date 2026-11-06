Защо Украйна не може да свали 90% от руските реактивни дронове? Военен експерт обясни

Украйна все още трудно достига 90% успеваемост при свалянето на руските реактивни дронове. Основните пречки са увеличаващите се скорост и височина на полета на безпилотните апарати, заяви военният експерт и основател на организацията „Реактивна поща“ Павел Нарожни в ефира на Radio NV.
По думите му електрическите дронове могат теоретично да развият скорост до 600 км/ч. Нарожни посочи и рекорд от 770 км/ч, постигнат с електрически дрон на германска компания.„Колкото по-високо се издига реактивният дрон, толкова по-лесно му е да лети, защото плътността на въздуха намалява. За дрон прехващач с електрически двигател обаче полетът на голяма височина става по-труден“, обясни Нарожни.
Три направления за противодействие
Според експерта Министерството на цифровата трансформация на Украйна е определило три основни направления за подобряване на защитата срещу реактивните безпилотни апарати: увеличаване на броя на радарите, разработване на ракети за въздушен бой и създаване на реактивни двигатели за дронове прехващачи.
Радарите трябва да осигурят по-пълна картина за движението на въздушните цели над страната. Реактивните двигатели биха позволили на прехващачите да догонват руските дронове и да ги унищожават на различна височина.
Третият елемент е свързан с ракетите „въздух-въздух“. Нарожни припомни, че в Киев в миналото са се произвеждали ракети Р-73, които продължават да се използват на изтребители МиГ и на чуждестранни платформи.„Все още нямаме технологиите, за да възстановим производството им. Ако се сдобием с такива технологии, организираме производство и поставим тези ракети на прехващачите, тогава действително ще можем да говорим за унищожаване на 90 или дори 95% от реактивните дронове“, каза експертът.
Русия увеличава скоростта на дроновете
Съветникът на украинския президент по отбранителните технологии Сергей Бескрестнов, известен като Флеш, по-рано заяви, че руските реактивни безпилотни апарати „Герань-5“ са достигали скорост до 1000 км/ч при маневриране.
Според него създаването на прехващач, който може да настигне целта, не е достатъчно. Необходимо е серийно изделие, което да бъде и лесно за използване.
Паралелно с това анализатори съобщиха, че Русия планира да разшири площадката „Милерово“, използвана за изстрелване на реактивни дронове срещу Украйна. През септември там е изграден нов участък за стартове.
Източници: unian.net
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Защото
Коментиран от #5, #16
10:28 06.11.2026
2 Елементарно
Територията на Украйна е голяма за да може да се свалят всички дронове
10:29 06.11.2026
3 Пич
Ние се подиграваме на украинците от години, а те вместо да работят, викат "експерти".....?!
10:30 06.11.2026
4 Глупава пропаганда
10:31 06.11.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 стоян георгиев
Коментиран от #13, #19, #49
10:33 06.11.2026
7 Украйна нищо не може да свали
10:36 06.11.2026
8 Украйна нищо не може да свали
10:38 06.11.2026
9 666
10:39 06.11.2026
10 Умнокрасив
10:41 06.11.2026
11 Някой
10:42 06.11.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 свалила
До коментар #6 от "стоян георгиев":ти е гащите
10:44 06.11.2026
14 Украйна също произвежда
Русия да не би да ги сваля?
По отношение на дроновете има паритет, дори Украйна води технологично.
Коментиран от #25, #42
10:46 06.11.2026
15 ЦСКА Москва
Коментиран от #27
10:48 06.11.2026
16 Обратното ще стане .
До коментар #1 от "Защото":Украйна сваля хунтата в Кремъл и бункерния фюрер .
Коментиран от #18, #20, #38
10:49 06.11.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 С тролене не става
До коментар #16 от "Обратното ще стане .":Така разчитаха на деца за пропаганда срещу Русия и в края на ВСВ в отчаянието си фашагите!
10:50 06.11.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 ако не свали
До коментар #16 от "Обратното ще стане .":бункера ----поне УРСУЛА ЩЕСВАЛИ
10:51 06.11.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Войната с тероризма
10:57 06.11.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Еми ето защо
И летят доста високо, към целта се спускат напълно отвесно с много повече Маха. И най-добрите американски и натовски ПВО/ПРО са безсилни при такива маневри.
И това "летене на огромна скорост в атмосферата, придружено с рязко маневриране по х,у и z ", руснаците разработиха тази технология за стратегическите глайдери "Авангард"! При тях скоростта достига до 27-30 Маха в АТМОСФЕРАТА, понеже около тях се образува плазма и тя изменя физическите свойства на аеродинамиката на движещото се тяло в нея! В безвъздушно пространство са възможни и много по-големи скорости от тези, понеже няма триене от въздуха и летящият предмет не се нагрява и не изгаря! Основният проблем в атмосфера е, че ти трябва много енергия на задвижването, но и оцеляването на дрона, ракетата или летящата глава от прегряването! Руснаците май имат вече такава технология?
Коментиран от #37
11:03 06.11.2026
25 Ха ХаХа
До коментар #14 от "Украйна също произвежда":И колко процента от Русия завладя паритетната Украйна?
11:06 06.11.2026
26 хихи
11:07 06.11.2026
27 хихи
До коментар #15 от "ЦСКА Москва":а България пак е от страната на Булката...
11:09 06.11.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Манол Глис
Коментиран от #32
11:12 06.11.2026
30 Баце ЕООД
11:14 06.11.2026
31 Маро
11:14 06.11.2026
32 Ахаха
До коментар #29 от "Манол Глис":Е той изгоря с 500 млн сега
11:14 06.11.2026
33 Маре
11:15 06.11.2026
34 чакайте ве
11:34 06.11.2026
35 Казанлъшкия
11:38 06.11.2026
36 Правилното заглавие
11:39 06.11.2026
37 И друго
До коментар #24 от "Еми ето защо":Плазмата в атмосферата не дава надеждно отражение за радарите. Те "НЕ виждат" целта... Появяват се размазани петна на екрана, а така за противоракетите или дроновете прехващачи "няма цел"! Можеш просто да стреляш на слука по такавова нападение с такива ракети или дронове, движещи се в облак от плазма!
Турците разработиха установки с картечници и с ракети, за да стрелят по дронове вече в последната фаза, когато вече се спускат към целта. Изстрелва се ракета с много метални съчми или подобни метални парчета вътре - поразяващ фактор. Ракетата горе долу "знае", къде е целта и се взривява преди нея... Така "съчмите" се разпространяват с голяма скорост и попадат в перките, в двигателите, в акумулаторите, в резервоарите, ако са на гориво .... и дрона е унищожен. А ако се стреля с картечниците, се изстрелявт много куршуми за единица време и по този начин се надяват, някои от тях да улучат целите! Имат и изкуствен интелект за насочване, което е интересно....
11:40 06.11.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Артилерист
11:44 06.11.2026
40 Перо
Коментиран от #43, #44, #45, #47
11:48 06.11.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 стоян георгиев
До коментар #14 от "Украйна също произвежда":Няма никакъв паритет украйна произвежда в пъти повече и по добри дронове от руснаците.резултатоте са видни на бойното поле.
Коментиран от #46
11:55 06.11.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 О, калибър
До коментар #40 от "Перо":30 мм си е добро и сериозно оръдие. Руските МИГ-ове (някои) имаха ГШ -30, точно такова оръдие, като въоръжение за самолет. И с него при близък въздушен бой се унищожаваше даже вражески самолет!
11:57 06.11.2026
45 стоян георгиев
До коментар #40 от "Перо":Руснаците нямата абсолютно никакви средства за борба с дроновете.никакви.особено на тази огромна твритория.укряимците си правят каквото искат.тръмп не може да спре нищо той е един елементарен руски агент некадърник.
Коментиран от #50
11:57 06.11.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Украйна развива реактивни дронове
Това е бъдещето.
Ген. Радев трябва да работи за български реактивни дронове с ИИ.
12:02 06.11.2026
49 Батко
До коментар #6 от "стоян георгиев":Според теб може да сваля и 110% .....но истината е коренно различна !!!!
Даже украинските власти съобщават че 90-95% от дроновете не успяват да ги свалят ....обаче ти знаеш и разбираш нещата далеч по добре от всички...
Смешник !
12:03 06.11.2026
50 Е, да де
До коментар #45 от "стоян георгиев":Ти като Урсула! Още 2022 г., "руснаците използваха чипове от перални, понеже нямали", "руснаците си свършиха ракетите", "руснаците са слаби военно", "ЕС е икономически 50-пъти по-силен, следователно ще ги победи..."! А пък Кая казва, че нейната "...Естония с 1 милион души, от които 70% са етнически руснаци, ще победи Русия...!"
Е, нали Урсулата беше военен министър на Германия? И къде е армията на Германия днес?
12:03 06.11.2026