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Защо Украйна не може да свали 90% от руските реактивни дронове? Военен експерт обясни
  Тема: Украйна

Защо Украйна не може да свали 90% от руските реактивни дронове? Военен експерт обясни

6 Ноември, 2026 10:27 2 176 50

  • украйна-
  • реактивни дронове-
  • павел нарожни-
  • дронове прехващачи-
  • герань-5

Военният експерт Павел Нарожни посочи скоростта и височината като основни пречки. Според него са нужни повече радари, ракети „въздух-въздух“ и реактивни прехващачи

Защо Украйна не може да свали 90% от руските реактивни дронове? Военен експерт обясни - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украйна все още трудно достига 90% успеваемост при свалянето на руските реактивни дронове. Основните пречки са увеличаващите се скорост и височина на полета на безпилотните апарати, заяви военният експерт и основател на организацията „Реактивна поща“ Павел Нарожни в ефира на Radio NV.

По думите му електрическите дронове могат теоретично да развият скорост до 600 км/ч. Нарожни посочи и рекорд от 770 км/ч, постигнат с електрически дрон на германска компания.

„Колкото по-високо се издига реактивният дрон, толкова по-лесно му е да лети, защото плътността на въздуха намалява. За дрон прехващач с електрически двигател обаче полетът на голяма височина става по-труден“, обясни Нарожни.

Три направления за противодействие

Според експерта Министерството на цифровата трансформация на Украйна е определило три основни направления за подобряване на защитата срещу реактивните безпилотни апарати: увеличаване на броя на радарите, разработване на ракети за въздушен бой и създаване на реактивни двигатели за дронове прехващачи.

Радарите трябва да осигурят по-пълна картина за движението на въздушните цели над страната. Реактивните двигатели биха позволили на прехващачите да догонват руските дронове и да ги унищожават на различна височина.

Третият елемент е свързан с ракетите „въздух-въздух“. Нарожни припомни, че в Киев в миналото са се произвеждали ракети Р-73, които продължават да се използват на изтребители МиГ и на чуждестранни платформи.

„Все още нямаме технологиите, за да възстановим производството им. Ако се сдобием с такива технологии, организираме производство и поставим тези ракети на прехващачите, тогава действително ще можем да говорим за унищожаване на 90 или дори 95% от реактивните дронове“, каза експертът.

Русия увеличава скоростта на дроновете

Съветникът на украинския президент по отбранителните технологии Сергей Бескрестнов, известен като Флеш, по-рано заяви, че руските реактивни безпилотни апарати „Герань-5“ са достигали скорост до 1000 км/ч при маневриране.

Според него създаването на прехващач, който може да настигне целта, не е достатъчно. Необходимо е серийно изделие, което да бъде и лесно за използване.

Паралелно с това анализатори съобщиха, че Русия планира да разшири площадката „Милерово“, използвана за изстрелване на реактивни дронове срещу Украйна. През септември там е изграден нов участък за стартове.

Източници: unian.net


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Защото

    32 20 Отговор
    Русь ще свали киевския режим.

    Коментиран от #5, #16

    10:28 06.11.2026

  • 2 Елементарно

    36 2 Отговор
    Заглавието е сгрешено.
    Територията на Украйна е голяма за да може да се свалят всички дронове

    10:29 06.11.2026

  • 3 Пич

    23 15 Отговор
    Малко е закъснел "експерта"!!!
    Ние се подиграваме на украинците от години, а те вместо да работят, викат "експерти".....?!

    10:30 06.11.2026

  • 4 Глупава пропаганда

    23 6 Отговор
    Не си заслужава губенето на време.

    10:31 06.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 стоян георгиев

    4 44 Отговор
    Украйна сваля около 80%от реактивните дронове.обаче продължава да се усъвършенства.

    Коментиран от #13, #19, #49

    10:33 06.11.2026

  • 7 Украйна нищо не може да свали

    30 3 Отговор
    Но гларусите в Одеса и гаргите във Киев поголовно изби

    10:36 06.11.2026

  • 8 Украйна нищо не може да свали

    17 2 Отговор
    Но Кучето Кнопа било ритнато до смърт в Киев от самозабравилият се Зеленски

    10:38 06.11.2026

  • 9 666

    26 3 Отговор
    Вчера четохме че украинците напредват в няколко направления а сега не могат 90% да свалят руските дронове.

    10:39 06.11.2026

  • 10 Умнокрасив

    23 2 Отговор
    " Съветникът на украинския президент по отбранителните технологии заяви, че руските реактивни безпилотни апарати „Герань-5“ са достигали скорост до 1000 км/ч при маневриране." / Как "Геран" , бе ?! Нали казаха да казваме , че са ирански , и са "Шахед" ?!

