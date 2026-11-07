Кличко: Киев има тежки проблеми с тока, отоплението и водата

Киев е изправен пред изключително тежка ситуация с електроснабдяването, топлоснабдяването и водоснабдяването след нощна руска атака. Това съобщи кметът на украинската столица Виталий Кличко.
По думите му са повредени енергийни обекти в Киевска и Житомирска област. Заради щетите е нарушена работата на системите за топло- и водоснабдяване в Киев.„Изключително сложна е ситуацията с енергоснабдяването на столицата. Съответно това засяга работата на системите за топло- и водоснабдяване в града. Енергетиците и комуналните служби работят, за да възстановят услугите за жителите“, заяви Виталий Кличко.
Щети и пострадали след атаката
При атаката срещу Киев, извършена през нощта на 7 ноември, в Соломянския район са избухнали пожари. Установени са разрушения и повреди по жилищни сгради, детска градина и нежилищна сграда.
Трима души са пострадали, сред тях и дете. Данните за щетите по енергийната инфраструктура обхващат Киевска и Житомирска област, а възстановителните работи продължават.
Източници: pravda.com.ua
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
- Кажи им да не се къпят и да не се топлят бе, аматьор!!!
07:49 07.11.2026
2 Бялото знаме
Зеленски трябва да бъде арестуван!
Какво чакате????
Коментиран от #44, #45
07:50 07.11.2026
3 В София
07:51 07.11.2026
4 Терорът над цивилни ще продължи
Коментиран от #36
07:52 07.11.2026
5 Голяма работа 2 жертви 3 жертви
Това се казват жертви не като Украинските
Коментиран от #9, #11, #16
07:53 07.11.2026
6 горски
07:55 07.11.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Сега ли
До коментар #5 от "Голяма работа 2 жертви 3 жертви":застъпваш?
07:56 07.11.2026
10 Последния Софиянец
07:57 07.11.2026
11 късо име
До коментар #5 от "Голяма работа 2 жертви 3 жертви":28:1
п.п.
Нали се сещаш какво искам да ти кажа?
07:57 07.11.2026
12 И Киев е Руски
Коментиран от #46
07:57 07.11.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Ахахахах
До коментар #5 от "Голяма работа 2 жертви 3 жертви":Ама тея ги чуваме от ден първи, а гледаме в Русия няма мобилизация, а в Киев не е спряла хахахахах, ще си позволя да не ти повярвам без доказателства,върнати руски тела 5000 6000, върнати украински над 30000
08:01 07.11.2026
17 И Киев е Руски
08:01 07.11.2026
18 ЖЪЛТОВАПЕТ РЕЦИДИВИСТ
08:04 07.11.2026
19 Карго 200
08:05 07.11.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 БАНДАТА ТРОЛЕВЕ НА МИРЧЕВ
08:06 07.11.2026
25 Хи хи
08:07 07.11.2026
26 Карго 200
Коментиран от #30, #32, #35
08:08 07.11.2026
27 ЖЪЛТОПАВЕТ РЕЦИДИВИСТ
08:08 07.11.2026
28 Мерц
Дръжте се и продължавайте! На нашия народ също ще му е студено тази зима но докато съм на власт ще ви подкрепям.
08:09 07.11.2026
29 петро порошенко
Нашите деца ще ходят на училище и ще си играят на детските площадки, техните деца ще стоят на студено и тъмно в мазетата!
Плана беше добър, какво се обърка сега?
08:10 07.11.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Алекс2
08:13 07.11.2026
32 Украински, украински, колко да са украин
До коментар #26 от "Карго 200":И само те са си горяли нацепени от руското ПВО, но щом ти повдига духа,- давай:)
08:15 07.11.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Проблема ви е удобно Зелю
А иначе.. ДА БИ МИРНО СЕДЯЛО НЕ БИ ЧУДО ВИДЯЛО!!!
08:15 07.11.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Зеленски
До коментар #4 от "Терорът над цивилни ще продължи":Защо ли ми трябваше да слушам Борис Джонсън?
Коментиран от #42
08:18 07.11.2026
37 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
"Който копае. ....другиму----"
08:18 07.11.2026
38 всички в киев ли само се оплакват?
08:27 07.11.2026
39 Кака Нашева
08:34 07.11.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Българин
Коментиран от #43
08:35 07.11.2026
42 Борис Джонсън
До коментар #36 от "Зеленски":Аааа не така, продължаваме напред
08:36 07.11.2026
43 Българин-🐱 Мацо
До коментар #41 от "Българин":Напълно подкрепям идеята ,това е американскоизраелски патент ,някак си демократично ми звучи .
08:44 07.11.2026
44 Аз мисля, ако
До коментар #2 от "Бялото знаме":Киевчани сами започнат да вдигат бялото знаме пред домовете си, сами ще спрат тази лудост на зеленото чудовище!
Тръгне ли един, ще го последват всички!
Защо тоя червясал зеленчук не прави избори? Защото е угодно на ЕС хиени. От години този съюз не се занимава с проблемите на държавите членки, а всичките ни финанси отиват за Киев?
Писна ми вече!
Искам си моята България! На моите предци!
08:46 07.11.2026
45 Антирашист 5033
До коментар #2 от "Бялото знаме":Зеленски е терой, защитава родината си ! Тези които нямат родина искат и друг да си продаде родшната !
08:47 07.11.2026
46 Антирашист 5034
До коментар #12 от "И Киев е Руски":Още с името си противоречиш на документи на ООН !
08:50 07.11.2026