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Русия удари ключов мост и енергийни обекти в Киев
  Тема: Украйна

Русия удари ключов мост и енергийни обекти в Киев

7 Ноември, 2026 12:05 931 22

  • украйна-
  • русия-
  • мост-
  • нападение

Най-малко петима души са ранени при нощните атаки срещу украинската столица

Русия удари ключов мост и енергийни обекти в Киев - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Руски ракетни удари през нощта срещу 7 ноември нанесоха щети на ключов мост над река Днепър и на енергийна инфраструктура в Киев и околностите му. Атаките предизвикаха прекъсвания в снабдяването на украинската столица с електроенергия, отопление и вода, съобщава France 24, позовавайки се на местните власти.

Кметът на Киев Виталий Кличко предупреди, че ситуацията с енергоснабдяването на града е изключително тежка. По думите му повредите по инфраструктурата оказват пряко влияние върху функционирането на отоплителната и водоснабдителната система.

Най-малко петима души са пострадали в столицата, сред които 14-годишно дете. Двама от ранените са настанени в болница, съобщиха украинските власти.

При атаките е повреден Северният мост, един от основните пътни мостове над Днепър, който свързва различни части на Киев. Движението по съоръжението е преустановено и в двете посоки, докато специалисти оценяват нанесените щети.

Според Кличко са засегнати пътната настилка, контактната мрежа на тролейбусния транспорт и електропровод. Взривната вълна е повредила и пет автомобила, паркирани в близост до моста.

Съоръжението беше атакувано и през октомври, след което украинските власти монтираха защитни мрежи срещу дронове в опит да ограничат риска от нови поражения.

Щети са нанесени и на жилищни сгради и детска градина в Киев. В столичния район Соломянски отломки са попаднали върху пететажна жилищна сграда, а в нежилищен обект е избухнал пожар. Спасителните служби съобщиха за разрушения по сграда на детска градина.

Атаките са извършени на няколко вълни с балистични ракети. Първите експлозии са регистрирани малко преди 23:00 часа на 6 ноември, последвани от нови удари след полунощ и в ранните часове на събота.

Повредена е енергийна инфраструктура и в Киевска и Житомирска област. Украинските власти продължават да оценяват мащаба на разрушенията.

Президентът Володимир Зеленски предупреди още в петък вечерта, че украинското разузнаване разполага с информация за подготвяни руски атаки срещу енергийни съоръжения, мостове над Днепър и гражданска инфраструктура.

Той отново призова западните съюзници да ускорят доставките на ракети прехващачи за системите за противовъздушна отбрана Patriot. Според украинския президент забавянето на доставките затруднява защитата на електропреносната мрежа и други стратегически обекти.

Руското министерство на отбраната потвърди провеждането на мащабна нощна атака, като заяви, че целите са били обекти на украинската военна промишленост, енергийна и транспортна инфраструктура.

Москва твърди, че Северният мост е използван за превоз на оръжия и военна техника. Руските власти съобщиха също за удари срещу промишлени предприятия и електрически подстанции. Тези твърдения не са независимо потвърдени.

Новите атаки идват на фона на опасенията в Украйна за състоянието на енергийната система преди зимата. През последните седмици руските удари срещу електропреносната инфраструктура предизвикаха прекъсвания на електрозахранването и водоснабдяването в редица райони.

Междувременно за 10 и 11 ноември в Абу Даби са планирани тристранни разговори между представители на Украйна, Русия и САЩ. Очаква се срещата да бъде пореден опит за възобновяване на дипломатическите усилия за прекратяване на войната, въпреки продължаващите военни действия и съществените разногласия между страните.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    30 4 Отговор
    Тъй като не вярвам че скромността краси човека, ще ви покажа колко сте спрели в сравнение с мен!!!
    Това е което предвидих преди година, и не само че паветниците не го схващаха, но не го схванаха и най високоплатени западни стратези и анализатори!!!
    Чак днес виждаме заглавие - НАТО се страхува, че Русия е САЩ ще наложат нова архитектура за сигурност в Европа!!!
    А кажи а, къде са Тия, къде съм АЗ...!!!???
    Дори само заради израза "НАТО", защото какво е НАТО без САЩ - Я не мое го рАзберА!!!

    Коментиран от #16, #22

    12:07 07.11.2026

  • 2 ПИШЕТЕ КОЛКО БРИТАНЕЦА СА УТРЕПАНИ

    27 1 Отговор
    Другото не е важно.

    12:11 07.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Мишел

    27 0 Отговор
    В Киев с 20 броя Искандер са ударени и цеховете, в които се сглобяват далекобойни оръжия Фламинго и крилати ракети.

    12:19 07.11.2026

  • 10 az СВО Победа 81

    23 1 Отговор
    Киев е ударен от около 30 балистични ракети.
    12 бр. "Искандер"
    12 бр. "Циркон"
    8 бр. от леките РМ-48У

    12:19 07.11.2026

  • 11 ЖЪЛТОПАВЕТ РЕЦИДИВИСТ

    17 0 Отговор
    Мирчев да каже срещу кого да пюем днес.

    12:22 07.11.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Факт

    2 15 Отговор
    Последните конвулсии на терориста русия,пътува към бунището на историята при ссср

    Коментиран от #18, #19

    12:27 07.11.2026

  • 14 аритметика, 3 клас

    6 2 Отговор
    То е като във футбола! Ако украинците не унищожават мостове във Москва, то московците ще унищожават мостовете във Киев!

    12:28 07.11.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Защо

    7 3 Отговор
    Защо епщайновият нпо режим на запад не може да спре един бакшиш??

    12:31 07.11.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Европа

    0 5 Отговор
    Путина терорист,,путина капут .

    12:39 07.11.2026

  • 21 ЦСКА Москва

    5 1 Отговор
    Фашиста се денафицира 24/7 до капитулацията !

    12:39 07.11.2026

  • 22 Дякон Унуфрий Араллампиев

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Англия Франция и САЩ потъпкаха договорите от Ялта и Потсдам Време е за ревизия и смирение по нашенски снишаване Всичко ще се върне както е било преди УСМИВКАТА НА РЕЙГЪН

    12:43 07.11.2026

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