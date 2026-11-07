Русия удари ключов мост и енергийни обекти в Киев

Руски ракетни удари през нощта срещу 7 ноември нанесоха щети на ключов мост над река Днепър и на енергийна инфраструктура в Киев и околностите му. Атаките предизвикаха прекъсвания в снабдяването на украинската столица с електроенергия, отопление и вода, съобщава France 24, позовавайки се на местните власти.
Кметът на Киев Виталий Кличко предупреди, че ситуацията с енергоснабдяването на града е изключително тежка. По думите му повредите по инфраструктурата оказват пряко влияние върху функционирането на отоплителната и водоснабдителната система.
Най-малко петима души са пострадали в столицата, сред които 14-годишно дете. Двама от ранените са настанени в болница, съобщиха украинските власти.
При атаките е повреден Северният мост, един от основните пътни мостове над Днепър, който свързва различни части на Киев. Движението по съоръжението е преустановено и в двете посоки, докато специалисти оценяват нанесените щети.
Според Кличко са засегнати пътната настилка, контактната мрежа на тролейбусния транспорт и електропровод. Взривната вълна е повредила и пет автомобила, паркирани в близост до моста.
Съоръжението беше атакувано и през октомври, след което украинските власти монтираха защитни мрежи срещу дронове в опит да ограничат риска от нови поражения.
Щети са нанесени и на жилищни сгради и детска градина в Киев. В столичния район Соломянски отломки са попаднали върху пететажна жилищна сграда, а в нежилищен обект е избухнал пожар. Спасителните служби съобщиха за разрушения по сграда на детска градина.
Атаките са извършени на няколко вълни с балистични ракети. Първите експлозии са регистрирани малко преди 23:00 часа на 6 ноември, последвани от нови удари след полунощ и в ранните часове на събота.
Повредена е енергийна инфраструктура и в Киевска и Житомирска област. Украинските власти продължават да оценяват мащаба на разрушенията.
Президентът Володимир Зеленски предупреди още в петък вечерта, че украинското разузнаване разполага с информация за подготвяни руски атаки срещу енергийни съоръжения, мостове над Днепър и гражданска инфраструктура.
Той отново призова западните съюзници да ускорят доставките на ракети прехващачи за системите за противовъздушна отбрана Patriot. Според украинския президент забавянето на доставките затруднява защитата на електропреносната мрежа и други стратегически обекти.
Руското министерство на отбраната потвърди провеждането на мащабна нощна атака, като заяви, че целите са били обекти на украинската военна промишленост, енергийна и транспортна инфраструктура.
Москва твърди, че Северният мост е използван за превоз на оръжия и военна техника. Руските власти съобщиха също за удари срещу промишлени предприятия и електрически подстанции. Тези твърдения не са независимо потвърдени.
Новите атаки идват на фона на опасенията в Украйна за състоянието на енергийната система преди зимата. През последните седмици руските удари срещу електропреносната инфраструктура предизвикаха прекъсвания на електрозахранването и водоснабдяването в редица райони.
Междувременно за 10 и 11 ноември в Абу Даби са планирани тристранни разговори между представители на Украйна, Русия и САЩ. Очаква се срещата да бъде пореден опит за възобновяване на дипломатическите усилия за прекратяване на войната, въпреки продължаващите военни действия и съществените разногласия между страните.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Това е което предвидих преди година, и не само че паветниците не го схващаха, но не го схванаха и най високоплатени западни стратези и анализатори!!!
Чак днес виждаме заглавие - НАТО се страхува, че Русия е САЩ ще наложат нова архитектура за сигурност в Европа!!!
А кажи а, къде са Тия, къде съм АЗ...!!!???
Дори само заради израза "НАТО", защото какво е НАТО без САЩ - Я не мое го рАзберА!!!
Коментиран от #16, #22
12:07 07.11.2026
2 ПИШЕТЕ КОЛКО БРИТАНЕЦА СА УТРЕПАНИ
12:11 07.11.2026
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9 Мишел
12:19 07.11.2026
10 az СВО Победа 81
12 бр. "Искандер"
12 бр. "Циркон"
8 бр. от леките РМ-48У
12:19 07.11.2026
11 ЖЪЛТОПАВЕТ РЕЦИДИВИСТ
12:22 07.11.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Факт
Коментиран от #18, #19
12:27 07.11.2026
14 аритметика, 3 клас
12:28 07.11.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
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17 Защо
12:31 07.11.2026
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19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Европа
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21 ЦСКА Москва
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