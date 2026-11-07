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Кличко: Киев има тежки проблеми с тока, отоплението и водата
  Тема: Украйна

Кличко: Киев има тежки проблеми с тока, отоплението и водата

7 Ноември, 2026 07:47 1 089 46

  • киев-
  • витали 0кличко-
  • енергоснабдяване-
  • руска атака-
  • украйна

След нощна руска атака са повредени енергийни обекти в Киевска и Житомирска област. Енергетиците и комуналните служби работят за възстановяване на услугите

Кличко: Киев има тежки проблеми с тока, отоплението и водата - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Киев е изправен пред изключително тежка ситуация с електроснабдяването, топлоснабдяването и водоснабдяването след нощна руска атака. Това съобщи кметът на украинската столица Виталий Кличко.

По думите му са повредени енергийни обекти в Киевска и Житомирска област. Заради щетите е нарушена работата на системите за топло- и водоснабдяване в Киев.

„Изключително сложна е ситуацията с енергоснабдяването на столицата. Съответно това засяга работата на системите за топло- и водоснабдяване в града. Енергетиците и комуналните служби работят, за да възстановят услугите за жителите“, заяви Виталий Кличко.

Щети и пострадали след атаката

При атаката срещу Киев, извършена през нощта на 7 ноември, в Соломянския район са избухнали пожари. Установени са разрушения и повреди по жилищни сгради, детска градина и нежилищна сграда.

Трима души са пострадали, сред тях и дете. Данните за щетите по енергийната инфраструктура обхващат Киевска и Житомирска област, а възстановителните работи продължават.

Източници: pravda.com.ua


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    30 1 Отговор
    Урсула:
    - Кажи им да не се къпят и да не се топлят бе, аматьор!!!

    07:49 07.11.2026

  • 2 Бялото знаме

    37 1 Отговор
    И повече не ни занимайте с проблемите си!
    Зеленски трябва да бъде арестуван!
    Какво чакате????

    Коментиран от #44, #45

    07:50 07.11.2026

  • 3 В София

    16 0 Отговор
    само с топлото засега...

    07:51 07.11.2026

  • 4 Терорът над цивилни ще продължи

    0 31 Отговор
    Докато Путин е жив!

    Коментиран от #36

    07:52 07.11.2026

  • 5 Голяма работа 2 жертви 3 жертви

    2 21 Отговор
    Виж на фронта какво става 3000 на ден 5000 на ден
    Това се казват жертви не като Украинските

    Коментиран от #9, #11, #16

    07:53 07.11.2026

  • 6 горски

    29 2 Отговор
    Изпейте "москаляко на гиляку" и ще се стоплите....

    07:55 07.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Сега ли

    13 0 Отговор

    До коментар #5 от "Голяма работа 2 жертви 3 жертви":

    застъпваш?

    07:56 07.11.2026

  • 10 Последния Софиянец

    10 0 Отговор
    И в София е така.

    07:57 07.11.2026

  • 11 късо име

    13 0 Отговор

    До коментар #5 от "Голяма работа 2 жертви 3 жертви":

    28:1
    п.п.
    Нали се сещаш какво искам да ти кажа?

    07:57 07.11.2026

  • 12 И Киев е Руски

    17 1 Отговор
    Счита се че мъдростта идва със старостта .Оказва се обаче че понякога старостта идва сама

    Коментиран от #46

    07:57 07.11.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Ахахахах

    13 0 Отговор

    До коментар #5 от "Голяма работа 2 жертви 3 жертви":

    Ама тея ги чуваме от ден първи, а гледаме в Русия няма мобилизация, а в Киев не е спряла хахахахах, ще си позволя да не ти повярвам без доказателства,върнати руски тела 5000 6000, върнати украински над 30000

    08:01 07.11.2026

  • 17 И Киев е Руски

    7 1 Отговор
    В СЕКИ ГРАЖДАНИН ВЕЖЛИВО ПОСРЕЩНАТ, БЪРЗО И КОМПЕТЕНТНО ОБСЛУЖЕН И КУЛТУРНО ИЗПРАТЕН

    08:01 07.11.2026

  • 18 ЖЪЛТОВАПЕТ РЕЦИДИВИСТ

    12 1 Отговор
    Ще трябва да отхождам у парка.

    08:04 07.11.2026

  • 19 Карго 200

    5 3 Отговор
    Това тоя Кличко ли е, който разцепи “Кобрата” от плесници в зъбите?😂

    08:05 07.11.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 БАНДАТА ТРОЛЕВЕ НА МИРЧЕВ

    12 1 Отговор
    Как коментира тази новина?

