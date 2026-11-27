Първата по-сериозна зимна обстановка за сезона ще усложни движението по пътищата в голяма част от България. На 28 ноември валежите от дъжд и сняг ще обхванат почти цялата страна, като най-рискови ще бъдат Предбалканът, планинските райони и високите западни полета.

Според Meteo Balkans особено внимание изискват проходите Петрохан и Витиня. Там се очакват обилни снеговалежи и нова снежна покривка до около 20 сантиметра. В комбинация със силен вятър са възможни снегонавявания, които могат да затруднят или временно да блокират движението.

Сняг в Северна България и по високите полета

НИМХ е издал жълт и оранжев код за значителни валежи от дъжд и сняг на 28 ноември. През деня със застудяването дъждът в Северна България и по високите западни полета бързо ще преминава в сняг, като ще се образува снежна покривка. В планините валежите ще са предимно от сняг, при силен и бурен североизточен вятър, виелици и навявания.

По данни на БНТ през нощта срещу неделя и в по-голямата част от Южна България дъждът ще премине в сняг. По-интензивни снеговалежи се очакват в Предбалкана и планинските райони, а в Добруджа и по проходите са възможни преспи.

АПИ подготвя временни ограничения

Агенция „Пътна инфраструктура“ е създала готовност от 14:00 часа на 28 ноември временно да спира движението при натрупване на снежна покривка над 15 сантиметра. По преценка на областните пътни управления и Националния координационен център първоначално може да бъде ограничено движението на тежкотоварни и лекотоварни автомобили, а при необходимост и на леките коли.

Приоритетно ще се обработват автомагистралите, най-натоварените първокласни и второкласни пътища, както и проходите, които свързват Северна и Южна България. „Призоваваме водачите да проявят търпение при евентуално временно ограничаване на трафика и да осигурят в автомобилите си запас от гориво, вода и храна“, посочват от АПИ, цитирани от БНТ.

Пътната агенция препоръчва на шофьорите да не предприемат резки маневри и да не изпреварват снегопочистващата техника. Водачите, на които предстои пътуване през Предбалкана, планинските проходи и откритите участъци в Северна България, трябва да се съобразят с възможното бързо влошаване на пътната обстановка.

Източници: novini.bg, bntnews.bg