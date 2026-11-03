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"Много е страшно, самотно и болезнено": репортаж на ДВ от украинския град Херсон
  Тема: Украйна

"Много е страшно, самотно и болезнено": репортаж на ДВ от украинския град Херсон

3 Ноември, 2026 19:59 819 22

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  • украйна-
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  • владимир путин

Ситуацията в украинския град Херсон е трагична, кварталите по брега на Днипро отдавна са смятани за зона на смъртта, а пътищата са минирани

"Много е страшно, самотно и болезнено": репортаж на ДВ от украинския град Херсон - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Херсон, който се намира в Южна Украйна, бе окупиран от руските войски още в първите дни на войната през февруари 2022 година. След това, през ноември, украинските военни обаче успяха да го освободят. Оттогава насам градът почти ежедневно е обект на обстрел от страна на руската армия.

По данни на украинската военна администрация в Херсон по време на руските атаки само от май до октомври т.г. са били убити 167 души и 2215 са били ранени. В момента в града живеят около 75 000 души. През август и улиците в северната част на Херсон, които дотогава бяха недостижими за леките руски дронове, бяха покрити със защитни мрежи.

В зоната на смъртта

Останалите квартали по брега на Днипро отдавна са смятани за зона на смъртта. „Живеем много тежко, без ток и вода. Хората събират дъждовна вода, тъй като не могат да отидат до брега на реката“, разказва пред екипа на ДВ възрастен мъж, който носи покупките си в количка. През 2023 година е сложен край на всички опити за възстановяване на водоснабдяването и електроснабдяването.

"Не мислим за евакуция", казва Володимир, който наред с три по-възрастни жени живее в пететажен блок, запазил се като по чудо. „Как бихме могли да заминем за някой чужд град само с 2000 укаински гривни (около 40 евро) помощи? Тук е жилището ми, а сестра ми от Киев плаща режийните разноски“, обяснява мъжът, който вече е преживял много бомбени експлозии.

Примирието даде възможност за спешни ремонти

Из града и в момента се чуват експлозии. По думите на военните се извършва разминиране по двата бряга на Днипро. От примирието насам властите постоянно предупреждават за висока опасност от мини. В последните седмици руските дронове масово са засипали региона на Херсон с мини.

Максим, който работи за регионалното енергийно предприятие, в момента има много работа. Цели екипи пътуват за ремонти по селата, в които не са стъпвали от години. Другите комунални служби също работят по цял ден. Те поправят водопроводите и изграждат нови бомбоубежища, но и се грежат за чистотата пред разрушената сграда на регионалната администрация и по улиците на града.

Руската армия също се възползва от примирието

"Улицата на мира", където е пазарът, е покрита с мрежи – защото и той, а и околните къщи трябва да бъдат защитени от дроновете, обяснява Тетяна, която живее наблизо и продава пица. Тя има куче, наречено Леончик, което лае по дроновете от балкона. "Преди два-три месеца при нас ежедневно горяха коли. Но това е моят град, тук съм родена, тук живея“, споделя жената.

По пазара има щандове със сметана, плодове, месо и спортно облекло, хората обикалят, както преди войната. „Докато трае примирието, не ни се налага да бързаме. Бих искала така и да остане, но всички се страхуват, че примирието ще свърши и отново ще стане много лошо“, казва пред ДВ Олександра, която е дошла с дъшеря си в града, за да посети баба си.

Местните власти и военните споделят тези страхове. По техни данни руските войски са използвали примирието, за да докарат нови войници, муниции и снаряжение на левия бряг на Днипро. Каналът „От Мариупол до Карпатите“ в Телеграм, свързван с руската бойна част „Ескадрон“, подклажда тези страхове и отправя заплахи: „Цивилните трябва да напуснат Херсон до полунощ. Примирието важи само до определен момент“.

Пътуването с автобуси и таксита е рисковано

Общественият транспорт в Херсон бе една от основните цели на руските атаки и днес някои линии изминават само половината от някогашните си маршрути – шофьорите не смеят да карат до брега на реката, макар че в момента обстрел няма.

Повечето жители на крайбрежните квартали са напуснали домовете си след руските въздушни удари от миналото лято. Мнозина използват примирието, за да ги нагледат, а таксиметровите шофьори искат за рискованото пътуване дотам по около 200 евро, споделят местни хора в социалните мрежи. Но има и социални таксита – десетина коли, поддържани от местни помощни организдации и от градските власти, които ежедневно откарват по-възрастните хора безплатно до болници или до администрацията.