    10:41 06.11.2026

  • 11 Някой

    26 1 Отговор
    Струва ми се, че трудно стигат и до 9 %, а вие се изсипвате за 90%. Смях!

    10:42 06.11.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 свалила

    21 1 Отговор

    До коментар #6 от "стоян георгиев":

    ти е гащите

    10:44 06.11.2026

  • 14 Украйна също произвежда

    3 28 Отговор
    реактивни дронове и ги използва масово.

    Русия да не би да ги сваля?

    По отношение на дроновете има паритет, дори Украйна води технологично.

    Коментиран от #25, #42

    10:46 06.11.2026

  • 15 ЦСКА Москва

    22 2 Отговор
    Защото Русия е най голямата военна сила в света с най добрите технологии и най коравата армия .

    Коментиран от #27

    10:48 06.11.2026

  • 16 Обратното ще стане .

    4 21 Отговор

    До коментар #1 от "Защото":

    Украйна сваля хунтата в Кремъл и бункерния фюрер .

    Коментиран от #18, #20, #38

    10:49 06.11.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 С тролене не става

    21 2 Отговор

    До коментар #16 от "Обратното ще стане .":

    Така разчитаха на деца за пропаганда срещу Русия и в края на ВСВ в отчаянието си фашагите!

    10:50 06.11.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 ако не свали

    10 2 Отговор

    До коментар #16 от "Обратното ще стане .":

    бункера ----поне УРСУЛА ЩЕСВАЛИ

    10:51 06.11.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Войната с тероризма

    12 2 Отговор
    И терористите на Бен Зелен трябва да продължи до пълна денацификация и демилитаризация

    10:57 06.11.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Еми ето защо

    16 1 Отговор
    "...скорост до 1000 км/ч при маневриране..."
    И летят доста високо, към целта се спускат напълно отвесно с много повече Маха. И най-добрите американски и натовски ПВО/ПРО са безсилни при такива маневри.
    И това "летене на огромна скорост в атмосферата, придружено с рязко маневриране по х,у и z ", руснаците разработиха тази технология за стратегическите глайдери "Авангард"! При тях скоростта достига до 27-30 Маха в АТМОСФЕРАТА, понеже около тях се образува плазма и тя изменя физическите свойства на аеродинамиката на движещото се тяло в нея! В безвъздушно пространство са възможни и много по-големи скорости от тези, понеже няма триене от въздуха и летящият предмет не се нагрява и не изгаря! Основният проблем в атмосфера е, че ти трябва много енергия на задвижването, но и оцеляването на дрона, ракетата или летящата глава от прегряването! Руснаците май имат вече такава технология?

    Коментиран от #37

    11:03 06.11.2026

  • 25 Ха ХаХа

    11 2 Отговор

    До коментар #14 от "Украйна също произвежда":

    И колко процента от Русия завладя паритетната Украйна?

    11:06 06.11.2026

  • 26 хихи

    8 0 Отговор
    Защото много вибрират.... т.е.ползват чипове от европейски вибратори, които пък са Китайски...

    11:07 06.11.2026

  • 27 хихи

    9 0 Отговор

    До коментар #15 от "ЦСКА Москва":

    а България пак е от страната на Булката...

    11:09 06.11.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Манол Глис

    6 0 Отговор
    Мъск е виновен!

    Коментиран от #32

    11:12 06.11.2026

  • 30 Баце ЕООД

    9 0 Отговор
    А дали може да върне и 0.1% от 235.9 млрд € дълг който има спрямо ЕС?

    11:14 06.11.2026

  • 31 Маро

    10 0 Отговор
    ма, заглавито е в когнитивен дисонанс със статията, по-точно направо оксиморон, последно какво си искала да пишеш ?

    11:14 06.11.2026

  • 32 Ахаха

    1 4 Отговор

    До коментар #29 от "Манол Глис":

    Е той изгоря с 500 млн сега

    11:14 06.11.2026

  • 33 Маре

    6 0 Отговор
    И заглавието като теб! Разминава се със статията!

    11:15 06.11.2026

  • 34 чакайте ве

    3 3 Отговор
    че тя русията има ли я още?нали усрите превзеха московията?

    11:34 06.11.2026

  • 35 Казанлъшкия

    3 0 Отговор
    Значи да се чете наобратно-свалят сигурно 10% , а 90 не свалят .

