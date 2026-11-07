Русия удари Киев с 36 ракети преди мирните преговори

Русия предприе масирана ракетна атака срещу Киев и други украински региони в събота, 7 ноември, само три дни преди планираните мирни преговори между Украйна, Русия и САЩ в Абу Даби. При ударите са пострадали най-малко девет души, включително дете, а значителни части от украинската столица останаха с нарушения в електроснабдяването, отоплението и водоснабдяването, съобщават Reuters и Associated Press.

Според украинския президент Володимир Зеленски руските сили са използвали 36 балистични ракети и 172 безпилотни летателни апарата при атаките срещу Киев и още 12 области на страната. Повредени са енергийни съоръжения, жилищни сгради и транспортна инфраструктура. Сред засегнатите обекти е Северният мост над река Днепър в Киев, който временно беше затворен за движение.

Кметът на украинската столица Виталий Кличко определи ситуацията с електроснабдяването като изключително тежка. По думите му атаките срещу енергийни съоръжения в Киевска и Житомирска област са засегнали отоплителните и водоснабдителните системи на града. Украинските власти съобщават и за повредени подстанции, свързани с електропреносната мрежа.

Руското министерство на отбраната потвърди ударите, като заяви, че целите са били обекти от украинската военна промишленост, енергийната и транспортната инфраструктура. Москва твърди, че Северният мост е използван за превоз на въоръжение и военна техника, а сред атакуваните обекти е предприятие за производство на крилати ракети „Фламинго“. Тези твърдения не са независимо потвърдени.

Зеленски обвини Русия, че се опитва да остави Киев и други украински градове без електричество в навечерието на зимата. Той призова САЩ да засилят подкрепата за Украйна и да увеличат санкционния натиск срещу Москва.

Междувременно броят на жертвите от руския удар срещу център за хуманитарна помощ в селището Комишуваха, Запорожка област, достигна 55 души, след като спасителните екипи откриха още девет тела. Десетки хора продължават да се издирват под разрушенията.

Новата ескалация идва преди насрочените за 10 ноември преговори в Абу Даби с участието на представители на Русия, Украйна и САЩ. Очаква се основните спорни въпроси отново да бъдат териториалните претенции и гаранциите за сигурност, по които страните досега не успяват да постигнат споразумение.