През октомври социалните таксита са обслужили над 460 души, други 110 са били докарани от „червените зони“ в града. В момента около две трети от жителите на Херсон са смятани за нуждаещи се от защита, предимно пенсионерите, посочва Олександр Хончар от фондацията „Силни, защото сме свободни“.

90-годишната Лидия Михайливна трябва да бъде взета от болницата, където е била десет дни, след като при удар с граната прозорците на жилището ѝ се изпочупили. „Стана ми лошо, оглушах, ослепях, но сега съм по-добре. Това вече е третият път“, разказва жената.

В двуетажния блок, в който живее, са останали само тя и един съсед. В първите години на войната се грижила за съпруга си, а сега вече било късно да се мести някъде, посочва Лидия, която няма близки, при които да отиде. Единствената ѝ правнучка е някъде в чужбина. "Много е страшно, болезнено и горчиво", разказва тя за самотния си живот по време на войната.

Източник: www.dw.com


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Свинаров

    1 24 Отговор
    Ако не си гласувал за Гюров+Кандов значи си вуйнолюбец и помагаш на военнопрестъпника в Кремъл!

    Коментиран от #5, #7

    20:01 03.11.2026

  • 2 Балкани

    22 1 Отговор
    през ноември 2022 руснаците просто се оттеглиха, укрите никога не са го отвоювали Херсон.

    20:01 03.11.2026

  • 3 Питам

    24 1 Отговор
    А за изтезанията в нелегалните затвори във фашистка Украйна където измъчват и ДЕЦА защо няма публикации в "Дойче веле"

    Коментиран от #8, #13

    20:02 03.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Верно ли бе

    14 0 Отговор

    До коментар #1 от "Свинаров":

    вУйнолюбец съм , да . Признавам си , много обичам вуйна ти . И да , със сигурност не съм гласувал за Гюро.

    20:03 03.11.2026

  • 6 Десислава Димитрова

    19 0 Отговор
    Мъкаа ,мъкааа ,само не разбрах на кой абзац трябваше да ривьем?

    20:04 03.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 О, Морес

    15 0 Отговор
    В Берлин през май 1945 е било доста по-сташно...

    20:07 03.11.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Манолчо глишев- Неймар

    11 1 Отговор
    Украина умре

    20:11 03.11.2026

  • 12 Винкело

    8 0 Отговор
    Е, като нямат ток и вода какви "режийни разноски" плаща сестра му от Киев?

    20:15 03.11.2026

  • 13 Ивей мирчев от Крушаре

    11 1 Отговор

    До коментар #3 от "Питам":

    Четиринайсетгодишно момченце са му скършили гръбнака с лопата защото не е искало да се бие на фронта.

    20:16 03.11.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Соломон

    1 6 Отговор

    До коментар #14 от "Хе хе...":

    Никой на Майдана не е скачал и викал че иска да коли руснаци. А по това време 95 процента от населението на Украйна общува повече на руски отколкото на украински

    Коментиран от #18, #20

    20:24 03.11.2026

  • 16 Щип

    5 1 Отговор
    Какво е това Днипро бе умниц и?

    20:24 03.11.2026

  • 17 Хи хи

    7 2 Отговор
    урките изобщо не са освободили Харков, щото руските войски се изтеглиха напълно по свое желание !!!

    20:25 03.11.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Соломон

    0 1 Отговор

    До коментар #18 от "Щип":

    Соломон знае всичко и не понася лъжи и лъжци

    20:31 03.11.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 украинския град Херсон ама друг път

    0 0 Отговор
    Основаването на съвременния град Херсон в Южна Украйна е инициирано от руската императрица Екатерина II и фактически осъществено от нейния приближен руски държавник и военен деец княз Григорий Потьомкин. Градът е основан с указ на Екатерина II на 18 юни 1778 г. като крепост и първа база на руския Черноморски флот. Херсон си е и винаги е бил руски

    20:41 03.11.2026

  • 22 украинския град Херсон ама друг път

    0 0 Отговор
    " В двуетажния блок, в който живее, са останали само тя и един съсед."... Всички други са избягали в Русия

    20:43 03.11.2026