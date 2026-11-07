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Русия удари Киев с 36 ракети преди мирните преговори
  Тема: Украйна

Русия удари Киев с 36 ракети преди мирните преговори

7 Ноември, 2026 15:37 899 58

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  • атаки
Русия удари Киев с 36 ракети преди мирните преговори - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Русия предприе масирана ракетна атака срещу Киев и други украински региони в събота, 7 ноември, само три дни преди планираните мирни преговори между Украйна, Русия и САЩ в Абу Даби. При ударите са пострадали най-малко девет души, включително дете, а значителни части от украинската столица останаха с нарушения в електроснабдяването, отоплението и водоснабдяването, съобщават Reuters и Associated Press.

Според украинския президент Володимир Зеленски руските сили са използвали 36 балистични ракети и 172 безпилотни летателни апарата при атаките срещу Киев и още 12 области на страната. Повредени са енергийни съоръжения, жилищни сгради и транспортна инфраструктура. Сред засегнатите обекти е Северният мост над река Днепър в Киев, който временно беше затворен за движение.

Кметът на украинската столица Виталий Кличко определи ситуацията с електроснабдяването като изключително тежка. По думите му атаките срещу енергийни съоръжения в Киевска и Житомирска област са засегнали отоплителните и водоснабдителните системи на града. Украинските власти съобщават и за повредени подстанции, свързани с електропреносната мрежа.

Руското министерство на отбраната потвърди ударите, като заяви, че целите са били обекти от украинската военна промишленост, енергийната и транспортната инфраструктура. Москва твърди, че Северният мост е използван за превоз на въоръжение и военна техника, а сред атакуваните обекти е предприятие за производство на крилати ракети „Фламинго“. Тези твърдения не са независимо потвърдени.

Зеленски обвини Русия, че се опитва да остави Киев и други украински градове без електричество в навечерието на зимата. Той призова САЩ да засилят подкрепата за Украйна и да увеличат санкционния натиск срещу Москва.

Междувременно броят на жертвите от руския удар срещу център за хуманитарна помощ в селището Комишуваха, Запорожка област, достигна 55 души, след като спасителните екипи откриха още девет тела. Десетки хора продължават да се издирват под разрушенията.

Новата ескалация идва преди насрочените за 10 ноември преговори в Абу Даби с участието на представители на Русия, Украйна и САЩ. Очаква се основните спорни въпроси отново да бъдат териториалните претенции и гаранциите за сигурност, по които страните досега не успяват да постигнат споразумение.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Ай стига сте лъгали хората

    29 0 Отговор
    Руснака няма ракети от 5 години

    15:42 07.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Некъф

    15 0 Отговор

    До коментар #1 от "милена ква е таз снимка":

    Украински пияница требе да е, как се е изопел!?

    15:43 07.11.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 К.О.Т.А.К 🐱

    0 25 Отговор
    оня ,,шахматист,, ботоксовия ко прай в бункера? прати ли нафта на Тромпета , или не се получи?

    Коментиран от #20, #24, #33

    15:44 07.11.2026

  • 11 много си възпалена мила

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "555":

    чак си превъртяла амбриажа бре моме

    15:45 07.11.2026

  • 12 ква е таз снимка

    14 1 Отговор
    къв е тоз легнал на снимката
    кат пишеш за ракети покажи снимка на ракета

    Коментиран от #42

    15:45 07.11.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Русия

    14 0 Отговор
    Само ги подготвихме за довечера !

    15:45 07.11.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 да се сеща магарето(Зелю).

    11 0 Отговор

    До коментар #9 от "Лама Кифла":

    магарето инат а и бая зоб му дават урсулите да е инат
    за сметка на опустошенията

    15:47 07.11.2026

  • 17 Точно така

    13 0 Отговор
    Браво на руснаците

    15:47 07.11.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Обективни истини

    13 0 Отговор
    този зеленски няма ли веднъж да каже давам, бе, човек- например давам си оставката, приемете я в знак на мира. Нека обикновенните граждани на проекта Украйна най-накрая си отдъхнат от този фашизоиден режим

    Коментиран от #30

    15:47 07.11.2026

  • 20 прати дизел сега и 36 ракети е пратил

    13 0 Отговор

    До коментар #10 от "К.О.Т.А.К 🐱":

    и тази вечер още 36 че нали свършват от 5 години голяма либерална мъка в душата ти

    15:48 07.11.2026

  • 21 Зелю

    10 0 Отговор
    Цяла нощ не съм спал...

    Аа......... не заради ракетите...

    Абстиненция ме подгони...

    15:48 07.11.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Така де

    11 0 Отговор
    Какви преговори, какви пет лева. Само харчат пари за срещи. Русия иска цяла Украйна.

    15:49 07.11.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Физиотерапевт

    4 0 Отговор
    Така се прави.Повишава се комуникативната сетивност.

    15:50 07.11.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Тотална липса на диалект

    7 0 Отговор
    Явно в Киев имат сериозни проблеми с комуникацията в тези мирни преговори, и това не е само заради "украинския" език.