    08:06 07.11.2026

  • 25 Хи хи

    11 1 Отговор
    А къде е зеленото жуже, няма ли да отиде да пореве някъде за още пари и патриоти ?? Нали то трябва да се грижи за своите граждани ??!!

    08:07 07.11.2026

  • 26 Карго 200

    2 11 Отговор
    Украинските дронове и ракети тази нощ навестиха Саратовската петролна рафинерия в едноименната руска област и важния за военната индустрия завод "Протон" в град Орел, като за пореден път успяха да нанесат поражения и да подпалят пожари. В завода "Алмаз" в Ростов, който е част от "Ростех" и от руския военнопромишлен комплекс, също избухна масивен пожар през нощта на 6 срещу 7 ноември. Експлозии имаше и в Белгород.

    Коментиран от #30, #32, #35

    08:08 07.11.2026

  • 27 ЖЪЛТОПАВЕТ РЕЦИДИВИСТ

    9 1 Отговор
    А то у ню кииф от седмица няма ток. Какво ще правим сега!?!?

    08:08 07.11.2026

  • 28 Мерц

    10 1 Отговор
    Заводите на Мерцедес и Фолксваген са готови вече с първата голяма партида кюмбета! С вратичка от огнеупорно стъкло за осветляване на стаите!
    Дръжте се и продължавайте! На нашия народ също ще му е студено тази зима но докато съм на власт ще ви подкрепям.

    08:09 07.11.2026

  • 29 петро порошенко

    19 0 Отговор
    Що бе, нали го бяхме измислили?
    Нашите деца ще ходят на училище и ще си играят на детските площадки, техните деца ще стоят на студено и тъмно в мазетата!
    Плана беше добър, какво се обърка сега?

    08:10 07.11.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Алекс2

    16 2 Отговор
    Важно е на Шмъркалото да му е топло и светло...все пак Урсола хвърля още пари !

    08:13 07.11.2026

  • 32 Украински, украински, колко да са украин

    8 0 Отговор

    До коментар #26 от "Карго 200":

    И само те са си горяли нацепени от руското ПВО, но щом ти повдига духа,- давай:)

    08:15 07.11.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Проблема ви е удобно Зелю

    12 0 Отговор
    Бутане го и да мирне света.
    А иначе.. ДА БИ МИРНО СЕДЯЛО НЕ БИ ЧУДО ВИДЯЛО!!!

    08:15 07.11.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Зеленски

    11 0 Отговор

    До коментар #4 от "Терорът над цивилни ще продължи":

    Защо ли ми трябваше да слушам Борис Джонсън?

    Коментиран от #42

    08:18 07.11.2026

  • 37 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    11 0 Отговор
    А как искаха на нас в Москва да ние така - без ток ,вода и яйца.
    "Който копае. ....другиму----"

    08:18 07.11.2026

  • 38 всички в киев ли само се оплакват?

    5 0 Отговор
    свиквайте зимата ще е така…

    08:27 07.11.2026

  • 39 Кака Нашева

    7 0 Отговор
    Важното е че има пак ударена детска градина ,само не разбрах точно в кой абзац трябваше да почваме да плачем от състрадание ?

    08:34 07.11.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Българин

    6 0 Отговор
    Схемата е като ударят тец или подстанция на втория ден да удрят с касетъчни и така спират ремонта

    Коментиран от #43

    08:35 07.11.2026

  • 42 Борис Джонсън

    6 1 Отговор

    До коментар #36 от "Зеленски":

    Аааа не така, продължаваме напред

    08:36 07.11.2026

  • 43 Българин-🐱 Мацо

    1 0 Отговор

    До коментар #41 от "Българин":

    Напълно подкрепям идеята ,това е американскоизраелски патент ,някак си демократично ми звучи .

    08:44 07.11.2026

  • 44 Аз мисля, ако

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Бялото знаме":

    Киевчани сами започнат да вдигат бялото знаме пред домовете си, сами ще спрат тази лудост на зеленото чудовище!
    Тръгне ли един, ще го последват всички!
    Защо тоя червясал зеленчук не прави избори? Защото е угодно на ЕС хиени. От години този съюз не се занимава с проблемите на държавите членки, а всичките ни финанси отиват за Киев?
    Писна ми вече!
    Искам си моята България! На моите предци!

    08:46 07.11.2026

  • 45 Антирашист 5033

    0 2 Отговор

    До коментар #2 от "Бялото знаме":

    Зеленски е терой, защитава родината си ! Тези които нямат родина искат и друг да си продаде родшната !

    08:47 07.11.2026

  • 46 Антирашист 5034

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "И Киев е Руски":

    Още с името си противоречиш на документи на ООН !

    08:50 07.11.2026

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