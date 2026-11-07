Кличко: Киев има тежки проблеми с тока, отоплението и водата

Киев е изправен пред изключително тежка ситуация с електроснабдяването, топлоснабдяването и водоснабдяването след нощна руска атака. Това съобщи кметът на украинската столица Виталий Кличко.

По думите му са повредени енергийни обекти в Киевска и Житомирска област. Заради щетите е нарушена работата на системите за топло- и водоснабдяване в Киев.

Щети и пострадали след атаката

„Изключително сложна е ситуацията с енергоснабдяването на столицата. Съответно това засяга работата на системите за топло- и водоснабдяване в града. Енергетиците и комуналните служби работят, за да възстановят услугите за жителите“, заяви Виталий Кличко.

При атаката срещу Киев, извършена през нощта на 7 ноември, в Соломянския район са избухнали пожари. Установени са разрушения и повреди по жилищни сгради, детска градина и нежилищна сграда.

Трима души са пострадали, сред тях и дете. Данните за щетите по енергийната инфраструктура обхващат Киевска и Житомирска област, а възстановителните работи продължават.

Източници: pravda.com.ua