Защо Украйна не може да свали 90% от руските реактивни дронове? Военен експерт обясни

Украйна все още трудно достига 90% успеваемост при свалянето на руските реактивни дронове. Основните пречки са увеличаващите се скорост и височина на полета на безпилотните апарати, заяви военният експерт и основател на организацията „Реактивна поща“ Павел Нарожни в ефира на Radio NV.

По думите му електрическите дронове могат теоретично да развият скорост до 600 км/ч. Нарожни посочи и рекорд от 770 км/ч, постигнат с електрически дрон на германска компания.

Три направления за противодействие

„Колкото по-високо се издига реактивният дрон, толкова по-лесно му е да лети, защото плътността на въздуха намалява. За дрон прехващач с електрически двигател обаче полетът на голяма височина става по-труден“, обясни Нарожни.

Според експерта Министерството на цифровата трансформация на Украйна е определило три основни направления за подобряване на защитата срещу реактивните безпилотни апарати: увеличаване на броя на радарите, разработване на ракети за въздушен бой и създаване на реактивни двигатели за дронове прехващачи.

Радарите трябва да осигурят по-пълна картина за движението на въздушните цели над страната. Реактивните двигатели биха позволили на прехващачите да догонват руските дронове и да ги унищожават на различна височина.

Третият елемент е свързан с ракетите „въздух-въздух“. Нарожни припомни, че в Киев в миналото са се произвеждали ракети Р-73, които продължават да се използват на изтребители МиГ и на чуждестранни платформи.

Русия увеличава скоростта на дроновете

„Все още нямаме технологиите, за да възстановим производството им. Ако се сдобием с такива технологии, организираме производство и поставим тези ракети на прехващачите, тогава действително ще можем да говорим за унищожаване на 90 или дори 95% от реактивните дронове“, каза експертът.

Съветникът на украинския президент по отбранителните технологии Сергей Бескрестнов, известен като Флеш, по-рано заяви, че руските реактивни безпилотни апарати „Герань-5“ са достигали скорост до 1000 км/ч при маневриране.

Според него създаването на прехващач, който може да настигне целта, не е достатъчно. Необходимо е серийно изделие, което да бъде и лесно за използване.

Паралелно с това анализатори съобщиха, че Русия планира да разшири площадката „Милерово“, използвана за изстрелване на реактивни дронове срещу Украйна. През септември там е изграден нов участък за стартове.

Източници: unian.net