    15:56 07.11.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Пука му на някой

    7 0 Отговор
    "Атаката беше комбинирана. Общо руснаците използваха 172 дрона и 36 балистични ракети, като всички ракети бяха насочени към Киев и региона. Основната цел на удара отново беше енергийният сектор. Столицата има трудна ситуация със снабдяването с електричество, вода и топлина. В Киевска област имаше удар по подстанции, които свързват атомните електроцентрали Ровенска и Хмелницка с Киев и централните региони на Украйна. Подстанции бяха повредени и във Виническа, Житомирска, Ровенска, Харковска и Днепропетровска области. Освен Киев, още дванадесет региона бяха атакувани “ , каза Зеленски.

    15:57 07.11.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Пука му на някой

    5 12 Отговор
    Ултиматумът на Путин: или Украйна се отказва от целия Донбас, или всички мостове, пристанища и електроцентрали ще бъдат разрушени — Financial Times... "Ще унищожа цялата ви инфраструктура, ако не се съгласите. До следващата година Украйна няма да има никаква инфраструктура. Всички мостове, пристанища, железопътни линии, енергийна инфраструктура, електроцентрали... ще бъдат унищожени “, каза вторият събеседник, предавайки позицията на Путин...

    Коментиран от #44

    15:57 07.11.2026

  • 35 Какви преговори и с кого

    4 16 Отговор
    Нацисткия режим капитулира и освобождава територията на бивша Украйна или изчезва безвъзмездно

    15:58 07.11.2026

  • 36 Бай той Толстой

    7 17 Отговор
    Какви преговори бе😁😁😁? Капитулация,бате.Няма спасение,няма!!!

    16:01 07.11.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 БеГемот

    4 2 Отговор
    Да им стимулира мозъчната дейност....ако спре тая война какво ли ще правят умните и красивите...чи и грозните и дебелите...

    16:02 07.11.2026

  • 39 9ти септември

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "1488":

    Беляне

    16:02 07.11.2026

  • 40 Щеше да

    1 0 Отговор
    е новина, ако е след мирните преговори!

    16:02 07.11.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Соломон

    10 5 Отговор

    До коментар #34 от "Пука му на някой":

    Колкото Англия се отказа от нещо каогато нацистка Германия я бомбандираше .Толкова и Украйна ще се откаже от нещо което и принадлежи

    16:03 07.11.2026

  • 45 Нищо друго, а

    15 2 Отговор
    поредното доказателство, че фашистите са типични подлеци и варвари.
    Смляха ги на фронта през октомври, а те тероризират цивилните и градовете на Украйна.

    Коментиран от #57

    16:04 07.11.2026

  • 46 как

    2 11 Отговор
    така, а железния купол не работи ли ?

    16:05 07.11.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Ток няма, парно също

    4 6 Отговор
    киевските ТЕЦ-5, ТЕЦ-6 и ТЕЦ "Дарница" спряха да произвеждат електроенергия поради руски обстрел. „Не можеш да ремонтираш порутена сграда“: Така Зеленски отговори на протеста на киевляни заради липсата на електричество, парно и вода...

    Коментиран от #54

    16:08 07.11.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Вишис

    6 2 Отговор
    Путин е наясно че е с ялoвuпреговорни позиции и затуй бесней и си апи зьrъ от яд!

    16:09 07.11.2026

  • 52 Специалист

    2 3 Отговор
    Няма лошо.Такъв е живота.

    16:10 07.11.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Ток няма, парно също

    1 0 Отговор
    Пука му на шлифера зелен. 12-ият кръг на вътрешната футболна висша лига продължи на арена „Ливий берег“ край Киев и Каменец-Подилски.За съжаление, мачът между Харкив и Карпати (Лвов) беше прекратен в началото на второто полувреме при резултат 1:2 поради въздушна тревога и ще се играе в друг ден.

    16:13 07.11.2026

  • 56 Ток няма, парно също

    1 0 Отговор
    Пука му на шлифера зелен. Европейската шампионка по бални танци, треньор и модел Даря Харитонова, 22-годишна жителка на Киев, ще участва в международния конкурс за красота Мис Интернешънъл 2026, който ще се проведе от 11 до 27 ноември 2026 г. в Токио.

    16:14 07.11.2026

  • 57 хахахахха

    1 0 Отговор

    До коментар #45 от "Нищо друго, а":

    пак ли почна с фалшивите плюсчета,поне периодично ги слагай,не десетки в минута, много е очебийно,ама от кух трол кво да очакваш ...

    16:15 07.11.2026

  • 58 Украйна проявява твърдост

    0 0 Отговор
    Докато не бъдат убити още 3,5 милиона укри, никакво предаване! Киев без парно? Ще спят на топло в метрото. Няма вода? Ще се къпят на лято в Днепър. Тоалетните замръзват? Вече копаят външни тоалетни до блоковете. Опашки пред тоалетните? Свикнали са.

    16:16 07.11.2026

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