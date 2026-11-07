Русия удари Киев с 36 ракети преди мирните преговори

Русия предприе масирана ракетна атака срещу Киев и други украински региони в събота, 7 ноември, само три дни преди планираните мирни преговори между Украйна, Русия и САЩ в Абу Даби. При ударите са пострадали най-малко девет души, включително дете, а значителни части от украинската столица останаха с нарушения в електроснабдяването, отоплението и водоснабдяването, съобщават Reuters и Associated Press.
Според украинския президент Володимир Зеленски руските сили са използвали 36 балистични ракети и 172 безпилотни летателни апарата при атаките срещу Киев и още 12 области на страната. Повредени са енергийни съоръжения, жилищни сгради и транспортна инфраструктура. Сред засегнатите обекти е Северният мост над река Днепър в Киев, който временно беше затворен за движение.
Кметът на украинската столица Виталий Кличко определи ситуацията с електроснабдяването като изключително тежка. По думите му атаките срещу енергийни съоръжения в Киевска и Житомирска област са засегнали отоплителните и водоснабдителните системи на града. Украинските власти съобщават и за повредени подстанции, свързани с електропреносната мрежа.
Руското министерство на отбраната потвърди ударите, като заяви, че целите са били обекти от украинската военна промишленост, енергийната и транспортната инфраструктура. Москва твърди, че Северният мост е използван за превоз на въоръжение и военна техника, а сред атакуваните обекти е предприятие за производство на крилати ракети „Фламинго“. Тези твърдения не са независимо потвърдени.
Зеленски обвини Русия, че се опитва да остави Киев и други украински градове без електричество в навечерието на зимата. Той призова САЩ да засилят подкрепата за Украйна и да увеличат санкционния натиск срещу Москва.
Междувременно броят на жертвите от руския удар срещу център за хуманитарна помощ в селището Комишуваха, Запорожка област, достигна 55 души, след като спасителните екипи откриха още девет тела. Десетки хора продължават да се издирват под разрушенията.
Новата ескалация идва преди насрочените за 10 ноември преговори в Абу Даби с участието на представители на Русия, Украйна и САЩ. Очаква се основните спорни въпроси отново да бъдат териториалните претенции и гаранциите за сигурност, по които страните досега не успяват да постигнат споразумение.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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5 Ай стига сте лъгали хората
15:42 07.11.2026
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8 Некъф
До коментар #1 от "милена ква е таз снимка":Украински пияница требе да е, как се е изопел!?
15:43 07.11.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 К.О.Т.А.К 🐱
Коментиран от #20, #24, #33
15:44 07.11.2026
11 много си възпалена мила
До коментар #2 от "555":чак си превъртяла амбриажа бре моме
15:45 07.11.2026
12 ква е таз снимка
кат пишеш за ракети покажи снимка на ракета
Коментиран от #42
15:45 07.11.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Русия
15:45 07.11.2026
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16 да се сеща магарето(Зелю).
До коментар #9 от "Лама Кифла":магарето инат а и бая зоб му дават урсулите да е инат
за сметка на опустошенията
15:47 07.11.2026
17 Точно така
15:47 07.11.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Обективни истини
Коментиран от #30
15:47 07.11.2026
20 прати дизел сега и 36 ракети е пратил
До коментар #10 от "К.О.Т.А.К 🐱":и тази вечер още 36 че нали свършват от 5 години голяма либерална мъка в душата ти
15:48 07.11.2026
21 Зелю
Аа......... не заради ракетите...
Абстиненция ме подгони...
15:48 07.11.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Така де
15:49 07.11.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Физиотерапевт
15:50 07.11.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Тотална липса на диалект
15:56 07.11.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Пука му на някой
15:57 07.11.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Пука му на някой
Коментиран от #44
15:57 07.11.2026
35 Какви преговори и с кого
15:58 07.11.2026
36 Бай той Толстой
16:01 07.11.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 БеГемот
16:02 07.11.2026
39 9ти септември
До коментар #32 от "1488":Беляне
16:02 07.11.2026
40 Щеше да
16:02 07.11.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Соломон
До коментар #34 от "Пука му на някой":Колкото Англия се отказа от нещо каогато нацистка Германия я бомбандираше .Толкова и Украйна ще се откаже от нещо което и принадлежи
16:03 07.11.2026
45 Нищо друго, а
Смляха ги на фронта през октомври, а те тероризират цивилните и градовете на Украйна.
Коментиран от #57
16:04 07.11.2026
46 как
16:05 07.11.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Ток няма, парно също
Коментиран от #54
16:08 07.11.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Вишис
16:09 07.11.2026
52 Специалист
16:10 07.11.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Ток няма, парно също
16:13 07.11.2026
56 Ток няма, парно също
16:14 07.11.2026
57 хахахахха
До коментар #45 от "Нищо друго, а":пак ли почна с фалшивите плюсчета,поне периодично ги слагай,не десетки в минута, много е очебийно,ама от кух трол кво да очакваш ...
16:15 07.11.2026
58 Украйна проявява твърдост
16:16 07.11.2026