    11:38 06.11.2026

  • 36 Правилното заглавие

    1 2 Отговор
    Защо Украйна сваля само до 90% от руските реактивни дронове? Военен експерт обясни причините

    11:39 06.11.2026

  • 37 И друго

    2 0 Отговор

    До коментар #24 от "Еми ето защо":

    Плазмата в атмосферата не дава надеждно отражение за радарите. Те "НЕ виждат" целта... Появяват се размазани петна на екрана, а така за противоракетите или дроновете прехващачи "няма цел"! Можеш просто да стреляш на слука по такавова нападение с такива ракети или дронове, движещи се в облак от плазма!
    Турците разработиха установки с картечници и с ракети, за да стрелят по дронове вече в последната фаза, когато вече се спускат към целта. Изстрелва се ракета с много метални съчми или подобни метални парчета вътре - поразяващ фактор. Ракетата горе долу "знае", къде е целта и се взривява преди нея... Така "съчмите" се разпространяват с голяма скорост и попадат в перките, в двигателите, в акумулаторите, в резервоарите, ако са на гориво .... и дрона е унищожен. А ако се стреля с картечниците, се изстрелявт много куршуми за единица време и по този начин се надяват, някои от тях да улучат целите! Имат и изкуствен интелект за насочване, което е интересно....

    11:40 06.11.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Артилерист

    3 0 Отговор
    Изненадващо доста обективен материал за този източник. Изглежда сме пред прага на промяна неадекватните сметки на европейските управници за връщане на територията на Украйна от 1991 г., предаване на Крим на украинците, осъждане на Русия от международен трибунал за пълно възстановяване и плащане на репарации на Украйна и прочие искания, които нямат нищо общо с реалността. Европа практически е победена, но тя продължава войната само защото, ако признае поражението нейните водачи, които я вкараха в тази война, ще трябва да се явят пред съда на своите народи и да обяснят защо бяха направени всички огромни разходи за войната за сметка на снижаване качеството на живота им...

    11:44 06.11.2026

  • 40 Перо

    3 1 Отговор
    На времето имаше съветски Зенитно-картечни установки с радарно насочване, стрелящи с едрокалибрени патрони или 20-30 мм снаряди, които са добри и евтини за борба с дронове! Лудост е да се ползват ПВО ракети, струващи €1:1000 ракета/дрон, както сега правят УВС с Пейтриът! Едни и същи ракети за изтребител СУ 35 и дрон! Още два ЕС няма да издържат на такъв разход! Руснаците имат много повече и разнообразни средства за борба с дронове, вкл. системи за РЕБ! Дано Тръмп успее да сложи край на конфликта!

    Коментиран от #43, #44, #45, #47

    11:48 06.11.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 стоян георгиев

    1 2 Отговор

    До коментар #14 от "Украйна също произвежда":

    Няма никакъв паритет украйна произвежда в пъти повече и по добри дронове от руснаците.резултатоте са видни на бойното поле.

    Коментиран от #46

    11:55 06.11.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 О, калибър

    1 0 Отговор

    До коментар #40 от "Перо":

    30 мм си е добро и сериозно оръдие. Руските МИГ-ове (някои) имаха ГШ -30, точно такова оръдие, като въоръжение за самолет. И с него при близък въздушен бой се унищожаваше даже вражески самолет!

    11:57 06.11.2026

  • 45 стоян георгиев

    0 1 Отговор

    До коментар #40 от "Перо":

    Руснаците нямата абсолютно никакви средства за борба с дроновете.никакви.особено на тази огромна твритория.укряимците си правят каквото искат.тръмп не може да спре нищо той е един елементарен руски агент некадърник.

    Коментиран от #50

    11:57 06.11.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Украйна развива реактивни дронове

    0 0 Отговор
    прихващачи, които са въоръжени с малки топлинни ракети, за да свалят руските реактивни дронове.

    Това е бъдещето.

    Ген. Радев трябва да работи за български реактивни дронове с ИИ.

    12:02 06.11.2026

  • 49 Батко

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "стоян георгиев":

    Според теб може да сваля и 110% .....но истината е коренно различна !!!!
    Даже украинските власти съобщават че 90-95% от дроновете не успяват да ги свалят ....обаче ти знаеш и разбираш нещата далеч по добре от всички...
    Смешник !

    12:03 06.11.2026

  • 50 Е, да де

    1 0 Отговор

    До коментар #45 от "стоян георгиев":

    Ти като Урсула! Още 2022 г., "руснаците използваха чипове от перални, понеже нямали", "руснаците си свършиха ракетите", "руснаците са слаби военно", "ЕС е икономически 50-пъти по-силен, следователно ще ги победи..."! А пък Кая казва, че нейната "...Естония с 1 милион души, от които 70% са етнически руснаци, ще победи Русия...!"
    Е, нали Урсулата беше военен министър на Германия? И къде е армията на Германия днес?

    12:03 06.11.2026

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