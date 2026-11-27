Съпредседателката на германската партия „Алтернатива за Германия“ Алиса Вайдел заяви, че войната в Украйна не може да приключи с мирен договор, ако Киев не отстъпи завзети територии на Русия.
„Днес е напълно илюзорно да се смята, че мирен договор може да бъде сключен без отстъпване на завзети територии“, каза Вайдел. По думите ѝ Русия се нуждае от „коридор за сигурност“ между себе си и НАТО и няма да приеме по-малко.
Германската политичка заяви още, че рускоезичните територии на Украйна ще преминат към Русия. „Русия няма да се откаже от тях. Защо би го направила?“, каза тя.
Вайдел повтори и твърдение, оспорвано от Киев и от международни наблюдатели, че преди пълномащабното нахлуване през февруари 2022 г. Украйна е обстрелвала населението в Донбас. „За това винаги предпочитат да мълчат“, заяви тя.
Позова се на преговорите в Истанбул
Лидерката на AfD каза, че войната е трябвало да приключи още през 2022 г. Според нея обсъжданите тогава условия в Истанбул са били по-изгодни за Украйна от тези, които биха могли да бъдат договорени днес.
Вайдел твърди, че украинският президент Володимир Зеленски е бил възпрепятстван да подпише споразумение, след като Великобритания и други западни държави са създали „фалшиви очаквания“ за развитието на конфликта.
Преговорите в Истанбул през март и април 2022 г. действително доведоха до обсъждане на проекти и възможни гаранции за сигурността на Украйна, но не завършиха с подписан мирен договор. Киев отрича да е съществувало окончателно „истанбулско споразумение“, а различията между двете страни са останали по ключови въпроси, включително териториите, статута на Украйна и бъдещите гаранции за сигурност.
Призив за разговори с Путин
Вайдел заяви, че ако беше на мястото на германския канцлер Фридрих Мерц, „незабавно“ би заминала за Русия. Тя предложи първо да се проведе среща с Владимир Путин, а след това разговор с Володимир Зеленски, или обратното.„Те постоянно пътуват само до Киев, но изобщо не отиват в Москва. Не разбирам как може да се действа така“, каза Вайдел.
Позицията ѝ съвпада с досегашната линия на AfD по войната. Партията се противопоставя на военната подкрепа за Украйна, а съпредседателят ѝ Тино Хрупала е против доставките на дронове, използвани за удари по руска територия. Той също така призовава за прекратяване на санкциите срещу Русия и възстановяване на отношенията с Москва.
Вайдел по-рано е заявявала и че украинските бежанци в Германия трябва да се върнат в страната си след края на войната. По данни, цитирани от германски и международни медии, това е част от по-широката позиция на AfD за ограничаване на подкрепата за Украйна и промяна на германската политика към Русия.
Източници: unian.net, apnews.com
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